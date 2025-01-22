https://ukraina.ru/20250122/1060438710.html

Экономика Украины и война: патриоты-идиоты, отмена банковской тайны и подготовка к мобилизации 18-летних

Экономика Украины и война: патриоты-идиоты, отмена банковской тайны и подготовка к мобилизации 18-летних - 22.01.2025 Украина.ру

Экономика Украины и война: патриоты-идиоты, отмена банковской тайны и подготовка к мобилизации 18-летних

В середине января киевские чиновники выступили против банковской тайны, а также признали "ненужными" ряд школьных предметов, а часть студентов подготовились объявить "лишними", чтобы впоследствии их мобилизовать.

2025-01-22T05:50

2025-01-22T05:50

2025-01-22T05:51

эксклюзив

украина

патриот

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укрэнерго

энергоатом

роберт фицо

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Об этих и иных новостях украинской экономики читайте в традиционном обзоре по средам.Патриоты-идиотыКиевская власть вновь взялась за реформу среднего образования. И если предыдущая реформа обернулась закрытием многих школ с превращением крупных образовательных учреждений в опорные, то теперь "под нож" пойдут школьные предметы. С 2027 года в 10, 11 и 12 классах (на Украине 12-летка) обязательными для изучения будут украинский язык и литература, история Украины, английский язык, математика, физкультура и "Защита Отечества". А физика, биология, химия, зарубежная литература, всемирная история, география перестанут быть обязательными для изучения, однако их ученик сможет выбрать в рамках системы индивидуального подбора предметов.Формально реформа позиционируется как средство снижения нагрузки на ученика, а также помощь ему в выборе своей специализации и проводится по образцу с европейской реформой. На практике такой подход обернётся дальнейшим падением уровня образования.Во-первых, директора многих школ, испытывающих проблемы с учителями по отдельным дисциплинам, объявят их изучение необязательным, а тех, кому они понадобятся, отправят в другие школы. Следовательно, детей придётся возить в другие школы, а часто ещё и другие населённые пункты.Во-вторых, естественные науки сложны для изучения, поэтому школьники решат, что раз физика с химией им не даются, то и наклонностей у них к ним нет, а значит они им не нужны.На выходе реформа породит патриотов-идиотов: выпускники школ будут владеть языком и навыками НВП, но их представления об окружающем мире будут ограничиваться роликами с Tik-Tok. Впрочем, киевскую власть это вполне устраивает — тупыми управлять легче. Однако Минцифры реформа не помешала пообещать, что в стране будут созданы 15 научных парков, но это история о распиле денег.Что же касается родителей, то они уже выступили против любых реформ — как в сфере образования, так и за ей пределами — и вывезли своих детей за пределы страны. Так что пострадают от реформирования лишь те, кто останется на территории Украины. И то не ясно, где будут проходить её границы в 2027 году.Деструктивная дилеммаДо 5 февраля мужчины на подконтрольной киевской власти территории обязаны пройти военно-лечебную комиссию (ВЛК) в военкоматах. В противном случае они после 28 февраля, когда истечет срок действия их отсрочек от мобилизации, выданных критическим предприятиям, потеряют бронь. А это означает, что мужчинам придётся решать деструктивную дилемму: идти на ВЛК, рискуя быть мобилизованными уже сейчас, или переходить после 28 февраля на нелегальное положение.А пока мобилизация идёт настолько рьяно, а сотрудники ТЦК действуют настолько отмороженно, что в Раде даже провели заседания двух комитетов, где обсуждались методы мобилизации.Оказалось, что только 12% уклонявшихся от заочных повесток получили штрафы, что военкомы объяснили тем фактом, что выписывать штрафы слишком дорого, поэтому людей проще ловить на улице. А ещё это эффективнее и приятнее для лиц с явными садистскими наклонностями, которые как раз и пошли в людоловы. Плюс из пойманного можно выбить деньги, а штрафы идут в казну.Заодно новый закон о базовой военной подготовке позволит мобилизовать 18-летних студентов, которые пройдут его во время обучения (а это НВП станет обязательной со следующего учебного года), но впоследствии будут отчислены. И чтобы получить доступ к этой категории граждан, Зеленский уже четвёртый месяц подряд не подписывает принятый парламентом законопроект, по которому запрещается мобилизация парней 18–25 лет, которые были признаны ограничено пригодными. К слову, именно во время правления Зеленского отказ от подписания законопроектов стал нормой: когда-то требовалось наложить вето, а теперь можно просто "забыть" подписать, что позволяет заблокировать вступление в силу любого законопроекта, прошедшего через парламент. Неконституционно, зато удобно.Банковская тайнаГлава Минфина Марченко выступил с инициативой об отмене банковской тайны так как она "защищает воров и преступников". Он считает, что налоговая должна получить доступ к финансовым данным украинцев. Нацбанк как регулятор инициативу не поддержал.С точки зрения автора, инициатива Марченко никак не поможет в борьбе с ворами и преступниками.Во-первых, деньги украинцы хранят наличкой и в долларовом эквиваленте — мышление граждан Украины всегда было долларовым, гривна воспринимается лишь как платёжное средство для базовых покупок. Квартиры, машины покупаются за доллары. Взятки даются наличным долларом. И это было хорошо заметно пока украинские чиновники публиковали свои декларации, в которых фигурировали миллионы наличкой.Во-вторых, воры и преступники деньги через банки не проводят. Для трансграничных переводов есть другие каналы, включая криптовалюты.