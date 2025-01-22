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ВС РФ получили три тысячи умных "Микробов"

ВС РФ получили три тысячи умных "Микробов" - 22.01.2025 Украина.ру

ВС РФ получили три тысячи умных "Микробов"

Первые три тысячи дронов-камикадзе "Микроб" с искусственным интеллектом (ИИ) доставлены в зону специальной военной операции. Об этом 22 января прессе сообщил представитель "Народного фронта" и разработчик "Микроба" Александр Грязнов

2025-01-22T11:21

2025-01-22T11:21

2025-01-22T11:21

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Грязнов резюмировал, что одно подразделение, используя 40 таких дронов, уже окупило производство "Микробов", так как сумело уничтожить технику противника на сумму, превышающую стоимость всех 3 тысяч произведенных БПЛА.Искусственный интеллект плотно входит в военное производство. Работает над совершенствованием систем ИИ и Запад. Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук подполковник Олег Иванников рассказал СМИ, что страны НАТО готовятся к конфликтам будущего и с этой целью используют территорию Украины как полигон для проверки работы искусственного интеллекта."Если ранее боевику давалась индивидуальная задача, и он ее выполнял в зависимости от своих умственных способностей, то теперь ему дается та же самая индивидуальная задача, только с определенным алгоритмом действий и под полным контролем, когда боевик не имеет права самостоятельно открывать огонь или применять военные хитрости на свое усмотрение, а должен действовать так, как ему подсказывает единая система управления. Даже если она абсолютно ошибочная и ведет к гибели боевика, он вынужден выполнять все действия, чтобы его не обвинили в нарушении приказа", - уточнил Иванников.Он добавил, что война будущего, когда решения принимают не командиры, а компьютер - давняя мечта англосаксов, и в перспективе они будут использовать свои украинские наработки, например, в конфликте за Северный морской путь, за Арктику.И действительно, киевский режим использует разработки Запада, оснащенные ИИ. Доказательство тому - сбитый на днях БПЛА над Горловкой. Разведчиком оказался дрон "Вектор", который вел воздушную разведку города.Другие темы: Трамп назвал условие для введения новых санкций против России.

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