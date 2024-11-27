https://ukraina.ru/20241127/1059255685.html

Заместитель командира "Мутный": Украинцы как воины не такие духовитые, как наемники

Заместитель командира "Мутный": Украинцы как воины не такие духовитые, как наемники - 27.11.2024 Украина.ру

Заместитель командира "Мутный": Украинцы как воины не такие духовитые, как наемники

"Мутный" – уроженец Ставропольского края. Его необычный позывной происходит не от того, что его кто-то считает "мутным", или он сам себя считает таковым, а от названия речки Мутянки, текущей а просторах его малой родины. Наше интервью мы начали с вопроса о его боевых наградах.

2024-11-27T17:37

2024-11-27T17:37

2024-11-27T17:37

интервью

соледар

лисичанск

днр

лнр

алексеевка

чвк

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1b/1059246422_65:19:840:455_1920x0_80_0_0_2ce19c6ad2be91a6efc5488db1ae242d.jpg.webp

Боец также рассказал о том, как участвовал в штурме Бахмута, Селидово и Лисичанска и о том, как воюют боевики националистических формирований Украины и наемники.— Мутный, скажи, пожалуйста, я знаю, что у тебя два ордена Мужества, два "мужика". Расскажи, за что ты получил эти боевые награды?— Первый орден Мужества получил еще в 2022 году, когда после командировки из Ливии у меня был отдых. Я работал "музыкантом".— То есть ты вагнеровцем был?— Да, вагнеровцем, "музыкантом" в конторе был, "черепами" были, по-разному как-то называли. Мы заходили в первое маленькое такое селение Алексеевка. И в этой Алексеевке так получилось, что мы со взводом разведки, которым я командовал, без препятствий, без потерь, 15 человек, ликвидировали 50 боевиков ВСУ.— О, как это у вас так получилось? 15 – 50?— Получилось так, что командовали нами определенные люди, могу называть позывные, правильно? "Паладин" командир у меня был, очень хороший человек, мой старший инструктор Ногчий. Эти ребята помогли мне стать воином.Штурмовали мы в 4 утра, конечно, "птичек" было не так много. И мы их застали врасплох, плюс был туман, поэтому потерь у нас не было. Четыре дома были взяты сразу же, в течение, наверное, 30 минут, за что я был представлен к первому ордену Мужества. Получил "мужика".— А Алексеевка – это где?— Алексеевка – это ЛНР.— Хорошо, а второй?— А второго "мужика" – это уже было под Курдюмовкой.Момент такой был, когда мы заходили на укрепы, уже за Курдюмовкой, за железную дорогу, пришлось там немножечко нам поотбивать накаты. И так вышло, что на нас вышел танкист один, хохлячий танкист, украинский. Мы его взяли в плен, а он думал, что это позиции его штурмовиков.Поговорили с ним, выяснили все, что нам нужно. Оказывается, недалеко находится танк с украинцами, ждут пайков. Ну мы пошли и забрали этот танк.— Забрали или уничтожили?— Забрали, затрофеили. Точнее отметили, водить-то танк никто не умеет. Мы остались там, потом взвод нашей разведки пришел, танкист, и мы его угнали.— То есть за 2022 год у тебя два ордена?— За 2022-2023.— А есть еще какие-то боевые награды?— Две медали "За отвагу". Черные кресты вагнеровские у меня есть. За взятие Бахмута, за взятие Соледара внутренние награды есть. Наши награды есть - редутовские (внутренние награды ЧВК "Редут" - ред.) за штурмовые действия, за СВО они мне дали награду. Ветеранку я здесь наконец-таки получил. Спасибо огромное.— А медаль "За отвагу" как ты получил? За что?— "За отвагу" – это участие в Бахмуте в штурмовых действиях. А вторая "отвага" - за взятие Соледара.Когда мы поменялись с министерскими, то есть с ополченцами, милиция, как они там раньше называлась, ротировали их 15 декабря. А уже в конце декабря мы заходили в лески под Соледаром и захватывали северную его часть. И за это получил я "отвагу".В составе взвода командовал также отделением. Заходили. Правда, были потери, но четко недели за три-четыре мы зачистили Соледар.— Расскажи какой-то интересный случай, который произошёл с тобой в Бахмуте.— Первый случай в Бахмуте. "Птичек" было немного меньше, чем сейчас, но жестко работали снайперы. А штурмовые группы постепенно уменьшались. Изначально штурмовая группа состояла из 15 человек, а в Бахмуте уже работали в четверочках, пятерочках, зачищали дома.