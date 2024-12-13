https://ukraina.ru/20241213/1059650546.html

Трудно понять смысл удержания "Успеновского мешка": Deep State сообщил новости о Курахово

Трудно понять смысл удержания "Успеновского мешка": Deep State сообщил новости о Курахово - 13.12.2024 Украина.ру

Трудно понять смысл удержания "Успеновского мешка": Deep State сообщил новости о Курахово

Российские ресурсы сообщают, что ВС РФ вошли в центр села Успеновка, освобождение которой - последний шаг замыкания в кольцо "котла" под Курахово

2024-12-13T17:35

2024-12-13T17:35

2024-12-13T17:35

новости

курахово

россия

вс рф

всу

deep state

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Пока официального подтверждения этой информации от Минобороны РФ нет, однако украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) признает, что информация из "Успеновского мешка" для ВСУ "не очень утешительная" и ситуация только ухудшается.Скандалы вокруг сдачи городов киевским режимом уже стали традиционными для Украины. Каждый раз, когда дело идет к освобождению населенного пункта российскими военными, вэсэушники начинают публично обвинять свое командование в промедлении, которое обходится в сотни или даже тысячи жизней украинских солдат. Курахово не стало исключением.Эксперты отмечают, что украинское командование всеми силами пытается удержать не только очевидно уходящее из рук Курахово, но и Красноармейск (Покровск), где ситуация также складывается не в пользу Киева.В пользу этой версии говорит тот факт, что в пятницу, 13 декабря, командование ВСУ уволило генерала Александра Луценко с должности командующего оперативно-тактической группировки "Донецк", на его место назначен генерал Александр Тарнавский.Другие темы: Бьют по России, а потом боятся "Орешника": Financial Times пообещал Зеленскому новый сюрприз в выходные.

https://ukraina.ru/20241213/1059631767.html

https://ukraina.ru/20241213/1059633753.html

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новости, курахово, россия, вс рф, всу, deep state