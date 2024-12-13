Трудно понять смысл удержания "Успеновского мешка": Deep State сообщил новости о Курахово
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© Политика Страны / Telegram
Российские ресурсы сообщают, что ВС РФ вошли в центр села Успеновка, освобождение которой - последний шаг замыкания в кольцо "котла" под Курахово
Пока официального подтверждения этой информации от Минобороны РФ нет, однако украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) признает, что информация из "Успеновского мешка" для ВСУ "не очень утешительная" и ситуация только ухудшается.
"Трудно понять смысл удержания "Успеновского мешка", когда [Россия] продолжает постепенно захватывать Курахово", - отметил Deep State.
Скандалы вокруг сдачи городов киевским режимом уже стали традиционными для Украины. Каждый раз, когда дело идет к освобождению населенного пункта российскими военными, вэсэушники начинают публично обвинять свое командование в промедлении, которое обходится в сотни или даже тысячи жизней украинских солдат. Курахово не стало исключением.
Эксперты отмечают, что украинское командование всеми силами пытается удержать не только очевидно уходящее из рук Курахово, но и Красноармейск (Покровск), где ситуация также складывается не в пользу Киева.
В пользу этой версии говорит тот факт, что в пятницу, 13 декабря, командование ВСУ уволило генерала Александра Луценко с должности командующего оперативно-тактической группировки "Донецк", на его место назначен генерал Александр Тарнавский.
12:22ВСУ пытаются удержать стремительно падающие Красноармейск и Курахово: назначен новый командующийНа фоне прорыва ВС РФ к Красноармейску (Покровску) и окружения ВСУ в "мешке" под Курахово украинское командование приняло решение о замене командира на указанных направлениях. О перемене сообщила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая