"Искандеров" недостаточно: эксперт рассказал, по каким объектам на Украине мог бы прилететь "Орешник" - 22.01.2025 Украина.ру
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"Искандеров" недостаточно: эксперт рассказал, по каким объектам на Украине мог бы прилететь "Орешник"
"Искандеров" недостаточно: эксперт рассказал, по каким объектам на Украине мог бы прилететь "Орешник" - 22.01.2025 Украина.ру
"Искандеров" недостаточно: эксперт рассказал, по каким объектам на Украине мог бы прилететь "Орешник"
Болванки от "Орешника" хотя и не уничтожили "Южмаш", но попали в цеха, где производили комплектующие для беспилотников и делали снаряды. Россия должна применять "Орешник" по-настоящему для уничтожения военной инфраструктуры Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-01-22T05:30
2025-01-22T05:30
новости
украина
россия
днепропетровск
геннадий алехин
южмаш
ракетный удар
"орешник"
"искандер"
харьков
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Как бы украинцы не пыжились, но новая гиперзвуковая ракета "Орешник" произвел фурор в их информационном пространстве, рассказал эксперт.Он отметил, что после удара по "Южмашу" многие бежали из города. Дороги на Полтаву и Киев были забиты. А ведь это была только демонстрация "Орешника", отметил полковник запаса. Эксперт выразил надежду, что Россия будет применять "Орешник" по-настоящему для уничтожения военной инфраструктуры Украины. "В том же Харькове [есть] завод имени Малышева, [научно-производственное предприятие] "Хартрон", авиационный и бронетанковый заводы по-прежнему функционируют по полной программе. Мы туда наносим удары авиабомбами и "Искандерами", но, похоже, этого недостаточно", — констатировал полковник запаса.Украина еще сопротивляется и надо сделать так, чтобы это сопротивление прекратилось, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова" на сайте Украина.ру.О том, что что происходит в рядах ВСУ по мнению военных экспертов Украины — в статье Дмитрия Ковалевича "Пехоту гробят в тупых банзай-атаках". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте".
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новости, украина, россия, днепропетровск, геннадий алехин, южмаш, ракетный удар, "орешник", "искандер", харьков, завод, сво, детали, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Днепропетровск, Геннадий Алехин, Южмаш, ракетный удар, "Орешник", "Искандер", Харьков, завод, СВО, детали, Спецоперация

"Искандеров" недостаточно: эксперт рассказал, по каким объектам на Украине мог бы прилететь "Орешник"

05:30 22.01.2025
 
© Фото : ДСНС України / Telegramукраинские пожарные тушат пожар после удара по энергетической инфраструктуре
украинские пожарные тушат пожар после удара по энергетической инфраструктуре - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Фото : ДСНС України / Telegram
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Болванки от "Орешника" хотя и не уничтожили "Южмаш", но попали в цеха, где производили комплектующие для беспилотников и делали снаряды. Россия должна применять "Орешник" по-настоящему для уничтожения военной инфраструктуры Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Как бы украинцы не пыжились, но новая гиперзвуковая ракета "Орешник" произвел фурор в их информационном пространстве, рассказал эксперт.
"Мой знакомый живет в Днепропетровске. Он говорит, что болванки от "Орешника" хотя и не уничтожили "Южмаш", но попали в цеха, где производили комплектующие для беспилотников, изготавливали снаряды и ремонтировали технику", — подчеркнул Алехин.
Он отметил, что после удара по "Южмашу" многие бежали из города. Дороги на Полтаву и Киев были забиты. А ведь это была только демонстрация "Орешника", отметил полковник запаса. Эксперт выразил надежду, что Россия будет применять "Орешник" по-настоящему для уничтожения военной инфраструктуры Украины.
"В том же Харькове [есть] завод имени Малышева, [научно-производственное предприятие] "Хартрон", авиационный и бронетанковый заводы по-прежнему функционируют по полной программе. Мы туда наносим удары авиабомбами и "Искандерами", но, похоже, этого недостаточно", — констатировал полковник запаса.
Украина еще сопротивляется и надо сделать так, чтобы это сопротивление прекратилось, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова" на сайте Украина.ру.
О том, что что происходит в рядах ВСУ по мнению военных экспертов Украины — в статье Дмитрия Ковалевича "Пехоту гробят в тупых банзай-атаках". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте".
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Вчера, 06:45
Открылся сезон охоты на Порошенко. Сможет ли Зеленский "съесть" экс-президента УкраиныВ США сейчас меняется администрация Белого дома, что придает еще больше неуверенности Зеленскому и Офису президента. В связи с этим на Украине продолжается зачистка политического поля от любых возможных конкурентов Зеленского.
 
НовостиУкраинаРоссияДнепропетровскГеннадий АлехинЮжмашракетный удар"Орешник""Искандер"ХарьковзаводСВОдеталиСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
05:45Прорыв фронта и широкомасштабное наступление: Алехин объяснил, когда изменится ситуация в зоне СВО
05:30"Искандеров" недостаточно: эксперт рассказал, по каким объектам на Украине мог бы прилететь "Орешник"
05:15"Мы к готовы компромиссам": Ищенко о том, на каких условиях Россия готова учитывать позицию Запада
05:00Удар на Обоянь: Алехин о том, решатся ли ВСУ атаковать "старые" регионы России на стыке областей
04:55"Наш танкист в отличие от укропа не будет бить по мирным домам". Чем отличается российская армия от ВСУ
04:45"Огрызки Украины": политолог о названии страны, которой Россия может дать гарантии безопасности
04:30Конфедерация Галиции и Подолья: Ищенко о том, почему вместо остатков Украины необходимо новое государство
04:15"Такой зонтик установлен только вокруг Москвы": Алехин рассказал, хватает ли сил ПВО на приграничье
04:00Прекрасный новый мир: Ищенко объяснил, почему Россия готова к компромиссам, но на своих условиях
03:45Охватываем ВСУ с двух сторон: Алехин раскрыл, как изменилась тактика ВС РФ со времен взятия Авдеевки
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