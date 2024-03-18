https://ukraina.ru/20240318/1026922555.html

Дмитрий Бибиков: генерал-губернатор, одной рукой сделавший Киев русским городом

Дмитрий Бибиков: генерал-губернатор, одной рукой сделавший Киев русским городом - 18.03.2024 Украина.ру

Дмитрий Бибиков: генерал-губернатор, одной рукой сделавший Киев русским городом

Генерал от инфантерии Дмитрий Гаврилович Бибиков – человек, без которого "наш Киев невозможен, как святой Владимир без креста". Те улицы города над Днепром, которые сейчас можно увидеть, появились именно при нём. Но особой его заслугой стало снижение влияния поляков в Киеве и во всём Юго-Западном крае

2024-03-18T08:02

2024-03-18T08:02

2024-03-18T08:02

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Дмитрий Гаврилович родился 18 марта 1791 или 1792 года в старинной дворянской семье, согласно семейной родословной, происходившей из Чингизидов, пришедшей служить в Тверь из Орды около 1300 года. Род вполне заслуженный, давал царям стольников и воевод, правителя Малороссии при Елизавете и победителя Пугачёва при Екатерине Великой. Так что он вполне мог изучать русскую историю по биографиям своих предков. Неудивительно, что Дмитрий Гаврилович всю жизнь дружил с князем Петром Вяземским, а Пушкин с удовольствием посещал его дом.Его матушка, Екатерина Александровна, урожденная Чебышева, – родная сестра жены полководца Кутузова, воспитывала своих детей в строгости.Эразм Строгов, управляющий канцелярией Бибикова, вспоминал, что однажды Дмитрий Гаврилович, уже будучи в генеральском чине, приехал в Москву навестить старушку. После обычного приветствия и целования материнской ручки он позволил себе сесть без ее разрешения. Екатерина Александровна не замедлила отреагировать: "Дмитрий, кто тебе позволил сесть? А как я прикажу тебе дать 100 розог!?" Дмитрий Гаврилович вскочил как ужаленный: "Маменька, простите, я впредь не буду!"Получив дворянское домашнее воспитание, с детства был зачислен в милицию московского войска, в шестнадцать лет поступил корнетом в Белорусский гусарский полк, а в 1810 году перевёлся в лейб-гвардии Драгунский полк, где под началом мужа тётушки участвовал в войне с турками. Кутузов же командовал войсками и при Бородине.Там Бибиков совершил подвиг, оставивший след на всю его жизнь.Вот как он описан в Русском биографическом словаре Половцова: "в качестве адъютанта генерала Милорадовича, просил принца Виртембергского выслать его начальнику подкрепление; на вопрос принца, где найти Милорадовича, Бибиков указал место левой рукою, и в то же мгновение эта рука была оторвана ядром; не теряя присутствия духа, он поднял правую руку и, сказав: "Сюда, поспешите", пал раненный и в эту руку, а также и в грудь. Ордена Св. Георгия 4-го класса, Св. Анны 2-й степени и чин штабс-капитана были наградой Бибикову за Бородино".Вот строки из ІV части поэмы его сослуживца, князя Петра Вяземского "Поминки по Бородинской битве. Посвящается Дмитрию Гавриловичу Бибикову"."В день борьбы за Русь святуюТы руки не пощадил,А в дни мира ей другуюГражданином посвятил. (…)А когда сведёшь с кем дружбу,С другом связь твоя крепка:И на дружбу, и на службуГоряча твоя рука".И с одной рукой Бибиков дослужился до полковника, а затем был переведён на гражданскую службу. Был одним из самых молодых вице-губернаторов в Саратове, Владимире и Москве, а в 1824 году назначен директором департамента внешней торговли, причём особенно старался искоренять злоупотребления в таможенном ведомстве.Фактически Дмитрий Гаврилович создал российскую таможню заново и этим заслужил уважение Николая I.Бибиков с 1826 года был женат на Софье Кушниковой. По замечанию современника, оба супруга отличались крайней скупостью. Софья Сергеевна, "барыня большого света, где не принято заниматься хозяйством, сама, заказывая обеды, назначала точное количество всякой провизии и даже число яиц для всякого кушанья, но этого никто не знал из посторонних. Одевалась она весьма прилично и в парадных случаях — богато. На званом бале можно было видеть на ней бриллиантов, жемчугов на несколько тысяч, но была до крайности бережлива; платья, сшитые пять лет назад, для придворных балов, у нее были как вчера сшиты".В 1837 году государь назначил Бибикова генерал-губернатором Киева.