Поэтому инициатива ударит по простым смертным и малому/среднему бизнесу, который Марченко был бы не против "обилетить". Минфин обложил бы их налогами, а силовики получили бы дополнительный повод для того, чтобы "кошмарить" бизнес.Вот только инициатива Минфина уже воплощается в законопроекте, у которого крайне высокие шансы быть принятым парламентом и подписанным президентом. Это о 18-летних Зеленский может забыть, а о деньгах помнит всегда.Сто вместо тысячиНардеп Железняк выступил в роли Капитана Очевидность и отправил запрос в "Укрэнерго" с вопросом о том, сколько мощностей электрической генерации было построено на Украине в прошлом году. Зеленский в июне 2024 года обещал гигаватт — 1000 мегаватт, — но на практике оказалось, что готовы лишь 133 МВт.На Украине из-за этого разразился небольшой скандал и "Укрэнерго" следом опровергло свои же данные, став разъяснять, что данные "не окончательные", так как не учитывают распределённую газовую генерацию, а часть мощностей ещё не подключили.Впрочем, скандал это разве что для Украины. Очевидно было, что никакой гигаватт не построят и это не более чем пиар. И автор писал об этом в одном из своих предыдущих обзоров.Украина против СловакииОбещанные премьером Фицо кары за прекращение транзита газа Украиной пока остаются обещаниями — видимо сказывается попытка оппозиции выразить вотум недоверия Фицо за его визит в Москву. А пока же Словакия изучает возможность получения газа по Турецкому потоку, что и стало предметом разговора Фицо с Эрдоганом. Но никакой ясности по этому вопросу пока нет.Трамп против УкраиныВступивший в должность президента США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ внешней помощи США другим странам, включая Украину. Однако за киевскую власть можно не переживать — денег ей хватит (об этом подробнее в прошлом обзоре) так как ЕС рвёт жилы, чтобы ВСУ было за что воевать, а киевской власти было что воровать. Поэтому 90 дней без денег из США Украина точно протянет. А там видно будет.Прочие новостиК 20 января Минюст восстановил работу ещё двух реестров, которые перестали работать в середине декабря. Остается ограничен лишь доступ нотариусов и государственных регистраторов в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. А чтобы больше ничто не могло "упасть", глава Минюста Стефанишина предложила разместить "определённую инфраструктуру" на территории Эстонии и Латвии. Как это поможет защитить серверы — не ясно. Но Украине, судя по всему, нечего скрывать от своих партнёров и именно так выглядит подлинный суверенитет.В 2024 году украинцы купили почти 14,4 тыс. легковых автомобилей из Китая — на 18% больше, чем годом ранее.Министр аграрной политики Украины Виталий Коваль сообщил, что все сельскохозяйственные госпредприятия Украины должны быть приватизированы в кратчайшие сроки, так как "в большинстве случаев государство является менее эффективным управленцем, чем частный бизнес". Осталось убедить в этом белорусов, где львиная доля АПК находится в государственной собственности и демонстрирует такую "неэффективность", которой украинские латифундии позавидовали бы. Проще говоря, очередной временный министр втирает гражданам неолиберальную чушь про эффективных собственников, прикрывая интересы бизнеса."Новая почта" позволила украинским военным в Харьковской, Сумской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях отправлять и получать посылки весом до 30 кг всего за 1 гривну. Теперь заниматься мелким мародёрством будет ещё выгоднее.Глава Минэнерго Герман Галущенко сообщил, что тарифы на электроэнергию на протяжении текущего отопительного сезона менять не будут. А что будет дальше министр уточнять не стал, но в повышении тарифов по окончанию отопительного сезона никто не сомневается. А пока задолженность перед работниками угольной промышленности Донецкой и Луганской областей подобралась к 500 млн гривен, но гасить её не спешат. Во-первых, украинским ТЭС уголь практически не нужен. Во-вторых, шахты уже не работают и в ближайшее время перейдут под контроль России. А раз так, то зачем платить горнякам?В Нетешине, где расположена Хмельницкая АЭС, глава НАЭК "Энергоатом" открыл модульный городок и модернизированных бытовок для 700 бывших сотрудников ЗАЭС, которые предпочли уехать на Украину. Пока во временное жильё заселили лишь 48 человек из более чем 325. Сами бытовки построили при поддержке Швеции. Сколько при этом украли — не ясно, но "Энергоатом" заказал огнеупорные материалы на 63 млн гривен по ценам в 4–5 раз больше европейских, а ещё больше украдут при строительстве третьего и четвёртого блоков ХАЭС."Укржелдорога" не успевает поднять с 1 февраля тарифы на грузовые перевозки так как инициатива не была согласована властью. Бизнес этому факту несказанно рад. Зато грузооборот украинских портов по итогам прошлого года превысил 97,2 млн тонн, что значительно выше показателя 2023 года в 62 млн тонн. Сказывается работа украинского морского коридора, по которому за год прошли 3183 судна.13 января Veon — материнская компания сотового оператора "Киевстар" — сообщила о подписании соглашения с инвесткомпанией Cohen Circle, которая поможет "Киевстару" провести первичное размещение акций на американской бирже Nasdaq. После этого Veon расплатится за проекцию с Майком Помпео и застрахует "Киевстар" от попыток "отжима" со стороны киевской власти, которая попыталась захватить компанию в декабре 2023 года.О том, что в эти же дни происходило в политическом секторе страны - в статье Павла Волкова Украина за неделю. Контуры "Большой сделки"

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эксклюзив, украина, патриот, мобилизация, сша, марченко, владимир зеленский, укрэнерго, энергоатом, роберт фицо, словакия