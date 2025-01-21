Эдуард Лозанский: Победа Трампа на выборах — чудо, ждем звонка Путину - 21.01.2025 Украина.ру
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Эдуард Лозанский: Победа Трампа на выборах — чудо, ждем звонка Путину
Эдуард Лозанский: Победа Трампа на выборах — чудо, ждем звонка Путину - 21.01.2025 Украина.ру
Эдуард Лозанский: Победа Трампа на выборах — чудо, ждем звонка Путину
Как бы антироссийски и проукраински не была настроена администрация Трампа, последнее слово будет за ним. Однако Трампу и вице-президенту Вэнсу придется приложить все усилия для убеждения своих коллег не препятствовать идеям президента.
2025-01-21T12:07
2025-01-21T12:55
интервью
дональд трамп
владимир путин
украина
россия
сша
джей ди вэнс
инаугурация
белый дом
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Об этом президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, который сейчас находится в Вашингтоне, рассказал в интервью изданию Украина.ру.Президент США Дональд Трамп в ходе инаугурационной речи 20 января ни разу не упомянул ни Россию, ни Украину, хотя в ходе предвыборной кампании регулярно обещал остановить конфликт до вступления в должность.— Эдуард Дмитриевич, вы находитесь в Вашингтоне, расскажите, что там происходит в связи с инаугурацией Трампа?— Победу Дональда Трампа на выборах поистине можно назвать чудом, учитывая какие мощные политические, финансовые, судебные, информационные, общественные и даже преступные силы пытались этому не только помешать, но и заключить его под стражу на десятилетия.Добавим к этому его возраст, 78 лет, когда вести предвыборную кампанию, одновременно с противостоянием армиям врагов, тяжело даже для более молодого человека.Тем не менее, Трамп победил и, судя по его выступлению на инаугурации, он находится в отличной форме.— На что вы обратили внимания в инаугурационной речи Трампа?— Выступая во время принятия присяги в Капитолийской аудитории "Ротонда", он заявил, что страну ждет волна перемен, что он настроен оптимистично и что США начинают новую эру национального успеха, добавив, что "упадок страны закончился и Золотой век Америки начинается прямо сейчас". Трамп отметил, что "с этого дня наша страна снова будет процветать и пользоваться уважением во всем мире… нам будет завидовать каждая нация, и мы больше не позволим использовать себя в своих интересах". Может быть это намек на Украину?У сидящих в зале уходящим Джо Байдену, Камале Харрис и других лидеров демократической партии были каменные лица, когда им пришлось выслушивать обещания Трампа, что суверенитет и безопасность США будут восстановлены."Весы правосудия будут сбалансированы. Порочным, жестоким и несправедливым действиям Министерства юстиции и других правительственных кабинетов будет положен конец и нашим главным приоритетом будет создание гордой, процветающей и свободной нации", — отметил Трамп.Он пообещал, что не будет использовать правительство для преследования политических оппонентов, заявив, что ему самому пришлось с этим столкнуться от прежней администрации: "Мои недавние выборы — это мандат на то, чтобы полностью обратить вспять ужасное предательство и все эти многочисленные предательства, которые имели место, и вернуть людям их веру, их богатство, их демократию и, действительно, их свободу. С этого момента упадок Америки закончился".Трамп заявил также, что за последние 8 лет подвергался испытаниям и вызовам чаще, чем любой другой президент за всю 250-летнюю историю Америки (на самом деле в этом году исполняется 248 лет), и он многому научился на этом пути."