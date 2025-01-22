Депутат Шеремет призвал Трампа не повторять две "роковые" ошибки в отношении России - 22.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250122/1060453928.html
Депутат Шеремет призвал Трампа не повторять две "роковые" ошибки в отношении России
Депутат Шеремет призвал Трампа не повторять две "роковые" ошибки в отношении России - 22.01.2025 Украина.ру
Депутат Шеремет призвал Трампа не повторять две "роковые" ошибки в отношении России
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не повторять две "роковые" ошибки в отношении России, передает РИА Новости
2025-01-22T09:28
2025-01-22T09:28
новости
россия
дональд трамп
сша
запад
шеремет
госдума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102101/50/1021015046_0:197:2481:1592_1920x0_80_0_0_7bc777094ebaf3f1c62e2cd0d3634d2f.jpg
"Есть хорошая восточная поговорка: "Не важно, как далеко вы ушли по неправильному пути – возвращайтесь". Надеюсь, Трамп сможет вернуть США с неправильного пути и не станет повторять роковые ошибки своего предшественника по введению санкций в отношении России, а также поддержке и накачке оружием враждебного ей режима на Украине", - сказал Шеремет.По его словам, Трампу по силам (во имя международной стабильности и выполнения публично данного им обещания) решить вопрос по прекращению спровоцированного Западом военного конфликта и вернуть утраченное доверие между двумя сверхдержавами.Ранее Трамп заявил, что Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок оружия Киеву, а также допустил введение новых санкций против РФ, если российское руководство не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.Подробнее о первых шагах Трампа на посту американского лидера - в материале Вбросы и реальность: как сочетаются заявления Трампа и его первые шаги – Ордуханян на сайте Украина.ру.
россия
сша
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102101/50/1021015046_0:0:2363:1772_1920x0_80_0_0_a277868160a0bb10bbee57e89c8dc812.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, дональд трамп, сша, запад, шеремет, госдума
Новости, Россия, Дональд Трамп, США, Запад, Шеремет, Госдума

Депутат Шеремет призвал Трампа не повторять две "роковые" ошибки в отношении России

09:28 22.01.2025
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не повторять две "роковые" ошибки в отношении России, передает РИА Новости
"Есть хорошая восточная поговорка: "Не важно, как далеко вы ушли по неправильному пути – возвращайтесь". Надеюсь, Трамп сможет вернуть США с неправильного пути и не станет повторять роковые ошибки своего предшественника по введению санкций в отношении России, а также поддержке и накачке оружием враждебного ей режима на Украине", - сказал Шеремет.
По его словам, Трампу по силам (во имя международной стабильности и выполнения публично данного им обещания) решить вопрос по прекращению спровоцированного Западом военного конфликта и вернуть утраченное доверие между двумя сверхдержавами.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок оружия Киеву, а также допустил введение новых санкций против РФ, если российское руководство не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
Подробнее о первых шагах Трампа на посту американского лидера - в материале Вбросы и реальность: как сочетаются заявления Трампа и его первые шаги – Ордуханян на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияДональд ТрампСШАЗападШереметГосдума
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:28Депутат Шеремет призвал Трампа не повторять две "роковые" ошибки в отношении России
09:00Разрушительные санкции, разные подходы к прекращению конфликта. Главное на Украине на утро 22 января
08:09Главное за ночь 22 января
08:05"С царём народ сговорится": 120 лет "Кровавому воскресенью"
07:00Роман Насонов: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок
06:13Продает украинцев за "бусики" и выводит наличные заграницу. Чем занимается украинская элита
06:05Европейский перекрёсток. Тревожное выжидание и неприятие - реакция европейских лидеров и СМИ на Трампа
06:00Противник отдаст Донбасс, но зубами держится за Суджу: Алехин про ситуацию на разных направлениях СВО
05:50Экономика Украины и война: патриоты-идиоты, отмена банковской тайны и подготовка к мобилизации 18-летних
05:45Прорыв фронта и широкомасштабное наступление: Алехин объяснил, когда изменится ситуация в зоне СВО
05:30"Искандеров" недостаточно: эксперт рассказал, по каким объектам на Украине мог бы прилететь "Орешник"
05:15"Мы к готовы компромиссам": Ищенко о том, на каких условиях Россия готова учитывать позицию Запада
05:00Удар на Обоянь: Алехин о том, решатся ли ВСУ атаковать "старые" регионы России на стыке областей
04:55"Наш танкист в отличие от укропа не будет бить по мирным домам". Чем отличается российская армия от ВСУ
04:45"Огрызки Украины": политолог о названии страны, которой Россия может дать гарантии безопасности
04:30Конфедерация Галиции и Подолья: Ищенко о том, почему вместо остатков Украины необходимо новое государство
04:15"Такой зонтик установлен только вокруг Москвы": Алехин рассказал, хватает ли сил ПВО на приграничье
04:00Прекрасный новый мир: Ищенко объяснил, почему Россия готова к компромиссам, но на своих условиях
03:45Охватываем ВСУ с двух сторон: Алехин раскрыл, как изменилась тактика ВС РФ со времен взятия Авдеевки
03:30"Япония танцует вокруг Курил": эксперт о том, как Россия пыталась решить вопрос островных территорий
Лента новостейМолния