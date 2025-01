https://ukraina.ru/20250121/1060438220.html

Войны горячие и торговые. Какие вопросы решают политические и бизнес-элиты на форуме в Давосе

Войны горячие и торговые. Какие вопросы решают политические и бизнес-элиты на форуме в Давосе - 21.01.2025 Украина.ру

Войны горячие и торговые. Какие вопросы решают политические и бизнес-элиты на форуме в Давосе

В швейцарском курортном городе Давос 20 января состоялось открытие Всемирного экономического форума. Главной его темой на этот раз является "Сотрудничество ради интеллектуального века"

2025-01-21T15:42

2025-01-21T15:42

2025-01-21T15:42

эксклюзив

давос

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

ес

нато

financial times

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060439343_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_5b2119789212b2d502656ba39bf060d9.jpg

В этом году в работе форума примут участие почти 900 генеральных директоров, 200 министров и 60 глав государств и правительств из более чем 100 стран. Организаторы мероприятия подчеркивают, что число участников за последнее десятилетие постоянно увеличивается. Так, в 2014 году в Давос приехало примерно 2400 человек, в то время как в этом году общее количество гостей превышает 2700 человек.В течение пяти дней в рамках панельных заседаний форума планируется обсудить разворачивающуюся на глазах революцию в области искусственного интеллекта (ИИ) и влияния высоких технологий на глобальную экономику и рынок труда.Перед началом очередной встречи эксперты форума опубликовали доклад, в котором обозначены главные вызовы, с которыми столкнется мировая экономика в 2025 году. На первом месте идут вооруженные конфликты на государственном уровне, т.е. войны.По словам авторов доклада, нынешний геополитический климат, сложившийся после начала российской специальной военной операции на Украине и конфликтов на Ближнем Востоке и в Судане, никак нельзя упускать из виду при оценке глобального риска, который, согласно их ожиданиям, в 2025 году приведет к серьезному кризису.Почти четверть опрошенных авторами доклада выделили в качестве главного риска на 2025 года вооруженные конфликты, гражданские войны, государственные перевороты, терроризм и т.д. Подчеркивается, что, по сравнению с прошлым годом этот риск поднялся с восьмого на первое место в рейтинге.За ним следуют риски, связанные с экстремальными погодными явлениями, вызванными изменениями климата на Земле. На третьем месте в рейтинге стоит геоэкономическая конфронтация – санкции, тарифы, проверка инвестиций.Среди остальных рисков, перечисленных в докладе, выделяются дезинформация и дезинформационная поляризация общества, социальная поляризация.И пока количество участников форума в Давосе увеличивается, его рейтинг снижается из в года в год. Эксперты связывают эту тенденцию с переменами в глобальной экономике, которые не идут на руку глобальному клубу глобалистов, плотно засевших в Давосе. Также отмечается, что форум давно уже перестал быть уникальной дискуссионной площадкой и превратился в предсказуемое, прежде всего политическое, сборище."Тариф – самое красивое слово": чего в Давосе ждут от ТрампаОткрытие очередного бизнес форума в Давосе совпало с инаугурацией президента США Дональда Трампа. По мнению западной прессы, возвращение Трампа в Белый дом сместило фокус бизнес-лидеров с социальных проблем на вопросы роста. Американская газета Financial Times ожидает, что главными темами переговоров топ-менеджеров в Давосе станут заключение сделок, дерегулирование и угрозы мировой торговле.Особые опасения у представителей европейской бизнес-элиты, собравшейся в Давосе, вызывает перспектива торговых войн, которые затевает Трамп, считает политолог-американист Малек Дудаков.Главная опасность в том, что в таком случае у Европы откроется уже третий фронт противостояния – не только с Россией и Китаем, но еще и с США, отметил Дудаков 20 января в своем телеграм-канале.При этом здесь можно ожидать самые разные сценарии, полагает политолог. Например, США начнут вводить тарифы против Китая, а Пекин в ответ затоварит дешевой продукцией европейский рынок. Есть и более жесткие сценарии для Европы – США и Китай могут договориться и начать вместе давить на Европу, предположил Дудаков.Европейским глобалистам и сторонникам свободной торговли, которые ежегодно собираются в Давосе, придется искать общий язык с новым президентом США, который утверждает, что слово "тариф" дня него "самое красивое в словаре". Уже в первый день нового мандата Трамп использовал свое любимое слово для того, чтобы призвать Евросоюз закупать больше американской нефти и газа. В противном Брюссель ожидают высокие пошлины.После инаугурации 20 января Трамп рассказал журналистам, что он планирует выправить торговый дефицит с Евросоюзом, который составляет около 300 млрд долларов либо пошлинами, либо увеличением поставок нефти и газа на Старый континент.Впрочем, участниками форума в Давосе Дональд Трамп сам объяснит, каким он видит новые правила игры в мировой экономике. Он обещал, что выступит перед ними по завершении своих инаугурационных мероприятий. При этом от него ожидают не просто яркие заявления, как в ходе предвыборной кампании, а конкретный план действий.И пока участники мероприятия ждут онлайн-выступления американского президента, к ним уже обратилась глава Европейской комиссии Урсула фор дер Ляйен: она признала, что отказ ЕС от энергоресурсов из России привел к резкому росту цен на энергию в странах сообщества и этот тренд до сих пор сохраняется.Без Зеленского не обошлосьОдной из главных политических тем для обсуждения в Давосе, скорее всего, останется Украина. Такое предположение перед началом форума высказали западные СМИ. Только на этот раз в фокусе внимания окажется прекращение огня и переговоры, которые, по их ожиданиям, могут начаться этой весной.По мнению журналистов The New York Times, здесь главный вопрос – на каких началах будут проходить эти переговоры. Издание отмечает, что в работе давоского форума примет участие лидер киевского режима Владимир Зеленский, который до недавних пор еще настаивал на том, что конфликт может закончиться только при условии полного восстановления границ по состоянию на 1991 год. Теперь Зеленский делает акцент на получении своей страной гарантий безопасности в виде вступления Украины в НАТО.Как раз это самый сложный вопрос, который возникнет сразу же по окончании боевых действий на Украине, полагает The New York Times.Издание попыталось найти ответ на вопрос, возможна ли такая форма членства в НАТО, которая охватывала бы только часть "суверенной Украины". Однако можно предположить, что в рамках форума в Давосе подобными вопросами займется генсек альянса Марк Рютте, который тоже приглашен посетить эту международную площадку.Более подробно об этом скорее всего расскажет сам Зеленский, который прибыл в Швейцарию 21 января в середине дня для того, чтобы провести переговоры с рядом влиятельными мировыми политикасми и для того, чтобы в очередной выступить на площадке Давоса.Также о ситуации в Европе на фоне вступления Трампа в должность - в материале Игоря Сердюкова Германия в шоке. Почему немецких лидеров не позвали на инаугурацию Трампа на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250121/1060434873.html

https://ukraina.ru/20250121/1060411027.html

давос

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, давос, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, ес, нато, financial times