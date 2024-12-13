https://ukraina.ru/20241213/1059650045.html
Опубликована карта массированного удара ВС РФ по Украине - фото
Опубликована карта массированного удара ВС РФ по Украине - фото - 13.12.2024 Украина.ру
Опубликована карта массированного удара ВС РФ по Украине - фото
Генштаб Украины обнародовал карту массированного удара российских сил по своим объектам энергетики. Судя по ней, ВС РФ били в основном по целям на Западе Украины
2024-12-13T17:14
2024-12-13T17:14
2024-12-13T17:14
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В пятницу утром, 13 декабря, ВС РФ нанесли массированный удар по энергетическим и военным объектам Украины. Минобороны России сообщило, что это ответ Москвы на атаку ВСУ на аэродром в Таганроге западными ракетами ATACMS.В ведомстве отметили, что для удара применялись высокоточные средства поражения большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники. На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетелоПозже Владимир Зеленский подтвердил, что удар России одним из самых масштабных, добавив, что ждет от Запада "сильной реакции", желательно с помощью системы Patriot.Однако журналисты британского издания Financial Times уверены, что Россия может нанести еще один удар по военным объектам Украины. На этот раз ракетной системой "Орешник" и в ближайшие выходные.А пока Киев решает уже имеющиеся проблемы: Украина запросила импорт электроэнергии объемом более 13,4 тысяч мегаватт в час у пяти соседних стран. В "Укрэнерго" уточнили, что речь идет про ресурс из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии.Подробнее об этом — в материале Безвыходное положение: Украина запросила импорт электроэнергии у пяти соседейДругие темы: Дослужился до "звания" фашиста: в Угледаре вэсэушники мастерили себе награды со свастикой.
https://ukraina.ru/20241213/1059644763.html
https://ukraina.ru/20241213/1059647831.html
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новости, россия, украина, москва, владимир зеленский, вооруженные силы украины, таганрог, вс рф
Новости, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Таганрог, ВС РФ
Опубликована карта массированного удара ВС РФ по Украине - фото
Генштаб Украины обнародовал карту массированного удара российских сил по своим объектам энергетики. Судя по ней, ВС РФ били в основном по целям на Западе Украины