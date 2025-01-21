Неравносторонний треугольник: почему Путин позвонил Си через пару часов после инаугурации Трампа - 21.01.2025 Украина.ру
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Неравносторонний треугольник: почему Путин позвонил Си через пару часов после инаугурации Трампа
Неравносторонний треугольник: почему Путин позвонил Си через пару часов после инаугурации Трампа - 21.01.2025 Украина.ру
Неравносторонний треугольник: почему Путин позвонил Си через пару часов после инаугурации Трампа
Во вторник, 21 января, на следующий день после инаугурации президента США Дональда Трампа, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели разговор по видеосвязи. Главы двух государств подвели итоги совместной работы за 2024 год и наметили планы на 2025-ый
2025-01-21T16:05
2025-01-21T16:05
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
дональд трамп
эксклюзив
сша
украина.ру
отношения
страны
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От многополярного мира к справедливому миропорядкуОдной из главных тем беседы двух лидеров стало построение справедливого многополярного миропорядка. Путин отметил, что и Москва, и Пекин ведут работу в этом направлении, а их внешнеполитическая связь играет важную стабилизирующую роль в мировых делах.Не просто дружба - товариществоВо время онлайн встречи со своим китайским коллегой российский лидер назвал Си Цзиньпина своим дорогим другом, подчеркнув, что такие же отношения складываются и между странами: связи России и Китая не зависят от политической конъюнктуры, а выстроены на основе дружбы и обоюдного доверия."Согласен с вами в том, что в основе сотрудничества Москвы и Пекина широкая общность национальных интересов и совпадения взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами. Мы выстраиваем наши связи на основе дружбы, обоюдного доверия и поддержки, равноправия и взаимовыгоды. Эти связи самодостаточны, не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры", - сказал Владимир Путин, обращаясь к лидеру Китая.Всестороннее развитие отношений между двумя державами, подчеркнул Путин, отвечает задачам их комплексного развития и повышения благосостояния народов. В ответ на это китайский лидер пообещал вывести товарищество с Россией в наступившем 2025 году на новую высоту "во имя развития и процветания всех стран, международной справедливости и равноправия".И это намерение уже реализуется: Москва и Пекин реализуют успешные проекты в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и других областях, согласился российский лидер.Экономика: обоюдный выигрышГлава КНР во время беседы с Путиным отметил, что обе страны, выстраивая отношения на условиях добрососедства и дружбы, в результате получают "взаимовыгодное сотрудничество и обоюдный выигрыш, приобретают все новую жизненную силу".А именно - рост товарооборота России и Китая за 11 месяцев прошлого года составил более 7%, то есть свыше 220 миллиардов долларов, а по китайской статистике - почти 245 миллиардов долларов за год, уточнил президент РФ."Поступательно расширяется двустороннее практическое сотрудничество, сохраняется уверенная тенденция к росту во взаимной торговле. А восточный маршрут газопровода Китай-Россия выведен на полную мощность раньше запланированного срока", - добавил председатель КНР.И действительно, Китай в настоящее время является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов. Москва удерживает первое место по объему экспорта нефти Пекину и вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа подтвердил Путин.Он также напомнил, что в декабре была подписана "дорожная карта" по реализации комплексной программы сотрудничества двух стран по реакторам на быстрых нейтронах и замыканию ядерного топливного цикла, "а это технологии будущего атомной энергетики".Наконец, растут и встречные туристические потоки России и Китая, а также спортивные и образовательные обмены, резюмировали лидеры двух стран.О 80-летии Великой Победы и глобальных ценностяхКоснулись Си Цзиньпин и Владимир Путин также темы сохранения памяти о победе Советского Союза во Второй мировой войне. Лидеры стран подчеркнули, что она священная для обоих народов, и договорились бережно хранить и отстаивать историческую правду о победе над фашизмом.Новый год или китайская веснаРазговор российского и китайского лидеров прошел не только сразу после инаугурации Трампа, но и в преддверии китайского Нового года или в дословном переводе - Праздника весны. В этом году он выпадает на 29 января, и Путин это учел."Дорогой друг, хотел бы теперь уже лично поздравить вас и дружественный китайский народ с Новым, 2025 годом, и наступающим праздником весны. Позвольте пожелать вам крепкого здоровья и удачи. Как в Китае говорят, удачи в десяти тысячах дел. Вашему народу - мира и процветания", - сказал президент РФ.Неравносторонний треугольникВ Кремле не думают, что при Трампе Китай начнет разворачиваться в сторону США, однако прекрасно понимают, что Пекин действует из собственных интересов, а значит Путин правильно делает, что звонит своему китайскому коллеге через пару часов после вступления в должность нового американского лидера. Такое мнение высказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.Он отметил, что Си Цзиньпин и Китай являются для Трампа наиболее важными собеседниками и контрагентами, не зря глава США пытался установить прямые отношения с ним еще до своего вступления в должность, подчеркнул эксперт.Первым делом, уверен он, Трамп попытается добиться выгодных для себя сделок, и уж если это не получится, использует другие методы: давление с помощью тарифов, пошлин и тому подобного.Лукьянов подчеркнул, что новый президент США признает важность Китая, а Россия для него - лишь козырь, который может позволить усилить свои позиции в диалоге с Пекином. Это значит, уверен эксперт, что Москва будет подвергаться нажиму со стороны Вашингтона: Трамп сделает все возможное, чтобы отдалить ее от Поднебесной.Накануне во время презентации доклада "Китай 2049: футурологический анализ", подготовленный Институтом Китая и современной Азии (ИКСА), его руководитель Александр Лукин отметил, что стремительное развитие Китая, которое раньше воспринималось Западом как неизбежность, теперь в Европе и США считают угрозой. И Москва может воспользоваться этой ситуацией."Наша страна сейчас избавляется от излишней зависимости от Запада. Но нам не нужна односторонняя зависимость от другого серьезного игрока. Последовательная политика многосторонней дипломатии и участие в глобальных инициативах могут помочь России избежать изоляции и способствовать укреплению суверенитета в условиях продолжающегося соперничества Соединенных Штатов Америки и Китая. Такой курс был бы оптимальным для России", - уверен Лукин.О роли Трампа в отношениях России и Китая, а также истории про перетягивание Панамского канала - в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Заявления Трампа по Украине, России, Китаю и реформам в США. Таблетка для памяти.
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, эксклюзив, сша, украина.ру, отношения, страны
Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Эксклюзив, США, Украина.ру, отношения, страны