Могу сказать, что путь к восстановлению нашей республики был нелегким. Те, кто хочет остановить наше дело, пытались лишить меня свободы и даже жизни", — сказал Трамп. Он добавил: "Всего несколько месяцев назад на прекрасном поле в Пенсильвании пуля убийцы пробила мне ухо. Но я чувствовал тогда и еще больше верю сейчас, что моя жизнь была спасена не просто так. Я был спасен Богом, чтобы снова сделать Америку великой".Ожидается, что в свой первый день пребывания на посту президента Трамп предпримет более 200 исполнительных действий — масштабную первую волну политических приоритетов, сосредоточенных на безопасности границ, энергетике, снижении стоимости жизни для американских семей, прекращении программ DEI (многообразие, равенство и инклюзивность) в федеральном правительстве, когда работа, в первую очередь, предоставлялась не за квалификацию, а по расовым или разнообразным гендерным признакам.Трамп уже выполняет свое предвыборное обещание отказаться от политики своего предшественника в первый же день пребывания на своем посту. Он прекратит "ловить и отпускать"; приостановит все договоры аренды ветряных электростанций на шельфе; прекратит действие мандата на электромобили; отменит "Зеленый новый курс"; выйдет из Парижского соглашения по климату; и предпримет несколько важных шагов для установления президентского контроля над федеральной бюрократией.— Чего нам ожидать от Трампа по вопросам прекращения войны на Украине и отношениям с Россией?— Во время своей речи Трамп ни разу не упомянул Россию или Украину, но ранее обвинял администрацию Байдена в разжигании угрозы Третьей Мировой войны и расширении НАТО к границам России. Это несомненно позитивный момент, однако, если судить по некоторым заявлениям членов его новой команды, не всё так однозначно.Так советник по национальной безопасности Уолтц и спецпредставитель по Украине Келлог практически повторяют требования прежней администрации о снижении призывного возраста для украинцев. А министр финансов Скотт Бессент угрожает новыми санкциями, если Россия не согласится с требованиями США по прекращению конфликта.Правда все они заявляют о лояльности Трампу, так что последнее слово будет за ним, в отличие от его первого срока, когда практически все члены его команды, отвечающие за внешнюю политику, включая вице-президента Пенса, его предали.Отмечу двух членов нового кабинета, которые прекрасно понимают причины украинской трагедии и смогут дать правильные советы. Это Тулси Габбард и Роберт Кеннеди.Однако никто еще из номинированных членов не прошел утверждение в Сенате. Исключение составляет Уолтц, так как должность советника по Национальной Безопасности не требует такого утверждения.В Сенате у республиканцев большинство, но незначительное и с большой вероятностью некоторые из них могут проголосовать против. Например, бывший лидер Митч МакКоннелл уже намекает на это, а он большой друг нынешнего киевского режима.Трампу и вице-президенту Вэнсу, как председателю Сената, придется приложить все усилия, для убеждения своих коллег не препятствовать идеям президента.Что решит сам Трамп вы узнаем в ближайшее время, так как он уже в Белом Доме и отсчет времени для обещанного им начала переговоров пошел. Ждем его звонок Владимиру Путину для решения о дате их судьбоносного саммита.О том, как будут развиваться отношения США с Россией, Украиной, Европой и Китаем с приходом Трампа к власти, в интервью Игорь Прокопенко: Я не верю в будущее политики Трампа и в то, что теперь за Украину будет платить Европа.
https://ukraina.ru/20230831/1048996537.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, дональд трамп, владимир путин, украина, россия, сша, джей ди вэнс, инаугурация, белый дом
Интервью, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина, Россия, США, Джей Ди Вэнс, инаугурация, Белый дом

