https://ukraina.ru/20250121/1060427091.html

Чтобы помнили. Трамп пообещал Америке золотой век и полеты на Марс, а врагам - разгром

Чтобы помнили. Трамп пообещал Америке золотой век и полеты на Марс, а врагам - разгром - 21.01.2025 Украина.ру

Чтобы помнили. Трамп пообещал Америке золотой век и полеты на Марс, а врагам - разгром

Дональд Трамп запустил "золотой век Америки". Так, по крайней мере, он сказал в начале своей инаугурационной речи. Другие программные заявления президента США звучали не менее многообещающе. Тем интереснее будет вернуться к ним спустя какое-то время и оценить, что из этого сбылось, а что так и осталось не более, чем эпатажем

2025-01-21T11:56

2025-01-21T11:56

2025-01-21T12:43

аналитика

эксклюзив

америка

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

инаугурация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/09/1060161276_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_70f5ec3c4325c89dd2301b957d7cfeaa.jpg

Золотой век американской экономики"С этого момента упадок Америки закончился. Наши свободы и славная судьба нашей нации больше не будут отрицаться. С этого момента Соединенные Штаты будут свободной, суверенной и независимой страной""Бог спас меня, чтобы я снова сделал Америку великой""Мы спасем нашу промышленность""Мы будем вновь производить автомобили в Америке таким темпами, что никто не представлял"Трамп подтвердил, что намерен основательно заняться экономикой, положение дел в которой сильно волнует жителей страны.Одна из главных задач – борьба с инфляцией, он объявил, что поручил ряду федеральных ведомств принять экстренные меры по снижению стоимости жизни. Глава государства пообещал создать миллионы новых рабочих мест, возродить американское автомобилестроение и т.д.Кроме того, Трамп пообещал провести реформу системы торговли, наложить тарифы и сделать все таким образом, чтобы американцы становились богаче. Вдобавок он анонсировал создание внешней налоговой службы, которая займется сбором налогов из внешних источников.Энергоресурсы"Бури, детка, бури"Президент Соединенных Штатов заверил, что при нем США снова вернут себе позиции на рынке природных ресурсов, став страной-производителем. У Америки, отметил Трамп, есть "огромные запасы" нефти и газа.Он намерен заняться экспортом американских углеводородов по всему миру и пообещал, что цены на нефть и газ будут снижены.С этой целью Трамп анонсировал введение чрезвычайной ситуации в энергетической сфере, чтобы быстро наверстать упущенное и изменить положение дел.Цензура, гендерный вопрос"Я подпишу указ о запрете цензуры и верну Америке свободу слова""Власть государства не будет использоваться для преследования политических оппонентов""Мы создадим общество, которое не различает цвет кожи и исходит только из заслуг человека"В своей речи Трамп акцентировал внимание на том, что американский Минюст при его предшественнике превратился в политический инструмент. По его словам, он лично на себе ощутил несправедливость со стороны правосудия, такое положение вещей он намерен менять.Отдельно он остановился на вопросе гендерного равенства. Эту тему активно осваивала администрация Джо Байдена, при которой сохранялся режим наибольшего благоприятствования для представителей национальных и сексуальных меньшинств, интеграция их в бизнес и госструктуры через специальные подразделения, созданные при этих структурах.Трамп подчеркнул, что существует только два пола – мужчины и женщины.В ряде государственных служб, например в ФБР, уже ликвидирован департамент инклюзивности, который работал над привлечением в бюро представителей меньшинств. Ликвидация таких департаментов также ведется в рамках борьбы за эффективность госуправления, объявленной Трампом.Армия"Наши вооруженные силы будут оцениваться теми войнами, которым мы положили конец. И самое главное - теми войнами, в которых мы не будем участвовать""Мое наследие - наследие миротворца""Как и в 2017 году, мы снова построим самую сильную армию, которую когда-либо видел мир"Речь Трампа, пронизанная пафосом о величии Америки, не могла обойтись без упоминания вооруженных сил. Глава государства подтвердил, что про армию не забудет и пообещал, что будет способствовать возвращению в ее ряды тех, кто был несправедливо уволен из нее при администрации Джо Байдена.Президент США снова подтвердил, что намерен не начинать войны, а заканчивать их. При этом он подчеркнул, что единственной целью американской армии станет победа над "врагами США".Полеты на Марс"На Марсе мы установим звездно-полосатый флаг"Один из ближайших соратников Трампа на нынешнем этапе - миллиардер Илон Маск, который заинтересован в расширении своего влияния на космическую отрасль США. Трамп уже обещал, что американцы будут готовить экспедицию на красную планету, на этот раз он также заверил, что США предпримут высадку на Марсе.Россия, Украина, внешняя политика"Я думаю, что он (Владимир Путин – ред.) разрушит Россию, не заключая сделку. Думаю, Россия окажется в большой беде""Так что я бы надеялся, что у нас с Путиным будут хорошие отношения и мы найдем общий язык"В своей инаугурационной речи Трамп ни разу не упомянул РФ и Украину. В этот же день, расположившись в знаменитом президентском овальном кабинете, он побеседовал с журналистами, один из вопросов касался украинского конфликта.Памятуя о своем обещании положить конец боевым действиям за первые 24 часа в должности президента, он пошутил, что у него еще есть полдня. По его словам, Владимир Зеленский готов к переговорам с Москвой и хочет заключить сделку. Вопрос в том, добавил Трамп, готов ли к сделке российский президент Владимир Путин."Я не знаю, хочет ли этого Путин. Может да, а может и нет. Я не знаю. Но он должен заключить сделку. Я думаю, что он разрушит Россию, не заключая сделку. Думаю, Россия окажется в большой беде", - заявил американский лидер.Он указал на российскую экономику и уровень инфляции в РФ и предположил, что найдет общий язык с Путиным.Ранее Трамп подтвердил, что телефонный разговор с российским президентом может состояться уже в ближайшие дни.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев, беседа лидеров двух стран будет знаковой."Нет сомнений, что сейчас идут переговоры между окружением Владимира Путина и Дональда Трампа в режиме 24/7. Но очень много зависит от Украины, от Зеленского. Сам разговор между Путиным и Трампом будет знаковым. Но хотелось бы чтобы и реальные договоренности были достигнуты", - заявил политик.Царев выразил сомнение, что для такого разговора сейчас все готово.Все разговоры о завершении конфликта крайне преждевременны. Трамп открытым текстом сказал, что украинский конфликт оказался сложнее, чем казалось. И за пару телефонных звонков все сделать не получится, заявил в интервью Украина.ру эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский."Никто на Западе уже не думает о том, чтобы нас сломать. Поэтому там действительно хотели бы завершить конфликт. Но они хотели бы завершить конфликт с нами. В рамках узкой повестки дня, не решая при этом глобальных задач. На глобальном уровне они хотят господствовать, пользоваться благами денежной монополии, не допуская возникновения альтернативных расчетных центров", - сказал эксперт.Поэтому они хотят сузить глобальную повестку, которую поднял Путин: что мир устроен неправильно, нельзя обеспечить безопасность за счет других. Они хотят обсудить сугубо локальную историю. Но если мы сейчас заключим какое-то перемирие, то через несколько лет снова будем воевать. Но Трамп не будет говорить на глобальную тему, подытожил собеседник издания.Детали про инаугурацию Трампа - в материале Украина.ру Нацистский жест Маска, буферная зона Меланьи, мир на Украине: чем запомнилась инаугурация Дональда Трампа.

https://ukraina.ru/20250121/1060419793.html

америка

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, америка, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, инаугурация