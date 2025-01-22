"Искандеров" недостаточно: эксперт рассказал, по каким объектам на Украине мог бы прилететь "Орешник"
© Фото : ДСНС України / Telegramукраинские пожарные тушат пожар после удара по энергетической инфраструктуре
© Фото : ДСНС України / Telegram
Болванки от "Орешника" хотя и не уничтожили "Южмаш", но попали в цеха, где производили комплектующие для беспилотников и делали снаряды. Россия должна применять "Орешник" по-настоящему для уничтожения военной инфраструктуры Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Как бы украинцы не пыжились, но новая гиперзвуковая ракета "Орешник" произвел фурор в их информационном пространстве, рассказал эксперт.
"Мой знакомый живет в Днепропетровске. Он говорит, что болванки от "Орешника" хотя и не уничтожили "Южмаш", но попали в цеха, где производили комплектующие для беспилотников, изготавливали снаряды и ремонтировали технику", — подчеркнул Алехин.
Он отметил, что после удара по "Южмашу" многие бежали из города. Дороги на Полтаву и Киев были забиты. А ведь это была только демонстрация "Орешника", отметил полковник запаса. Эксперт выразил надежду, что Россия будет применять "Орешник" по-настоящему для уничтожения военной инфраструктуры Украины.
"В том же Харькове [есть] завод имени Малышева, [научно-производственное предприятие] "Хартрон", авиационный и бронетанковый заводы по-прежнему функционируют по полной программе. Мы туда наносим удары авиабомбами и "Искандерами", но, похоже, этого недостаточно", — констатировал полковник запаса.
Украина еще сопротивляется и надо сделать так, чтобы это сопротивление прекратилось, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова" на сайте Украина.ру.
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