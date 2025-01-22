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Депутат Шеремет призвал Трампа не повторять две "роковые" ошибки в отношении России
Депутат Шеремет призвал Трампа не повторять две "роковые" ошибки в отношении России - 22.01.2025 Украина.ру
Депутат Шеремет призвал Трампа не повторять две "роковые" ошибки в отношении России
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не повторять две "роковые" ошибки в отношении России, передает РИА Новости
2025-01-22T09:28
2025-01-22T09:28
2025-01-22T09:28
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"Есть хорошая восточная поговорка: "Не важно, как далеко вы ушли по неправильному пути – возвращайтесь". Надеюсь, Трамп сможет вернуть США с неправильного пути и не станет повторять роковые ошибки своего предшественника по введению санкций в отношении России, а также поддержке и накачке оружием враждебного ей режима на Украине", - сказал Шеремет.По его словам, Трампу по силам (во имя международной стабильности и выполнения публично данного им обещания) решить вопрос по прекращению спровоцированного Западом военного конфликта и вернуть утраченное доверие между двумя сверхдержавами.Ранее Трамп заявил, что Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок оружия Киеву, а также допустил введение новых санкций против РФ, если российское руководство не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.Подробнее о первых шагах Трампа на посту американского лидера - в материале Вбросы и реальность: как сочетаются заявления Трампа и его первые шаги – Ордуханян на сайте Украина.ру.
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новости, россия, дональд трамп, сша, запад, шеремет, госдума
Новости, Россия, Дональд Трамп, США, Запад, Шеремет, Госдума
Депутат Шеремет призвал Трампа не повторять две "роковые" ошибки в отношении России
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не повторять две "роковые" ошибки в отношении России, передает РИА Новости