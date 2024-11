https://ukraina.ru/20241127/1059260427.html

Владимир Козин: Россия не победит США, пока Украина за каждый ATACMS не будет терять по "Южмашу"

Владимир Зеленский может получить ядерное оружие от Запада, но кнопку "Пуск" нажмет не он. В свою очередь, Россия имеет полное право использовать любые вооружения, чтобы остановить НАТО и Украину.

Член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин рассказал в интервью изданию Украина.ру о том, куда полетят следующие "Орешники", "Кинжалы" и "Искандеры", в случае если Запад не остановит агрессию.В НАТО обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по территории России в случае вооружённого конфликта, заявил глава Военного комитета блока адмирал Роб Бауэр на пресс-конференции в Брюсселе в Европейском полицейском центре, трансляция которой велась на YouTube-канале центра 25 ноября.Ранее, 21 ноября, газета The New York Times сообщила, что чиновники из США и Европы предложили вернуть Киеву ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР. — Владимир Петрович, на Западе заговорили о возможности передачи Украине ядерного оружия. Если такое произойдет, какие возможны шаги с нашей стороны? Ведь Зеленский хочет спровоцировать Россию на применение тактического ядерного оружия по Украине, чтобы привести нас к изоляции в мире.— Во-первых, по состоянию на сегодняшний день, 27 ноября 2024 года, ни Джо Байден, ни министр обороны, ни госсекретарь США не сделали заявлений о возможной передаче американского ядерного оружия Украине.Поскольку Украина и НАТО ведут против России необъявленную масштабную агрессию, заявления, подобные тому, что попало в The New York Times 22 ноября, вполне естественны. Есть информация, а есть дезинформация.Но мы должны учитывать любые подобные утечки: не важно, касается это ядерных технологий, обычных вооружений или средств доставки.Во-вторых, американцы никогда не передавали даже натовским союзникам ядерного оружия. Да, они разместили на территории 4 европейских государств и азиатской части Турции свои ядерные вооружения, но контроль над ядерной кнопкой, если можно выразиться так, остается в руках США.Поэтому не уверен, что американцы действительно планируют передать Зеленскому ядерное оружие с правом нажатия кнопки "Пуск" для удара по территории России. Это было бы грубым нарушением Статьи 1 Договора о нераспространении ядерного оружия со стороны США и Статьи 2 со стороны Украины, которая, допустим, согласилась бы принять оружие массового поражения.Конечно, подобных вещей психически неуравновешенному бывшему президенту Украины, а сейчас рядовому гражданину Зеленскому не стоит передавать ни под каким соусом. Это крайне опасно.— Но все-таки, допустим, оружие Зеленскому передадут. Что тогда?— Первое. Украина в этом случае использует ядерное оружие и нанесет по российской территории первый ядерный удар. Тогда (и это не подлежит никакому сомнению) она как государство будет полностью уничтожена ответным ядерным ударом.При этом речь пойдет не о разрушении какого-то завода Военно-промышленного комплекса (ВПК) или администрации президента на Банковой улице в Киеве — будет уничтожена вся военная машина Украины. Об этом, я считаю, мы должны сделать специальное заявление.Второе. Мы можем использовать свое ядерное оружие в соответствии с обновленной доктриной (я имею в виду основу применения госполитики России в сфере использования ядерных вооружений). И результат для Украины будет точно такой же как в первом случае.Мы имеем на это право. Украина проявляет агрессию — это не конфликт, это не противостояние. Кстати, в нашей ноябрьской ядерной доктрине везде употребляется слово "агрессия" [Запада, Украины]. Нам нужно это учитывать во всех политических заявлениях России.Что еще важно? Как известно, ядерное оружие и другие неядерные виды вооружения в основном доставляются на Украину (и не только туда) со стороны НАТО военно-транспортной авиацией. Поэтому Россия должна объявить все воздушное пространство Украины зоной, закрытой для полетов любой военной авиации (кроме гражданской, естественно).