Эдуард Лозанский: Победа Трампа на выборах — чудо, ждем звонка Путину

12:07 21.01.2025 (обновлено: 12:55 21.01.2025)
 
© соцсетиЭдуард Лозанский интервью
Эдуард Лозанский интервью
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Как бы антироссийски и проукраински не была настроена администрация Трампа, последнее слово будет за ним. Однако Трампу и вице-президенту Вэнсу придется приложить все усилия для убеждения своих коллег не препятствовать идеям президента.
Об этом президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, который сейчас находится в Вашингтоне, рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Президент США Дональд Трамп в ходе инаугурационной речи 20 января ни разу не упомянул ни Россию, ни Украину, хотя в ходе предвыборной кампании регулярно обещал остановить конфликт до вступления в должность.
— Эдуард Дмитриевич, вы находитесь в Вашингтоне, расскажите, что там происходит в связи с инаугурацией Трампа?
— Победу Дональда Трампа на выборах поистине можно назвать чудом, учитывая какие мощные политические, финансовые, судебные, информационные, общественные и даже преступные силы пытались этому не только помешать, но и заключить его под стражу на десятилетия.
Добавим к этому его возраст, 78 лет, когда вести предвыборную кампанию, одновременно с противостоянием армиям врагов, тяжело даже для более молодого человека.
Тем не менее, Трамп победил и, судя по его выступлению на инаугурации, он находится в отличной форме.
Эдуард Лозанский - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
31 августа 2023, 03:51
Эдуард Лозанский: кто онПрезидент Американского университета в Москве
— На что вы обратили внимания в инаугурационной речи Трампа?
— Выступая во время принятия присяги в Капитолийской аудитории "Ротонда", он заявил, что страну ждет волна перемен, что он настроен оптимистично и что США начинают новую эру национального успеха, добавив, что "упадок страны закончился и Золотой век Америки начинается прямо сейчас".
Трамп отметил, что "с этого дня наша страна снова будет процветать и пользоваться уважением во всем мире… нам будет завидовать каждая нация, и мы больше не позволим использовать себя в своих интересах". Может быть это намек на Украину?
У сидящих в зале уходящим Джо Байдену, Камале Харрис и других лидеров демократической партии были каменные лица, когда им пришлось выслушивать обещания Трампа, что суверенитет и безопасность США будут восстановлены.
"Весы правосудия будут сбалансированы. Порочным, жестоким и несправедливым действиям Министерства юстиции и других правительственных кабинетов будет положен конец и нашим главным приоритетом будет создание гордой, процветающей и свободной нации", — отметил Трамп.
Он пообещал, что не будет использовать правительство для преследования политических оппонентов, заявив, что ему самому пришлось с этим столкнуться от прежней администрации: "Мои недавние выборы — это мандат на то, чтобы полностью обратить вспять ужасное предательство и все эти многочисленные предательства, которые имели место, и вернуть людям их веру, их богатство, их демократию и, действительно, их свободу. С этого момента упадок Америки закончился".
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP / Evan Vucci
Трамп заявил также, что за последние 8 лет подвергался испытаниям и вызовам чаще, чем любой другой президент за всю 250-летнюю историю Америки (на самом деле в этом году исполняется 248 лет), и он многому научился на этом пути.
"Могу сказать, что путь к восстановлению нашей республики был нелегким. Те, кто хочет остановить наше дело, пытались лишить меня свободы и даже жизни", — сказал Трамп. Он добавил: "Всего несколько месяцев назад на прекрасном поле в Пенсильвании пуля убийцы пробила мне ухо. Но я чувствовал тогда и еще больше верю сейчас, что моя жизнь была спасена не просто так. Я был спасен Богом, чтобы снова сделать Америку великой".
Ожидается, что в свой первый день пребывания на посту президента Трамп предпримет более 200 исполнительных действий — масштабную первую волну политических приоритетов, сосредоточенных на безопасности границ, энергетике, снижении стоимости жизни для американских семей, прекращении программ DEI (многообразие, равенство и инклюзивность) в федеральном правительстве, когда работа, в первую очередь, предоставлялась не за квалификацию, а по расовым или разнообразным гендерным признакам.
Трамп уже выполняет свое предвыборное обещание отказаться от политики своего предшественника в первый же день пребывания на своем посту. Он прекратит "ловить и отпускать"; приостановит все договоры аренды ветряных электростанций на шельфе; прекратит действие мандата на электромобили; отменит "Зеленый новый курс"; выйдет из Парижского соглашения по климату; и предпримет несколько важных шагов для установления президентского контроля над федеральной бюрократией.
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
— Чего нам ожидать от Трампа по вопросам прекращения войны на Украине и отношениям с Россией?
— Во время своей речи Трамп ни разу не упомянул Россию или Украину, но ранее обвинял администрацию Байдена в разжигании угрозы Третьей Мировой войны и расширении НАТО к границам России. Это несомненно позитивный момент, однако, если судить по некоторым заявлениям членов его новой команды, не всё так однозначно.
Так советник по национальной безопасности Уолтц и спецпредставитель по Украине Келлог практически повторяют требования прежней администрации о снижении призывного возраста для украинцев. А министр финансов Скотт Бессент угрожает новыми санкциями, если Россия не согласится с требованиями США по прекращению конфликта.
Правда все они заявляют о лояльности Трампу, так что последнее слово будет за ним, в отличие от его первого срока, когда практически все члены его команды, отвечающие за внешнюю политику, включая вице-президента Пенса, его предали.
Отмечу двух членов нового кабинета, которые прекрасно понимают причины украинской трагедии и смогут дать правильные советы. Это Тулси Габбард и Роберт Кеннеди.
© commons.wikimedia.orgРоберт Фрэнсис Кеннеди-младший
Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший
© commons.wikimedia.org
Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший
Однако никто еще из номинированных членов не прошел утверждение в Сенате. Исключение составляет Уолтц, так как должность советника по Национальной Безопасности не требует такого утверждения.
В Сенате у республиканцев большинство, но незначительное и с большой вероятностью некоторые из них могут проголосовать против. Например, бывший лидер Митч МакКоннелл уже намекает на это, а он большой друг нынешнего киевского режима.
Трампу и вице-президенту Вэнсу, как председателю Сената, придется приложить все усилия, для убеждения своих коллег не препятствовать идеям президента.
Что решит сам Трамп вы узнаем в ближайшее время, так как он уже в Белом Доме и отсчет времени для обещанного им начала переговоров пошел. Ждем его звонок Владимиру Путину для решения о дате их судьбоносного саммита.
О том, как будут развиваться отношения США с Россией, Украиной, Европой и Китаем с приходом Трампа к власти, в интервью Игорь Прокопенко: Я не верю в будущее политики Трампа и в то, что теперь за Украину будет платить Европа.
 
ИнтервьюДональд ТрампВладимир ПутинУкраинаРоссияСШАДжей Ди ВэнсинаугурацияБелый дом
 
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