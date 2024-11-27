Военный эксперт Виктор Кутырь: Если Россия выпустит ВСУ из-под Курска, они ударят на Брянск вдоль Десны - 27.11.2024 Украина.ру
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Военный эксперт Виктор Кутырь: Если Россия выпустит ВСУ из-под Курска, они ударят на Брянск вдоль Десны
Военный эксперт Виктор Кутырь: Если Россия выпустит ВСУ из-под Курска, они ударят на Брянск вдоль Десны - 27.11.2024 Украина.ру
Военный эксперт Виктор Кутырь: Если Россия выпустит ВСУ из-под Курска, они ударят на Брянск вдоль Десны
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2024-11-27T17:19
2024-11-27T17:22
эксклюзив
спецоперация
курская область
украина
брянская область
вооруженные силы украины
дональд трамп
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Сейчас мы в Курской области никуда не спешим. Нам нужно оттуда бесповоротно выбить ВСУ, чтобы у них не было желания туда вернуться. Если они куда-то убегут из Курской области, они побреются, помоются, а потом побегут куда-то еще.Я бы всерьез отнесся к сообщениям о том, что Украина подготовила на Западе какие-то бригады. Противник готовится к последнему рывку до или сразу после инаугурации Трампа. Они где-то нанесут удар. Повторение контрнаступа им вообще ничего не даст. Десант в Крым сейчас невозможен из-за штормов. Следовательно, у них остается либо Воронежская, либо Брянская область со стороны Чернигова и Сум.Когда ВСУ заходили в Курскую область, левый фланг у них был прикрыт рейкой Сейм, а правый – рекой Псел. Они шли по этому коридору, стараясь перебить все наши мосты и понтоны. В случае нападении на Брянскую область их фланги тоже будут прикрыты реками: либо Десна-Днепр, либо Десна-Сейм. Противник будет ставить целью захват двух конкретных городов: Суземка (чтобы перерезать трассу "Москва-Киев-Брянск") и Погар (чтобы перерезать трассу "Брянск-Гомель").Нужно понимать, что Погар и Суземка – это города, которые находятся очень близко к границе. Украине, чтобы добраться до них, хватит одного рывка. Да, там леса и болота. Но она может дождаться, когда эту местность скует мороз, либо атаковать по дорогам. Атаковать по дорогам опасно, но мы же видим, что иногда логики в действиях киевского режима вообще нет.Все эти угрозы нельзя сбрасывать со счетов. К ним надо быть готовыми.
https://ukraina.ru/20230628/1047638412.html
https://ukraina.ru/20241126/1059230284.html
курская область
украина
брянская область
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, курская область, украина, брянская область, вооруженные силы украины, дональд трамп
Эксклюзив, Спецоперация, Курская область, Украина, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп

Военный эксперт Виктор Кутырь: Если Россия выпустит ВСУ из-под Курска, они ударят на Брянск вдоль Десны

17:19 27.11.2024 (обновлено: 17:22 27.11.2024)
 
© Украина.руВиктор Кутырь (СВО)
Виктор Кутырь (СВО) - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Украина.ру
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Сейчас мы в Курской области никуда не спешим. Нам нужно оттуда бесповоротно выбить ВСУ, чтобы у них не было желания туда вернуться. Если они куда-то убегут из Курской области, они побреются, помоются, а потом побегут куда-то еще.
Виктор Кутырь
28 июня 2023, 14:32
Виктор Кутырь: кто онВетеран первой чеченской кампании, преподаватель Академии машиностроения имени Ж. Я. Котина, автор телеграм-канала "Как просто быть солдатом", офицер запаса
Я бы всерьез отнесся к сообщениям о том, что Украина подготовила на Западе какие-то бригады. Противник готовится к последнему рывку до или сразу после инаугурации Трампа. Они где-то нанесут удар. Повторение контрнаступа им вообще ничего не даст. Десант в Крым сейчас невозможен из-за штормов. Следовательно, у них остается либо Воронежская, либо Брянская область со стороны Чернигова и Сум.
Когда ВСУ заходили в Курскую область, левый фланг у них был прикрыт рейкой Сейм, а правый – рекой Псел. Они шли по этому коридору, стараясь перебить все наши мосты и понтоны. В случае нападении на Брянскую область их фланги тоже будут прикрыты реками: либо Десна-Днепр, либо Десна-Сейм. Противник будет ставить целью захват двух конкретных городов: Суземка (чтобы перерезать трассу "Москва-Киев-Брянск") и Погар (чтобы перерезать трассу "Брянск-Гомель").
Нужно понимать, что Погар и Суземка – это города, которые находятся очень близко к границе. Украине, чтобы добраться до них, хватит одного рывка. Да, там леса и болота. Но она может дождаться, когда эту местность скует мороз, либо атаковать по дорогам. Атаковать по дорогам опасно, но мы же видим, что иногда логики в действиях киевского режима вообще нет.
Все эти угрозы нельзя сбрасывать со счетов. К ним надо быть готовыми.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Алексей Самойлов карта - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Вчера, 18:15
Военный эксперт Алексей Самойлов: Плацдарм на Осколе дает возможность создать котел для ВСУ в КупянскеЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
ЭксклюзивСпецоперацияКурская областьУкраинаБрянская областьВооруженные силы УкраиныДональд Трамп
 
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