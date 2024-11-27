https://ukraina.ru/20241127/1059261336.html

Нужна ли России война на Ближнем Востоке? Аббас Джума о том, что главная угроза Израилю — это Нетаньяху

Нужна ли России война на Ближнем Востоке? Аббас Джума о том, что главная угроза Израилю — это Нетаньяху - 27.11.2024 Украина.ру

Нужна ли России война на Ближнем Востоке? Аббас Джума о том, что главная угроза Израилю — это Нетаньяху

Нетаньяху человек неглупый. И он понимает, что держится, поскольку на дворе война. В его интересах стращать собственный народ, напоминать, что война продолжается. Это народу и нужно, в какой-то мере. Люди хотят победить, потому что им с детства вдалбливали, что они окружены врагами, и любая демонстрация слабости грозит уничтожением Израиля.

2024-11-27T18:50

2024-11-27T18:50

2024-11-27T19:01

интервью

израиль

иран

ближний восток

биньямин нетаньяху

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист-международник Аббас Джума.В Ливане вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и организацией "Хезболла". Оно предусматривает контроль Ливана над южной границей при поддержке Временных сил ООН. Израиль будет выводить своих военных в течение 60 дней.Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир ранее называл готовившуюся сделку "исторической ошибкой", поскольку не достигнута главная цель войны — возвращения перемещённых израильтян в их дома на севере страны.- Аббас, соглашение о прекращении огня это, скорее, победа "Хезболлы" и поражение Израиля? В пользу этого говорит реакция правых израильских политиков.- Нужно выждать какое-то время, чтобы говорить об устойчивом перемирии. Я уже не говорю про переход перемирия в устойчивый мир. Пока речь идет о соглашении между сторонами. Израиль на это пошел не от хорошей жизни.С учетом того, что ни одна из поставленных Израилем целей не была достигнута, можно говорить, что соглашение это демонстрация слабости. Израиль проиграл в том смысле, что не достиг целей, а "Хезболла" достигла. Она хотела надавить на Израиль и сделала это.Она хотела сковать часть израильских войск на севере и сделала это, оттянув напряжение от Сектора Газа. Хотела нагрузить экономику Израиля и сделала это. Да, "Хезболла" пожертвовала большим количеством бойцов. Да, погибли важные люди в партии, в том числе генеральный секретарь шейх Хасан Насралла.Но при этом надо учитывать идеологию партии, их образ мышления. В контексте их мировоззрения жертвы это укрепляющий фактор, нежели деморализующий, как в случае с Израилем. Когда у Израиля погибает большое количество солдат, это действует на них удручающе. Для "Хезболлы" это питательная среда. Их идеология шахадата, мученичества. Где мученик — это герой, и те, кто живы, стремятся стать мучениками.Победа "Хезболлы" очевидна. В то время как ливанцы массово едут на юг к себе домой, запускают салюты, радуются, всюду флаги "Хезболлы", в Израиле идет грызня элит, недовольство общества. В Израиле протесты, люди шокированы. Ультраправые политики считают, что это историческая ошибка. Об этом сказал Бен-Гвир. Сравните, и вы поймете, кто победил.- Нетаньяху заявил, что одной из причин того, что Израиль идет на соглашение о прекращении огня, стала необходимость сосредоточиться на "иранской угрозе". Насколько сейчас Тель-Авив заинтересован в жесткой конфронтации с Ираном?- Биньямин Нетаньяху человек неглупый. И он понимает, что держится, поскольку на дворе война. В его интересах стращать собственный народ, напоминать, что война продолжается. Это народу и нужно, в какой-то мере. Люди хотят крови, хотя в то же время они от нее устали. И война губительна для израильской экономики. Но люди хотят победить, потому что им с детства вдалбливали, что они окружены врагами, и любая демонстрация слабости грозит уничтожением Израиля.Но победы они не видят, и рейтинг Нетаньяху падает. Все, что держит Нетаньяху на плаву, это страх и жажда мести. Выход из активных боевых действий против Ливана ослабляет позиции Нетаньяху. Ему нужно напомнить, что война не заканчивается, и если не угроза "Хезболлы", то есть угроза Ирана. Но это бред, потому что "Хезболла" ассоциируется с Ираном. Это часть оси сопротивления, которая возглавляется Ираном. Немыслимо бороться с иранской угрозой и при этом избегать столкновения с "Хезболлой".