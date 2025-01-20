Игорь Прокопенко: Я не верю в будущее политики Трампа и в то, что теперь за Украину будет платить Европа
21:38 20.01.2025 (обновлено: 21:40 20.01.2025)
Инаугурацией Трамп зацементирует свои заявления, в том числе по Украине. Возможно, что он также оживит замороженные отношения с Россией и вернет дипломатов в Вашингтон.
Об том в интервью изданию Украина.ру рассказал российский документалист и телеведущий Игорь Прокопенко.
Дональд Трамп 20 января официально вступил в должность 47-го президента США.
— Игорь Станиславович, на круглом столе "Возвращение в Белый дом Дональда Трампа: новый виток американской политики?" в ММПЦ "Россия сегодня" вы сказали, что ожидаете усиление коммуникаций между США и Россией? На каких конкретно направлениях это будет?
— Сегодня между Вашингтоном и Москвой официальные отношения настолько в замерзшем состоянии находятся, что я ожидаю оживления по всем направлениям.
Во-первых, думаю, что вернется часть наших дипломатов в Вашингтон, которых последние годы одного за другим последовательно высылали оттуда. Поэтому, первый шаг — это вернуться негласно к дипломатам. Как часто бывает, высылают таких людей с помпой, а возвращают потихоньку, особенно об этом не распространяясь.
Во-вторых, полагаю, будет увеличено количество консультаций в нише политического ведомства. То есть мы опять начнем разговаривать. А в нашей ситуации просто начало разговора — это уже результат. К чему приведут эти контакты и насколько будут результативны — второй вопрос.
— А с чего могут начаться такие разговоры?
— С обсуждения, с консультаций. Например, когда речь идет о звонках высших лиц государства (в данном случае Путина и Трампа), то таким разговорам предваряется большая консультационная работа. К какому выводу должны прийти руководители, как правило, оговаривается тоже заранее.
Будут работать эксперты, консультанты по разным направлениям. В первую очередь, конечно, это внешняя политика, экономика, Украина, отношения со странами Европы — с наиболее одиозными режимами типа Великобритании, Германии, Польши и Франции.
— Как считаете, санкции будут сняты с России?
— Санкции в данном случае это инструмент внешней политики Соединенных Штатов Америки по отношению к нашей стране. Поэтому в зависимости от ситуации, например в случае достижения каких-то договоренностей между государствами или уступок со стороны России, санкции могут сильно снизиться.
Они могут и, наоборот, увеличиваться, если российская сторона будет проявлять в каком-то смысле твердость, настаивая на своей позиции.
Однако я лично не жду каких-то кардинальных изменений санкционной политики: что ослабление ограничений может быть серьезным. Если это произойдет, то скорее будет что-то незначительное, в общем перечне. В то же время еще сильнее давить на Россию тоже невозможно. Если будет усиление, то максимум на 5–10%.
Трамп
Трамп
— Вы согласны с утверждениями, что Трамп хочет переложить бремя Украины полностью на Европу?
— Честно говоря, так не считаю. Я не верю в разговоры, что теперь за все будет платить Европа. Я полагаю, что Соединенные Штаты Америки провоцировали, раздували много лет пожар во взаимоотношениях между Украиной и Россией, они вложили туда огромное количество финансов.
Не говоря уже о том, что Трамп из соображений имиджа не может просто так Украину бросить.
Европа в данном случае лишь превращается в передовой отряд, как говорили раньше, американского империализма, в буферную зону. Но, я считаю, в любом случае первую скрипку будет играть Вашингтон, который сохраняет прямое управление конфликтом на Украине.
— То есть Европа полностью будет делать, что скажут США?
— Да. Ранее Америка решала несколько задач, в том числе вопрос лишения экономического и политического суверенитета Европы. Хотя в течение какого-то времени Европа обладала хоть какой-то субъектностью. Было свое мнение у Германии, Австрии, Италии.
— Да. Ранее Америка решала несколько задач, в том числе вопрос лишения экономического и политического суверенитета Европы. Хотя в течение какого-то времени Европа обладала хоть какой-то субъектностью. Было свое мнение у Германии, Австрии, Италии.
А сегодня уже нет этого. Европейские лидеры выродились.
Теперь европейские страны, в частности Германия, Польша, Франция, присоединившиеся к ним Финляндия и Швеция, с удовольствием стали приспешниками американской политики. От них мало чего зависит.
При этом любопытный факт: чем меньше и чем менее значима страна, типа Эстонии, Латвии, тем более жёсткую и хамскую риторику она ведет — поскольку от нее ничего не зависит.
Что касается Великобритании, тут всё несколько сложнее. В течение многих столетий именно Великобритания была самым последовательным, непримиримым и коварным геополитическим противником Российской Империи, Советского Союза и сегодняшней России. Обратите внимание, что позиция Лондона звучит гораздо жёстче, чем риторика Вашингтона.
При этом и Вашингтон, и Лондон проводят одну и ту же политику. Лондон более последовательный, Вашингтон более импульсивный и как бы по-голливудски направлен на внешний мир.
Но они как два сиамских близнеца: срослись спинами, время от времени друг друга кусают, но в принципе это единый политический и экономический организм с одними геостратическими, геополитическими целями — доминировать в мире.
Поэтому когда применяют в этом отношении слово "англосаксы", несмотря на то, что оно звучит достаточно экзотически, на самом деле оно правильное.
