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За сто дней: Трамп поручил Келлогу добиться прекращения конфликта на Украине

За сто дней: Трамп поручил Келлогу добиться прекращения конфликта на Украине - 22.01.2025 Украина.ру

За сто дней: Трамп поручил Келлогу добиться прекращения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения конфликта в течение ста дней. Об этом 22 января написала американская газета Wall Street Journal

2025-01-22T10:20

2025-01-22T10:20

2025-01-22T10:20

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Ранее Трамп неоднократно утверждал, что завершит конфликт на Украине за 24 часа, как только вступит в должность президента США. Накануне, когда ему, напомнили эти слова, новый глава американского государства сказал: "Прошла только половина дня, у меня есть еще половина дня", добавив, что "мы постараемся покончить с этим так быстро, как возможно", а Владимир Зеленский уже готов к заключению сделки."Он сказал мне, что хочет заключения сделки. Зеленский хочет заключения сделки", – сказал Трамп и призвал президента РФ Владимира Путина тоже быть готовым к заключению сделки, так как считает, что это будет в интересах России.Ряд экспертов оптимистически настроены в отношении российско-американских отношений после прихода в Белый Дом Дональда Трампа. Однако не все разделяют этот позитивный настрой, считая, что интересы, которые новый американский лидер будет продвигать – это его собственные.В частности, некоторые американские издания сообщили, ссылаясь на якобы достоверные источники, что новый президент США намерен продолжить линию своего предшественника Джо Байдена.Так, 14 января об этом написало американское издание Bloomberg, утверждая, что узнало об этом от высокопоставленных чиновников, знакомых с ситуацией.В материале уточняется, что информация о пролонгировании помощи Украине вселила в ЕС "осторожный оптимизм", что Трамп не заставит Киев вступить в преждевременные переговоры с Россией.Американский телеканал CNN добавил, что президент США Джо Байден, который занимает эту должность последние дни, предпринял "последнюю отчаянную" попытку присвоить замороженные на европейских счетах активы РФ. И администрация будущего лидера США Дональда Трампа "идею в целом поддерживает".Параллельно претендент на пост американского министра обороны в администрации Трампа Пит Хегсет отметил, что новый президент хотел бы урегулировать украинский конфликт так, чтобы это принесло выгоду Украине. Он также подчеркнул, что окружение Трампа знает, чью сторону занять при разрешении кризиса, но не рассказал, будет ли администрация избранного президента США поддерживать Украину в дальнейшем.Между тем, президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва открыта к диалогу с Вашингтоном по Украине.В понедельник, 20 января, Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Это его второй срок в этой должности. Первый раз Трамп управлял США в 2017-2021 годах.Трамп стал первым с XIX века политиком в истории США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Ранее такое удавалось только Гроверу Кливленду, который был 22-ым (1885—1889) и 24-ым (1893—1897) президентом США от Демократической партии.О решениях Трампа, принятых в первый день своего президентства - материал Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указов.

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