Александр Зимовский: кто он - 13.12.2024 Украина.ру
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Александр Зимовский: кто он
Александр Зимовский: кто он - 13.12.2024 Украина.ру
Александр Зимовский: кто он
Военный эксперт и медиаконсультант
2024-12-13T14:58
2024-12-13T14:58
новости
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Александр Леонидович Зимовский родился 10 января 1961 года в ГДР.Окончил факультет военной журналистики Львовского высшего военно-политического училища, пять лет прослужил в Советской Армии.Большую часть жизни прожил в Белоруссии. Был военным журналистом и журналистом-международником, автором и ведущим телевизионных программ, топ-менеджером СМИ и сенатором.Руководил информационно-политическими кампаниями национального масштаба в Республике Беларусь с 1996 по 2010 год. Позднее занимался успешным медиаконсалтингом в России.Создатель и владелец сайта inosmi.by, ведет военно-политический телеграм-канал Зимовский и картографическую студию "Цветные карандаши. Тактика".С 22 февраля 2022 года следит за ходом СВО.
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новости
Новости

Александр Зимовский: кто он

14:58 13.12.2024
 
© из личного архиваАлександр Зимовский
Александр Зимовский
© из личного архива
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Военный эксперт и медиаконсультант
Александр Леонидович Зимовский родился 10 января 1961 года в ГДР.
12 ноября, 16:51
ВСУ взорвали ещё одну дамбу? Об угрозах для Белоруссии и французской бригаде на Украине – Зимовский
Окончил факультет военной журналистики Львовского высшего военно-политического училища, пять лет прослужил в Советской Армии.
Большую часть жизни прожил в Белоруссии. Был военным журналистом и журналистом-международником, автором и ведущим телевизионных программ, топ-менеджером СМИ и сенатором.
Руководил информационно-политическими кампаниями национального масштаба в Республике Беларусь с 1996 по 2010 год. Позднее занимался успешным медиаконсалтингом в России.
Создатель и владелец сайта inosmi.by, ведет военно-политический телеграм-канал Зимовский и картографическую студию "Цветные карандаши. Тактика".
С 22 февраля 2022 года следит за ходом СВО.
 
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