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Неравносторонний треугольник: почему Путин позвонил Си через пару часов после инаугурации Трампа

Неравносторонний треугольник: почему Путин позвонил Си через пару часов после инаугурации Трампа - 21.01.2025 Украина.ру

Неравносторонний треугольник: почему Путин позвонил Си через пару часов после инаугурации Трампа

Во вторник, 21 января, на следующий день после инаугурации президента США Дональда Трампа, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели разговор по видеосвязи. Главы двух государств подвели итоги совместной работы за 2024 год и наметили планы на 2025-ый

2025-01-21T16:05

2025-01-21T16:05

2025-01-21T16:05

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От многополярного мира к справедливому миропорядкуОдной из главных тем беседы двух лидеров стало построение справедливого многополярного миропорядка. Путин отметил, что и Москва, и Пекин ведут работу в этом направлении, а их внешнеполитическая связь играет важную стабилизирующую роль в мировых делах.Не просто дружба - товариществоВо время онлайн встречи со своим китайским коллегой российский лидер назвал Си Цзиньпина своим дорогим другом, подчеркнув, что такие же отношения складываются и между странами: связи России и Китая не зависят от политической конъюнктуры, а выстроены на основе дружбы и обоюдного доверия."Согласен с вами в том, что в основе сотрудничества Москвы и Пекина широкая общность национальных интересов и совпадения взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами. Мы выстраиваем наши связи на основе дружбы, обоюдного доверия и поддержки, равноправия и взаимовыгоды. Эти связи самодостаточны, не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры", - сказал Владимир Путин, обращаясь к лидеру Китая.Всестороннее развитие отношений между двумя державами, подчеркнул Путин, отвечает задачам их комплексного развития и повышения благосостояния народов. В ответ на это китайский лидер пообещал вывести товарищество с Россией в наступившем 2025 году на новую высоту "во имя развития и процветания всех стран, международной справедливости и равноправия".И это намерение уже реализуется: Москва и Пекин реализуют успешные проекты в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и других областях, согласился российский лидер.Экономика: обоюдный выигрышГлава КНР во время беседы с Путиным отметил, что обе страны, выстраивая отношения на условиях добрососедства и дружбы, в результате получают "взаимовыгодное сотрудничество и обоюдный выигрыш, приобретают все новую жизненную силу".А именно - рост товарооборота России и Китая за 11 месяцев прошлого года составил более 7%, то есть свыше 220 миллиардов долларов, а по китайской статистике - почти 245 миллиардов долларов за год, уточнил президент РФ."Поступательно расширяется двустороннее практическое сотрудничество, сохраняется уверенная тенденция к росту во взаимной торговле. А восточный маршрут газопровода Китай-Россия выведен на полную мощность раньше запланированного срока", - добавил председатель КНР.И действительно, Китай в настоящее время является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов. Москва удерживает первое место по объему экспорта нефти Пекину и вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа подтвердил Путин.Он также напомнил, что в декабре была подписана "дорожная карта" по реализации комплексной программы сотрудничества двух стран по реакторам на быстрых нейтронах и замыканию ядерного топливного цикла, "а это технологии будущего атомной энергетики".Наконец, растут и встречные туристические потоки России и Китая, а также спортивные и образовательные обмены, резюмировали лидеры двух стран.О 80-летии Великой Победы и глобальных ценностяхКоснулись Си Цзиньпин и Владимир Путин также темы сохранения памяти о победе Советского Союза во Второй мировой войне. Лидеры стран подчеркнули, что она священная для обоих народов, и договорились бережно хранить и отстаивать историческую правду о победе над фашизмом.Новый год или китайская веснаРазговор российского и китайского лидеров прошел не только сразу после инаугурации Трампа, но и в преддверии китайского Нового года или в дословном переводе - Праздника весны. В этом году он выпадает на 29 января, и Путин это учел."Дорогой друг, хотел бы теперь уже лично поздравить вас и дружественный китайский народ с Новым, 2025 годом, и наступающим праздником весны. Позвольте пожелать вам крепкого здоровья и удачи. Как в Китае говорят, удачи в десяти тысячах дел. Вашему народу - мира и процветания", - сказал президент РФ.Неравносторонний треугольникВ Кремле не думают, что при Трампе Китай начнет разворачиваться в сторону США, однако прекрасно понимают, что Пекин действует из собственных интересов, а значит Путин правильно делает, что звонит своему китайскому коллеге через пару часов после вступления в должность нового американского лидера. Такое мнение высказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.Он отметил, что Си Цзиньпин и Китай являются для Трампа наиболее важными собеседниками и контрагентами, не зря глава США пытался установить прямые отношения с ним еще до своего вступления в должность, подчеркнул эксперт.Первым делом, уверен он, Трамп попытается добиться выгодных для себя сделок, и уж если это не получится, использует другие методы: давление с помощью тарифов, пошлин и тому подобного.Лукьянов подчеркнул, что новый президент США признает важность Китая, а Россия для него - лишь козырь, который может позволить усилить свои позиции в диалоге с Пекином. Это значит, уверен эксперт, что Москва будет подвергаться нажиму со стороны Вашингтона: Трамп сделает все возможное, чтобы отдалить ее от Поднебесной.Накануне во время презентации доклада "Китай 2049: футурологический анализ", подготовленный Институтом Китая и современной Азии (ИКСА), его руководитель Александр Лукин отметил, что стремительное развитие Китая, которое раньше воспринималось Западом как неизбежность, теперь в Европе и США считают угрозой. И Москва может воспользоваться этой ситуацией."Наша страна сейчас избавляется от излишней зависимости от Запада. Но нам не нужна односторонняя зависимость от другого серьезного игрока. Последовательная политика многосторонней дипломатии и участие в глобальных инициативах могут помочь России избежать изоляции и способствовать укреплению суверенитета в условиях продолжающегося соперничества Соединенных Штатов Америки и Китая. Такой курс был бы оптимальным для России", - уверен Лукин.О роли Трампа в отношениях России и Китая, а также истории про перетягивание Панамского канала - в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Заявления Трампа по Украине, России, Китаю и реформам в США. Таблетка для памяти.

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китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, эксклюзив, сша, украина.ру, отношения, страны