"Мы к готовы компромиссам": Ищенко о том, на каких условиях Россия готова учитывать позицию Запада
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
Безопасность России предполагает, что она должно контролировать свое ближнее зарубежье. Если США выполнят это минимальное условие, то в России готовы к компромиссам, например, по Восточной Европе. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Россия готова компромиссам с Западом, но в целом этот компромисс должен соответствовать ее взглядам на "прекрасный новый мир". В противном случае мы готовы продолжать борьбу и в этой борьбе идти до конца, отметил эксперт.
Президент России Владимир Путин прямо говорил США: "Если вы хотите попробовать, мы готовы дойти хоть до уровня ядерной конфронтации". Посмотрим, у кого погибнет меньше миллионов людей и у кого останется больше управляемости, подчеркнул Ищенко.
"То есть просто так мы не собираемся учитывать чью-либо позицию. Мы ее будем учитывать в той мере, в которой оппонент учитывает нашу позицию. Если США готовы к компромиссу, мы тоже готовы к компромиссу. Но наша безопасность – это принципиальный для нас вопрос", — отметил политолог.
Безопасность российского государства предполагает, что она должно контролировать свое ближнее зарубежье в политическом и экономическом смысле. Это минимальное условие России. Если США его выполнят, то в России готовы к компромиссам, например, по Восточной Европе, указал Ищенко.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия готова дойти до ядерной войны с США, чтобы сделать из Украины Галицию или Волынь на сайте Украина.ру.
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