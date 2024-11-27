Взрывных устройств было больше: новые данные по теракту на "Северных потоках" - 27.11.2024 Украина.ру
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Взрывных устройств было больше: новые данные по теракту на "Северных потоках"
Взрывных устройств было больше: новые данные по теракту на "Северных потоках" - 27.11.2024 Украина.ру
Взрывных устройств было больше: новые данные по теракту на "Северных потоках"
Для уничтожения газопроводов "Северный поток" использовались шесть взрывных устройств. Европейская пресса обнародовала новые данные по теракту в Балтийском море
2024-11-27T17:20
2024-11-27T17:20
эксклюзив
россия
украина
северный поток
сша
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Новые подробностиГазопроводы "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" — стратегический проект России, который должен был обеспечить прямые поставки российского голубого топлива в Европу, решив раз и навсегда проблемы со странами-транзитерами.Все закончилось буквально в один момент — 26 сентября 2022 года на глубине около 40 метров в районе трубопроводов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции произошли взрывы. В результате ЧП повреждения получили обе нитки первого "Северного потока" и одна из двух веток недостроенного к тому моменту СП-2.Как пишет немецкое издание "Вельт", для теракта использовались шесть взрывных устройств. Ранее утверждалось, что их было сначала только два, но потом выяснилось, что все-таки четыре.Россия настаивает на расследованииСамая очевидная версия произошедшего практически сразу же нашла свое подтверждение — газопроводы были выведены из строя специально организованным взрывом.Весной этого года группа депутатов Госдумы и общественных деятелей (парламентарии Яна Лантратова, Андрей Красов, Николай Харитонов, философ Александр Дугин и экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач) направили в Генпрокуратуру РФ обращение о расследовании причастности иностранных граждан и структур к организации и финансированию терактов против России, в т. ч. взрывов на "Северных потоках".По итогам рассмотрения этого обращения Генеральная прокуратура направила соответствующие запросы в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра. Прошло два месяца, но никакой серьезной реакции со стороны Запада на эти запросы не последовало, в связи с чем в Генпрокуратуре решили повторить попытку достучаться до своих коллег из других стран."Несмотря на имеющиеся факты, компетентные органы США, Кипра и Франции не проводили расследование обстоятельств финансирования и иного содействия в совершении указанных актов терроризма, а компетентные органы ФРГ уклоняются от исполнения своих международных обязательств по сотрудничеству с Российской Федерацией", - говорится в заявлении ведомства.Там напомнили, что указанные страны являются участниками Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом от 15.12.1997 г. и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 09.12.1999 г.Российская Генпрокуратура подчеркнула, что в этой связи данные государства обязаны вести расследование актов терроризма и его финансирования, оказывать максимальное содействие в расследовании таких преступлений, включая помощь в сборе доказательств."В дополнительных запросах обращено внимание на необходимость принятия мер к исполнению своих международных обязательств по противодействию террористической деятельности и ее финансированию, организации расследования фактов противоправной деятельности и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности", - сказано в заявлении.Группа с УкраиныПоследнее, что было слышно про расследования терактов на СП – это закрытие этих самых расследований в Дании и Швеции из-за того, что преступление произошло вне их юрисдикции. Никаких подвижек в выяснении всех обстоятельств произошедшего нет и в других западных странах.Казалось бы, посреди Европы происходит мощнейший по своим экономическим и политическим последствиям террористический акт, но никаких серьезных расследований даже не ведется. Не потому ли, что расхожая фраза про следствие, которое боится выйти на само себя, в данном случае не анекдот, а реальность?Действительно, россиян на место взрывов не пустили, делиться информацией европейцы и американцы не хотят, а молчание или дежурный лепет про ответственность России говорят сами за себя.Если обобщить все имеющиеся в открытом доступе данные, журналистские расследования и информацию, которую озвучивали авторы обращения в Генпрокуратуру, то вырисовывается следующая картина.Осень 2022 года. На Украине продолжается российская военная спецоперация. К этому моменту на РФ уже наложено множество санкций, однако в США решили сделать ход конем — окончательно оторвать Россию от Европы, поставить последнюю в зависимость от своего сжиженного газа и избавиться от мешающих этому "Северных потоков".Проводить операцию, как это уже не раз бывало, американцы решили чужими руками, а именно украинскими, благо там имеется своя водолазная школа и найти исполнителей не являлось проблемой.