Под его началом находились Волынская, Киевская и Подольская губернии. Задача, которую ему поставил самодержец, была тяжёлой — сделать вверенное ему Правобережье Днепра по-настоящему русским и минимизировать польские влияния. После недавнего восстания стало понятно, что лояльность католического панства не завоюешь ни благодеяниями, ни подачками.Открытый его предшественником Василием Левашовымкиевский университет св. Владимира оказался поначалу таким же польским, как варшавский или виленский. Значит, решил он, нужно сократить носителей шляхетного духа.И Бибиков преуспел в этом.В словаре Половцова его деятельность описана так:"Вступив в заведование Юго-Западным краем, Бибиков прежде всего заменил вполне русскими деятелями местных чиновников, не считавших Россию своим отечеством; затем он, отстаивая интересы русского народа против польских землевладельцев, предложил раздел казенных имений между служащими в крае русскими с тем, чтобы в течение 60 лет эти имения не подлежали ни раздроблению, ни продаже, ни залогу; далее, для прекращения отдачи этих имений в аренду местной польской шляхте, с правом требования от крестьян барщины, Бибиков ускорил, согласно желанию правительства, введение поземельного оброка, за что и удостоен в 1845 г. монаршей признательности. В ограждение же крестьян от произвола польских помещиков Бибиков ввел систему инвентарей, немало облегчившую осуществление реформы 19 февраля 1861 г.; в то же время он лишил католическое духовенство права поземельного владения.Затем последовала отмена литовского статута и строгая проверка прав местной шляхты на дворянство, в силу которой весьма значительное число лиц, считавшихся дворянами, обращено в податное сословие".Дворянства за отсутствием должным образом оформленных документов лишилось 64 тысячи семейств. Генерал-губернатор ликвидировал филиал польского банка в Бердичеве, перенеся его в Киев уже под другим названием — Государственный коммерческий банк. А вместо действовавшего с XVI века Литовского статута Бибиков ввёл российское законодательство, которое убирало старые привилегии панства.И университет при нём изменил свой национальный состав. Из обучавшихся ранее 267 студентов в аудитории вошло только 58. На третьем курсе юридического факультета, к примеру, осталось лишь 13 слушателей, а четвёртый курс не собрался вовсе.Вёл он и информационную политику — грубо, но без кровопролития."Упорно борясь серьезными мерами против всяких нарушений русских государственных интересов поляками, Бибиков находил излишним придавать значение демонстративным выходкам враждебной партии; когда до него доходили слухи о подобных явлениях, он отвечал на демонстрации шутками и тем поддерживал правильную точку зрения на незначительность и бессилие польского будирования.Так, услыхав, что на домашнем спектакле у одного польского помещика порицались его действия, Бибиков заставил помещика повторить пьесу с теми же актёрами в присутствии своего адъютанта и прежних зрителей, и этим ограничился. Когда во время венгерской кампании группа молодых людей распространяла в Бердичеве слухи о мнимом поражении русской армии, Бибиков вызвал вестовщиков к себе, спросил, не имеют ли они еще каких-либо сведений, и затем отпустил их, сообщив о сдаче Гергея; другим молодым людям, распевавшим в ресторане польские патриотические песни, он приказал разучить, под руководством присланного к ним регента, и пропеть в его присутствии гимн "Боже, Царя храни".Олесь Бузина писал: "Однажды… разнёсся слух, что на Кавказе, где шла постоянная война с горцами, якобы высадился легион из польских эмигрантов. Сплетники утверждали, что этот десант захватил с моря русскую крепость Анапу и истребил весь гарнизон. Бибиков вызвал к себе одного из этих разносчиков "новостей" и со свойственной ему ироничностью завел такой разговор:— Стало мне известно, что вы распространяете известия, в справедливости которых сами не уверены.— Это так — одни байки, ваше высокопревосходительство, — отвечал пан. — Говорят теперь много. Один другому передают. И я слышал, рассказывал, а так ли оно, почем знать? Кто там был? Кто может сказать правду?— То-то! — обрадовался генерал-губернатор. — Никто не был! Вот я и хочу, чтобы вы сами проехали в Анапу и лично удостоверились, цела ли она? А на обратном пути заезжайте ко мне сказать, что вы там найдёте.