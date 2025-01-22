Зеленский занял третье место в рейтинге доверия украинцев: кто его обогнал
© News Agency/Globallookpress Фото: Владимир Зеленский
© News Agency/Globallookpress
В рейтинге доверия украинцев Владимир Зеленский занимает третье место. Обогнать его сумели бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный и начальник ГУР страны Кирилл Буданов*. Результаты опроса опубликовал украинский аналитический центр "Социс". Об этом 22 января сообщило издание "Российская газета"
Как утверждает аналитический центр, в целом Валерию Залужному доверяют 71,6% опрошенных, тогда как Зеленскому — 40,8%. Абсолютное доверие украинцы выразили Кириллу Буданову*, показатель которого составляет 46,7%. На втором месте по однозначному доверию стоит Залужный, которому отходит 34,9% голосов респондентов.
В рейтинге по абсолютному доверию Зеленский набрал лишь 16,2%. Помимо главы киевского режима, самые низкие проценты имеют экс-президент Украины Петр Порошенко — в целом ему доверяют только 18,9%, и не доверяют более 50% украинцев, а также лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко — ее антирейтинг превышает 60%.
Тема выборов на Украине также поднималась в интервью Михаила Павлива: Экс-главком ВСУ Залужный может пойти на выборы, чтобы дать Зеленскому шанс возвратиться на сайте Украина.ру.
15 ноября 2024, 15:08"Старые герои вновь на слуху": западные эксперты рассказали, кто может выиграть у Зеленского на выборахПрезидентские выборы на Украине могут пройти уже в 2025 году. Но победу Владимиру Зеленскому никто не пророчит — киевские политики настроены скептически. Об этом 15 ноября написало польское издание Rzeczpolita (RP)
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.