https://ukraina.ru/20250122/1060453046.html

Разрушительные санкции, разные подходы к прекращению конфликта. Главное на Украине на утро 22 января

Разрушительные санкции, разные подходы к прекращению конфликта. Главное на Украине на утро 22 января - 22.01.2025 Украина.ру

Разрушительные санкции, разные подходы к прекращению конфликта. Главное на Украине на утро 22 января

Трамп допустил введение новых антироссийских санкций, а Орбан указал на опасность этого. Российские военные уничтожают противника и технику. Эксперт рассказал о разных подходах России и США к прекращению конфликта

2025-01-22T09:00

2025-01-22T09:00

2025-01-22T09:01

хроники

спецоперация

эксклюзив

сво

санкции

дональд трамп

россия

украина

сша

андрей марочко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103240/88/1032408805_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_9ca3b15748935c9689260af1f890ffb5.jpg

Президент США Дональд Трамп допустил введение новых санкций против России, если российское руководство не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине."Звучит вероятно", - сказал Трамп в Белом доме.При этом американский лидер назвал своего российского коллегу умным."Он (президент России Владимир Путин - ред.) не уважал (бывшего президента США Джо) Байдена. Он умный, он понимает, он не уважал Байдена", - подчеркнул Трамп.В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X подчеркнул, что санкции против России разрушили конкурентоспособность европейской экономики."Время поговорить о санкциях. Положили ли они конец... (конфликту на Украине - ред.)? Нет. Нанесли ли они ущерб российской экономике? Нет. Удалось ли Европе заменить российские энергетические ресурсы любыми другими доступными? Нет. Санкции, разработанные бюрократами в Брюсселе, достигли лишь одной цели - они разрушили конкурентоспособность европейской экономики. Пришло время для перемен!" - написал политик.На прошлой неделе Орбан заявил, что со вступлением в должность президента США Трампа начинается новая эпоха, Евросоюзу пришло время "выкинуть санкции в окно" и установить отношения с РФ без них.Министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя слова венгерского премьера, отметил, что если это удастся, то будет замечательно, но Россия готова к любому развитию событий, это важно с точки зрения бюджетного планирования.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Успехи ВС РФСогласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Черкасской, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Кировоградской областях звучат сирены воздушной тревоги.Взрывы прозвучали в городе Умань Черкасской области, в Николаеве.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров пожаловался, что в ночь на среду после взрывов в подконтрольной ВСУ части региона были повреждены объекты инфраструктуры (он не уточнил, о каких именно объектах идет речь).Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям утверждает, что в Николаеве было повреждено административное здание.Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что в разных частях Николаева прозвучало четыре взрыва.Он также рассказал об ударе российских военных по району складов и цехов по производству БПЛА ВСУ в подконтрольном Киеву Славянске в ДНР.А, кроме того, о прилете по технике и военным ВСУ в Сумской области.Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что российские войска взяли под контроль территорию шахты №2, расположенной рядом с селом Котлино юго-западнее Красноармейска (украинское название - Покровск) в ДНР."Наши войска взяли под контроль территорию шахты у Котлино. Больше киевскому режиму она не принадлежит", - сказал Рогов.Через Котлино проходит автомобильная и железная дорога, которая соединяет Красноармейск с Днепропетровской областью.Он также сообщил, что ВСУ пытаются организовать эвакуацию своего гарнизона из села Великая Новоселка на западе ДНР, однако все возможности для беспрепятственного выхода упущены.По его словам, российские войска за последние сутки добились ряда оперативных успехов, продвинувшись в восточной части села.Великая Новоселка расположена на стыке ДНР и Запорожской области. В селе находится крупный командный и логистический пункт противника.В свою очередь военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВС РФ отразили попытки контратак ВСУ на западных границах ЛНР, уничтожив два пункта управления дронами и командно-наблюдательный пост."На западных рубежах ЛНР противник провел ряд безуспешных контратак. За истекшие сутки вооруженные формирования Украины вели активные оборонительные действия в районах населенных пунктов Надия, Новоегоровка, Петровское, Невское, Белогоровка. Также маневры противника отмечены в кременских лесах. Целью данных действий было замедление продвижения наших войск и возвращение ранее утраченных рубежей и позиций", - сообщил Марочко.Он добавил, что ВС РФ выполнили порядка сотни огневых задач. Все контратаки ВСУ были отбиты."Противник понес большие потери в живой силе, вооружении и технике. Поражено более 10 мест сосредоточения. Также подтверждено уничтожение двух пунктов управления БПЛА и одного командно-наблюдательного поста", - перечислил Марочко.Также Марочко указал, что ВСУ несут потери из-за некачественных боеприпасов."В результате радиоперехвата стало известно, что на одной из позиций ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) в районе населенного пункта Григоровка (ДНР), западнее Белогоровки, во время выполнения боевого задания произошел разрыв 120-миллиметровой мины в канале ствола. В результате МВТ (минно-взрывной травмы – ред.) один военнослужащий скончался на месте, еще двое - получили ранения средней степени тяжести", - сообщил Марочко.Он добавил, что по данному факту проводится служебное разбирательство. Основная версия причин произошедшего - некачественные боеприпасы.В Минобороны России рассказали, что расчеты БМ-21 "Град" сорвали попытку контратаки ВСУ на Кураховском направлении.Они выявили попытку сосредоточения личного состава штурмовых групп, легкобронированной и автомобильной техники ВСУ в населенном пункте Дачное."Для уничтожения скопления живой силы и техники противника были задействованы расчеты реактивной артиллерии 103 мотострелкового полка. Огнем боевых машин были поражены ряд целей в пункте сосредоточения противника, вследствие чего контратака была сорвана до ее начала", - рассказали в ведомстве.Подходы к прекращению конфликтаГоссекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу ABC объяснил, почему американский лидер Трамп не урегулировал конфликт на Украине за один день, хотя не раз заявлял, что сможет сделать это даже до своего вступления в должность.По его словам, США будут заниматься урегулированием конфликта на Украине непублично, как того обычно требует процесс заключения подобных соглашений.В свою очередь крымский политический эксперт Владимир Джаралла обратил внимание на то, что у России и США разные подходы к прекращению конфликта на Украине."Россия заинтересована в установлении прочного мира и в окончательном устранении угроз, которые могут исходить с территории Украины, а для США сейчас главное остановить военные действия и добиться перемирия, которое, по их мнению, крайне необходимо всем, а уже все остальное потом. Но это по факту станет фактически заморозкой конфликта, что Россию конечно уже не устраивает", - объяснил Джаралла.При этом, по его словам, несмотря на отличие в подходах прекращения украинского конфликта, диалог между Россией и США крайне необходим.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что целью украинского урегулирования должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп отмечал, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнял, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с российским президентом может произойти уже "очень скоро".Подробнее о первых шагах Трампа на посту американского лидера - в материале Вбросы и реальность: как сочетаются заявления Трампа и его первые шаги – Ордуханян на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250121/1060428795.html

https://ukraina.ru/20250121/1060422063.html

https://ukraina.ru/20250120/1060398581.html

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, спецоперация, эксклюзив, сво, санкции, дональд трамп, россия, украина, сша, андрей марочко, виктор орбан, вооруженные силы украины, ес, удары, конфликт, сделка