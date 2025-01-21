https://ukraina.ru/20250121/1060442447.html

Выборы президента Украины – 2025. Тупик легитимности и как из него выруливать

Выборы президента Украины – 2025. Тупик легитимности и как из него выруливать - 21.01.2025 Украина.ру

Выборы президента Украины – 2025. Тупик легитимности и как из него выруливать

Дональд Трамп продолжает заявлять, что Россия и Украина должны найти компромисс и подписать мирное соглашение при его посредничестве. Не факт, что из этой идеи что-то получится – кризис ведь не сводится к украинско-российским отношениям, но, в любом случае, достижение поставленной им цели требует решения проблемы легитимности украинской власти

2025-01-21T16:54

2025-01-21T16:54

2025-01-21T16:54

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

рада

верховная рада

президентские выборы

выборы

переговоры

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Россия готова к подписанию мирного соглашения, но одним из условий является решение проблемы легитимности украинской власти – подписывать мирный договор с любой кухаркой, которая почему-то управляет государством, смысла нет, потому что непонятно, кто и на каком основании будет выполнять подписанные соглашения.Практика, понятно, показывает, что легитимная украинская власть отличается от нелегитимной в основном тем, что не выполняет соглашения, будучи легитимной, но тут уж ничего не поделаешь – другой Украины у нас нет, как не было другой Речи Посполитой в XVIII веке (она тоже не выполняла соглашения, что более чем на столетие убрало её с политической карты Европы).Начнём, пожалуй, с того, что надо отдавать себе отчёт – для Дональда Трампа само согласие с постановкой вопроса о легитимности нынешней украинской власти будет существенной уступкой России, потому что коллективный Запад нелегитимность действующего украинского президента не признаёт.Интерес Трампа сводится в основном к тому, что если он действительно хочет заключения российского-украинского соглашения, то Зеленского ему необходимо или убрать, или поставить в зависимое положение. Потому что Зеленский в прекращении войны не заинтересован (когда Трамп утверждает обратное, он просто врёт – не думаем, что до такой степени не понимает мотивов бывшего украинского президента).Чтобы восстановить легитимность украинской власти, необходимо либо создать условия для выполнения обязанностей президента председателем Верховной Рады, легитимность которого Россией признаётся (а он может подписывать международные договора только в случае прекращения полномочий президента), либо в случае проведения выборов.Первый вариант мы рассматривать не будем, хотя, теоретически, можем представить себе ситуацию, при которой Трамп уговорит Зеленского тихонько оставить президентское кресло и уйти в "Квартал 95". Аргументы у Трампа есть, а вот мотивация для того, чтобы их использовать – вряд ли. Последние его заявления могут свидетельствовать о том, что он скорее готов отойти от своих предвыборных обещаний, чем пытаться бороться с Зеленским.Ну и теперь о выборах. Нам представляются относительно реалистичными три варианта.Вариант 1 – проведение выборов в условиях военного положения.Тут ничего особенно сложного нет – достаточно внести изменения в Избирательный Кодекс, которые устранят противоречия между этим законом и Конституцией и разрешат осуществление избирательного процесса в рамках президентских выборов во время военного положения.Как оно обычно бывает, простой путь не простой.Перечислим очевидные сложности:- наличие голосов в Раде, которые приняли такое изменение ИК (сейчас консолидированная позиция украинской власти состоит в том, что выборы могут состояться только после прекращения боевых действий);- принятие целого ряда изменений в законодательство, которые позволили ли бы, например, обеспечить голосование беженцев и военнослужащих на фронте (эти изменения нужны в любом случае);- обеспечение безопасности во время голосования.Даже этих пунктов достаточно, чтобы затянуть проведение выборов на несколько месяцев, плюс – три месяца избирательной кампании. Кстати, украинские источники указывают, что даже если трёхстороннее соглашение будет заключено прямо сейчас, выборы можно будет провести не ранее августа.Вариант 2 – выборы во время перемирия.Россия и Украина договариваются о перемирии, на время которого на Украине отменяется военное положение и проводится избирательная кампания. Хотя нет – всё равно несколько месяцев тратится на внесение изменений в законодательство и проведение организационных мероприятий, без которых полноценная кампания даже и стартовать не сможет.Обе стороны критически не доверяют друг другу и считают, что противоположная сторона воспользуется перемирием для подготовки к новому наступлению.Посредничество США вряд ли будет результативным, поскольку США открыто поддерживают одну сторону и открыто же противостоят другой – Трамп тут ничего нового не говорит, угрожает России крахом и обещает поддерживать Украину.Введение на время перемирия "миротворческих сил НАТО" фактически означает оккупацию Украины и прямое противостояние России с Североатлантическим альянсом. В этих условиях совершенно не важно, будут ли на Украине проводиться выборы, или руководство страной будет осуществлять польский военный комендант.И всё же вариант с перемирием выглядит наиболее многообещающим – многие вопросы можно будет решать дипломатическим путём.Вариант 3 – отказ от всенародных выборов.Собственно, США уже давно "рекомендовали" восточноевропейским странам переход на выборы в парламенте, но выполнить эту рекомендацию успели только в Грузии.В принципе, перенос выборов в парламент снимает массу вопросов, связанных с законодательным обеспечением и организационной подготовкой выборов, а главное – обнуляет саму избирательную кампанию.Проблема состоит в том, что всё это требует внесения изменений в Конституцию – т.е., нужно голосование на двух очередных сессиях, причём на второй – квалифицированным большинством, а также вердикт Конституционного Суда.Это всё при том, что при штатной работе Рады и наличии заинтересованного в результате Офиса президента обеспечивать текущее результативное голосование с первого раза удаётся далеко не всегда. Не забываем также, что перенос выборов в парламент – реформа непопулярная, и депутаты об этом помнят. Вопрос о том, может ли Рада внести изменения в Конституцию относится к числу философских – как вопрос о жизни на Марсе.Ко всем очевидным сложностям добавляется мотивация самого новоизбранного президента, который окажется под давлением радикалов и наверняка не будет чувствовать за собой активного большинства, выступающего за немедленное прекращение войны хоть на каких-то условиях (как минимум – отказа от восстановления территориальной целостности военным путём). Т.е., президент, по сути, будет одноразовым – до конца свое срока он не досидит. А значит и смысла подписывать что-либо он видеть не будет.Правда, это больше проблема Трампа – он ведь обещал… Пусть сам разбирается. Мы же в эффективность его миротворческих инициатив не верим, но всё же помним – за свой первый президентский срок Трамп ни одной войны не начал. А это – большая редкость.О законодательных и организационных проблемах выборов можно прочитать в статье Василия Стоякина "Украинские выборы-2025: провести нельзя отменить".

https://ukraina.ru/20250121/1060411027.html

https://ukraina.ru/20241231/1060083197.html

https://ukraina.ru/20240531/1055389728.html

https://ukraina.ru/20250120/1060408735.html

https://ukraina.ru/20250120/1060408410.html

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