У генерал-губернаторской резиденции стояла тройка почтовых лошадей. Два жандарма бережно усадили своего клиента и сами уселись рядом, чтобы сопроводить пана в Анапу. Крепость оказалась в порядке, а гарнизон на месте. Но стоимость путевых издержек губернаторская канцелярия взыскала с путешественника сразу же после его благополучного возвращения в Киев".Для изучения древностей и природы края по инициативе Бибикова были образованы: Центральный архив, Временная комиссия для разбора древних актов и Постоянная комиссия для описания Юго-Западных губерний, издавшая ряд печатных трудов.В эту комиссию был приглашен в качестве живописца и Тарас Шевченко, "отблагодаривший" своих благодетелей Бибикова и харьковского генерал-губернатора кн. Н.А. Долгорукова такими строками:"Во дні фельдфебеля-царяКапрал Гаврилович БезрукийТа унтер п'яний ДолгорукийУкрайну правили. ДобраТаки чимало натворили,Чимало люду оголилиОці сатрапи-ундіра".Стихи эти были написаны уже в 1857 году, когда Бибиков был в отставке. Впрочем, такую характеристику генерал-губернатор наверняка заслужил образцово-показательным разгромом "Кирилло-Мефодиевского братства", в котором состоял Шевченко, после чего украинский классик оказался в роли рядового русской армии в затерявшемся в прикаспийских степях гарнизоне.Бибикова по праву называют творцом современного Киева.Именно он утвердил генплан, благодаря которому на месте Козьего болота и оврага с речкой-вонючкой появился Крещатик. Несколько доминирующих зданий украсили "мать городов русских". Среди них университет и институт благородных девиц, ныне известный как Октябрьский дворец, а также ботанический сад.Именно при Бибикове в Киеве появился первый в городе мост, соединивший берега Днепра. Николаевский цепной мост не "уставал" до трагического 1941 года, а на его месте сегодня находится мост Метро.Также при Бибикове были построены нынешние улицы Богдана Хмельницкого, Владимирская, Жилянская, Горького, Саксаганского и бульвар Шевченко, некогда носивший имя Бибикова.Казалось бы, зачем губернскому городу были нужны такие просторные улицы? Ответ генерал-губернатор дал сам: "Чтобы не строили баррикад!" Позднее опыт Бибикова с той же целью использует барон Осман при реконструкции Парижа.На каждый из домов, мешавших замыслам наместника, вешали так называемые "бибиковские доски" с датой требуемого сноса. "В 1847 году в Киеве разразилась эпидемия холеры. Мест в больницах не хватало, и Бибиков распорядился открыть временный лазарет прямо в Контрактовом доме (купеческом собрании). Самые именитые купцы вместе с городским головою Иваном Ходуновым явились к генерал-губернатору с просьбой отменить распоряжение. Олесь Бузина так пересказывает их диалог:"Ваше высокопревосходительство приказали открыть в Контрактовом доме больницу для холерных, — начал мэр, — но вот дочери наши там танцуют в зиму, а тут холерные будут… Будьте милостивы, прикажите переменить"… Бибиков тут же призвал знаменитого киевского полицмейстера Голядкина. "Голядкин! — приказал он. — Контрактовый дом очистить, а кровати с больными разместить в домах вот этих господ!" У купцов вытянулись физиономии. "Больше ничего не скажете, господа?" — спросил генерал-губернатор. "Ничего", — отвечали те. "Так я вам скажу, — прибавил борец с холерой. — Вы, господа купцы, не киевские купцы, а киевские суки, а вы — не киевская городская голова, а киевская городская жопа!"30 августа 1852 года Дмитрий Гаврилович был назначен на должность министра внутренних дел, которую занимал ровно три года. А 30 августа 1855 года, всего через полгода после смерти так любившего его императора Николая, "по своей просьбе" Бибиков был уволен от должности министра внутренних дел; но оставался при этом членом Государственного совета. Однако уже через неделю он вовсе оставил службу — "по болезни".Прожив ещё пятнадцать лет, держался вдали от общественной деятельности. Умер Дмитрий Гаврилович Бибиков в Петербурге, где проживал в собственном великолепном доме и был погребен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. Его библиотека из 14 000 томов была пожертвована киевскому университету св. Владимира."Популярности я никогда не хотел, любви от вас не имею… Позднейшее поколение вспомнит мою службу в этом крае", — говорил Дмитрий Гаврилович, покидая Киев.

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история, киев, xix век, правобережная украина, история украины, российская империя, губернатор, генерал