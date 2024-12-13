50 тысяч звонков в сутки: назван возраст самого юного россиянина, задавшего вопрос на Прямую линию Путина
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабота колл-центра прямой линии с президентом РФ В. Путиным
Число обращений на "Прямую линию с Владимиром Путиным" превысило 700 тысяч. Эта информация следует из данных Народного фронта. В колл-центре Прямой линии уточнили, что в сутки поступает 50 тысяч звонков, то есть примерно по 35 в минуту. Больше всего россиян волнуют темы ЖКХ, медицины и строительства
Также известно, что на данный момент самыми популярными способами задать вопрос остаются звонки, их уже принято порядка 400 тысяч), количество СМС приближается к 150 тысячам, а в соцсетях президенту задали свои вопросы чуть более 110 тысяч человек.
Самому младшему из россиян, обратившихся с вопросом на Прямую линию президента, был ребенок восьми лет, а самому старшему - 96 лет, уточнил телеканал "Россия 1". Какие именно темы их волновали, пока не сообщается.
10 декабря, 11:10Прямая линия-2024: что волнует россиян и где живут самые активные гражданеРоссияне спрашивают президента РФ Владимира Путина об инфраструктуре, поддержке многодетных семей, СВО, экономике и социальной сфере. Об этом, комментируя тему предстоящей Прямой линии главы государства, сообщил в своем эфире Первый канал
В 2023 году сотрудники Народного фронта обработали более трех миллионов обращений на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
В этом году Прямая линия будет совмещена с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень 19 декабря по московскому времени.
Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение.
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабота колл-центра прямой линии с президентом РФ В. Путиным
Работа колл-центра прямой линии с президентом РФ В. Путиным