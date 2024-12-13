https://ukraina.ru/20241213/1059643362.html

Дмитрий Данилов: НАТО в ловушке на Украине, тут даже Сирия не поможет

Дмитрий Данилов: НАТО в ловушке на Украине, тут даже Сирия не поможет - 13.12.2024 Украина.ру

Дмитрий Данилов: НАТО в ловушке на Украине, тут даже Сирия не поможет

И Орбан, и Фицо прекрасно понимают, что в нынешней ситуации никакие крупномасштабные шаги по деэскалации украинского конфликта невозможны по многим обстоятельствам. В том числе потому, что Украина недоговороспособна.

2024-12-13T15:31

2024-12-13T15:31

2024-12-13T15:42

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.Венгерский премьер Виктор Орбан 12 декабря в своем видеообращении в соцсети Facebook* назвал наибольшим результатом председательства Венгрии в Евросоюзе "открытую дверь" для реальных переговоров по установлению мира на Украине.Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает необходимым возобновить диалог с Россией и, что Запад может разделить Украину, как Чехословакию.— Дмитрий Александрович, какую роль играют эти страны в разрешении украинского кризиса?— Фицо и Орбан изначально говорили о том, что продолжать военный конфликт с позиции силы для НАТО безумно. Это путь к катастрофе глобального масштаба. В этом смысле они правы: альтернативы мирному процессу урегулирования украинского кризиса нет.Заявив это, Венгрия и Словакия не могут ограничиться только очевидной констатацией фактов — они должны что-то предложить. Условно, это могут быть меры для своих партнеров в НАТО и Европейском Союзе по поиску альтернативных решений военной конфронтации с РФ. Они таким образом и поступают.Другое дело, что, выстраивая подобную линию поведения внутри евроатлантического сообщества, и Орбан, и Фицо прекрасно понимают: в нынешней ситуации никакие реальные крупномасштабные шаги по деэскалации конфликта невозможны по многим обстоятельствам. Мы уже об этом говорили в наших интервью.Прежде всего, ситуация в Москве определена четко: мы будем готовы разговаривать только на наших условиях, и они сформулированы. Позиция России принципиальна. Она описывается необходимостью достижения поставленных целей в рамках специальной военной операции.А если это так, то любые западные предложения в данном случае должны быть увязаны с принципиальными российскими интересами. Что, опять-таки, в нынешней ситуации невозможно.Еще важный момент. Украина не договороспособна в этом смысле. То есть Киев вряд ли может рассматриваться как сторона переговоров с Москвой. Прежде всего, имея в виду нынешний статус украинского руководства и слишком далеко зашедшие шаги киевского режима по эскалации, по втягиванию Запада в конфликт с Россией.То есть дать обратный ход нынешнее руководство на Западе не может.Поэтому, если говорить о каком-то процессе урегулирования, о политическом процессе, то, с точки зрения его участников, ситуация явно не созрела. При нынешней власти на Западе это невозможно.— Почему Туск отказался от идеи Макрона послать "миротворцев" на Украину?— Аналогичный вопрос поднимала и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Глава Минобороны ФРГ Писториус фактически опроверг ее предположения о том, что Германия могла бы подумать о миротворческой миссии на территории Украины.Но речь на самом деле не о Польше, а о том, какой мандат гипотетически мог бы быть у такой миссии — если это миротворческая миссия, например, по двустороннему соглашению между Украиной и каким-то западным государством. В данном случае — Польшей.Первый момент — мандат должен быть четко определен в рамках соответствующих решений Совета безопасности ООН. Что в данном случае невозможно. Это относится не только к Польше, но и к любым другим проектам, НАТО, ЕС и так далее.То есть это нереализуемо с точки зрения обеспечения легальной миссии в рамках решений ООН. Такое решение не может быть принято, поскольку будет заблокировано некоторыми членами Совбеза, в том числе, естественно, Россией.Второй момент — если такое неправовое решение все-таки примут и развернут миссию, то она будет иметь определённую юрисдикцию. Это будут не наемники, а военнослужащие того или иного государства. То есть в случае с Польшей (или иным государством) это вопрос фактического вступления ее в конфликт с Россией.Третье. Государство НАТО не может принимать самостоятельно такие решения, так как является частью системы коллективной обороны. То есть таким поступком Польша подорвала бы систему коллективной обороны альянса, и НАТО пришлось бы решать, как отвечать на те или иные действия России военного характера.Любое решение НАТО в этом смысле проигрышное и приведет к военному противостоянию с РФ. А если не помогать Польше, то блок подрывает собственную систему коллективной обороны.— Как сирийский фактор может быть использован в противостоянии Запада с Россией на Украине?— Очень своевременный вопрос. На Западе уже давно сказали, что в реализации своей стратегии по нанесению стратегического поражения России, будут использовать все силы и средства.Конечно, нынешняя ситуация в Сирии дает довольно много инструментов для того, чтобы их дополнительно использовать для давления на Россию. Но мы в то же время понимаем, что такие действия были бы в данном случае контрпродуктивны.Любое действие Запада должно рассматриваться с точки зрения инструментов противодействия со стороны Москвы. Поэтому, я думаю, такие аргументы будут использоваться — возможно, не напрямую. Тем не менее перспектив существенного изменения позиции России с учетом ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке у Запада нет.О том, какие страны получили выгоду от ситуации в Сирии, какие аналогии можно провести с Украиной и что значит желании Зеленского вернуть себе статус ядерной державы, в интервью Анны Черкасовой с политтехнологом Бейсбольная бита не заменит закон и порядок. Дмитрий Выдрин о главных игроках внутри и вокруг Сирии.*Деятельность Meta запрещена на территории РФ как экстремистская

https://ukraina.ru/20241001/1057812906.html

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интервью, россия, украина, виктор орбан, роберт фицо, запад, эммануэль макрон, нато, оон, переговоры, войска