Неравносторонний треугольник: почему Путин позвонил Си через пару часов после инаугурации Трампа

16:05 21.01.2025
 
© Украина.руКоллаж: Си Цзиньпин и Путин
Коллаж: Си Цзиньпин и Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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Марина Полякова
автор Украина.ру
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Во вторник, 21 января, на следующий день после инаугурации президента США Дональда Трампа, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели разговор по видеосвязи. Главы двух государств подвели итоги совместной работы за 2024 год и наметили планы на 2025-ый
От многополярного мира к справедливому миропорядку
Одной из главных тем беседы двух лидеров стало построение справедливого многополярного миропорядка. Путин отметил, что и Москва, и Пекин ведут работу в этом направлении, а их внешнеполитическая связь играет важную стабилизирующую роль в мировых делах.
"С уверенностью можно сказать, что внешнеполитическая связь, совместная работа России и Китая объективно играет важную стабилизирующую роль в международных делах. <...> Ведем работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и в мире в целом", - сказал Путин в ходе онлайн встречи с председателем КНР.
"В новом году готов вместе с вами вывести китайско-российские отношения на новую высоту. И противостоять внешней неопределенности на основе сохранения стабильности и стрессоустойчивости китайско-российских отношений во имя развития и процветания всех стран, международной справедливости и равноправия", - ответил Си Цзиньпин.
Не просто дружба - товарищество
Во время онлайн встречи со своим китайским коллегой российский лидер назвал Си Цзиньпина своим дорогим другом, подчеркнув, что такие же отношения складываются и между странами: связи России и Китая не зависят от политической конъюнктуры, а выстроены на основе дружбы и обоюдного доверия.
"Согласен с вами в том, что в основе сотрудничества Москвы и Пекина широкая общность национальных интересов и совпадения взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами. Мы выстраиваем наши связи на основе дружбы, обоюдного доверия и поддержки, равноправия и взаимовыгоды. Эти связи самодостаточны, не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры", - сказал Владимир Путин, обращаясь к лидеру Китая.
Всестороннее развитие отношений между двумя державами, подчеркнул Путин, отвечает задачам их комплексного развития и повышения благосостояния народов. В ответ на это китайский лидер пообещал вывести товарищество с Россией в наступившем 2025 году на новую высоту "во имя развития и процветания всех стран, международной справедливости и равноправия".
И это намерение уже реализуется: Москва и Пекин реализуют успешные проекты в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и других областях, согласился российский лидер.
Экономика: обоюдный выигрыш
Глава КНР во время беседы с Путиным отметил, что обе страны, выстраивая отношения на условиях добрососедства и дружбы, в результате получают "взаимовыгодное сотрудничество и обоюдный выигрыш, приобретают все новую жизненную силу".
А именно - рост товарооборота России и Китая за 11 месяцев прошлого года составил более 7%, то есть свыше 220 миллиардов долларов, а по китайской статистике - почти 245 миллиардов долларов за год, уточнил президент РФ.
"Поступательно расширяется двустороннее практическое сотрудничество, сохраняется уверенная тенденция к росту во взаимной торговле. А восточный маршрут газопровода Китай-Россия выведен на полную мощность раньше запланированного срока", - добавил председатель КНР.
И действительно, Китай в настоящее время является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов. Москва удерживает первое место по объему экспорта нефти Пекину и вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа подтвердил Путин.
Он также напомнил, что в декабре была подписана "дорожная карта" по реализации комплексной программы сотрудничества двух стран по реакторам на быстрых нейтронах и замыканию ядерного топливного цикла, "а это технологии будущего атомной энергетики".
Наконец, растут и встречные туристические потоки России и Китая, а также спортивные и образовательные обмены, резюмировали лидеры двух стран.
