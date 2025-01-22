https://ukraina.ru/20250122/1060442872.html

"Искандеров" недостаточно: эксперт рассказал, по каким объектам на Украине мог бы прилететь "Орешник"

"Искандеров" недостаточно: эксперт рассказал, по каким объектам на Украине мог бы прилететь "Орешник" - 22.01.2025 Украина.ру

"Искандеров" недостаточно: эксперт рассказал, по каким объектам на Украине мог бы прилететь "Орешник"

Болванки от "Орешника" хотя и не уничтожили "Южмаш", но попали в цеха, где производили комплектующие для беспилотников и делали снаряды. Россия должна применять "Орешник" по-настоящему для уничтожения военной инфраструктуры Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-01-22T05:30

2025-01-22T05:30

2025-01-22T05:30

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днепропетровск

геннадий алехин

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ракетный удар

"орешник"

"искандер"

харьков

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Как бы украинцы не пыжились, но новая гиперзвуковая ракета "Орешник" произвел фурор в их информационном пространстве, рассказал эксперт.Он отметил, что после удара по "Южмашу" многие бежали из города. Дороги на Полтаву и Киев были забиты. А ведь это была только демонстрация "Орешника", отметил полковник запаса. Эксперт выразил надежду, что Россия будет применять "Орешник" по-настоящему для уничтожения военной инфраструктуры Украины. "В том же Харькове [есть] завод имени Малышева, [научно-производственное предприятие] "Хартрон", авиационный и бронетанковый заводы по-прежнему функционируют по полной программе. Мы туда наносим удары авиабомбами и "Искандерами", но, похоже, этого недостаточно", — констатировал полковник запаса.Украина еще сопротивляется и надо сделать так, чтобы это сопротивление прекратилось, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова" на сайте Украина.ру.О том, что что происходит в рядах ВСУ по мнению военных экспертов Украины — в статье Дмитрия Ковалевича "Пехоту гробят в тупых банзай-атаках". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте".

https://ukraina.ru/20250121/1060419163.html

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новости, украина, россия, днепропетровск, геннадий алехин, южмаш, ракетный удар, "орешник", "искандер", харьков, завод, сво, детали, спецоперация