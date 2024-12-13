Бьют по России, а потом боятся "Орешника": Financial Times пообещал Зеленскому новый сюрприз в выходные
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
Россия может нанести удар по военным объектам Украины ракетной системой "Орешник" в ближайшие выходные. Об этом 13 декабря сообщило британское издание Financial Times со ссылкой на анонимного представителя Совета нацбезопасности США
"Как [президент РФ Владимир] Путин публично заявил, Россия намерена запустить еще одну экспериментальную ракету "Орешник" по Украине, и вполне возможно, что Россия сделает это в ближайшие дни", — заявил источник.
В конце ноября российский лидер действительно сказал, что Москва не исключает использование ракетной системы "Орешник" по объектам военной промышленности, либо по центрам принятия решений "и в Киеве в том числе", "если оттуда продолжатся попытки нанесения ударов по жизненно важным объектам России".
28 ноября, 18:07"Сегодня в течение дня...": Путин сказал, когда ВС РФ могут ударить по центрам принятия решений в КиевеМосква не исключает использование ракетной системы "Орешник" по объектам военной промышленности, либо по центрам принятия решений "и в Киеве в том числе", так как оттуда продолжаются попытки нанесения ударов по жизненно важным объектам России "в том числе в Петербурге и Москве"
Посыл российского лидера не был услышан, и ВСУ продолжили бить по регионам РФ американскими и британскими дальнобойными ракета ATACMS и Storm Shadow. В ответ Россия 21 ноября нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" "Орешником" в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Однако и это не возымело действия, и в среду, 11 декабря, ВСУ атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства.
Утром 13 декабря, Украина получила массированный удар по энергетическим и военным объектам. Почти половина страны оказалась в темноте, и Киев вынужден был просить у пяти европейских стран импорт электроэнергии. Однако даже этот факт не заставил киевский режим задуматься: Зеленский попросил "старшего брата" ввязаться в драку с Москвой.