https://ukraina.ru/20250122/1060438497.html

Продает украинцев за "бусики" и выводит наличные заграницу. Чем занимается украинская элита

Продает украинцев за "бусики" и выводит наличные заграницу. Чем занимается украинская элита - 22.01.2025 Украина.ру

Продает украинцев за "бусики" и выводит наличные заграницу. Чем занимается украинская элита

На текущей неделе представители украинской элиты с замиранием сердца следили за инаугурацией их нового хозяина, президента США. Одни пытались добиться его внимания, другие – обещали своим оппонентам всевозможные кары со стороны новой администрации Белого дома.

2025-01-22T06:13

2025-01-22T06:13

2025-01-22T07:22

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Зеленский дважды поздравил Трампа с интервалом в пару часов, на случай, если тот первый раз не расслышал. Ранее, по словам сына Трампа, Зеленскому трижды отказывали в приглашении на церемонию вступления в должность президента США.Однако на церемонию каким-то образом удалось просочиться лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которая теперь может козырять на Украине фотографиями из зала. На прошлой неделе Юлия Тимошенко полетела в Париж, чтобы лично встретиться со спецпредставителем Трампа по Украине Китом Келлогом, который ранее отложил свой визит в Киев. И потуги Юлии Владимировны не прошли даром – ей нашлось место среди зрителей. У нее уже был подобный опыт в феврале 2017 года, когда ей в Вашингтоне во время молитвенного завтрака удалось подкараулить Трампа возле туалета и пообщаться с ним "в неформальной обстановке".Большой резонанс в украинском обществе вызвало на днях заявление журналиста и националиста Виталия Портникова, откровенно оправдавшего насильственную мобилизацию селян и работяг ради защиты интересов элиты. По его мнению, в этом и состоит демократия. "Сейчас слышим от людей, что должны воевать депутаты, а потом они пойдут. Нет, люди, это демократическое государство. В демократическом государстве за страну гибнет простой человек. Если мы хотим, чтобы за государство погибали аристократы, мы должны жить в феодальной стране, как это было до Великой Французской революции", – цинично заявил Портников.На практике так и происходит, но говорить об этом не принято, поэтому Портникову, по его же словам, после этого заявления стали угрожать убийством. Вскоре Портников заявил, что политическим журналистом на Украине быть гораздо опаснее, чем сидеть в окопе. На вопрос, почему он сам не мобилизуется, Портников ответил своеобразно: он, дескать, не этнический украинец, может помочь украинцам только в государственном строительстве, а не на фронте. В этот момент вопросы должны были бы возникнуть у этнических русских, венгров, болгар, молдаван и цыган, которых принудительно мобилизуют в ВСУ.Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович сравнивает украинскую элиту с вождями индейского племени, которые продали своих людей за бусики. "Наши вожди, продали Украину, как индейское племя для войны с Россией. За это вождям обещали поделиться одеялом с цветными картинками. Вожди получили одеяло с цветными картинками, остальное племя ничего не получило, кроме штурмов посадок, разрушенной энергетики, 10 миллионов беженцев, разваленной экономики, неясных перспектив, но и одеяло оказались с оспой", - говорит Арестович.И пока на фронт в "демократическом обществе" насильно бросают простых украинцев, чиновники стараются максимально усилить распил бюджетов, ожидая перемен в связи со сменой власти в США. "Живут как в последний раз. Для них нужно сегодня взять и всё. Таких ставок по откатам не было никогда", - рассказала 19 января нардеп Анна Скороход, которая последнее время активно критикует украинский режим.Опальный депутат Александр Дубинский отмечает, что НБУ начал продавать на межбанке по 1 миллиарду долларов еженедельно, хотя никаких новых денег у людей не появилось, а спрос на валюту - срочное “переворачивание” награбленного в долларовый кэш с последующей покупкой крипты и выводом за рубеж.Поскольку новый хозяин Белого дома пока приостановил помощь США заграничной клиентеле, украинские чиновники возлагают надежды на очередную сходку богачей в швейцарском Давосе. Депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько 20 января заявила, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе, ожидаются объявления новых программ поддержки Украины. Ежегодное заседание ВЭФ пройдет с 20 по 24 января. Туда прибудут 3000 делегатов на частных самолетах, чтобы прочитать простым смертным лекции о спасении планеты.Как сообщают западные СМИ, в Давосе в эти дни царит неуверенность на грани с паникой в связи с президентством Трампа. Однако украинский олигарх Виктор Пинчук надеется найти там новых спонсоров своих проектов. В понедельник 20 января в Давосе открылся его "Украинский дом", предназначенный "для дискуссий о героизме, безопасности, обороне, энергетике и редкоземельных минералах".Пинчук хочет всего лишь какой-то 1 триллион долларов на "восстановление" Украины. Взамен представители украинской элиты сватают западным бизнесменам украинские природные ресурсы. Как заявила на открытии "Украинского дома" член его организационного комитета Ярослава Джонсон, несмотря на войну, Украина обладает природными ресурсами стоимостью 26 триллионов долларов США, в том числе имеет значительные запасы урана, вторые по величине запасы природного газа в Европе и еще около 20 000 месторождений полезных ископаемых.Продать Украину и ее ресурсы украинская элита жаждет с 1991 года, но западные инвесторы либо предлагают сущие "копейки", либо не хотят инвестировать в государство, где завтрашний день непредсказуем.О выступлении Зеленского в Давосе - в статье Татьяны Стоянович "Зеленскому послышались "лишние голоса". Что стоит за выступлением главы киевского режима в Давосе"

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эксклюзив, украина, сша, дональд трамп, юлия тимошенко, батькивщина, вооруженные силы украины, элита, владимир зеленский, портников