https://ukraina.ru/20241213/1059641410.html

Уроки истории для Газы и Сирии. Ближний Восток в ожидании мира

Уроки истории для Газы и Сирии. Ближний Восток в ожидании мира - 13.12.2024 Украина.ру

Уроки истории для Газы и Сирии. Ближний Восток в ожидании мира

Война на Ближнем Востоке не прекращается – даже в секторе Газа, где, казалось бы, остались одни руины.

2024-12-13T15:13

2024-12-13T15:13

2024-12-13T15:13

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В Джабалии, на севере анклава, идут перестрелки между израильскими войсками и отрядами ХАМАС, израильская авиация бомбит расположенный в центре Газы Нусейрат, а на юге, в Рафахе, израильтяне подорвали несколько зданий.Гуманитарные конвои становятся конвоями смертников – по данным международных наблюдателей, их постоянно атакует авиация."Объем гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газы, упал до рекордно низкого уровня, а конвои подвергаются нападениям", – написали об этом в своем докладе западные неправительственные организации Save the Children, Oxfam и Care. Однако администрация Джо Байдена и Камалы Харрис вообще никак не реагирует на сообщения своих же правозащитников."Даже на фоне драматических событий, происходящих сейчас в Сирии, недопустимо забывать о чудовищной ситуации в Газе, где продолжается военная операция Израиля, в результате которой погибли и продолжают гибнуть десятки тысяч мирных палестинцев.За все долгие месяцы этой эскалации Советом Безопасности так и не было принято никаких реальных мер для того, чтобы обеспечить прекращение огня в анклаве. Гуманитарные же решения так и остались на бумаге, при этом погибли несколько сотен гуманитарных работников, с риском для жизни оказывающих помощь палестинцам.Почему же так произошло? Традиционные критики Совбеза ООН наверняка скажут: из-за неэффективности этого органа. Но такое утверждение не просто не отражает реальную суть проблемы, но и выводит из-под огня критики одно-единственное государство-член ООН, которое несет всю полноту ответственности за блокирование шести проектов решений Совета с призывом к прекращению огня", – сказал об этом вчера российской постпред в Организации Объединенных Наций Василий Небензя.В то же время, израильская армия продолжает наступление на территории Сирии. Она заняла несколько населенных пунктов, в которых преимущественно живут друзы – представители особой этноконфессиональной группы. А жители шести друзских деревень якобы даже захотели провести референдум о присоединении к Израилю.ВВС Израиля продолжают активно бомбить сирийскую территорию – включая города и села, подконтрольные курдскому ополчению. А израильские пехотинцы замечены в горах Ливана, к северу от Голанских высот.Тем не менее в этих условиях появились заявления, которые дают осторожную надежду на наступление перемирия, или даже более-менее прочного, по ближневосточным понятиям, мира.Палестинская группировка ХАМАС согласилась на прекращении огня в Газе сроком до тридцати дней. Переговоры проходят в Египте, куда прибыли представители руководства движения Халиль аль-Хайя и Захер Джабарин. Из чего, кстати, ясно, что полного уничтожения верхушки хамасовцев так и не произошло – несмотря на многократно озвученные заявления Тель-Авива.Лидеры ХАМАС также представили полный список заложников, предлагая освободить их всех и сразу – в рамках обмена на палестинских заключенных в израильских тюрьмах. Хотя их общее число пока что официально не разглашается.Но главное, хамасовцы, скорее всего, готовы согласиться на военное присутствие Израиля на территории Газы после официального завершения боевых действий. Хотя ранее называли это недопустимым.Такая уступчивость связана не только с большими потерями, которые понесла в результате постоянных израильских атак группировка ХАМАС. Помимо этого, палестинцы готовятся к инициативам будущего президента Дональда Трампа, стараясь продемонстрировать его команде свою договороспособность."Трамп попытается восстановить свои "Авраамовы соглашения" между арабским миром и Израилем. При этом он одновременно хочет оказывать давление и на Нетаньяху, требуя остановить операцию в Газе, и на Иран, стремясь и с ним пойти на соглашение", – пишет об этом эксперт Малек Дудаков.При этом ХАМАС опубликовал официальное заявление с поздравлением сирийским оппозиционерам после падения правительства Башара Асада."Движение поздравляет братский сирийский народ с успешным достижением его стремлений к свободе и справедливости. Мы призываем все слои сирийского народа к единству, большей национальной сплоченности и преодолению боли прошлого", – сказано в поздравлении. И это можно рассматривать как еще одну попытку завоевать расположение новой американской власти.Ливан и Иран также неоднократно заявляли о готовности к любым мирным инициативам.В Тегеране говорили о готовности поддержать любое мирное решение, принятое "Хезболлой" на переговорах по прекращению огня с Израилем, заявил Али Лариджани, старший советник иранского верховного лидера Али Хаменеи."Мы не хотим ничего саботировать. Мы стремимся к решению проблем", – отметил он.Об этом также свидетельствует резкое снижение военной активности йеменских хуситов. Совершенно очевидно, что руководство Ирана по разным причинам не хочет сейчас продолжения боевых действий.Все это выглядит как серьезный успех Израиля. Однако, как справедливо отмечают самые компетентные наблюдатели, обстановка в регионе возвращается к ситуации восьмидесятых годов.В то время Израиль полностью контролировал Газу, и даже разместил там свои гражданские поселения. Израильские войска захватили всю южную половину Ливана, вошли в Бейрут и боролись со своими противниками с помощью местных прокси – таких как Армия Южного Ливана, обеспечивая предполье своих границ.Однако впоследствии Тель-Авив оставил эти территории, эвакуируя своих ливанских союзников.Израильское общество устало жить в состоянии бесконечной войны. А уничтожить ливанские и палестинские группировки в итоге так и не удалось, и сделать это сегодня тоже будет очень непросто.Можно спрогнозировать: со временем Израилю придется оставить значительную часть земель в Сирии, Ливане и Газе, которые находятся сейчас под его военным контролем.Потому такие компромиссные решения являются необходимым залогом продолжительного мира – в специфической ситуации бесконечного конфликта на Ближнем Востоке.О том, какие инициативы может продвигать в отношении Ближнего Востока Дональд Трамп – в материале Павла Котова Украина, Китай, Ближний Восток: что ждать от Трампа на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241212/1059606711.html

https://ukraina.ru/20241210/1059554402.html

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эксклюзив, газа, израиль, сирия, дональд трамп, али лариджани, хамас, оон