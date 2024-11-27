https://ukraina.ru/20241127/1059256759.html

Военный эксперт Виктор Кутырь: Если Россия выпустит ВСУ из-под Курска, они ударят на Брянск вдоль Десны

Военный эксперт Виктор Кутырь: Если Россия выпустит ВСУ из-под Курска, они ударят на Брянск вдоль Десны - 27.11.2024 Украина.ру

Военный эксперт Виктор Кутырь: Если Россия выпустит ВСУ из-под Курска, они ударят на Брянск вдоль Десны

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2024-11-27T17:19

2024-11-27T17:19

2024-11-27T17:22

эксклюзив

спецоперация

курская область

украина

брянская область

вооруженные силы украины

дональд трамп

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Сейчас мы в Курской области никуда не спешим. Нам нужно оттуда бесповоротно выбить ВСУ, чтобы у них не было желания туда вернуться. Если они куда-то убегут из Курской области, они побреются, помоются, а потом побегут куда-то еще.Я бы всерьез отнесся к сообщениям о том, что Украина подготовила на Западе какие-то бригады. Противник готовится к последнему рывку до или сразу после инаугурации Трампа. Они где-то нанесут удар. Повторение контрнаступа им вообще ничего не даст. Десант в Крым сейчас невозможен из-за штормов. Следовательно, у них остается либо Воронежская, либо Брянская область со стороны Чернигова и Сум.Когда ВСУ заходили в Курскую область, левый фланг у них был прикрыт рейкой Сейм, а правый – рекой Псел. Они шли по этому коридору, стараясь перебить все наши мосты и понтоны. В случае нападении на Брянскую область их фланги тоже будут прикрыты реками: либо Десна-Днепр, либо Десна-Сейм. Противник будет ставить целью захват двух конкретных городов: Суземка (чтобы перерезать трассу "Москва-Киев-Брянск") и Погар (чтобы перерезать трассу "Брянск-Гомель").Нужно понимать, что Погар и Суземка – это города, которые находятся очень близко к границе. Украине, чтобы добраться до них, хватит одного рывка. Да, там леса и болота. Но она может дождаться, когда эту местность скует мороз, либо атаковать по дорогам. Атаковать по дорогам опасно, но мы же видим, что иногда логики в действиях киевского режима вообще нет.Все эти угрозы нельзя сбрасывать со счетов. К ним надо быть готовыми.

https://ukraina.ru/20230628/1047638412.html

https://ukraina.ru/20241126/1059230284.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, курская область, украина, брянская область, вооруженные силы украины, дональд трамп