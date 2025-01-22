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Трамп запугивает Зеленского: Меркурис о том, какие методы использует президент США

Трамп запугивает Зеленского: Меркурис о том, какие методы использует президент США - 22.01.2025 Украина.ру

Трамп запугивает Зеленского: Меркурис о том, какие методы использует президент США

Говоря о заключении возможной сделки с Россией, президент США запугивает Владимира Зеленского, чтобы тот сел за стол переговоров. Об этом 22 января заявил британский военный аналитик Александр Меркурис

2025-01-22T10:55

2025-01-22T10:55

2025-01-22T10:55

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По его словам, за высказываниями Трампа о сделке с Москвой кроется намерение напугать Зеленского, "чтобы тот сел за стол переговоров". Если этого не случится, уточнил аналитик, США прекратят помогать Украине. В среду, 22 января, американская газета Wall Street Journal опубликовала информацию о том, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения конфликта в течение ста дней. Издание отметило, что "практически никто" не считает, что Келлогу по силам это сделать.Ранее Трамп неоднократно говорил о том, что Зеленский готов сесть за стол переговоров, а также он согласен на сделку. "Он сказал мне, что хочет заключения сделки. Зеленский хочет заключения сделки", — уточнил президент Америки, отметив, что лидеру РФ Владимиру Путину тоже нужно быть готовым к заключению сделки, так как Трамп считает, что это будет в интересах России.Другие темы: Украина не в НАТО: Зеленский попытался найти виноватых

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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский