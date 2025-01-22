https://ukraina.ru/20250122/1060428635.html

Прорыв фронта и широкомасштабное наступление: Алехин объяснил, когда изменится ситуация в зоне СВО

Прорыв фронта и широкомасштабное наступление: Алехин объяснил, когда изменится ситуация в зоне СВО - 22.01.2025 Украина.ру

Прорыв фронта и широкомасштабное наступление: Алехин объяснил, когда изменится ситуация в зоне СВО

К началу 2025 года ситуация в зоне СВО коренным образом не изменилась. Ситуация изменится только в том случае, если ВС РФ на всех направлениях прорвут линию фронта и начнут широкомасштабные наступательные действия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-01-22T05:45

2025-01-22T05:45

2025-01-22T05:45

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Специальная военная операция идет уже три года и каждый год был по-своему значимым. Если посмотреть на всю линию фронта, то к началу 2025 года ситуация коренным образом не изменилась, указал эксперт.Пока на всей линии фронта идут позиционные бои. Оперативно-тактическая инициатива на стороне армии России. Не надо думать, что на нашей стороне стратегическая инициатива или что взятие какого-то населенного пункта будет иметь стратегическое значение, указал полковник запаса."Стратегическая инициатива – это когда в результате оперативно-тактических действий на каком-то участке фронта мы выйдем на оперативный простор. Выход на оперативный простор – это когда мы по глубине и ширине фронта наносим такой удар, который позволит нам выйти к Днепру. Этого сейчас нет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО - в интервью Виталия Киселева: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250121/1060426839.html

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