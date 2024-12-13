Бьют по России, а потом боятся "Орешника": Financial Times пообещал Зеленскому новый сюрприз в выходные - 13.12.2024 Украина.ру
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Бьют по России, а потом боятся "Орешника": Financial Times пообещал Зеленскому новый сюрприз в выходные
Бьют по России, а потом боятся "Орешника": Financial Times пообещал Зеленскому новый сюрприз в выходные - 13.12.2024 Украина.ру
Бьют по России, а потом боятся "Орешника": Financial Times пообещал Зеленскому новый сюрприз в выходные
Россия может нанести удар по военным объектам Украины ракетной системой "Орешник" в ближайшие выходные. Об этом 13 декабря сообщило британское издание Financial Times со ссылкой на анонимного представителя Совета нацбезопасности США
2024-12-13T16:54
2024-12-13T16:54
новости
россия
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сша
владимир путин
вооруженные силы украины
"орешник"
вс рф
ракеты
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В конце ноября российский лидер действительно сказал, что Москва не исключает использование ракетной системы "Орешник" по объектам военной промышленности, либо по центрам принятия решений "и в Киеве в том числе", "если оттуда продолжатся попытки нанесения ударов по жизненно важным объектам России". Вот только журналисты Financial Times умолчали о том, что Путин многократно предупреждал Украину и Запад о недопустимости ударов вглубь российских регионов.Посыл российского лидера не был услышан, и ВСУ продолжили бить по регионам РФ американскими и британскими дальнобойными ракета ATACMS и Storm Shadow. В ответ Россия 21 ноября нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" "Орешником" в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Однако и это не возымело действия, и в среду, 11 декабря, ВСУ атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства.Утром 13 декабря, Украина получила массированный удар по энергетическим и военным объектам. Почти половина страны оказалась в темноте, и Киев вынужден был просить у пяти европейских стран импорт электроэнергии. Однако даже этот факт не заставил киевский режим задуматься: Зеленский попросил "старшего брата" ввязаться в драку с Москвой.Также по теме: На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетело.
https://ukraina.ru/20241128/1059292738.html
https://ukraina.ru/20241212/1059601779.html
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новости, россия, украина, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, "орешник", вс рф, ракеты
Новости, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, "Орешник", ВС РФ, ракеты

Бьют по России, а потом боятся "Орешника": Financial Times пообещал Зеленскому новый сюрприз в выходные

16:54 13.12.2024
 
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
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Россия может нанести удар по военным объектам Украины ракетной системой "Орешник" в ближайшие выходные. Об этом 13 декабря сообщило британское издание Financial Times со ссылкой на анонимного представителя Совета нацбезопасности США

"Как [президент РФ Владимир] Путин публично заявил, Россия намерена запустить еще одну экспериментальную ракету "Орешник" по Украине, и вполне возможно, что Россия сделает это в ближайшие дни", — заявил источник.

В конце ноября российский лидер действительно сказал, что Москва не исключает использование ракетной системы "Орешник" по объектам военной промышленности, либо по центрам принятия решений "и в Киеве в том числе", "если оттуда продолжатся попытки нанесения ударов по жизненно важным объектам России".
- РИА Новости, 1920, 28.11.2024
28 ноября, 18:07
"Сегодня в течение дня...": Путин сказал, когда ВС РФ могут ударить по центрам принятия решений в КиевеМосква не исключает использование ракетной системы "Орешник" по объектам военной промышленности, либо по центрам принятия решений "и в Киеве в том числе", так как оттуда продолжаются попытки нанесения ударов по жизненно важным объектам России "в том числе в Петербурге и Москве"
Вот только журналисты Financial Times умолчали о том, что Путин многократно предупреждал Украину и Запад о недопустимости ударов вглубь российских регионов.
Посыл российского лидера не был услышан, и ВСУ продолжили бить по регионам РФ американскими и британскими дальнобойными ракета ATACMS и Storm Shadow. В ответ Россия 21 ноября нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" "Орешником" в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Однако и это не возымело действия, и в среду, 11 декабря, ВСУ атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства.
ATACMS - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Вчера, 10:32
"Глупец показал, что не боится": в США назвали ответственного за удар ВСУ по ТаганрогуКомментируя удар ВСУ ракетами ATACMS по Таганрогу, американский военный эксперт Уилл Шрайвер обвинил Вашингтон в неразумном поведении. Соответствующий комментарий эксперт оставил в своих соцсетях
Утром 13 декабря, Украина получила массированный удар по энергетическим и военным объектам. Почти половина страны оказалась в темноте, и Киев вынужден был просить у пяти европейских стран импорт электроэнергии. Однако даже этот факт не заставил киевский режим задуматься: Зеленский попросил "старшего брата" ввязаться в драку с Москвой.
- РИА Новости, 1920, 13.12.2024
16:29
Зеленский попросил Запад дать России сдачи за свой удар по Таганрогу Владимир Зеленский назвал пятничный удар России по энергетическим и военным объектам Украины одним из самых масштабных. Об этом 13 декабря он написал в своем телеграм-канале
Также по теме: На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетело.
 
НовостиРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинВооруженные силы Украины"Орешник"ВС РФракеты
 
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Заголовок открываемого материала
16:54Бьют по России, а потом боятся "Орешника": Financial Times пообещал Зеленскому новый сюрприз в выходные
16:45Европа хочет избавиться от газа из России. Но получится ли?
16:29Зеленский попросил Запад дать России сдачи за свой удар по Таганрогу
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