Тогда НАТО и Киев четко будут знать, что любой тяжелый транспорт, который везет боеприпасы, ракеты большой дальности, противотанковые средства для ВСУ, будет нами уничтожен при пересечении границы с Украиной с западной части.Кстати, самолеты F-16, которые Украине собираются передать Дания и Нидерланды от имени натовской коалиции, являются сертифицированными средствами доставки ядерного оружия тактического назначения.Мы не знаем, получила ли Украина все самолеты или только часть, один был даже сбит их собственными силами. Но не было никаких официальных заявлений. Вполне возможно, что полный самолетный пакет либо уже передан ВСУ, либо это планируют сделать — как раньше делали с другими системами.— Владимир Петрович, но ведь война-то идет не с Украиной, а с Западом. От того, что мы по Украине нанесем удар, неважно какого рода, что изменится? Ведь по США и Европе не прилетает, и они в ус не дуют…— Обновленная 19 ноября этого года ядерная доктрина как раз предусматривает нанесение ударов и по тем странам, которые используют против нас любые виды вооружений. Используют же США дальнобойные системы ATACMS, Британия и Франция — Storm Shadow/SCALP. Тем более Макрон об этом заявил после того, как мы сделали соответствующее предупреждение о нанесении ответных ядерных ударов.Чтобы наши слова не оказались лишь политическими заявлениями, без реальных материальных последствий, необходимо совершать действия. Нужно, как говорят, власть употребить, а не просто призывать к порядку.Мы неоднократно говорили про разные "красные линии" и приучили такими заявлениями [Запад], что за ними не стоят конкретные дела с нашей стороны.— Какие мы можем предпринять меры на практике, как вы считаете?— В Польше находится военный аэродром Жешув, куда садятся американские самолеты с грузами тяжелой военно-транспортной авиации. Почему этот хаб до сих пор спокойно существует? Почему на территории Чешской республики приземляются самолеты стратегической тяжелой авиации США — носители ядерного оружия?И вообще, на территории 19 стран – членов НАТО, европейских союзников США, американские самолеты стратегической ударной авиации, по сути дела, используют "воздушный шенген2, безвиз — без всякого предупреждения. Явочным порядком машины садятся, летают, патрулируют.— Хорошо, мы нанесем удар по этим аэродромам в Польше или Чехии. Но ведь тогда нас обвинят, что Россия первая развязала войну против НАТО. И что тогда? Как наши союзники на это отреагируют?— Не мы развязываем войну. Я хочу это особенно подчеркнуть. Войну развязала Украина 14 апреля 2014 года [когда Киев официально начал военные действия на Донбассе по указу "самоназванного президента" Александра Турчинова о начале операции на юго-востоке страны].Любые наши ответные действия — это защита российского суверенитета и территориальной целости. Почему же мы должны стесняться: "ах, как бы о нас плохо не подумали". Считаю, что мы имеем священное право давать полный ответ настоящему агрессору — коварному, злобному, неуступчивому — а не его партнерам по НАТО.— Ранее генерал Игорь Кириллов заявил о том, что ВСУ располагают "грязной бомбой", созданной из радиоактивных распадающихся материалов. Это не первое заявление Минобороны России о нарушении Украиной договора о нераспространении ядерного оружия. Может ли так случиться, что Зеленский применит именно "грязную бомбу" против нас?— От человека, который скатился со всех катушек (я имею в виду гражданина Зеленского), всего можно ожидать. Тем более он пользуется колоссальной военно-политической поддержкой уходящего американского президента Джо Байдена. В условиях, когда новоизбранный президент Дональд Трамп – старший молчит.Известны украинские научно-исследовательские центры и промышленные предприятия, где может быть создана "грязная" ядерная бомба. По ним, считаю, России необходимо нанести превентивный неядерный удар — "Орешниками", "Кинжалами", "Искандерами". И не стоит боятся осуждения, иначе можно завести ситуацию в тупик.