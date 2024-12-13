https://ukraina.ru/20241213/1059648907.html

Европа хочет избавиться от газа из России. Но получится ли?

Европа хочет избавиться от газа из России. Но получится ли? - 13.12.2024 Украина.ру

Европа хочет избавиться от газа из России. Но получится ли?

Европа намерена отказаться от российского газа, доля которого на европейском рынке все еще остается значительной. Погода этим планам не благоволит – отсутствие ветра и низкие температуры уже привели к рекордному за последние годы истощению хранилищ голубого топлива

2024-12-13T16:45

2024-12-13T16:45

2024-12-13T16:52

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Ситуация с газом после 24.02.2022Разговоры об "энергетическом суверенитете" Европы активизировались после начала российской военной спецоперации на Украине. Против РФ были введены санкции, однако Евросоюз не стал запрещать импорт энергии из России.Такое решение было принято из-за того, что Европа, особенно отдельные ее страны, сильно зависят от российского топлива, которым отапливаются дома и на котором работает транспорт и промышленность.Сложнее всего оказалось с газом. В 2021 году 34% всего голубого топлива, поступающего в ЕС, приходилось на РФ. Несмотря на это, европейские чиновники решили сокращать объемы импорта газа из России. С этой целью был разработан специальный план, который получил название REPowerEU. Согласно ему, до 2030 года Европа должна полностью уйти от поставок ископаемого топлива из РФ. По этому документу, к 2027 году должен быть прекращен импорт российского газа.За 2023 год Европейскому союзу удалось существенно сократить объем закупок российского газа – до 13%, подсчитали аналитики S&P Global Commodity Insights.Из-за сокращения импорта голубого топлива по трубам на 58% выросло количество завезенного на танкерах в Европу СПГ, в том числе и из РФ. Холодно и безветренно Нынешняя зима складывается для европейцев непросто. Причина – низкие температуры, а значит, что энергии для тепла нужно больше. Плюс к этому нет ветра. По состоянию на 12 декабря доля ветряной генерации в ФРГ упала ниже 6%, в то время как газовая генерация выросла до 33%. В Британии последний показатель еще выше – до 80%.В этих условиях страны Евросоюза вынуждены все чаще забираться в газовые хранилища. Три дня назад для нужд стран еврозоны было отобрано 708 млн куб. м голубого топлива. Это число стало максимальным для декабря с 2022 года, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).Газа расходуется так много, что хранилища постепенно пустеют. Так, за первые 10 дней календарной зимы было отобрано 5,2 млрд куб. м газа, этот показатель превышает аналогичные за предыдущие два года. Это при том, что сейчас только середина месяца. В ноябре, например, был установлен абсолютный рекорд для этого месяца – 11,5 млрд "кубов" газа.Если зима не станет сбавлять обороты, то есть вероятность, что к апрелю европейские газовые хранилища "похудеют" до 30 млрд куб. м, при том, что сейчас в запасниках хранится 88,4 млрд."Быстро истощающиеся запасы газа и надвигающееся сокращение поставок из Москвы предвещают новый энергетический кризис для Европы... Обострение ситуации на Украине привело к росту цен на газ примерно на 45% в этом году", - отмечает Bloomberg.Издание Financial Times пишет, что поставки трубопроводного газа из России обходятся дешевле альтернативных вариантов, а также обладают большей надежностью."Одна из главных проблем заключается в том, что европейский газовый рынок теперь связан с нестабильными мировыми энергетическими рынками больше, чем когда-либо, в результате его переориентации с российского трубопроводного газа на сжиженный природный газ (СПГ)", - говорится в материале.СПГ - лучшая замена?СПГ в последнее время рассматривается в Европе в качестве главной палочки-выручалочки. Европейское руководство полагает, что именно сжиженный природный газ способен полностью компенсировать остановку транзита голубого топлива из РФ."С более чем 500 млрд кубометров СПГ, производимыми ежегодно в мире, замена около 14 млрд кубометров российского газа, транспортируемого через Украину, должна оказать лишь незначительное влияние на стоимость природного газа в ЕС", - приводят СМИ выдержки из доклада Европейской комиссии.Там же отмечается, что окончание транзита уже учтено в зимних ценах на газ.