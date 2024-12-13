Александр Зимовский: кто он
© из личного архиваАлександр Зимовский
© из личного архива
Военный эксперт и медиаконсультант
Александр Леонидович Зимовский родился 10 января 1961 года в ГДР.
Окончил факультет военной журналистики Львовского высшего военно-политического училища, пять лет прослужил в Советской Армии.
Большую часть жизни прожил в Белоруссии. Был военным журналистом и журналистом-международником, автором и ведущим телевизионных программ, топ-менеджером СМИ и сенатором.
Руководил информационно-политическими кампаниями национального масштаба в Республике Беларусь с 1996 по 2010 год. Позднее занимался успешным медиаконсалтингом в России.
Создатель и владелец сайта inosmi.by, ведет военно-политический телеграм-канал Зимовский и картографическую студию "Цветные карандаши. Тактика".
С 22 февраля 2022 года следит за ходом СВО.