И у нас такой случай был. Мы заходим в дом, в подъезд, отштурмили его. Нам надо в соседний. Что делать? Снайперы работают. Мы применили опыт наших старших братьев. У меня Баян – мой старший брат, мой боевой товарищ, который много меня воспитывает и учит.И старшие братья говорят: чтобы не выходить на улицу и не попадать под огонь снайпера, просто делайте в зданиях проломы. А с нами был сапер. Мы просто ТМочку поставили, как она дала – полздания разнесло. Нам в принципе и не надо было уже ничего штурмовать.— А живыми остались, да?— Конечно. Мы вылетели и все.— А второй случай?— А второй случай у меня был такой прикольный в Красногоровке. Не было ничего поесть. Решили с нашим сапером, с Вагом, сходить по картошку.И в это время начались штурмы. Одни штурмуют, мы копаем картошку, летит все. Я не понимаю, что нам делать. Наши парни идут в накат, группа нас не досчитывает. А мы с этим мешком картошки. Мимо нас штурмовики пролетают: "Ребята, вы что?". А мы с этой лопатой, с мешком картошки, еще и прилеты начались.Я думаю, что делать? А там подвальчик был. Мы идем в этот подвал. Я говорю: "Вот нам достанется". Командир же знает вот эти все моменты. Ой...— Ну выжили тогда?— Конечно.— Влетело вам сильно за то, что отсутствовали?— Конечно сильно, за то, что картошки захотелось.— Ты вот штурмовал Бахмут. Я разговаривал с вашими коллегами-вагнерами. Они мне рассказывали, что когда штурмовали Бахмут, тогда практически не было FPV-дронов. Что в основном тогда кошмарила артиллерия врага. Скажи, пожалуйста, чем отличается война артиллерии от войны FPV-дронов? Где тебе было легче?— Мне было легче, естественно, при штурме городов. Ты можешь укрыться где-то, и тебя "птичка" не видит, если ты куда-то забежал. Да, артуха будет крыть по дому, будет его складывать, но только в том случае, если там нет украинцев. Ну они редко когда клали своих.Артиллерию нельзя скорректировать без дрона. Раньше были какие-то самодельные дроны. Мы "Бабу-Ягу", например, не видели. Мы не видели "Валькирий" раньше. Это были единичные случаи. Мы ночью могли спокойно передвигаться, как раз ночью проходила у нас ротация раньше.А сейчас все намного поменялось. Сейчас ночью появились тепляки. "Птиц" очень много появилось у врага, потому что они поняли, что у них нет духа. Сами по себе как воины они не такие духовитые, как, допустим, те же поляки или кто-то еще. Поэтому они пользуются сейчас технологиями.Им же весь мир помогает. Конечно, НАТО. И поэтому очень тяжко с FPV-дронами этими.— А что, с поляками приходилось сталкиваться? Расскажи, пожалуйста, что это были за поляки? ЧВК какая-то?— Честно, не могу сказать, ЧВК или нет. Я так понимаю, что кто-то из них. Но они очень жесткие ребята. Мы тогда на трубах с ними в Бахмуте зацепились.Получается, у украинцев отбиваем позицию. И тут же выскакивают поляки. Буквально час-два. И вот семь часов мы держим. У нас ребята и 300, и 200. Мы откатываемся. Поляки занимают. Садят опять украинцев и откатываются. Это очень жесткие ребята.И мне кажется, у них в крови ненависть к нашему народу. Я не знаю, чем она обоснована. Не могу понять. Мы вроде ничего плохого им не сделали.— А как вы понимали, что поляки? Радиоперехваты?— Во-первых, польский язык. Я наконец-таки понял слово "курва". Когда ты кидаешь гранаты, там слово "курва" он орет.Во-вторых, у них были черные каски такие, как у немцев, знаете, в Третьем рейхе с рожками. У меня была трофейная такая касочка.И кстати украинцы разговаривают по-русски. На самом деле. Они даже на позициях по-русски разговаривают.— Кстати, с пленными украинцами разговаривал?— Конечно.— Ну и что? Какой-то примечательный разговор? Может быть, допрос какой-нибудь? Можно рассказать?— Я разговаривал с одним молодым пареньком. Лет 20 ему было. В Бахмуте, когда мы забирали укрепы, много было пленных, они сами сдавались. И этот парень тоже сам сдался. Он не боец. По нему было видно сразу. Он пришел по мобилизации.