О 80-летии Великой Победы и глобальных ценностях
Коснулись Си Цзиньпин и Владимир Путин также темы сохранения памяти о победе Советского Союза во Второй мировой войне. Лидеры стран подчеркнули, что она священная для обоих народов, и договорились бережно хранить и отстаивать историческую правду о победе над фашизмом.
"Нельзя позволить идеологии фашизма, нацизма и милитаризма вновь поднять голову. Важно совместно с другими нашими единомышленниками бережно хранить и отстаивать историческую правду", - сказал Путин.
Новый год или китайская весна
Разговор российского и китайского лидеров прошел не только сразу после инаугурации Трампа, но и в преддверии китайского Нового года или в дословном переводе - Праздника весны. В этом году он выпадает на 29 января, и Путин это учел.
"Дорогой друг, хотел бы теперь уже лично поздравить вас и дружественный китайский народ с Новым, 2025 годом, и наступающим праздником весны. Позвольте пожелать вам крепкого здоровья и удачи. Как в Китае говорят, удачи в десяти тысячах дел. Вашему народу - мира и процветания", - сказал президент РФ.
Неравносторонний треугольник
В Кремле не думают, что при Трампе Китай начнет разворачиваться в сторону США, однако прекрасно понимают, что Пекин действует из собственных интересов, а значит Путин правильно делает, что звонит своему китайскому коллеге через пару часов после вступления в должность нового американского лидера. Такое мнение высказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.
Он отметил, что Си Цзиньпин и Китай являются для Трампа наиболее важными собеседниками и контрагентами, не зря глава США пытался установить прямые отношения с ним еще до своего вступления в должность, подчеркнул эксперт.
Первым делом, уверен он, Трамп попытается добиться выгодных для себя сделок, и уж если это не получится, использует другие методы: давление с помощью тарифов, пошлин и тому подобного.
Лукьянов подчеркнул, что новый президент США признает важность Китая, а Россия для него - лишь козырь, который может позволить усилить свои позиции в диалоге с Пекином. Это значит, уверен эксперт, что Москва будет подвергаться нажиму со стороны Вашингтона: Трамп сделает все возможное, чтобы отдалить ее от Поднебесной.
"С Китаем, я думаю, идет ровно обратный процесс. Китайцам он говорит - мы с вами две сверхдержавы, давайте договариваться, а русские чтобы под ногами не путалась. И соответственно, этот треугольник, нравится нам или нет, он не равносторонний и многовариантный. Путин уверен, что Китай не пойдет, как это говорят, на грубое кидалово, но нет сомнений в том, что Китай руководствуется исключительно своими интересами и будет смотреть на отношения и с США, и с Россией сквозь призму этих интересов. Поэтому Путин правильно звонит Си, потому что сейчас очень важно если не координировать позиции, то хотя бы находиться в постоянном контакте и понимать, кому что говорится, и кого к чему принуждают", - сказал Лукьянов.
Накануне во время презентации доклада "Китай 2049: футурологический анализ", подготовленный Институтом Китая и современной Азии (ИКСА), его руководитель Александр Лукин отметил, что стремительное развитие Китая, которое раньше воспринималось Западом как неизбежность, теперь в Европе и США считают угрозой. И Москва может воспользоваться этой ситуацией.
"Наша страна сейчас избавляется от излишней зависимости от Запада. Но нам не нужна односторонняя зависимость от другого серьезного игрока. Последовательная политика многосторонней дипломатии и участие в глобальных инициативах могут помочь России избежать изоляции и способствовать укреплению суверенитета в условиях продолжающегося соперничества Соединенных Штатов Америки и Китая. Такой курс был бы оптимальным для России", - уверен Лукин.
О роли Трампа в отношениях России и Китая, а также истории про перетягивание Панамского канала - в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Заявления Трампа по Украине, России, Китаю и реформам в США. Таблетка для памяти.
 
КитайРоссияВладимир ПутинСи ЦзиньпинДональд ТрампЭксклюзивСШАУкраина.руотношениястраны
 
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