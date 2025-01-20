https://ukraina.ru/20250120/1060417779.html

Игорь Прокопенко: Я не верю в будущее политики Трампа и в то, что теперь за Украину будет платить Европа

Игорь Прокопенко: Я не верю в будущее политики Трампа и в то, что теперь за Украину будет платить Европа - 20.01.2025 Украина.ру

Игорь Прокопенко: Я не верю в будущее политики Трампа и в то, что теперь за Украину будет платить Европа

Инаугурацией Трамп зацементирует свои заявления, в том числе по Украине. Возможно, что он также оживит замороженные отношения с Россией и вернет дипломатов в Вашингтон.

2025-01-20T21:38

2025-01-20T21:38

2025-01-20T21:40

интервью

китай

россия

сша

дональд трамп

джо байден

владимир путин

инаугурация

украина

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Об том в интервью изданию Украина.ру рассказал российский документалист и телеведущий Игорь Прокопенко. Дональд Трамп 20 января официально вступил в должность 47-го президента США. — Игорь Станиславович, на круглом столе "Возвращение в Белый дом Дональда Трампа: новый виток американской политики?" в ММПЦ "Россия сегодня" вы сказали, что ожидаете усиление коммуникаций между США и Россией? На каких конкретно направлениях это будет?— Сегодня между Вашингтоном и Москвой официальные отношения настолько в замерзшем состоянии находятся, что я ожидаю оживления по всем направлениям.Во-первых, думаю, что вернется часть наших дипломатов в Вашингтон, которых последние годы одного за другим последовательно высылали оттуда. Поэтому, первый шаг — это вернуться негласно к дипломатам. Как часто бывает, высылают таких людей с помпой, а возвращают потихоньку, особенно об этом не распространяясь.Во-вторых, полагаю, будет увеличено количество консультаций в нише политического ведомства. То есть мы опять начнем разговаривать. А в нашей ситуации просто начало разговора — это уже результат. К чему приведут эти контакты и насколько будут результативны — второй вопрос.— А с чего могут начаться такие разговоры?— С обсуждения, с консультаций. Например, когда речь идет о звонках высших лиц государства (в данном случае Путина и Трампа), то таким разговорам предваряется большая консультационная работа. К какому выводу должны прийти руководители, как правило, оговаривается тоже заранее.Будут работать эксперты, консультанты по разным направлениям. В первую очередь, конечно, это внешняя политика, экономика, Украина, отношения со странами Европы — с наиболее одиозными режимами типа Великобритании, Германии, Польши и Франции.— Как считаете, санкции будут сняты с России?— Санкции в данном случае это инструмент внешней политики Соединенных Штатов Америки по отношению к нашей стране. Поэтому в зависимости от ситуации, например в случае достижения каких-то договоренностей между государствами или уступок со стороны России, санкции могут сильно снизиться.Они могут и, наоборот, увеличиваться, если российская сторона будет проявлять в каком-то смысле твердость, настаивая на своей позиции.Однако я лично не жду каких-то кардинальных изменений санкционной политики: что ослабление ограничений может быть серьезным. Если это произойдет, то скорее будет что-то незначительное, в общем перечне. В то же время еще сильнее давить на Россию тоже невозможно. Если будет усиление, то максимум на 5–10%.— Вы согласны с утверждениями, что Трамп хочет переложить бремя Украины полностью на Европу?— Честно говоря, так не считаю. Я не верю в разговоры, что теперь за все будет платить Европа. Я полагаю, что Соединенные Штаты Америки провоцировали, раздували много лет пожар во взаимоотношениях между Украиной и Россией, они вложили туда огромное количество финансов.Не говоря уже о том, что Трамп из соображений имиджа не может просто так Украину бросить.Европа в данном случае лишь превращается в передовой отряд, как говорили раньше, американского империализма, в буферную зону. Но, я считаю, в любом случае первую скрипку будет играть Вашингтон, который сохраняет прямое управление конфликтом на Украине.— То есть Европа полностью будет делать, что скажут США?— Да. Ранее Америка решала несколько задач, в том числе вопрос лишения экономического и политического суверенитета Европы. Хотя в течение какого-то времени Европа обладала хоть какой-то субъектностью. Было свое мнение у Германии, Австрии, Италии. А сегодня уже нет этого. Европейские лидеры выродились.Теперь европейские страны, в частности Германия, Польша, Франция, присоединившиеся к ним Финляндия и Швеция, с удовольствием стали приспешниками американской политики. От них мало чего зависит. При этом любопытный факт: чем меньше и чем менее значима страна, типа Эстонии, Латвии, тем более жёсткую и хамскую риторику она ведет — поскольку от нее ничего не зависит.Что касается Великобритании, тут всё несколько сложнее. В течение многих столетий именно Великобритания была самым последовательным, непримиримым и коварным геополитическим противником Российской Империи, Советского Союза и сегодняшней России. Обратите внимание, что позиция Лондона звучит гораздо жёстче, чем риторика Вашингтона.При этом и Вашингтон, и Лондон проводят одну и ту же политику. Лондон более последовательный, Вашингтон более импульсивный и как бы по-голливудски направлен на внешний мир.Но они как два сиамских близнеца: срослись спинами, время от времени друг друга кусают, но в принципе это единый политический и экономический организм с одними геостратическими, геополитическими целями — доминировать в мире.Поэтому когда применяют в этом отношении слово "англосаксы", несмотря на то, что оно звучит достаточно экзотически, на самом деле оно правильное.— Что лично вы ждете от Трампа? Что он еще может сказать?