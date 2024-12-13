https://ukraina.ru/20241213/1059642677.html

Александр Зимовский: кто он

Александр Зимовский: кто он - 13.12.2024 Украина.ру

Александр Зимовский: кто он

Военный эксперт и медиаконсультант

2024-12-13T14:58

2024-12-13T14:58

2024-12-13T14:58

новости

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Александр Леонидович Зимовский родился 10 января 1961 года в ГДР.Окончил факультет военной журналистики Львовского высшего военно-политического училища, пять лет прослужил в Советской Армии.Большую часть жизни прожил в Белоруссии. Был военным журналистом и журналистом-международником, автором и ведущим телевизионных программ, топ-менеджером СМИ и сенатором.Руководил информационно-политическими кампаниями национального масштаба в Республике Беларусь с 1996 по 2010 год. Позднее занимался успешным медиаконсалтингом в России.Создатель и владелец сайта inosmi.by, ведет военно-политический телеграм-канал Зимовский и картографическую студию "Цветные карандаши. Тактика".С 22 февраля 2022 года следит за ходом СВО.

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новости