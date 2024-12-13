https://ukraina.ru/20241213/1059642796.html
Как новая мобилизация закопает Зеленского и какие козыри есть у России против США - Бавырин
Как новая мобилизация закопает Зеленского и какие козыри есть у России против США - Бавырин - 13.12.2024 Украина.ру
Как новая мобилизация закопает Зеленского и какие козыри есть у России против США - Бавырин
Политический обозреватель Дмитрий Бавырин в студии Украина.ру подробно разобрал ситуацию в Сирии и её последствия для Ближнего Востока и для России, рассказал о Украина.ру, 13.12.2024
2024-12-13T15:01
2024-12-13T15:01
2024-12-13T15:01
видео
сирия
россия
украина
дональд трамп
владимир зеленский
брикс
пентагон
украина.ру
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Политический обозреватель Дмитрий Бавырин в студии Украина.ру подробно разобрал ситуацию в Сирии и её последствия для Ближнего Востока и для России, рассказал о переговорах по Украине, а также о конфликте между Трампом и Зеленским на фоне попыток завершения украинского конфликта. 00:26 – О событиях в Сирии; 04:55 – Сирия и ближайшие страны;07:40 – О военной активности России; 08:55 – О перебазировке в Алжир; 12:06 – О глобальных торгах за передел мира; 16:28 – О влиянии на Украину; 19:38 – О мирных планах и дальнобойных ударах; 23:20 – О разборках между Трампом и Зеленским; 27:42 – О завершении украинского конфликта и опасности наступления Третьей мировой. #Бавырин #Орешник #Сирия #Трамп #США #мир #переговоры #Асад #Турция #Идлиб #Дамаск #Иран #Россия #РФ #оппозиция #алавиты #Алеппо #Египет #Ливия #Африка #Израиль #курды #Курдистан #Хмеймим #Тартус #базы #Алжир #Франция #БРИКС #Китай #КНР #Макрон #корабли #флот #авиация #самолёты #Хезболла #Украина #СВО #спецоперация #конфликт #война #Байден #Корея #Орешник #угроза #Пентагон #Зеленский #НАТО #миротворцы #заморозка #мобилизация #ТЦК #Ермак #выборы #Залужный #Франция #евреи #ракеты Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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видео, сирия, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, брикс, пентагон, украина.ру
Видео, Сирия, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, БРИКС, Пентагон, Украина.ру
Политический обозреватель Дмитрий Бавырин в студии Украина.ру подробно разобрал ситуацию в Сирии и её последствия для Ближнего Востока и для России, рассказал о переговорах по Украине, а также о конфликте между Трампом и Зеленским на фоне попыток завершения украинского конфликта.
00:26 – О событиях в Сирии;
04:55 – Сирия и ближайшие страны;
07:40 – О военной активности России;
08:55 – О перебазировке в Алжир
;
12:06 – О глобальных торгах за передел мира;
16:28 – О влиянии на Украину;
19:38 – О мирных планах и дальнобойных ударах;
23:20 – О разборках между Трампом и Зеленским;
27:42 – О завершении украинского конфликта и опасности наступления Третьей мировой.
#Бавырин #Орешник #Сирия #Трамп #США
#мир #переговоры #Асад #Турция
#Идлиб #Дамаск #Иран
#Россия #РФ #оппозиция #алавиты #Алеппо
#Египет
#Ливия
#Африка
#Израиль
#курды #Курдистан #Хмеймим #Тартус #базы #Алжир #Франция
#БРИКС
#Китай
#КНР #Макрон #корабли #флот #авиация #самолёты #Хезболла #Украина #СВО #спецоперация #конфликт #война #Байден #Корея
#Орешник #угроза #Пентагон
#Зеленский #НАТО
#миротворцы #заморозка #мобилизация #ТЦК #Ермак #выборы #Залужный #Франция #евреи #ракеты
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