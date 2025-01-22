Зеленский занял третье место в рейтинге доверия украинцев: кто его обогнал - 22.01.2025 Украина.ру
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Зеленский занял третье место в рейтинге доверия украинцев: кто его обогнал
Зеленский занял третье место в рейтинге доверия украинцев: кто его обогнал - 22.01.2025 Украина.ру
Зеленский занял третье место в рейтинге доверия украинцев: кто его обогнал
В рейтинге доверия украинцев Владимир Зеленский занимает третье место. Обогнать его сумели бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный и начальник ГУР страны Кирилл Буданов*. Результаты опроса опубликовал украинский аналитический центр "Социс". Об этом 22 января сообщило издание "Российская газета"
2025-01-22T11:31
2025-01-22T11:31
новости
украина
владимир зеленский
валерий залужный
кирилл буданов
вооруженные силы украины
президентские выборы
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Как утверждает аналитический центр, в целом Валерию Залужному доверяют 71,6% опрошенных, тогда как Зеленскому — 40,8%. Абсолютное доверие украинцы выразили Кириллу Буданову*, показатель которого составляет 46,7%. На втором месте по однозначному доверию стоит Залужный, которому отходит 34,9% голосов респондентов. В рейтинге по абсолютному доверию Зеленский набрал лишь 16,2%. Помимо главы киевского режима, самые низкие проценты имеют экс-президент Украины Петр Порошенко — в целом ему доверяют только 18,9%, и не доверяют более 50% украинцев, а также лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко — ее антирейтинг превышает 60%.Тема выборов на Украине также поднималась в интервью Михаила Павлива: Экс-главком ВСУ Залужный может пойти на выборы, чтобы дать Зеленскому шанс возвратиться на сайте Украина.ру. Другие новости: Трамп запугивает Зеленского: Меркурис о том, какие методы использует президент США* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, валерий залужный, кирилл буданов, вооруженные силы украины, президентские выборы
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, президентские выборы

Зеленский занял третье место в рейтинге доверия украинцев: кто его обогнал

11:31 22.01.2025
 
© News Agency/Globallookpress Фото: Владимир Зеленский
Фото: Владимир Зеленский
© News Agency/Globallookpress
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В рейтинге доверия украинцев Владимир Зеленский занимает третье место. Обогнать его сумели бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный и начальник ГУР страны Кирилл Буданов*. Результаты опроса опубликовал украинский аналитический центр "Социс". Об этом 22 января сообщило издание "Российская газета"
Как утверждает аналитический центр, в целом Валерию Залужному доверяют 71,6% опрошенных, тогда как Зеленскому — 40,8%. Абсолютное доверие украинцы выразили Кириллу Буданову*, показатель которого составляет 46,7%. На втором месте по однозначному доверию стоит Залужный, которому отходит 34,9% голосов респондентов.
В рейтинге по абсолютному доверию Зеленский набрал лишь 16,2%. Помимо главы киевского режима, самые низкие проценты имеют экс-президент Украины Петр Порошенко — в целом ему доверяют только 18,9%, и не доверяют более 50% украинцев, а также лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко — ее антирейтинг превышает 60%.
Тема выборов на Украине также поднималась в интервью Михаила Павлива: Экс-главком ВСУ Залужный может пойти на выборы, чтобы дать Зеленскому шанс возвратиться на сайте Украина.ру.
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* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
 
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