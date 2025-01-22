Трамп запугивает Зеленского: Меркурис о том, какие методы использует президент США
Трамп
Говоря о заключении возможной сделки с Россией, президент США запугивает Владимира Зеленского, чтобы тот сел за стол переговоров. Об этом 22 января заявил британский военный аналитик Александр Меркурис
По его словам, за высказываниями Трампа о сделке с Москвой кроется намерение напугать Зеленского, "чтобы тот сел за стол переговоров". Если этого не случится, уточнил аналитик, США прекратят помогать Украине.
"Подписанный президентом США указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам подтверждает эти намерения. <...> Это может объяснить, почему Трамп делает такие заявления о готовности Зеленского к переговорам", — предположил Меркурис.
В среду, 22 января, американская газета Wall Street Journal опубликовала информацию о том, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения конфликта в течение ста дней. Издание отметило, что "практически никто" не считает, что Келлогу по силам это сделать.
Ранее Трамп неоднократно говорил о том, что Зеленский готов сесть за стол переговоров, а также он согласен на сделку.
"Он сказал мне, что хочет заключения сделки. Зеленский хочет заключения сделки", — уточнил президент Америки, отметив, что лидеру РФ Владимиру Путину тоже нужно быть готовым к заключению сделки, так как Трамп считает, что это будет в интересах России.