Встреча Украина – НАТО: требование дать Киеву "Томагавки" и обсуждение "Орешника"
Накануне, 26 ноября, состоялась встреча Совета Украина – НАТО, анонсированная после применения российскими военными новой ракеты средней дальности "Орешник"
Единственное важное заявление в результате встречи – Парламентская ассамблея (ПА) НАТО рекомендовала правительствам стран-членов альянса предоставить Украине западные ракеты среднего и дальнего радиуса действия "для сдерживания и самозащиты".
По информации депутата Верховной Рады Егора Чернева, речь идёт, в том числе, об американских баллистических ракетах с дальностью 1000-5500 километров "Томагавк".
"Украинской делегации удалось убедить западных коллег поддержать мое предложение и включить этот пункт в резолюцию очередной сессии Ассамблеи", – сообщил он.
Чернев отметил, что на предыдущей сессии по инициативе украинской делегации Парламентская ассамблея НАТО призвала разрешить Украине наносить удары вглубь территории России.
В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что президент США Джо Байден официально разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России. Американскими ракетами ATACMS после этого были нанесены удары по Брянской и Курской областям.
Во вторник Минобороны России сообщило, что на очередную атаку готовится ответ.
"25 ноября 2024 года киевский режим нанес еще один удар восемью оперативно-тактическими ракетами "ATACMS" по аэродрому Курск-Восточный (н.п. Халино). Семь ракет были сбиты боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь", одна – достигла цели. В результате падения осколков ракет два военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры.
В ходе обследования мест, подвергшихся атакам, достоверно подтверждено, что ВСУ наносили удары оперативно-тактическими ракетами "ATACMS" американского производства", –информировало военное ведомство.
Разговоры об отправке на Украину бойцов ЧВК
В резюмирующей публикации на сайте Альянса – общие фразы о продолжении поддержки Украины, обвинения России в "терроре гражданского населения и союзников Киева".
"Развертывание этого потенциала не изменит ход конфликта и не удержит союзников по НАТО от поддержки Украины", – заявила пресс-секретарь НАТО Фара Дахалла.
Никаких конкретных планов пресс-служба Альянса не анонсирует, ограничиваясь тем, что следующая встреча назначена на 3-4 декабря – в день встречи министров иностранных дел стран НАТО.
Посол Литвы при НАТО Девидас Матулёнис выразил итоги встречи по-своему: [Владимир] Путин нас не запугает". Ранее, после применения "Орешника", европейкие СМИ публиковали карту столиц стран ЕС, которые могут быть гипотетически атакованы этой рактой.
17:19Военный эксперт Виктор Кутырь: Если Россия выпустит ВСУ из-под Курска, они ударят на Брянск вдоль Десны Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Матулёнис же в среду заявил, что поддерживает идею Франции отправить на Украину военнослужащих стран НАТО. О самой "идее" два дня назад писало французское издание Le Monde, ссылаясь на анонимные источники. Речь шла о французских и британских бойцах частных военных компаний (ЧВК).
Матулёнис же говорит, что эту тему необходимо обсудить во время саммита глав МИД НАТО в Брюсселе. По его мнению, для принятия такого решения стране – члену альянса не нужно согласие союзников.
"Это могут быть национальные решения, группа стран, коалиция, желающая присоединиться к этой инициативе. Здесь не обязательно иметь согласование или метку НАТО", — сказал он.
Информацию ранее комментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал европейских политиков, предлагающих подобное, "горячими головами" и отметил, что единого мнения у лидеров ЕС на этот счёт нет.
К встрече удалённо присоединились, и глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* и исполняющий обязанности командующего Воздушных сил Украины Анатолий Кривоножко. Они, как утверждают украинские СМИ, представили свою информацию о ракете, атаковавшей предприятие.
Версий у Киева изначально было несколько: 21 ноября российские войска нанесли удар по советскому ракетному заводу "Южмаш" в Днепропетровске (Днепре). Последствия в виде разрушений до сих пор неизвестны, по информации областной военно-гражданской администрации, были ранены три человека.
ВС Вооружённых сил Украины изначально заявили, что удар был нанесён российской межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж".
К вечеру, после обращения российского лидера, стало известно, что ВС РФ применили новейшую ракету "Орешник". Впрочем, даже после этого Буданов* запутал украинских журналистов заявлением, что на самом деле ракета якобы называется "Кедр", а экс-советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с традиционными рассуждениями о том, что ракета эта "ничего не меняет", а Россия и до этого применяла подобные вооружения.
16:28"Сигнал очень четкий и очевидный": МИД России верит в переговоры по Украине и напоминает про "Орешник" Россия продемонстрировала ракетный комплекс "Орешник" в условиях, когда Запад не желает её слышать и обсуждать украинскую проблему. Об этом 27 ноября заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Расширение потенциала НАТО и никакого Крыма
Среди других решений рекомендаций ПА НАТО, касательно Украины и военного конфликта:
— Использовать политические и экономические рычаги, чтобы удержать Китай от "поддержки военных усилий России" и продолжать повышать устойчивость Альянса к системному вызову евроатлантической безопасности со стороны Китая;
— Расширять взаимодействие НАТО с южными партнерами, опираясь на план действий, принятого на саммите в Вашингтоне, включая укрепление безопасности союзников на южных границах и поиск взаимовыгодного сотрудничества;
— Достижение всеми союзниками целевого показателя расходов на оборону в размере не менее 2% ВВП;
— Расширение промышленного потенциала НАТО, реализуя новые оборонные планы;
— Поддерживать и увеличивать военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины, обеспечивая своевременную поставку боеприпасов и современных систем вооружения, включая системы противовоздушной обороны, дальнобойное высокоточное оружие и гуманитарную помощь; системы ПВО, высокоточное оружие большой дальности и многоцелевые истребители;
— Поддержать украинский "план победы".
26 ноября шведская газета Dagens industri опубликовала материал главы ОП Андрея Ермака, в котором он, в частности, поднимает вопрос переговоров, хотя до сих пор украинские власти активно отрицали их возможность, а Владимир Зеленский прямо запретил себе решением СНБО любой диалог с российским президентом Владимиром Путиным.
По новой версии Ермака, Украина может вступить в переговорный процесс, когда ситуация "вернётся к 23 февраля 2022 года". Зеленский двумя неделями ранее также впервые заявил о "невозможности вернуть Крым военным путём".
* В РФ признан террористом и экстремистом