Что касается СПГ, то росту поставок этого вида топлива препятствуют задержки с запуском новых мощностей. Согласно прогнозам компании Kpler, поставки сжиженного природного газа в Европу вырастут только на 2,5 млн тонн, что значительно меньше увеличения, которое было в этом году.Нюанс еще и в том, что, отказавшись от трубопроводного газа из России, Европа продолжает покупать российский СПГ. Как это часто бывает, в большую политику вмешивается финансовый фактор. Дело в том, что газовозный флот ограничен, а российский СПГ в Европу транспортировать удобнее всего из-за сравнительно небольших расстояний, следовательно, цена в сравнении с предложением конкурентов снижается.Поставки сжиженного природного газа из России в европейские страны за семь месяцев текущего года составили 19% от всего импорта. Лидером в этой области остаются США, они занимают около половины всего рынка. В 2022 году, когда были введены антироссийские санкции, Соединенные Штаты удачно подсуетились и нарастили свои доходы от поставок СПГ в ЕС до 48,3 млрд долларов, хотя еще за год до этого этот показатель составлял 7 млрд.Туманное будущее украинской ГТСУкраина готовится с 1 января следующего года прекратить транзит российского голубого топлива. Соответствующий договор между Москвой и Киевом истекает в последний день 2024-го."Наша позиция полностью открыта: мы готовимся к нулевому транзиту с 1 января. И мы это делаем уже давно. Только в этом году мы провели несколько стресс-тестов для нашей газовой системы, как она будет функционировать при нулевом транзите", - заявил накануне министр энергетики Украины Герман Галущенко.Несмотря на это, есть вероятность, что голубое топливо все равно продолжит идти по трубам через украинскую территорию. И газ этот тоже будет по факту российским. Речь идет о так называемых своп-поставках.Если упрощенно, то необходимый Европе объем российского газа будет передан Азербайджану, и тот формально будет его поставлять как свой через украинскую газотранспортную систему. На украинской территории его будут принимать венгерские и словацкие компании, которые заинтересованы в этой схеме. "Газпром" же получит от Баку такую же часть азербайджанского газа.По информации СМИ, соответствующие переговоры между заинтересованными сторонами идут, однако далеко не факт, что к соглашению получится прийти. Если транзит в том или ином виде остановится, то Украине придется из своего кармана обслуживать простаивающую ГТС и сохранять ее работоспособность. Аукнулось в МолдавииПараллельно с этим от скоро прекращения транзита голубого топлива из РФ может сильно пострадать Молдавия, а точнее Приднестровье, которое формально является частью этой страны.Как заявил в конце ноября вице-премьер Молдавии, глава Бюро реинтеграции Олег Серебрян в интервью Moldova-1, прекращение поставок газа стало бы "не просто кризисом, настоящей гуманитарной катастрофой"."Это привело бы к краху экономической системы доставки электроэнергии, пострадали бы десятки тысяч семей как на левом, так и на правом берегу Днестра", - сказал он, имея ввиду, что как Приднестровье, так и подконтрольная Кишиневу территория пользуются электричеством из одной сети. По сути, большая часть потребляемой Молдавией электроэнергии вырабатывается ТЭС, расположенной в непризнанном Приднестровье.В конце ноября молдавская делегация побывала в РФ, где прошли переговоры по ситуации с газом."Стороны договорились продолжить обсуждение вариантов организации поставок российского природного газа в Молдавию с 1 января 2025 года, а также путей урегулирования задолженности АО "Молдовагаз" (на 50% принадлежит "Газпрому" - ред.) перед группой "Газпром", - сообщили в "Газпроме" по итогам встречи с на тот момент еще министром энергетики Молдавии Виктором Парликом.Ровно через 10 дней после визита в РФ, Парлик был отправлен в отставку со своего поста. Премьер страны Дорин Речан возложил на него ответственность за то, что Молдавия не закупила необходимые объемы газа по выгодным ценам. Обязанности министра энергетики принял на себя сам глава правительства.С 16 декабря в Молдавии вводится режим чрезвычайного положения в сфере энергетики. Согласно властям, это позволит профильным ведомствам осуществлять все необходимые меры для решения вопроса с газом.Подробнее о ситуации с энергетикой в Европе - в материале Хроника энергетической войны: Европа платит больше за газ, а Англия – за простой ветроэлетростанций.

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Павел Котов

эксклюзив, россия, европа, молдавия, ес, газ, украина