Но что было примечательно, он единственный, с кем я разговаривал, кто реально очень переживал. Ему было очень стыдно. За то, что он делает на другой стороне. За то, что его заставили воевать. Ему было неприятно.— А сам он откуда, не помнишь?— Сейчас вам скажу. Из Николаева.— То есть он русскоязычный?— Да. Русскоязычный, из Новороссии.— А вот как ты вообще попал в "вагнера"? Почему именно туда, когда это было? Ты сам туда пошел или предложили?— В прошлом я командир взвода. Попал я в "вагнера" после МО – министерства обороны, после того, как в Армении отслужил два контракта. После вернулся домой. У меня друг тогда попал в "вагнера". Позывной его "Гек". Маленький такой. И он меня с собой позвал.— Ты же служил в Карабахе в армии? В чем отличие службы в "Вагнере"?— Разница знаете в чем? В том, что в "вагнерах" была четко поставлена одна вещь. Там к тебе относились как к сотруднику.А в армии на одном едут и едут. Вот у них есть одна политика, которую они пытаются тебе привить. И ты на этом двигаешься. А тут наоборот. Тут люди подстраиваются к военным действиям. Они концентрируются. Они не по книжкам учат тебя. Они учат по своему боевому опыту.— Ну ты в принципе согласен, когда говорят, что "вагнера" – это лучшая штурмовая пехота мира или это чересчур громко сказано?— Согласен, согласен. Ребята там много не разговаривали, но многому учили.— Говорят, что "вагнера" очень жестокие в плане дисциплины. То есть нельзя самовольно оставить позиции, бросить раненого. Что если ты вдруг оставишь, то наказание будет очень суровым. Это соответствует действительности или нет?— Да, соответствует, конечно. Но где дисциплина, там рождается выполнение поставленных приказов. Нет сумасбродства, а есть прямое подчинение.Я это всегда называл своей работой. Хотя для меня это нечто большее. Я пришел в ту организацию, где люди мало говорят, много делают.И вот эта четкая дисциплина наша строилась на пяти правилах: не укради, не убей, не насилуй, не наркомань и не пей. Все. Пять правил, пять законов, на которых строилась Контора. И все эти законы должны были соблюдаться.Соответственно, если ты их не соблюдаешь, то, естественно, ты не брат. Ты не можешь помочь своему другу. Ты становишься обузой в выполнении боевых задач.— Скажи, пожалуйста, а вот чем отличался штурм Соледара от штурма Бахмута? Если я правильно понимаю, в освобождении Лисичанска тоже вы принимали участие? Вот эти вот все штурмы можешь нам тезисно описать? В чем отличие?— Самый жесткий штурм, насколько я понимаю, это Бахмут. В Бахмут присылали всех.Соледар мы взяли нахрапом, наскоком, с нескольких сторон накатывали. Там были всушники, мало наемников, они не держались за этот город. Этим и отличалось, что они откатывались быстро. Мы мобильно подвернули свою арту и работали очень четко по противнику. То есть он не ожидал того, что мы пойдем на Соледар. Так резво и так быстро.А Лисичанск, лески... Ну, город всегда отличается от лесопосадок. Лесопосадка что? Вот впереди враг, я его вижу, я по нему работаю. Она закрытая. Слева поле, справа поле, впереди враг. А города – это совсем по-другому.А самый жесткий штурм – это Бахмут. Самый жесткий. Потому что он был пропиаренный в новостях со стороны врага, во-первых. Во-вторых, за него они все держались. Все наемники, весь сброд, "Азов"*, "Кракен"*. Все эти подразделения, в которых боевики как люди на гражданке не состоялись.— А как азовцы и кракенцы воюют вообще? Хорошие они воины или не очень?— Честно вам сказать, они воюют очень жестко. У них жесткая дисциплина. Но мне кажется, что им очень сильно промыли голову. Это фанатики.— Приходилось брать плен, разговаривать с ними?— Они в плен не сдаются в основном.* Запрещенная в РФ террористическая организацияПодробнее о том, что сейчас происходит на фронте в ДНР - в материале "Российские штурмовые группы уже в центре Курахово, Большую Новоселку скоро освободят".

https://ukraina.ru/20241115/1058895412.html

соледар

лисичанск

днр

лнр

алексеевка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Александр Чаленко

Александр Чаленко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, соледар, лисичанск, днр, лнр, алексеевка, чвк, вооруженные силы украины, нато