https://ukraina.ru/20250122/1060447394.html

Европейский перекрёсток. Тревожное выжидание и неприятие - реакция европейских лидеров и СМИ на Трампа

Европейский перекрёсток. Тревожное выжидание и неприятие - реакция европейских лидеров и СМИ на Трампа - 22.01.2025 Украина.ру

Европейский перекрёсток. Тревожное выжидание и неприятие - реакция европейских лидеров и СМИ на Трампа

Прошедшая накануне инаугурация президента США Дональда Трампа предсказуемо останется главной темой на многие дни и недели.

2025-01-22T06:05

2025-01-22T06:05

2025-01-22T06:05

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Сам американский лидер высокопарно назвал начало своего повторного правления "началом золотого века Америки", "революцией здравого смысла", и всё в таком духе. Следили за мероприятием, разумеется, во всём мире, но почти все европейские лидеры – онлайн.Последовавшая реакция вышла неоднородной и осторожной – как и ожидалось. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своём телеграм-канале констатировал, что страны ЕС "не знают, что им ожидать"."Президент США вступил в должность. Очевидно, что многие страны ЕС не знают, чего им ожидать. По всей видимости, они были бы рады снова подчиниться господину (уже бывшему президенту США Джо) Байдену, но он не оправдал ожиданий. Совет: постарайтесь полагаться на себя", – написал он.Премьер-министр Италии Джорджа Мелони – единственная среди действующих европейских политиков, кого Трамп пригласил на свой праздник. В сущности, он мог этого и не делать: традиционно на инаугурации президентов США страны представляли высокопоставленные дипломаты.Однако, помимо Мелони, был приглашён и президент Аргентины Хавьер Милей и заместитель председателя КНР Хань Чжэн, Индию и Японию также в порядке исключения представили главы МИД – Субраманьям Джайшанкар и Ёсимаса Хаяси.Мелони, как пишет испанская газета El País, в Вашингтоне представляла "правое крыло" европейской политики, намереваясь установить с новой американской администрацией "особые отношения", по аналогии "привилегированной дружбы" между США и Великобританией после Второй мировой войны, по определению Уинстона Черчилля."Премьер-министр Италии заявляет о своей роли лидера крайне правых на континенте и стремится быть привилегированным собеседником "Двадцати семи" как с Белым домом, так и с Илоном Маском", – пишет автор материала Иниго Домингес.Европейский Союз официально был представлен своим послом в США – Паулой Пиньо. Ещё один почётный гость – бывший генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. По информации Spiegel, Трамп лично просил его присутствовать.Французская мобилизация, шведская обеспокоенностьОдним из первых и достаточно эпатажно прокомментировал воцарение Трампа президент Франции Эммануэль Макрон: в эфире телеканала BFM он сделал заявление, которое журналисты назвали "тонким предупреждением Трампу", и, конечно же, об Украине."Не обманывайте себя, война в Украине не закончится ни завтра, ни послезавтра. Сегодняшняя задача заключается в том, чтобы дать Украине средства для прочности и вступить в любые будущие переговоры на позиции силы. Задача завтра, когда военные действия прекратятся, будет за собой дать Украине гарантии против любого возвращения войны на ее территории и гарантии нашей собственной безопасности", – сказал он.Киеву он посоветовал "продержаться и вступить в любые будущие переговоры с позиции силы", а самой сенсационной стала его фраза:"Франция должна быть готова объявить мобилизацию, когда настанет нужный день".Сам Трамп в своей инаугурационной речи Украину, как и Россию не упоминал. Лишь позже, общаясь с журналистами в Овальном кабинете, он пошутил, что из обещанных 24 часов у него остаётся полдня на урегулирование конфликта, а также сказал, что Владимир Зеленский готов к переговорам и к тому, чтобы заключить сделку. Готов ли к её заключению президент РФ Владимир Путин – вопрос, отметил американский лидер.На его слова обратили внимание многие, включая министра экономики и финансов Швеции Элизабет Свантессон.В Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС по вопросам экономики и финансов она сказала журналистам, что тот факт, что Трамп не говорил об Украине сразу же после присяги, вызывает обеспокоенность.Свантессон сообщила, что у неё назначена встреча с украинским коллегой Сергеем Марченко, который сможет рассказать, "что происходит на Украине и в чём она нуждается".