https://ukraina.ru/20250121/1060431883.html

Германия в шоке. Почему немецких лидеров не позвали на инаугурацию Трампа

Германия в шоке. Почему немецких лидеров не позвали на инаугурацию Трампа - 21.01.2025 Украина.ру

Германия в шоке. Почему немецких лидеров не позвали на инаугурацию Трампа

Вчерашний день показал – политические отношения между Соединенными Штатами Америки и Германией находятся на беспрецедентно низком уровне, который еще недавно нельзя было себе и представить.

2025-01-21T13:52

2025-01-21T13:52

2025-01-21T13:52

эксклюзив

украина

германия

сша

вашингтон

анналена бербок

олаф шольц

дональд трамп

еврокомиссия

bild

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Повторно вступивший в должность президента США Дональд Трамп не позвал на свою инаугурацию ни канцлера Олафа Шольца, ни главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, ни президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, ни министра иностранных дел Анналену Бербок.Но зато в Вашингтон пригласили сопредседателя оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупаллу, который нерукопожатен для немецкой политической элиты, однако имеет контакты в команде нового американского президента.И это несмотря на то, что Хрупалла критиковал членство Германии в НАТО и считает необходимым возродить прежнее энергетическое сотрудничество с Россией, вопреки воле США:Немецкие политики отреагировали на это по-разному – судя по всему, они находятся на разных стадиях состояния шока.Урсула нашла у себя простуду, привыкший к унижениям социал-демократ Шольц заявил изданию FAZ, что считает эту ситуацию нормальной, а "зеленая" Анналена Бербок устроила американцам полноценный дипломатический демарш.Газета Bild опубликовала в воскресенье текст секретной дипломатической депеши, которую послал на имя Бербок посол Германии в США Андреас Михаэлис.Его телеграмма подробно расписывает многочисленные угрозы американской демократии, которые якобы несет за собой повторное избрание Трампа, и составлена в максимально недружественном духе по отношению к новой американской администрации.К примеру, немецкого дипломата беспокоит, что Трамп может развернуть против своих противников репрессии, разрушит основы конституционного правления в Америке, и насадит своих людей во всех ключевых силовых ведомствах, включая министерство юстиции и ФБР.Хотя, по большому счету, подобные заявления очень походят на недружественное вмешательство в дела иностранного государства.Бербок оперативно признала факт подлинности секретной депеши, и среди германских экспертов мало кто сомневается, что утечку организовали непосредственно в германском МИДе, специально для того, чтобы насолить Трампу.Немецкие политологи считают такие действия откровенно глупыми, потому что они разрушают отношения между Берлином и Вашингтоном."Члены немецкого правительства выставили себя дураками перед сменой власти в Соединенных Штатах Америки", – констатировала газета Kölnische Rundschau.А бывший посол Германии в Вашингтоне и бывший директор Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер назвал сам факт подобной утечки "максимально токсичным".Впрочем, действия Бербок не стали для кого-то большим откровением.Находясь на должности главы немецкого внешнеполитического ведомства, она всего лишь транслировала текущую повестку Демократической партии США. А теперь, после смены власти, оказалась в подвешенном состоянии.Шансов сохранить свой пост после досрочных немецких выборов, назначенных на 23 февраля, у Анналены попросту нет. И шансов на серьезное политическое будущее, скорее всего, тоже.Поэтому она коротает время, устраивая сцены Трампу и Шольцу.На днях Бербок – в буквальном смысле, с изменившимся лицом – демонстративно убежала с совместного брифинга бывших партнеров по развалившейся правящей коалиции ФРГ. Хотя Олаф даже пытался удержать Анналену за руку.Бербок обвинила канцлера в том, что он отказывает Киеву в очередном транше на сумму три миллиарда евро, но хитрый оппортунист Шольц все равно остался непреклонным в своем решении.Он все еще пытается уцепиться за власть через различные коалиционные схемы, вопреки крайне неблагоприятной социологии.По данным свежего опроса компании Ipsos, пессимистичные настроения среди немцев достигли максимума за десять лет. Только 27% жителей страны считают экономическую ситуацию в государстве хорошей. Да и сам Шольц, под давлением фактов, тоже признается, что дела идут плохо."В бюджете на 2025 год нам не хватает около 26 миллиардов евро… Нельзя сказать, что 26 млрд появятся сами по себе. Денег нет", – сказал он вчера в своем интервью.В предвыборных опросах лидирует блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем, которого поддержали 30% респондентов. "Альтернативу для Германии" поддержал 21% избирателей, "Зеленые" получили 15% поддержки, а социал-демократы во главе с Шольцем – только 14%.Игра Шольца рассчитана на то, что его "осмотрительная" позиция в отношении Украины найдет отклик у электората, который категорически не хочет продолжения и эскалации украинского конфликта. В то время как Мерц и Бербок требуют поставить Киеву немецкие дальнобойные ракеты и новые кредитные транши.Однако, электорат не забыл, что канцлер три года исправно поставлял оружие и деньги киевскому режиму.А, кроме того, Шольц не вызывает никакого доверия у новой американской власти, и даже успел вступить в конфликт с Илоном Маском.Судя по приглашению Хрупаллы, команда Трампа, скорее всего, считала бы для себя предпочтительной перезагрузку немецкой политической элиты. Но даже если за "Альтернативу для Германии" проголосует больше избирателей (ее сторонники часто не говорят о своем выборе во время предварительных соцопросов), у нее не хватит голосов на формирование самостоятельного правительства.А запрет на любые коалиции с АдГ является для остальных немецких партий принципиальным табу.Поэтому Германия находится перед выборами в полностью неопределенной подвешенной ситуации.В Берлине устраивают истерики и ждут, что будет делать на своем посту Трамп – расплачиваясь за полную утрату своей политической субъектности в экономике и политике.Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела проблемы дипломатии ФРГ в публикации Кто начал войну на Украине и как её завершить. Что сказал Путин в интервью Центральному телевидению Китая

https://ukraina.ru/20250118/1060366436.html

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эксклюзив, украина, германия, сша, вашингтон, анналена бербок, олаф шольц, дональд трамп, еврокомиссия, bild