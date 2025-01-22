https://ukraina.ru/20250122/1060452833.html

Главное за ночь 22 января

Главное за ночь 22 января - 22.01.2025 Украина.ру

Главное за ночь 22 января

ПВО за ночь уничтожила восемь украинских беспилотников: шесть - над территорией Ростовской области и по одному – над Курской и Воронежской, сообщили в... Украина.ру, 22.01.2025

2025-01-22T08:09

2025-01-22T08:09

2025-01-22T08:09

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ПВО за ночь уничтожила восемь украинских беспилотников: шесть - над территорией Ростовской области и по одному – над Курской и Воронежской, сообщили в Минобороны РФ.Группировка войск "Запад" в зоне спецоперации за сутки уничтожила две французские авиабомбы Hammer и 12 БПЛА, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- в Курской области освобожден н.п. Николаево-Дарьино. Группировка войск "Север" сообщает, что наша морская пехота продолжает уничтожение противника в Куриловке и окрестностях. На следующий рубеж обороны западнее Куриловки подразделения противника ССО "Восток", которые будут выполнять задачи линейных пехотных подразделений. Кроме того, ВСУ продолжают наращивать группировку в Суджанском приграничье;- севернее Купянска на правом берегу р. Оскол ВС России продолжают продвигаться в западную часть н.п. Двуречная, в центральной части севернее и южнее реки Нижняя Двуречная;- в Часовом Яре южнее Огнеупорного комбината и в микрорайоне "Новосеверный" продолжаются бои в застройке;- на Покровском направлении ВС России продвинулись вдоль лесополос юго-западнее н.п. Славянка. Южнее идут бои в районе Петропавловки и Шевченко в направлении Андреевки;- в Великой (Большой) Новоселке подразделения противника, которые должны были обеспечить отход основных сил ВСУ, сбежали, чтобы не попасть в окружение. Продолжается освобождение населённого пункта. Оставшийся гарнизон противника получает противоречивые команды, не имеет возможности подвоза и эвакуации, при этом продолжает оказывать сопротивление; - на Запорожском фронте по всему фронту велась активная контрбатарейная борьба с обеих сторон. В небе наблюдалось большое количество ударных и разведывательных БПЛА.Орбан призвал Евросоюз отказаться от санкций против России, потому что они наносят ущерб лишь самому ЕС.Трамп выразил надежду на контакт с Путиным "очень скоро" и подтвердил, что возможность прекращения поставок оружия Киеву изучается.Подробнее о первых шагах Трампа на посту американского лидера - в материале Вбросы и реальность: как сочетаются заявления Трампа и его первые шаги – Ордуханян на сайте Украина.ру.

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новости, россия, ростовская область, курская область, дональд трамп, виктор орбан, владимир путин, вооруженные силы украины, ес