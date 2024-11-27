https://ukraina.ru/20241127/1059258293.html

Тайные игры Байдена и новый козырь Трампа против Зеленского: президенты США мстят друг другу Украиной

Тайные игры Байдена и новый козырь Трампа против Зеленского: президенты США мстят друг другу Украиной - 27.11.2024 Украина.ру

Тайные игры Байдена и новый козырь Трампа против Зеленского: президенты США мстят друг другу Украиной

Действующий и избранный президенты США - Джо Байден и Дональд Трамп - подписали меморандум о передаче власти. Со стороны всё выглядит тихо-мирно, так, что даже удивительно, но на самом деле республиканцы хотят положить конец украинской истории демократов, а те прикладывают максимум усилий, чтобы помешать преемникам урегулировать конфликт

2024-11-27T19:18

2024-11-27T19:18

2024-11-27T19:52

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Меньше двух месяцев осталось у действующей американской администрации для завершения всех своих инициатив, включая украинские. Ещё до выборов президент США Джо Байден объявил, что передаст Киеву все уже согласованные для него средства, а это ни много ни мало около $ 9 млрд, но и этого Белому дому мало."Байден скрытно сделал долгосрочный запрос в адрес законодателей о дополнительных $24 млрд помощи Украине и для замены американского оружия, отправленного для борьбы с Россией", — сообщило Politico.Запрос, как уточнили источники издания в конгрессе, получен 25 ноября, и оформлен, как дополнение к новой части правительственного финансирования. Совсем недавно советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал на брифинге, что администрация намерена донести до конгрессменов мысль о необходимости включить в бюджет на 2025 финансовый год (начался 1 октября) помощь Украине. Белый дом рассчитывает, что эти статьи расходов будут включены в законопроект о продлении выделения средств на работу федеральных ведомств, который может быть принят в декабре.Из $24 млрд предложено направить $16 млрд на восполнение запасов американских вооружений, ранее переданных ВСУ, а $8 млрд ассигновать по линии Ukraine Security Assistance Initiative (Инициативы содействия безопасности Украины), в рамках которой Пентагон заключает контракты с производителями, а не предоставляет технику и вооружение напрямую со своих складов.По оценке Politico, шансы, что конгресс одобрит запрос, небольшие. Учитывая недовольство республиканцев, очень похоже, что это так и есть.Сенатор Майл Ли, который в феврале, протестуя против законопроекта о помощи Украине, выступал с речью в течение четырёх часов, призвал отказать Байдену в выделении дополнительных средств для Киева."Конгресс не должен делать ему бесплатный подарок перед его уходом для дальнейшего подрыва мирных переговоров Дональда Трампа. Все требования Байдена о финансировании должны быть мертворождёнными", - утверждал он.После выборов президента и членов конгресса прошло всего три недели, но процесс транзита власти в Штатах идёт полным ходом: действующий и избранный главы государства даже подписали меморандум, формализующий начало переходного периода по передаче власти, члены нынешней и будущей администраций контактируют между собой. Однако вместе с передачей дел наблюдаются и попытки демократов осложнить жизнь своим преемникам.Более того, сейчас идут торги за деньги. Дело в том, что в сентябре Байден во избежание шатдауна подписал одобренный конгрессом законопроект о временном финансировании правительства до 20 декабря, так что, если бюджет не утвердят вовремя, США в очередной раз столкнутся с вынужденной приостановкой работы правительства. Республиканцы, естественно, хотят дождаться прихода к власти президента Трампа и подконтрольных его однопартийцам обеих палат конгресса – пусть уже они решают. К тому же это произойдёт всего в течение месяца после этой даты (инаугурация избранного президента традиционно проходит 20 января, а первое заседание нового состава конгресса состоится 3 января). Демократы, наоборот, хотят успеть навязать выгодный им вариант бюджета на год вперёд – в котором и будут заложены средства для Украины, – чтобы ограничить свободу действий Трампа."В начале января будет дедлайн по повышению потолка госдолга. Тот растёт стремительными темпами на фоне бюджетного дефицита в $2 трлн. На обслуживание госдолга в следующем году уйдёт 25% всего госбюджета США. Поэтому в приоритетах команды Трампа - резкое урезание всех избыточных расходов, под которые попадают и внешние транши. Поэтому шансы на проталкивание новых распильных бюджетов на украинском направлении невелики. Остаётся лишь осваивать остатки былой роскоши, хоть и это вызывает всё больше негодования", – отмечает американист Малек Дудаков.На украинском направлении Трамп желает одного: положить конец конфликту и, соответственно, тратам из американской казны на него. В ходе предвыборной кампании он дал громкое обещание урегулировать этот кризис ещё до вступления на второй президентский срок, не уточняя, правда, как именно собирается усадить лидеров конфликтующих государств за стол переговоров. Для демократической администрации, которая обеими руками поддерживает Владимира Зеленского, подписание мирного соглашения между Россией и Украиной, причём явно не на условиях Киева, чья армия в последнее время терпит особенно крупные поражения по всей линии фронта, станет результатом со знаком минус.Байден, как рассказал источник Bloomberg, в последние дни правления стремится оказать Зеленскому максимальную помощь в преддверии возвращения Трампа в Белый дом. Более того, своих союзников Вашингтон призывает делать то же. Активнее всех за это агитировал госсекретарь США Энтони Блинкен – и на встрече глав МИД стран G7 в Италии, и в штаб-квартире НАТО в Брюсселе."