- Новый хозяин Белого дома Дональд Трамп, который вступит в свои права 20 января, известен своим враждебным отношением к Ирану и произраильской позицией. Какой будет политика новой администрации США на Ближнем Востоке? Будет ли Вашингтон раскручивать спираль эскалации, чтобы сохранить свое влияние?- С одной стороны, Трамп считается самым произраильским президентом за всю историю США. Шаги, которые они предпринял во время первого срока, свидетельствуют, что Израиль представляет для него особую ценность. Если мы посмотрим на его ближайшее окружение и на людей, которые вот-вот возглавят США, то они все просионистские товарищи. Уже не говорю про евангелистов-фанатиков, у которых особое отношение к Израилю, это связано с эсхатологией.С другой стороны, эти люди погружены в контекст, которого не было в 2016 году. 47-й президент и 45-й президент, это разные президенты, несмотря на то, что это один и тот же человек. У него крепче команда, есть опыт, но мир изменился за восемь лет. И СВО, и ближневосточный замес, все это требует решения. И решать надо так, чтобы остаться в плюсе, чтобы Израиль не канул в лету.На кону сейчас существование Израиля как государства. И истинная угроза это не "Хезболла" и "Хамас", а действия Нетаньяху. Именно он своими необдуманными кровавыми действиями ставит под вопрос дальнейшее существование Израиля. С учетом этого контекста я допускаю, что Трамп вряд ли оголтело кинется в израильскую войну, окунется в этот омут с головой. Но израильское руководство на это надеется.- После удара "Орешником" по заводу Южмаш в Днепропетровске украинские власти задумались о том, как выпросить у США систему ПРО THAAD, которая в Израиле уже развернута. Именно этот факт свидетельствует о том, что Ближний Восток всегда будет играть во внешней политике США более весомую роль, чем Украина?- В отличие от Украины Израиль представляет для США экзистенциальный интерес. Повторюсь, для определенных кругов это сакральная территория. Для других это оплот демократии на Ближнем Востоке, для третьих это возможность держать в узде весь регион, американский форпост.Что касается THAAD, которые развернуты в Израиле, то они никак не помогут против гиперзвука. Когда Иран бил по Израилю ничто не смогло остановить иранский гиперзвук. Хотя за израильскими спинами были американцы, которые непосредственно участвовали в попытке отразить удар. А "Орешник" еще круче классом, там скорость 10-12 Махов.- Ближневосточный конфликт нас касается напрямую: Россия и Иран соседствуют в акватории Каспийского моря. Если конфликт на Ближнем Востоке перейдет к полномасштабным боевым действиям, в какой мере Россия будет в нем участвовать, учитывая наши союзнические отношения с Тегераном?- Действительно, все, что происходит на Ближнем Востоке касается нас. Мир очень мал в этом смысле. Большая война не сможет не затронуть нас, наши интересы. Это понимают в Тегеране, поэтому заняли такую позицию в отношении России и СВО.Мы выступаем за сохранение мира в регионе, потому что большой хаос нам вряд ли помогут. Но есть эксперты, которые полагают, что нам это выгодно, что чем больше Запад отвлекается на Ближний Восток, тем меньше он помогает Украине. Я считаю, что это так, но до определенной степени. Это так, пока не началась ядерная заваруха. Мы говорим об обновлении ядерной доктрины, об "Орешнике", о разрешении Киеву бить вглубь России.Но все-таки Россия ядерная держава, есть ядерный паритет с Западом. А Иран не ядерная держава, но там есть ядерные объекты. И Израиль неофициально ядерная держава, и там тоже есть объекты, реакторы и так далее.И если говорить о ядерной угрозе, то Ближний Восток ставит вопрос куда острее, чем нынешняя накаленная ситуация между нами и НАТО, нами и Украиной. Россия должна способствовать, чтобы бойня в Секторе Газа завершилась как можно скорее. Все, что мы с вами сейчас обсуждаем, началось с бойни, которую учинил Израиль в ответ на 7 октября 2023 года. Бойни, которая вышла за пределы человеческого здравого смысла и наносит ущерб и Израилю, и всем, кто его окружает.Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке Байдену нужна титульная победа. Израиль пошёл на уступки

https://ukraina.ru/20241127/1059236828.html

https://ukraina.ru/20241121/1059084326.html

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Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, израиль, иран, ближний восток, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хезболла, украина.ру, оон, "орешник"