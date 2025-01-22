https://ukraina.ru/20250122/1060456406.html

Зеленский занял третье место в рейтинге доверия украинцев: кто его обогнал

Зеленский занял третье место в рейтинге доверия украинцев: кто его обогнал - 22.01.2025 Украина.ру

Зеленский занял третье место в рейтинге доверия украинцев: кто его обогнал

В рейтинге доверия украинцев Владимир Зеленский занимает третье место. Обогнать его сумели бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный и начальник ГУР страны Кирилл Буданов*. Результаты опроса опубликовал украинский аналитический центр "Социс". Об этом 22 января сообщило издание "Российская газета"

2025-01-22T11:31

2025-01-22T11:31

2025-01-22T11:31

новости

украина

владимир зеленский

валерий залужный

кирилл буданов

вооруженные силы украины

президентские выборы

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Как утверждает аналитический центр, в целом Валерию Залужному доверяют 71,6% опрошенных, тогда как Зеленскому — 40,8%. Абсолютное доверие украинцы выразили Кириллу Буданову*, показатель которого составляет 46,7%. На втором месте по однозначному доверию стоит Залужный, которому отходит 34,9% голосов респондентов. В рейтинге по абсолютному доверию Зеленский набрал лишь 16,2%. Помимо главы киевского режима, самые низкие проценты имеют экс-президент Украины Петр Порошенко — в целом ему доверяют только 18,9%, и не доверяют более 50% украинцев, а также лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко — ее антирейтинг превышает 60%.Тема выборов на Украине также поднималась в интервью Михаила Павлива: Экс-главком ВСУ Залужный может пойти на выборы, чтобы дать Зеленскому шанс возвратиться на сайте Украина.ру. Другие новости: Трамп запугивает Зеленского: Меркурис о том, какие методы использует президент США* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.

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новости, украина, владимир зеленский, валерий залужный, кирилл буданов, вооруженные силы украины, президентские выборы