По данным Андрея Деркача, от Штатов организационные вопросы курировал Кристофер Смит — выходец из ЦРУ, на тот момент второй человек в американском посольстве на Украине, а ныне помощник госсекретаря по Европе и Азии. Именно Смит, утверждает экс-депутат Рады, привлек к организации теракта своего приятеля — генерал-полковника Василия Бурбу, который ранее возглавлял Главное управление разведки при Минобороны Украины.Роль Романа ЧервинскогоГлавным промежуточным звеном между заграничными кураторами и группой исполнителей стал украинский полковник Роман Червинский. Как писали "Вашингтон пост" и "Шпигель" со ссылкой на свои источники, именно он занимался вопросами логистики и руководил диверсантами."Мы установили практически всю группу… Это и Бургомистренко Андрей Анатольевич, интересный персонаж… Это и сам Роман Червинский. Это Кузнецов Сергей Анатольевич, офицер 7 управления контрразведки СБУ… Варрава Олег Юрьевич, Руслан Руденко, бывший заместитель мэра Белоцеркви", — рассказывал Деркач в середине мая этого года в интервью белорусскому агентству БелТА.Подготовка диверсантов-подводников проходила как на Украине, так и в других странах. В Житомирской области им предоставили для тренировок Соколовский карьер. Когда-то там добывали камень, но позднее карьер затопили. Его глубина — более 100 метров.На следующем этапе группу перевезли в Румынию, где подготовка продолжилась вблизи базы НАТО. Для этого диверсантам изготовили румынские паспорта. Следующим пунктом на их маршруте к "Северным потокам" стала Польша. Там у группы появилось несколько яхт, на одной из которых ("Андромеда") они и вышли в тот день море для осуществления теракта.Согласно Деркачу, важной фигурой во всей этой истории была опытная 50-летняя украинка Марина Ситала, которая является одним из лучших технодайверов страны. За ее плечами погружения во многих точках мира, она специалист по изготовлению подводных смесей. Ее муж также занимается дайвингом. В тот день в Балтийском море они выполняли операцию прикрытия.Западная пресса выяснила, что приказ осуществить теракт на "Северных потоках" прямо поступил от Валерия Залужного, который в тот момент занимал должность главкома ВСУ.О том, как Залужный планировал взорвать еще один газопровод - в материале издания Украина.ру У Залужного были наполеоновские планы: он планировал взорвать не только "Северный поток" — СМИ.
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Павел Котов
Павел Котов
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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эксклюзив, россия, украина, северный поток, сша
Эксклюзив, Россия, Украина, Северный поток, США

Взрывных устройств было больше: новые данные по теракту на "Северных потоках"

17:20 27.11.2024
 
© Командование обороны Дании / Перейти в фотобанкМесто утечки газа на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки газа на газопроводе Северный поток 2
© Командование обороны Дании
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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Для уничтожения газопроводов "Северный поток" использовались шесть взрывных устройств. Европейская пресса обнародовала новые данные по теракту в Балтийском море
Новые подробности
Газопроводы "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" — стратегический проект России, который должен был обеспечить прямые поставки российского голубого топлива в Европу, решив раз и навсегда проблемы со странами-транзитерами.
Все закончилось буквально в один момент — 26 сентября 2022 года на глубине около 40 метров в районе трубопроводов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции произошли взрывы. В результате ЧП повреждения получили обе нитки первого "Северного потока" и одна из двух веток недостроенного к тому моменту СП-2.
Как пишет немецкое издание "Вельт", для теракта использовались шесть взрывных устройств. Ранее утверждалось, что их было сначала только два, но потом выяснилось, что все-таки четыре.
Россия настаивает на расследовании
Самая очевидная версия произошедшего практически сразу же нашла свое подтверждение — газопроводы были выведены из строя специально организованным взрывом.
Весной этого года группа депутатов Госдумы и общественных деятелей (парламентарии Яна Лантратова, Андрей Красов, Николай Харитонов, философ Александр Дугин и экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач) направили в Генпрокуратуру РФ обращение о расследовании причастности иностранных граждан и структур к организации и финансированию терактов против России, в т. ч. взрывов на "Северных потоках".
По итогам рассмотрения этого обращения Генеральная прокуратура направила соответствующие запросы в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра. Прошло два месяца, но никакой серьезной реакции со стороны Запада на эти запросы не последовало, в связи с чем в Генпрокуратуре решили повторить попытку достучаться до своих коллег из других стран.
"Несмотря на имеющиеся факты, компетентные органы США, Кипра и Франции не проводили расследование обстоятельств финансирования и иного содействия в совершении указанных актов терроризма, а компетентные органы ФРГ уклоняются от исполнения своих международных обязательств по сотрудничеству с Российской Федерацией", - говорится в заявлении ведомства.
Там напомнили, что указанные страны являются участниками Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом от 15.12.1997 г. и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 09.12.1999 г.
