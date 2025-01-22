"Мы к готовы компромиссам": Ищенко о том, на каких условиях Россия готова учитывать позицию Запада - 22.01.2025 Украина.ру
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"Мы к готовы компромиссам": Ищенко о том, на каких условиях Россия готова учитывать позицию Запада
"Мы к готовы компромиссам": Ищенко о том, на каких условиях Россия готова учитывать позицию Запада - 22.01.2025 Украина.ру
"Мы к готовы компромиссам": Ищенко о том, на каких условиях Россия готова учитывать позицию Запада
Безопасность России предполагает, что она должно контролировать свое ближнее зарубежье. Если США выполнят это минимальное условие, то в России готовы к компромиссам, например, по Восточной Европе. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-01-22T05:15
2025-01-22T05:15
новости
политика
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украина
владимир путин
сша
ростислав ищенко
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детали
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Россия готова компромиссам с Западом, но в целом этот компромисс должен соответствовать ее взглядам на "прекрасный новый мир". В противном случае мы готовы продолжать борьбу и в этой борьбе идти до конца, отметил эксперт.Президент России Владимир Путин прямо говорил США: "Если вы хотите попробовать, мы готовы дойти хоть до уровня ядерной конфронтации". Посмотрим, у кого погибнет меньше миллионов людей и у кого останется больше управляемости, подчеркнул Ищенко.Безопасность российского государства предполагает, что она должно контролировать свое ближнее зарубежье в политическом и экономическом смысле. Это минимальное условие России. Если США его выполнят, то в России готовы к компромиссам, например, по Восточной Европе, указал Ищенко."Кстати, мы всегда говорили, что готовы учесть законные американские интересы. Где лежат законные американские интересы? В Мексике, Канаде и Панамском канале. На Украине их точно нет. Там есть только наши интересы", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия готова дойти до ядерной войны с США, чтобы сделать из Украины Галицию или Волынь на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского конфликта — в интервью Алексея Фененко: Если Трамп вооружит Украину против России, Япония и Польша тоже захотят вернуть "свое" на сайте Украина.ру.
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новости, политика, россия, украина, владимир путин, сша, ростислав ищенко, дональд трамп, сво, детали, мексика, канада, интересы, национальные интересы, безопасность
Новости, политика, Россия, Украина, Владимир Путин, США, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, СВО, детали, Мексика, Канада, интересы, национальные интересы, безопасность

"Мы к готовы компромиссам": Ищенко о том, на каких условиях Россия готова учитывать позицию Запада

05:15 22.01.2025
 
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Безопасность России предполагает, что она должно контролировать свое ближнее зарубежье. Если США выполнят это минимальное условие, то в России готовы к компромиссам, например, по Восточной Европе. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Россия готова компромиссам с Западом, но в целом этот компромисс должен соответствовать ее взглядам на "прекрасный новый мир". В противном случае мы готовы продолжать борьбу и в этой борьбе идти до конца, отметил эксперт.
Президент России Владимир Путин прямо говорил США: "Если вы хотите попробовать, мы готовы дойти хоть до уровня ядерной конфронтации". Посмотрим, у кого погибнет меньше миллионов людей и у кого останется больше управляемости, подчеркнул Ищенко.

"То есть просто так мы не собираемся учитывать чью-либо позицию. Мы ее будем учитывать в той мере, в которой оппонент учитывает нашу позицию. Если США готовы к компромиссу, мы тоже готовы к компромиссу. Но наша безопасность – это принципиальный для нас вопрос", — отметил политолог.

Безопасность российского государства предполагает, что она должно контролировать свое ближнее зарубежье в политическом и экономическом смысле. Это минимальное условие России. Если США его выполнят, то в России готовы к компромиссам, например, по Восточной Европе, указал Ищенко.
"Кстати, мы всегда говорили, что готовы учесть законные американские интересы. Где лежат законные американские интересы? В Мексике, Канаде и Панамском канале. На Украине их точно нет. Там есть только наши интересы", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия готова дойти до ядерной войны с США, чтобы сделать из Украины Галицию или Волынь на сайте Украина.ру.
О других аспектах украинского конфликта — в интервью Алексея Фененко: Если Трамп вооружит Украину против России, Япония и Польша тоже захотят вернуть "свое" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Бабич интервью - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Вчера, 19:30
Дмитрий Бабич: Трамп бросит в Евросоюз "бомбу", которая пробьет брешь в антироссийском фронте на УкраинеПобеда Трампа — это брешь в этом едином фронте идиотизма, который нам противостоит на Украине. Это голос американских националистов. Да, необразованных нуворишей, но с реальным мышлением.
 
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