— Все, что он мог, он уже сказал. Он же заявил, что планирует подписать почти 100 указов сразу после инаугурации и отменить все, что инициировал Байден.[Избранный президент США Дональд Трамп выступил перед многотысячной толпой на последнем митинге перед своей инаугурацией, пообещав восстановить страну и вернуть ее на правильный путь. Он заявил, что отменит все "глупые" указы администрации своего предшественника Джо Байдена в первые часы после вступления в должность.]Поэтому вряд ли Трамп скажет что-то больше, чем уже сказал. Думаю, что инаугурация лишь зацементирует все его заявления, создав прочный фундамент для его правления.В то же время, в чем проблема Трампа? Не вступив в должность, он уже хромая утка. Да, за ним возникла какая-то команда, в отличие от 2017-го года. Но ему 78 лет, а у него всего лишь 4 года президентства. За такое время вряд ли можно что-то сильно поменять в такой стране как Америка.Невозможно решить то огромное количество проблем, которые Трамп обозначил для себя. Это реально в том случае, если будет преемственность политики. Но я не верю в преемственность политики Трампа. На мой взгляд, его политика консерватизма или изоляционизма обречена.— Почему?— Потому что главная повестка западного мира в глобальном противостоянии с Россией и Китаем. В долгосрочной перспективе у стратегической линии, которую обозначил Трамп, нет никаких перспектив. Изоляционизм Трампа обречен, у него, повторюсь очень мало времени.Хотя я считаю, что Трамп может принести также большую пользу даже за эти 4 года. Он почистит какие-то ненужные вещи, убрав излишества из глобальной повестки, которые на сегодняшний день существуют. Так что его приход не бесполезен для США.— Как вы сегодня можете оценить перспективы будущих отношений в стратегическом треугольнике Китай – Россия – США?— Китай — удивительная и очень сложная страна. Я знаю Китай, образно говоря, немножко дольше, чем многие из тех, кто сегодня говорит о нем. Потому что я был одним из первых, кто в начале 2000-х сделал первый совместный российско-китайский игровой кинопроект. (Тогда еще все наши проблемы и надежды были связаны с Европой и Вашингтоном.)Например, когда российский бизнес только начал выстраивать отношения с китайскими предпринимателями, многие на эйфории обманулись тем, что на Китае можно заработать много денег. В реальности же китайцы — жесткие, сложные бизнесмены, которые ставят в приоритет личные отношения — если хотите, дружбу.И когда получаются дружественные связи между российским или китайским бизнесменом или политиком, тогда все вопросы решаются. Это верх доверия и эффективности.Я полагаю, что лидеров РФ и КНР именно такие отношения сейчас связывают, поэтому мы и достигаем таких высоких результатов взаимодействия.В то же время Китай блюдет свои интересы. Есть известная фраза: у Англии нет вечных союзников и постоянных врагов — вечны и постоянны её интересы. То же самое и с Китаем, к которому сложно применить формулу "сам погибай, а товарища выручай".Впишется ли Китай за другую страну? Нет. Он будет защищать собственные интересы.И важно понимать, как работает этот принцип. Поэтому так осторожно, деликатно и последовательно российская администрация сегодня выстраивает отношения с Китаем. И в этом смысле для нас Китай является надежным союзником.Но, еще раз: этого не нужно переоценивать, а лишь нужно следовать в дельте комфортных взаимосвязей, и тогда Пекин будет верен своим союзническим отношениям.Что еще важно знать. Если говорить о глобальном противостоянии, что нужно коллективному Западу от России? Территории и ресурсы. Что нужно США от Китая? Китай — это источник зарабатывания денег.В чем заключалось экономическое чудо Китая конца 70-х годов? Тут были две составляющие. Первое — это дешевая рабочая сила, когда огромное число китайцев были готовы работать за еду, за тарелку риса. Второе — абсолютное пренебрежение Китая к своей экологической безопасности.Именно поэтому весь американский западный рынок и экономика переехали быстренько туда. В течение многих лет выстроилась ситуация, при которой коллективный Запад, в первую очередь в лице США и Великобритании, вкладывали деньги в Китай, и получали колоссальные прибыли.Рабочая сила дешевая, строй какие угодно вредные предприятия, и так далее. Мы, например, раньше ездили в Китай снимать фильмы, потому что это было бюджетнее, чем в России.Сейчас, конечно, все изменилось. Сегодня Китай не такой, какой он был 30 лет назад. В Китае тяжелая ситуация с экологией, и страна вкладывает титанические финансы в отработку этой повестки, в том числе чтобы ликвидировать последствия быстрого зарабатывания денег.Кроме того, сегодня в Китае миллиардеров больше, чем во всем коллективном Западе. Сегодня Китай скупил огромное количество западных ресурсов. Сегодня выросло благосостояние Китая.Тем не менее, Китай интересен США с точки зрения зарабатывания денег. Поэтому я считаю, что невозможна горячая война между Китаем и США. Какой смысл Америке с ним воевать, если она лишится колоссальных прибылей? В отличие от России, от которой США нужны только ископаемые ресурсы и территории. О том, почему Пекин максимально заинтересован в сохранении статуса-кво в отношениях с Вашингтоном и Москвой, в том числе что касается украинского кризиса, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Неизвестность или партнерство? Кирилл Бабаев о том, что ждет США, Китай и РФ после прихода Трампа.

https://ukraina.ru/20250120/1060402304.html

https://ukraina.ru/20250118/1060363171.html

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россия

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, китай, россия, сша, дональд трамп, джо байден, владимир путин, инаугурация, украина