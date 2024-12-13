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Бьют по России, а потом боятся "Орешника": Financial Times пообещал Зеленскому новый сюрприз в выходные

Бьют по России, а потом боятся "Орешника": Financial Times пообещал Зеленскому новый сюрприз в выходные - 13.12.2024 Украина.ру

Бьют по России, а потом боятся "Орешника": Financial Times пообещал Зеленскому новый сюрприз в выходные

Россия может нанести удар по военным объектам Украины ракетной системой "Орешник" в ближайшие выходные. Об этом 13 декабря сообщило британское издание Financial Times со ссылкой на анонимного представителя Совета нацбезопасности США

2024-12-13T16:54

2024-12-13T16:54

2024-12-13T16:54

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В конце ноября российский лидер действительно сказал, что Москва не исключает использование ракетной системы "Орешник" по объектам военной промышленности, либо по центрам принятия решений "и в Киеве в том числе", "если оттуда продолжатся попытки нанесения ударов по жизненно важным объектам России". Вот только журналисты Financial Times умолчали о том, что Путин многократно предупреждал Украину и Запад о недопустимости ударов вглубь российских регионов.Посыл российского лидера не был услышан, и ВСУ продолжили бить по регионам РФ американскими и британскими дальнобойными ракета ATACMS и Storm Shadow. В ответ Россия 21 ноября нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" "Орешником" в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Однако и это не возымело действия, и в среду, 11 декабря, ВСУ атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства.Утром 13 декабря, Украина получила массированный удар по энергетическим и военным объектам. Почти половина страны оказалась в темноте, и Киев вынужден был просить у пяти европейских стран импорт электроэнергии. Однако даже этот факт не заставил киевский режим задуматься: Зеленский попросил "старшего брата" ввязаться в драку с Москвой.Также по теме: На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетело.

https://ukraina.ru/20241128/1059292738.html

https://ukraina.ru/20241212/1059601779.html

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новости, россия, украина, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, "орешник", вс рф, ракеты