Она также в очередной раз повторила, что "антироссийские санкции работают" и их необходимо продолжать. Нюанс лишь в том, что сама же шведская министр и оговорилась – не только отдельные европейские политики, но даже и Международный валютный фонд уже сомневаются в этих тезисах, "транслируя нарративы Кремля".Многие европейские лидеры встречаются сегодня на Международном экономическом форуме в Давосе. Отправился туда и Зеленский, и не приглашённая в Белый Дом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Она заявила, что ЕС будет отстаивать свои ценности, а американская экономика зависит от европейской, а потому, соответственно, Европа будет принимать свои собственные решения. Ранее эту мысль резче выражал недавно назначенный премьер-министр Франции Франсуа Байру: Евросоюз, по его мнению, должен противостоять Трампу и его политике.Бомба Трампа: чего опасаются в ЕвропеВ интервью изданию Украина.ру политолог Дмитрий Бабич отмечает, что нужно быть готовыми к самым неожиданным вестям, так как Европа полностью во власти той идеологии, которой Трамп объявил войну в США."Он разворошил осиное гнездо. Само обещание того, что он запретит упоминание других гендеров, кроме мужчины и женщины, уже неприемлемо в Евросоюзе. Это одна из основ нынешнего ЕС. Поэтому будут взаимные санкции и взаимные оскорбления.Евросоюз предложил Трампу обмен, пообещав повысить военные расходы больше пяти процентов в обмен на отказ США вести торговую войну. Даже если Трамп примет это практичное предложение, мир между ним и ЕС продлится недолго, слишком велики идеологические разногласия. Речь Трампа — это бомба, брошенная в Евросоюз и его ценности", — объяснил эксперт.С этим, полагает он, связано и то, что европейскую элиту за редким исключением не позвали на инаугурацию, и даже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, имеющий репутацию "европейского друга Трампа", отказался ехать.Что же касается исключений – ими оказались правые и ультраправые политики, такие как французские правые – Найджел Фарадж и члены партии "Национальное объединение" Луи Алиот, Жюльен Санчес и Александр Сабату, сопредседатель немецкой "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла, лидер ультраправой французской партии "Реконкиста" Эрик Земмур и лидером партии европейских консерваторов и реформистов Польши, экс-премьер страны Матеуш Моравецкий.Последний в эти дни запомнился курьёзом – накануне торжественного мероприятия он пришёл на митинг Трампа без документов и старался подтвердить свою личность страницей из "Википедии".В материале для Украина.ру Игорь Сердюков объясняет, почему важно то, кого Трамп пригласил из Германии – всё ещё одной из сильнейших экономик ЕС, несмотря на значительные проблемы после взрывов "Северных потоков", экспериментов с зелёной энергетикой и беспрецедентной помощи Украине.В частности, он рассказывает об опубликованной в газете Bild в воскресенье "секретной дипломатической депеше", которую послал на имя главы МИД ФРГ Анналены Бербок посол Германии в США Андреас Михаэлис."Его телеграмма подробно расписывает многочисленные угрозы американской демократии, которые якобы несет за собой повторное избрание Трампа, и составлена в максимально недружественном духе по отношению к новой американской администрации.К примеру, немецкого дипломата беспокоит, что Трамп может развернуть против своих противников репрессии, разрушит основы конституционного правления в Америке, и насадит своих людей во всех ключевых силовых ведомствах, включая министерство юстиции и ФБР. (…)Бербок оперативно признала факт подлинности секретной депеши, и среди германских экспертов мало кто сомневается, что утечку организовали непосредственно в германском МИДе, специально для того, чтобы насолить Трампу.Немецкие политологи считают такие действия откровенно глупыми, потому что они разрушают отношения между Берлином и Вашингтоном", – пишет автор издания.В целом же, на данный момент лидеры стран ЕС мало успели сказать конкретного о своих ожиданиях от партнёрства или противостояния с Трампом, а большинство их позиций оцениваются как "тревожное выжидание".Заголовки европейской прессы же колеблются в диапазоне от нейтрально-публицистических с цитатами Трампа о "золотом веке Америки", "втором сезоне" и всего в таком духе – до панических и откровенно хамских "Возвращение деревенского идиота", "Кошмар начинается снова" и "Да поможет нам Бог…"Полный текст материала Игоря Сердюкова о ситуации в Германии и её отношениях с Трампом: Германия в шоке. Почему немецких лидеров не позвали на инаугурацию Трампа

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Сергей Зуев

эксклюзив, сша, украина, германия, дональд трамп, джорджи мелони, владимир зеленский, ес, нато, мид