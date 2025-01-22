https://ukraina.ru/20250122/1060451192.html

"Мы к готовы компромиссам": Ищенко о том, на каких условиях Россия готова учитывать позицию Запада

"Мы к готовы компромиссам": Ищенко о том, на каких условиях Россия готова учитывать позицию Запада - 22.01.2025 Украина.ру

"Мы к готовы компромиссам": Ищенко о том, на каких условиях Россия готова учитывать позицию Запада

Безопасность России предполагает, что она должно контролировать свое ближнее зарубежье. Если США выполнят это минимальное условие, то в России готовы к компромиссам, например, по Восточной Европе. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-01-22T05:15

2025-01-22T05:15

2025-01-22T05:15

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Россия готова компромиссам с Западом, но в целом этот компромисс должен соответствовать ее взглядам на "прекрасный новый мир". В противном случае мы готовы продолжать борьбу и в этой борьбе идти до конца, отметил эксперт.Президент России Владимир Путин прямо говорил США: "Если вы хотите попробовать, мы готовы дойти хоть до уровня ядерной конфронтации". Посмотрим, у кого погибнет меньше миллионов людей и у кого останется больше управляемости, подчеркнул Ищенко.Безопасность российского государства предполагает, что она должно контролировать свое ближнее зарубежье в политическом и экономическом смысле. Это минимальное условие России. Если США его выполнят, то в России готовы к компромиссам, например, по Восточной Европе, указал Ищенко."Кстати, мы всегда говорили, что готовы учесть законные американские интересы. Где лежат законные американские интересы? В Мексике, Канаде и Панамском канале. На Украине их точно нет. Там есть только наши интересы", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия готова дойти до ядерной войны с США, чтобы сделать из Украины Галицию или Волынь на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского конфликта — в интервью Алексея Фененко: Если Трамп вооружит Украину против России, Япония и Польша тоже захотят вернуть "свое" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250121/1060444137.html

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