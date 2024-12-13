https://ukraina.ru/20241213/1059645340.html

50 тысяч звонков в сутки: назван возраст самого юного россиянина, задавшего вопрос на Прямую линию Путина

50 тысяч звонков в сутки: назван возраст самого юного россиянина, задавшего вопрос на Прямую линию Путина - 13.12.2024 Украина.ру

50 тысяч звонков в сутки: назван возраст самого юного россиянина, задавшего вопрос на Прямую линию Путина

Число обращений на "Прямую линию с Владимиром Путиным" превысило 700 тысяч. Эта информация следует из данных Народного фронта. В колл-центре Прямой линии уточнили, что в сутки поступает 50 тысяч звонков, то есть примерно по 35 в минуту. Больше всего россиян волнуют темы ЖКХ, медицины и строительства

2024-12-13T15:26

2024-12-13T15:26

2024-12-13T15:26

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прямая линия

прямая линия с владимиром путиным

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Также известно, что на данный момент самыми популярными способами задать вопрос остаются звонки, их уже принято порядка 400 тысяч), количество СМС приближается к 150 тысячам, а в соцсетях президенту задали свои вопросы чуть более 110 тысяч человек.Самому младшему из россиян, обратившихся с вопросом на Прямую линию президента, был ребенок восьми лет, а самому старшему - 96 лет, уточнил телеканал "Россия 1". Какие именно темы их волновали, пока не сообщается.В 2023 году сотрудники Народного фронта обработали более трех миллионов обращений на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.В этом году Прямая линия будет совмещена с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень 19 декабря по московскому времени.Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение.Другие темы: ВС РФ ударили на Украине в американскую мишень? Посол США возмутилась поведением Москвы.

https://ukraina.ru/20241210/1059533844.html

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