Российская Генпрокуратура подчеркнула, что в этой связи данные государства обязаны вести расследование актов терроризма и его финансирования, оказывать максимальное содействие в расследовании таких преступлений, включая помощь в сборе доказательств.
- РИА Новости, 1920, 01.11.2024
1 ноября, 17:00
Трамп спорит с Байденом, кто же из них уничтожил "Северный поток", а России - всё равноВ интервью Такеру Карлсон кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг все обвинения в своей "пророссийскости", заявив, что именно он "уничтожил" газопровод "Северный поток"
"В дополнительных запросах обращено внимание на необходимость принятия мер к исполнению своих международных обязательств по противодействию террористической деятельности и ее финансированию, организации расследования фактов противоправной деятельности и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности", - сказано в заявлении.
Группа с Украины
Последнее, что было слышно про расследования терактов на СП – это закрытие этих самых расследований в Дании и Швеции из-за того, что преступление произошло вне их юрисдикции. Никаких подвижек в выяснении всех обстоятельств произошедшего нет и в других западных странах.
Казалось бы, посреди Европы происходит мощнейший по своим экономическим и политическим последствиям террористический акт, но никаких серьезных расследований даже не ведется. Не потому ли, что расхожая фраза про следствие, которое боится выйти на само себя, в данном случае не анекдот, а реальность?
Действительно, россиян на место взрывов не пустили, делиться информацией европейцы и американцы не хотят, а молчание или дежурный лепет про ответственность России говорят сами за себя.
Если обобщить все имеющиеся в открытом доступе данные, журналистские расследования и информацию, которую озвучивали авторы обращения в Генпрокуратуру, то вырисовывается следующая картина.
Осень 2022 года. На Украине продолжается российская военная спецоперация. К этому моменту на РФ уже наложено множество санкций, однако в США решили сделать ход конем — окончательно оторвать Россию от Европы, поставить последнюю в зависимость от своего сжиженного газа и избавиться от мешающих этому "Северных потоков".
Проводить операцию, как это уже не раз бывало, американцы решили чужими руками, а именно украинскими, благо там имеется своя водолазная школа и найти исполнителей не являлось проблемой.
По данным Андрея Деркача, от Штатов организационные вопросы курировал Кристофер Смит — выходец из ЦРУ, на тот момент второй человек в американском посольстве на Украине, а ныне помощник госсекретаря по Европе и Азии. Именно Смит, утверждает экс-депутат Рады, привлек к организации теракта своего приятеля — генерал-полковника Василия Бурбу, который ранее возглавлял Главное управление разведки при Минобороны Украины.
Роль Романа Червинского
Главным промежуточным звеном между заграничными кураторами и группой исполнителей стал украинский полковник Роман Червинский. Как писали "Вашингтон пост" и "Шпигель" со ссылкой на свои источники, именно он занимался вопросами логистики и руководил диверсантами.
"Мы установили практически всю группу… Это и Бургомистренко Андрей Анатольевич, интересный персонаж… Это и сам Роман Червинский. Это Кузнецов Сергей Анатольевич, офицер 7 управления контрразведки СБУ… Варрава Олег Юрьевич, Руслан Руденко, бывший заместитель мэра Белоцеркви", — рассказывал Деркач в середине мая этого года в интервью белорусскому агентству БелТА.
Подготовка диверсантов-подводников проходила как на Украине, так и в других странах. В Житомирской области им предоставили для тренировок Соколовский карьер. Когда-то там добывали камень, но позднее карьер затопили. Его глубина — более 100 метров.
На следующем этапе группу перевезли в Румынию, где подготовка продолжилась вблизи базы НАТО. Для этого диверсантам изготовили румынские паспорта. Следующим пунктом на их маршруте к "Северным потокам" стала Польша. Там у группы появилось несколько яхт, на одной из которых ("Андромеда") они и вышли в тот день море для осуществления теракта.
Согласно Деркачу, важной фигурой во всей этой истории была опытная 50-летняя украинка Марина Ситала, которая является одним из лучших технодайверов страны. За ее плечами погружения во многих точках мира, она специалист по изготовлению подводных смесей. Ее муж также занимается дайвингом. В тот день в Балтийском море они выполняли операцию прикрытия.
Западная пресса выяснила, что приказ осуществить теракт на "Северных потоках" прямо поступил от Валерия Залужного, который в тот момент занимал должность главкома ВСУ.
О том, как Залужный планировал взорвать еще один газопровод - в материале издания Украина.ру У Залужного были наполеоновские планы: он планировал взорвать не только "Северный поток" — СМИ.
 
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