Прорыв фронта и широкомасштабное наступление: Алехин объяснил, когда изменится ситуация в зоне СВО
К началу 2025 года ситуация в зоне СВО коренным образом не изменилась. Ситуация изменится только в том случае, если ВС РФ на всех направлениях прорвут линию фронта и начнут широкомасштабные наступательные действия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Специальная военная операция идет уже три года и каждый год был по-своему значимым. Если посмотреть на всю линию фронта, то к началу 2025 года ситуация коренным образом не изменилась, указал эксперт.
"Коренным образом она изменится только в том случае, если ВС РФ на всех направлениях прорвут линию фронта и будут осуществлять широкомасштабные наступательные действия. Только тогда мы приблизимся к выполнению целей и задач СВО", — подчеркнул Алехин.
Пока на всей линии фронта идут позиционные бои. Оперативно-тактическая инициатива на стороне армии России. Не надо думать, что на нашей стороне стратегическая инициатива или что взятие какого-то населенного пункта будет иметь стратегическое значение, указал полковник запаса.
"Стратегическая инициатива – это когда в результате оперативно-тактических действий на каком-то участке фронта мы выйдем на оперативный простор. Выход на оперативный простор – это когда мы по глубине и ширине фронта наносим такой удар, который позволит нам выйти к Днепру. Этого сейчас нет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО - в интервью Виталия Киселева: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику на сайте Украина.ру.
Вчера, 12:07Эдуард Лозанский: Победа Трампа на выборах — чудо, ждем звонка ПутинуКак бы антироссийски и проукраински не была настроена администрация Трампа, последнее слово будет за ним. Однако Трампу и вице-президенту Вэнсу придется приложить все усилия для убеждения своих коллег не препятствовать идеям президента.