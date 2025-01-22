Прорыв фронта и широкомасштабное наступление: Алехин объяснил, когда изменится ситуация в зоне СВО - 22.01.2025 Украина.ру
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Прорыв фронта и широкомасштабное наступление: Алехин объяснил, когда изменится ситуация в зоне СВО
Прорыв фронта и широкомасштабное наступление: Алехин объяснил, когда изменится ситуация в зоне СВО - 22.01.2025 Украина.ру
Прорыв фронта и широкомасштабное наступление: Алехин объяснил, когда изменится ситуация в зоне СВО
К началу 2025 года ситуация в зоне СВО коренным образом не изменилась. Ситуация изменится только в том случае, если ВС РФ на всех направлениях прорвут линию фронта и начнут широкомасштабные наступательные действия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-01-22T05:45
2025-01-22T05:45
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Специальная военная операция идет уже три года и каждый год был по-своему значимым. Если посмотреть на всю линию фронта, то к началу 2025 года ситуация коренным образом не изменилась, указал эксперт.Пока на всей линии фронта идут позиционные бои. Оперативно-тактическая инициатива на стороне армии России. Не надо думать, что на нашей стороне стратегическая инициатива или что взятие какого-то населенного пункта будет иметь стратегическое значение, указал полковник запаса."Стратегическая инициатива – это когда в результате оперативно-тактических действий на каком-то участке фронта мы выйдем на оперативный простор. Выход на оперативный простор – это когда мы по глубине и ширине фронта наносим такой удар, который позволит нам выйти к Днепру. Этого сейчас нет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО - в интервью Виталия Киселева: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику на сайте Украина.ру.
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новости, россия, днепр, вс рф, всу, сво, наступление, спецоперация, армия, фронт, детали, геннадий алехин
Новости, Россия, Днепр, ВС РФ, ВСУ, СВО, наступление, Спецоперация, Армия, фронт, детали, Геннадий Алехин

Прорыв фронта и широкомасштабное наступление: Алехин объяснил, когда изменится ситуация в зоне СВО

05:45 22.01.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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К началу 2025 года ситуация в зоне СВО коренным образом не изменилась. Ситуация изменится только в том случае, если ВС РФ на всех направлениях прорвут линию фронта и начнут широкомасштабные наступательные действия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Специальная военная операция идет уже три года и каждый год был по-своему значимым. Если посмотреть на всю линию фронта, то к началу 2025 года ситуация коренным образом не изменилась, указал эксперт.
"Коренным образом она изменится только в том случае, если ВС РФ на всех направлениях прорвут линию фронта и будут осуществлять широкомасштабные наступательные действия. Только тогда мы приблизимся к выполнению целей и задач СВО", — подчеркнул Алехин.
Пока на всей линии фронта идут позиционные бои. Оперативно-тактическая инициатива на стороне армии России. Не надо думать, что на нашей стороне стратегическая инициатива или что взятие какого-то населенного пункта будет иметь стратегическое значение, указал полковник запаса.
"Стратегическая инициатива – это когда в результате оперативно-тактических действий на каком-то участке фронта мы выйдем на оперативный простор. Выход на оперативный простор – это когда мы по глубине и ширине фронта наносим такой удар, который позволит нам выйти к Днепру. Этого сейчас нет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО - в интервью Виталия Киселева: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику на сайте Украина.ру.
Эдуард Лозанский интервью
Вчера, 12:07
Эдуард Лозанский: Победа Трампа на выборах — чудо, ждем звонка ПутинуКак бы антироссийски и проукраински не была настроена администрация Трампа, последнее слово будет за ним. Однако Трампу и вице-президенту Вэнсу придется приложить все усилия для убеждения своих коллег не препятствовать идеям президента.
 
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