Повторяю, мы — жертва агрессии. За нами священное право ответить любым способом. Гипотетический пример: когда около себя вы видите злоумышленника с автоматом, который может вас убить, что вы сделаете? Если вы не откроете по нему огонь, он вас убьет. Вот и выбирайте: либо он вас, либо вы его.Еще важный момент. Мы знаем о том, что Зеленский отдавал приказы об ударах по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). К сожалению, в информационно-разъяснительной работе мы лишь недавно сообщили количество таких ударов по ЗАЭС, по прилегающей территории и по соседнему городу Энергодар, где живут инженеры-атомщики.Курскую АЭС украинские силы хотели взять с целью атомного шантажа.Тут то же самое. Должны быть уничтожены средства нападения на все АЭС. Необходимо разрабатывать меры по нейтрализации таких угроз.— Почему избранный президент США Дональд Трамп до сих пор не прокомментировал удары вглубь России, заявления Владимира Путина по ядерному оружию и новейшей ракете "Орешник"? Что за этим стоит?— Дональд Трамп действительно заявил готовность завершить украинский кризис, как он выразился, за 24 часа. Но хочу особо обратить внимание: его программа срочно завершить конфликт на Украине остается неясной по двум причинам.Во-первых, никакой детализации этого плана он не предоставил. И вряд ли будет оглашать таковую, пока не вступил в должность 20 января следующего года.Во-вторых, здесь есть вполне уместный вопрос к коллегам, которые проявляют радушный оптимизм по поводу заявлений Трампа на тему Украины: "Вы уверены, что Трамп готов решить эту проблему в интересах Российской Федерации?". Я думаю, нет.Это будет скорее сделано в пользу интересов Украины и НАТО (США как главной скрипки альянса). Поэтому лично меня оптимистический настрой Трампа не успокаивает и не убаюкивает, а лишь вызывает много вопросов.Почему Дональд Трамп не прокомментировал удары вглубь территории России со стороны США и Великобритании? Если бы он был заинтересован в прекращении агрессии Украины и НАТО против нас, то давно уже выступил против такого решения.Есть еще один момент, на который я бы хотел обратить внимание. У Трампа есть хороший привилегированный друг — Илон Маск, который поддерживает свою собственную информационно-разведывательную программу Starlink. А она работает в интерсах Украины. Почему Трамп, если он искренне заинтересован в прекращении украинского конфликта, не посоветовал Маску приостановить эту деятельность, которая способствует затягиванию кризиса, усиливая ВСУ?Я даже направил письмо сыну Дональда Трампа с предложением ответить на этот вопрос. Но реакции не получил.Кроме того, в политике господина Трампа меня беспокоит еще кое-что. Во время его прошлого президентского срока были опубликованы 6 ключевых военных стратегий США: стратегия по нацбезопасности, по нацобороне, ядерная стратегия, противоракетная, военно-космическая и киберстратегия.Они наверняка будут препарированы, когда он вступит должность, но суть останется. И они тоже будут мешать Трампу решить украинский кризис. Исходя из всего вышесказанного я не уверен, что Трамп пойдет на какие-то реальные шаги для решения конфликта.— В завершении несколько слово о том, как вы отреагировали на удар российского "Орешника" по объекту ВПК Украины?— Как известно мы сильно повредили "Южмаш", но больше таких целей не уничтожаем. Однако мы видим, что последовали удары американскими ATACMS по военным объектам в Курской и Брянской областях.Я считаю, нужно четко заявить от имени нашего руководства, что каждый раз, когда США, Британия или Франция будет использовать дальнобойные ракеты против России (и не важно по каким объектам они будут бить: гражданским или военным), каждый раз мы будем умножать удар по "Южмашу" в 2-3 раза. То есть увеличивать количество стратегических объектов на территории Украины. Единственное — следует предупредить об этом гражданское население, которое работает на предприятиях.О том, что происходит на фронте в Харьковской области, в интервью Алексей Самойлов: Россия устроит ВСУ котел на берегах Оскола и достанет "Орешником" тоннели в Карпатах.

