https://ukraina.ru/20250121/1060443177.html

"Когда наступит день": Франция мобилизуется и готовится к боям за Киев

"Когда наступит день": Франция мобилизуется и готовится к боям за Киев - 21.01.2025 Украина.ру

"Когда наступит день": Франция мобилизуется и готовится к боям за Киев

Париж не скрывает, что вопрос отправки французских военных на Украину все еще в повестке дня. На днях стало известно, что местный спецназ тренируется действовать на украинской территории, одновременно с этим президент Эммануэль Макрон убеждает не ждать скоро окончания конфликта

2025-01-21T16:29

2025-01-21T16:29

2025-01-21T16:29

эксклюзив

франция

украина

эммануэль макрон

иностранный легион

россия

сво

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Франция не хочет мираПосле окончательного и бесповоротного воцарения в вашингтонском Белом доме Дональда Трампа, разговоры о необходимости мирного разрешения конфликта на Украине становятся мейнстримом.На контрасте с этим французский президент Макрон просит не ждать со дня на день мирных переговоров."Давайте не будем вводить себя в заблуждение, конфликт в Украине не закончится завтра или послезавтра", - заявил он, добавив, что этот конфликт – не финал.Глава французского государства отметил, что "не может быть мира и безопасности в Европе без европейцев и без того, чтобы об этом договаривались европейцы"."Задача, когда боевые действия прекратятся, будет заключаться в том, чтобы дать Украине гарантии против любого возвращения к войне на ее территории, а также гарантии нашей собственной безопасности", - сказал Макрон.Пора пробуждатьсяЕще одно знаковое алармистское заявление от президента Франции касалось будущего французской армии. Несколько дней назад он представил обновленную версию стратегического обзора оборонных приоритетов, призвав в ходе своего выступления к "европейскому стратегическому пробуждению".Он отметил, что сейчас идет "накопление угроз", которое вынуждает Францию адаптироваться.По сути, Макрон намекнул, что возможно наступление такого момента, когда французской армии потребуется мобилизация.По его словам, в стране делается "слишком мало" для обороны, а решать кадровый вопрос планируется за счет молодежи, которой Макрон намерен дать "твердое обязательство" и "выбор служить".Согласно обнародованным планам, через пять лет во французские вооруженные силы планируется набрать 210 действующих военных, а еще 80 тыс. будут числиться резервистами.Миротворцы из ФранцииФранция – один из застрельщиков идеи отправки западных миротворцев на Украину. Исходя из заявлений Елисейского дворца, речь может идти об командировании французских военных после окончания горячей фазы конфликта.Известно, что Макрон предварительно обсуждал эту тему с Владимиром Зеленским ближе к концу прошлого года."В качестве одной из гарантий мы обсудили французскую инициативу по размещению военных контингентов на Украине. Мы рассмотрели практические шаги по ее реализации, возможное расширение и привлечение других стран к этим усилиям", - заявлял Зеленский.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что подобные инициативы должны быть согласованы всеми сторонами и иметь санкцию Совета безопасности ООН, однако об этом сейчас даже не идет речи. Подобные сообщения она назвала провокационными вбросами.Если предположить, что Париж не отказался от идеи ввода своего контингента на Украину (пусть под прикрытием "миротворческой" миссии и пусть в перспективе), то наполеоновские планы Макрона по укреплению армии и подготовке ее к боевым действиям органично вписываются в эту логику.Из Франции на УкраинуТе, кто так или иначе следят за происходящим на Украине знают, что французские военные уже не раз успели отметиться в этом конфликте. Конечно же, на стороне Киева.Как рассказал ранее изданию Украина.ру военный эксперт из Франции Ксавье Моро, французские наемники попадают на Украину двумя путями — через Иностранный легион (ультраправые и авантюристы), а также в качестве специалистов технической поддержки. Последним командование предлагает на время командировки на Украину брать отпуск за свой счет, соблазняя перспективой повышения по службе после возвращения."Я знаю, что такое предложение выдвигает наше правительство, даже если они не действующие французские военнослужащие, то попадают туда от Минобороны", — заявил Моро.Есть технические системы, которые нуждаются в компетентных специалистах, отметил эксперт. Например, для ЗРК "Бук" нужно тренироваться год. Сразу управлять высокотехнологичными системами типа Patriot украинские военные не могут, поэтому Запад отправляет своих специалистов, пояснил он.Наемники из Франции как правило повторяют судьбу многих своих "коллег" из других стран. В начале прошлого года нескольких бывших военнослужащих армии Франции были уничтожены в пункте временной дислокации в Харькове в результате удара ВС РФ. По одной из версий, они были не бывшими, а действующими военными французского Иностранного легиона.Маневры в БретаниЕще одна интересная новость последних дней – отработка французских сил спецопераций действий на местности, приближенной к географическим условиям излучины Днепра вблизи Киева. Так во всяком случае решили российские телеграм-каналы, посвященные военной тематике, поэтому можно допустить, что это всего лишь совпадение, однако совпадение любопытное.Первоисточником новости об учениях в регионе Бретань на северо-западе Франции стало англо-французское интернет-издание Intelligence Online, которое специализируется на инсайдах из мира западных разведок, которые эти самые разведки ему подкидывают."С точки зрения природы можно сказать, что география чем-то напоминает излучину Днепра севернее Киева – есть и леса, и реки", - пишет телеграм-канал "Архангел спецназа".Акцент учений был сделан на доктринах использования тактических дронов, средств постановки помех. В них были задействованы 3,2 тыс. человек, а также различные БПЛА, говорится в публикации.Авторы телеграм-канала полагают, что информация об этих маневрах утекла в сеть не случайно."Во Франции хотели, чтоб в РФ увидели эту новость. Особенно на фоне возобновления разговоров о возможном вводе миротворцев на Украину", - сказано в сообщении.В российских СМИ ранее обращали внимание на снимки украинских военных, продолжающих удерживать позиции в Курской области. Среди них фигурируют люди с французской символикой. Предположительно, это могут быть инструкторы французского спецназа, которые работают с украинцами.Следует ожидать, что количество иностранных наемников в рядах ВСУ будет только расти. В условиях сложностей с мобилизацией и высоких потерь в украинской армии, привлечение головорезов со всего мира может стать альтернативным решением проблемы. Другое дело, что будущее их может оказаться незавидным – судьба многих их предшественников, уже отвоевавшие навсегда, тому примером.О том, как сложились судьбы иностранных наемников на Украине - в материале издания Украина.ру По стопам иностранных наемников: что ждет военных НАТО на Украине.

https://ukraina.ru/20250117/1060339221.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, франция, украина, эммануэль макрон, иностранный легион, россия, сво