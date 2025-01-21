https://ukraina.ru/20250121/1060426839.html

Эдуард Лозанский: Победа Трампа на выборах — чудо, ждем звонка Путину

Эдуард Лозанский: Победа Трампа на выборах — чудо, ждем звонка Путину - 21.01.2025 Украина.ру

Эдуард Лозанский: Победа Трампа на выборах — чудо, ждем звонка Путину

Как бы антироссийски и проукраински не была настроена администрация Трампа, последнее слово будет за ним. Однако Трампу и вице-президенту Вэнсу придется приложить все усилия для убеждения своих коллег не препятствовать идеям президента.

2025-01-21T12:07

2025-01-21T12:07

2025-01-21T12:55

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Об этом президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, который сейчас находится в Вашингтоне, рассказал в интервью изданию Украина.ру.Президент США Дональд Трамп в ходе инаугурационной речи 20 января ни разу не упомянул ни Россию, ни Украину, хотя в ходе предвыборной кампании регулярно обещал остановить конфликт до вступления в должность.— Эдуард Дмитриевич, вы находитесь в Вашингтоне, расскажите, что там происходит в связи с инаугурацией Трампа?— Победу Дональда Трампа на выборах поистине можно назвать чудом, учитывая какие мощные политические, финансовые, судебные, информационные, общественные и даже преступные силы пытались этому не только помешать, но и заключить его под стражу на десятилетия.Добавим к этому его возраст, 78 лет, когда вести предвыборную кампанию, одновременно с противостоянием армиям врагов, тяжело даже для более молодого человека.Тем не менее, Трамп победил и, судя по его выступлению на инаугурации, он находится в отличной форме.— На что вы обратили внимания в инаугурационной речи Трампа?— Выступая во время принятия присяги в Капитолийской аудитории "Ротонда", он заявил, что страну ждет волна перемен, что он настроен оптимистично и что США начинают новую эру национального успеха, добавив, что "упадок страны закончился и Золотой век Америки начинается прямо сейчас". Трамп отметил, что "с этого дня наша страна снова будет процветать и пользоваться уважением во всем мире… нам будет завидовать каждая нация, и мы больше не позволим использовать себя в своих интересах". Может быть это намек на Украину?У сидящих в зале уходящим Джо Байдену, Камале Харрис и других лидеров демократической партии были каменные лица, когда им пришлось выслушивать обещания Трампа, что суверенитет и безопасность США будут восстановлены."Весы правосудия будут сбалансированы. Порочным, жестоким и несправедливым действиям Министерства юстиции и других правительственных кабинетов будет положен конец и нашим главным приоритетом будет создание гордой, процветающей и свободной нации", — отметил Трамп.Он пообещал, что не будет использовать правительство для преследования политических оппонентов, заявив, что ему самому пришлось с этим столкнуться от прежней администрации: "Мои недавние выборы — это мандат на то, чтобы полностью обратить вспять ужасное предательство и все эти многочисленные предательства, которые имели место, и вернуть людям их веру, их богатство, их демократию и, действительно, их свободу. С этого момента упадок Америки закончился".Трамп заявил также, что за последние 8 лет подвергался испытаниям и вызовам чаще, чем любой другой президент за всю 250-летнюю историю Америки (на самом деле в этом году исполняется 248 лет), и он многому научился на этом пути."Могу сказать, что путь к восстановлению нашей республики был нелегким. Те, кто хочет остановить наше дело, пытались лишить меня свободы и даже жизни", — сказал Трамп. Он добавил: "Всего несколько месяцев назад на прекрасном поле в Пенсильвании пуля убийцы пробила мне ухо. Но я чувствовал тогда и еще больше верю сейчас, что моя жизнь была спасена не просто так. Я был спасен Богом, чтобы снова сделать Америку великой".Ожидается, что в свой первый день пребывания на посту президента Трамп предпримет более 200 исполнительных действий — масштабную первую волну политических приоритетов, сосредоточенных на безопасности границ, энергетике, снижении стоимости жизни для американских семей, прекращении программ DEI (многообразие, равенство и инклюзивность) в федеральном правительстве, когда работа, в первую очередь, предоставлялась не за квалификацию, а по расовым или разнообразным гендерным признакам.Трамп уже выполняет свое предвыборное обещание отказаться от политики своего предшественника в первый же день пребывания на своем посту. Он прекратит "ловить и отпускать"; приостановит все договоры аренды ветряных электростанций на шельфе; прекратит действие мандата на электромобили; отменит "Зеленый новый курс"; выйдет из Парижского соглашения по климату; и предпримет несколько важных шагов для установления президентского контроля над федеральной бюрократией.— Чего нам ожидать от Трампа по вопросам прекращения войны на Украине и отношениям с Россией?— Во время своей речи Трамп ни разу не упомянул Россию или Украину, но ранее обвинял администрацию Байдена в разжигании угрозы Третьей Мировой войны и расширении НАТО к границам России. Это несомненно позитивный момент, однако, если судить по некоторым заявлениям членов его новой команды, не всё так однозначно.Так советник по национальной безопасности Уолтц и спецпредставитель по Украине Келлог практически повторяют требования прежней администрации о снижении призывного возраста для украинцев. А министр финансов Скотт Бессент угрожает новыми санкциями, если Россия не согласится с требованиями США по прекращению конфликта.Правда все они заявляют о лояльности Трампу, так что последнее слово будет за ним, в отличие от его первого срока, когда практически все члены его команды, отвечающие за внешнюю политику, включая вице-президента Пенса, его предали.Отмечу двух членов нового кабинета, которые прекрасно понимают причины украинской трагедии и смогут дать правильные советы. Это Тулси Габбард и Роберт Кеннеди.Однако никто еще из номинированных членов не прошел утверждение в Сенате. Исключение составляет Уолтц, так как должность советника по Национальной Безопасности не требует такого утверждения.В Сенате у республиканцев большинство, но незначительное и с большой вероятностью некоторые из них могут проголосовать против. Например, бывший лидер Митч МакКоннелл уже намекает на это, а он большой друг нынешнего киевского режима.Трампу и вице-президенту Вэнсу, как председателю Сената, придется приложить все усилия, для убеждения своих коллег не препятствовать идеям президента.Что решит сам Трамп вы узнаем в ближайшее время, так как он уже в Белом Доме и отсчет времени для обещанного им начала переговоров пошел. Ждем его звонок Владимиру Путину для решения о дате их судьбоносного саммита.О том, как будут развиваться отношения США с Россией, Украиной, Европой и Китаем с приходом Трампа к власти, в интервью Игорь Прокопенко: Я не верю в будущее политики Трампа и в то, что теперь за Украину будет платить Европа.

https://ukraina.ru/20230831/1048996537.html

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Анна Черкасова

интервью, дональд трамп, владимир путин, украина, россия, сша, джей ди вэнс, инаугурация, белый дом