Разрешение Киеву поражать военные цели в глубине территории России, что было немедленно расценено Москвой и лагерем Трампа как ненужная эскалация, одобрение Белым домом поставок противопехотных мин, списание почти $5 млрд долга и введение санкций против крупного российского банка, который обрабатывает платежи за продажу природного газа (Газпромбанк. – Ред.). Эти шаги – часть плана Байдена сделать всё возможное для укрепления Украины до вступления Трампа в должность, пояснил источник. По его словам, стратегия призвана помочь Зеленскому, показав, что у Украины есть потенциал для ответных действий против России, если она продолжит военные действия. Путин же отреагировал быстро: он одобрил новую ядерную доктрину, которая снизила порог запуска тактического атомного оружия, а затем запустил по Украине новую гиперзвуковую баллистическую ракету, способную нести такие боеголовки", - пишет Bloomberg.Прежде чем дать разрешение на применение управляемых баллистических ракет большой дальности ATACMS для атак по территории РФ, о чём так долго просил Зеленский, Байден дождался результатов выборов, хотя обсуждение этого вопроса началось ещё в октябре, рассказали изданию The Washington Post двое высокопоставленных представителей нынешней американской администрации.Очевидно, что всеми этими действиями уходящая администрация пытается спутать планы 47-го президента, помешать ему воплотить задуманное в жизнь, а потом попрекать Трампа неспособностью положить конец украинскому конфликту, как он того обещал.Между тем некоторые американские чиновники признались Washington Post, что в течение нескольких месяцев Украину могут подтолкнуть к переговорам с Россией о прекращении боевых действий и заставить отказаться от территории. Аналогичные настроения царят и среди европейских союзников Штатов: если раньше в ЕС тема мирных переговоров была "под запретом", то теперь этот вопрос перешёл в "тихое признание" предстоящих территориальных уступок, добавляет издание.Как бы то ни было, сегодняшние американские правители менее чем через два месяца уйдут, а украинские чиновники останутся, и им нужно думать, как сосуществовать с Трампом. До инаугурации Трампа Киев опасается обсуждать с членами будущей администрацией тему мирного плана, хотя они ждут реалистичного сценария окончания войны, чтобы не ухудшить отношения с Белым домом, сообщили источники "Украинской правды".В свою очередь источник издания в политическом истеблишменте Украины сказал, что сейчас отношения двух стран начинаются с чистого листа, и задача Киева - "никуда не вляпаться и не давить излишне". В связи с этим они предпочитают дождаться инаугурации и уже потом предметно поговорить."В то время как Украина готовится к надвигающейся неопределённости из-за нового президента США, официальные лица и руководители предприятий [на Украине] придумывают способы убедить Дональда Трампа в том, что сильная Украина полезна для его политических целей, это не благотворительность, а выгодная экономическая и геостратегическая возможность, которая в конечном итоге обогатит и обеспечит безопасность США и их интересов", - рассказала The Washington Post.Отчасти это действительно так: США обогащаются за счёт продолжающихся боевых действий. Даже те $24 млрд, которые Байден запросил для Украины: по сути, эта сумма не покинет пределы страны, а пойдёт на заказы американским предприятиям ВПК. Кроме того, находясь в полной зависимости от Запада и крайне сложном положении на фронте, Киев будет достаточно сговорчив, ему невыгодно вставать в позу и водить носом на предложения из Вашингтона (кроме как о подписании акта капитуляции перед Россией, о чём Штаты вряд ли, конечно, попросят).И в такой непростой для украинских чиновников период у Трампа появляется серьёзный инструмент против Зеленского: американское социологическое агентство Gallup опубликовало результаты опроса жителей Украины, который впервые с 2022 года продемонстрировал превосходство респондентов, выступающих за скорейшее завершение конфликта с РФ, таковых 52%, продолжение боевых действий поддерживают 38% опрошенных."Результаты попадут в руки Трампа и его окружения. И когда будет разговор с самим Зеленским, американские визави скажут в ответ на призыв продолжать поддержку Украины, мол, подождите, цифры говорят, что ваше общество хочет мира, а не дальнейшей войны. Это очень серьёзно подрывает высокую ставку руководства на демонстрацию единства внутри Украины", — пояснил в интервью изданию "Страна" украинский политолог Руслан Бортник.Украинский истеблишмент оправдывает отказ от мирного урегулирования конфликта угрозой смены власти в стране, мол, против переговоров выступает население, однако исследование Gallup обнуляет этот аргумент. Отныне чиновникам будет сложно прежним образом объяснить свою позицию.Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, например, сомневается, что Трампу удастся достигнуть мирной сделки с Россией, но решением перестать вооружать ВСУ он может "обрушить украинский фронт"."Русские сохраняют Донбасс, они сохраняют Крым, никакого членства в НАТО. Может ли Зеленский подписать? Он не может из-за Конституции. И потому что это будет конец Зеленского в политическом плане", - заявил дипломат.И что в итоге? Ни мира, ни войны.Читайте также Наследство с кровью. Хромая утка оставляет после себя войну

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эксклюзив, сша, украина, россия, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, вооруженные силы украины, переговоры