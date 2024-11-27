https://ukraina.ru/20241127/1059257292.html

Встреча Украина – НАТО: требование дать Киеву "Томагавки" и обсуждение "Орешника"

Встреча Украина – НАТО: требование дать Киеву "Томагавки" и обсуждение "Орешника" - 27.11.2024 Украина.ру

Встреча Украина – НАТО: требование дать Киеву "Томагавки" и обсуждение "Орешника"

Накануне, 26 ноября, состоялась встреча Совета Украина – НАТО, анонсированная после применения российскими военными новой ракеты средней дальности "Орешник"

2024-11-27T17:38

2024-11-27T17:38

2024-11-27T17:38

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Единственное важное заявление в результате встречи – Парламентская ассамблея (ПА) НАТО рекомендовала правительствам стран-членов альянса предоставить Украине западные ракеты среднего и дальнего радиуса действия "для сдерживания и самозащиты".По информации депутата Верховной Рады Егора Чернева, речь идёт, в том числе, об американских баллистических ракетах с дальностью 1000-5500 километров "Томагавк"."Украинской делегации удалось убедить западных коллег поддержать мое предложение и включить этот пункт в резолюцию очередной сессии Ассамблеи", – сообщил он.Чернев отметил, что на предыдущей сессии по инициативе украинской делегации Парламентская ассамблея НАТО призвала разрешить Украине наносить удары вглубь территории России.В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что президент США Джо Байден официально разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России. Американскими ракетами ATACMS после этого были нанесены удары по Брянской и Курской областям.Во вторник Минобороны России сообщило, что на очередную атаку готовится ответ."25 ноября 2024 года киевский режим нанес еще один удар восемью оперативно-тактическими ракетами "ATACMS" по аэродрому Курск-Восточный (н.п. Халино). Семь ракет были сбиты боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь", одна – достигла цели. В результате падения осколков ракет два военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры.В ходе обследования мест, подвергшихся атакам, достоверно подтверждено, что ВСУ наносили удары оперативно-тактическими ракетами "ATACMS" американского производства", –информировало военное ведомство.Разговоры об отправке на Украину бойцов ЧВКВ резюмирующей публикации на сайте Альянса – общие фразы о продолжении поддержки Украины, обвинения России в "терроре гражданского населения и союзников Киева"."Развертывание этого потенциала не изменит ход конфликта и не удержит союзников по НАТО от поддержки Украины", – заявила пресс-секретарь НАТО Фара Дахалла.Никаких конкретных планов пресс-служба Альянса не анонсирует, ограничиваясь тем, что следующая встреча назначена на 3-4 декабря – в день встречи министров иностранных дел стран НАТО.Посол Литвы при НАТО Девидас Матулёнис выразил итоги встречи по-своему: [Владимир] Путин нас не запугает". Ранее, после применения "Орешника", европейкие СМИ публиковали карту столиц стран ЕС, которые могут быть гипотетически атакованы этой рактой.Матулёнис же в среду заявил, что поддерживает идею Франции отправить на Украину военнослужащих стран НАТО. О самой "идее" два дня назад писало французское издание Le Monde, ссылаясь на анонимные источники. Речь шла о французских и британских бойцах частных военных компаний (ЧВК).Матулёнис же говорит, что эту тему необходимо обсудить во время саммита глав МИД НАТО в Брюсселе. По его мнению, для принятия такого решения стране – члену альянса не нужно согласие союзников."Это могут быть национальные решения, группа стран, коалиция, желающая присоединиться к этой инициативе. Здесь не обязательно иметь согласование или метку НАТО", — сказал он.Информацию ранее комментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал европейских политиков, предлагающих подобное, "горячими головами" и отметил, что единого мнения у лидеров ЕС на этот счёт нет.К встрече удалённо присоединились, и глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* и исполняющий обязанности командующего Воздушных сил Украины Анатолий Кривоножко. Они, как утверждают украинские СМИ, представили свою информацию о ракете, атаковавшей предприятие.Версий у Киева изначально было несколько: 21 ноября российские войска нанесли удар по советскому ракетному заводу "Южмаш" в Днепропетровске (Днепре). Последствия в виде разрушений до сих пор неизвестны, по информации областной военно-гражданской администрации, были ранены три человека.ВС Вооружённых сил Украины изначально заявили, что удар был нанесён российской межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж".К вечеру, после обращения российского лидера, стало известно, что ВС РФ применили новейшую ракету "Орешник". Впрочем, даже после этого Буданов* запутал украинских журналистов заявлением, что на самом деле ракета якобы называется "Кедр", а экс-советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с традиционными рассуждениями о том, что ракета эта "ничего не меняет", а Россия и до этого применяла подобные вооружения.Расширение потенциала НАТО и никакого КрымаСреди других решений рекомендаций ПА НАТО, касательно Украины и военного конфликта:— Использовать политические и экономические рычаги, чтобы удержать Китай от "поддержки военных усилий России" и продолжать повышать устойчивость Альянса к системному вызову евроатлантической безопасности со стороны Китая;— Расширять взаимодействие НАТО с южными партнерами, опираясь на план действий, принятого на саммите в Вашингтоне, включая укрепление безопасности союзников на южных границах и поиск взаимовыгодного сотрудничества;— Достижение всеми союзниками целевого показателя расходов на оборону в размере не менее 2% ВВП;— Расширение промышленного потенциала НАТО, реализуя новые оборонные планы;— Поддерживать и увеличивать военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины, обеспечивая своевременную поставку боеприпасов и современных систем вооружения, включая системы противовоздушной обороны, дальнобойное высокоточное оружие и гуманитарную помощь; системы ПВО, высокоточное оружие большой дальности и многоцелевые истребители;— Поддержать украинский "план победы".26 ноября шведская газета Dagens industri опубликовала материал главы ОП Андрея Ермака, в котором он, в частности, поднимает вопрос переговоров, хотя до сих пор украинские власти активно отрицали их возможность, а Владимир Зеленский прямо запретил себе решением СНБО любой диалог с российским президентом Владимиром Путиным.По новой версии Ермака, Украина может вступить в переговорный процесс, когда ситуация "вернётся к 23 февраля 2022 года". Зеленский двумя неделями ранее также впервые заявил о "невозможности вернуть Крым военным путём".* В РФ признан террористом и экстремистом

https://ukraina.ru/20241127/1059256759.html

https://ukraina.ru/20241127/1059254149.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, киев, россия, владимир путин, кирилл буданов, андрей ермак, нато, вооруженные силы украины, ес, ракеты