© AP / Evan Vucci
© AP / Evan Vucci
— Что лично вы ждете от Трампа? Что он еще может сказать?
— Все, что он мог, он уже сказал. Он же заявил, что планирует подписать почти 100 указов сразу после инаугурации и отменить все, что инициировал Байден.
[Избранный президент США Дональд Трамп выступил перед многотысячной толпой на последнем митинге перед своей инаугурацией, пообещав восстановить страну и вернуть ее на правильный путь. Он заявил, что отменит все "глупые" указы администрации своего предшественника Джо Байдена в первые часы после вступления в должность.]
Поэтому вряд ли Трамп скажет что-то больше, чем уже сказал. Думаю, что инаугурация лишь зацементирует все его заявления, создав прочный фундамент для его правления.
В то же время, в чем проблема Трампа? Не вступив в должность, он уже хромая утка. Да, за ним возникла какая-то команда, в отличие от 2017-го года. Но ему 78 лет, а у него всего лишь 4 года президентства. За такое время вряд ли можно что-то сильно поменять в такой стране как Америка.
Невозможно решить то огромное количество проблем, которые Трамп обозначил для себя. Это реально в том случае, если будет преемственность политики. Но я не верю в преемственность политики Трампа. На мой взгляд, его политика консерватизма или изоляционизма обречена.
— Почему?
— Потому что главная повестка западного мира в глобальном противостоянии с Россией и Китаем. В долгосрочной перспективе у стратегической линии, которую обозначил Трамп, нет никаких перспектив. Изоляционизм Трампа обречен, у него, повторюсь очень мало времени.
Хотя я считаю, что Трамп может принести также большую пользу даже за эти 4 года. Он почистит какие-то ненужные вещи, убрав излишества из глобальной повестки, которые на сегодняшний день существуют. Так что его приход не бесполезен для США.
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Китай
— Как вы сегодня можете оценить перспективы будущих отношений в стратегическом треугольнике Китай – Россия – США?
— Китай — удивительная и очень сложная страна. Я знаю Китай, образно говоря, немножко дольше, чем многие из тех, кто сегодня говорит о нем. Потому что я был одним из первых, кто в начале 2000-х сделал первый совместный российско-китайский игровой кинопроект. (Тогда еще все наши проблемы и надежды были связаны с Европой и Вашингтоном.)
Например, когда российский бизнес только начал выстраивать отношения с китайскими предпринимателями, многие на эйфории обманулись тем, что на Китае можно заработать много денег. В реальности же китайцы — жесткие, сложные бизнесмены, которые ставят в приоритет личные отношения — если хотите, дружбу.
И когда получаются дружественные связи между российским или китайским бизнесменом или политиком, тогда все вопросы решаются. Это верх доверия и эффективности.
Я полагаю, что лидеров РФ и КНР именно такие отношения сейчас связывают, поэтому мы и достигаем таких высоких результатов взаимодействия.
В то же время Китай блюдет свои интересы. Есть известная фраза: у Англии нет вечных союзников и постоянных врагов — вечны и постоянны её интересы. То же самое и с Китаем, к которому сложно применить формулу "сам погибай, а товарища выручай".
Впишется ли Китай за другую страну? Нет. Он будет защищать собственные интересы.
И важно понимать, как работает этот принцип. Поэтому так осторожно, деликатно и последовательно российская администрация сегодня выстраивает отношения с Китаем. И в этом смысле для нас Китай является надежным союзником.
Но, еще раз: этого не нужно переоценивать, а лишь нужно следовать в дельте комфортных взаимосвязей, и тогда Пекин будет верен своим союзническим отношениям.
Что еще важно знать. Если говорить о глобальном противостоянии, что нужно коллективному Западу от России? Территории и ресурсы. Что нужно США от Китая? Китай — это источник зарабатывания денег.
© CC0, PixabayСША Китай
© CC0, Pixabay
США Китай
В чем заключалось экономическое чудо Китая конца 70-х годов? Тут были две составляющие. Первое — это дешевая рабочая сила, когда огромное число китайцев были готовы работать за еду, за тарелку риса. Второе — абсолютное пренебрежение Китая к своей экологической безопасности.
Именно поэтому весь американский западный рынок и экономика переехали быстренько туда. В течение многих лет выстроилась ситуация, при которой коллективный Запад, в первую очередь в лице США и Великобритании, вкладывали деньги в Китай, и получали колоссальные прибыли.
Рабочая сила дешевая, строй какие угодно вредные предприятия, и так далее. Мы, например, раньше ездили в Китай снимать фильмы, потому что это было бюджетнее, чем в России.
Сейчас, конечно, все изменилось. Сегодня Китай не такой, какой он был 30 лет назад. В Китае тяжелая ситуация с экологией, и страна вкладывает титанические финансы в отработку этой повестки, в том числе чтобы ликвидировать последствия быстрого зарабатывания денег.
Кроме того, сегодня в Китае миллиардеров больше, чем во всем коллективном Западе. Сегодня Китай скупил огромное количество западных ресурсов. Сегодня выросло благосостояние Китая.
Тем не менее, Китай интересен США с точки зрения зарабатывания денег. Поэтому я считаю, что невозможна горячая война между Китаем и США. Какой смысл Америке с ним воевать, если она лишится колоссальных прибылей? В отличие от России, от которой США нужны только ископаемые ресурсы и территории.
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