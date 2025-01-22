Главное за ночь 22 января - 22.01.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 22 января
Главное за ночь 22 января - 22.01.2025 Украина.ру
Главное за ночь 22 января
ПВО за ночь уничтожила восемь украинских беспилотников: шесть - над территорией Ростовской области и по одному – над Курской и Воронежской, сообщили в... Украина.ру, 22.01.2025
2025-01-22T08:09
2025-01-22T08:09
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ПВО за ночь уничтожила восемь украинских беспилотников: шесть - над территорией Ростовской области и по одному – над Курской и Воронежской, сообщили в Минобороны РФ.Группировка войск "Запад" в зоне спецоперации за сутки уничтожила две французские авиабомбы Hammer и 12 БПЛА, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- в Курской области освобожден н.п. Николаево-Дарьино. Группировка войск "Север" сообщает, что наша морская пехота продолжает уничтожение противника в Куриловке и окрестностях. На следующий рубеж обороны западнее Куриловки подразделения противника ССО "Восток", которые будут выполнять задачи линейных пехотных подразделений. Кроме того, ВСУ продолжают наращивать группировку в Суджанском приграничье;- севернее Купянска на правом берегу р. Оскол ВС России продолжают продвигаться в западную часть н.п. Двуречная, в центральной части севернее и южнее реки Нижняя Двуречная;- в Часовом Яре южнее Огнеупорного комбината и в микрорайоне "Новосеверный" продолжаются бои в застройке;- на Покровском направлении ВС России продвинулись вдоль лесополос юго-западнее н.п. Славянка. Южнее идут бои в районе Петропавловки и Шевченко в направлении Андреевки;- в Великой (Большой) Новоселке подразделения противника, которые должны были обеспечить отход основных сил ВСУ, сбежали, чтобы не попасть в окружение. Продолжается освобождение населённого пункта. Оставшийся гарнизон противника получает противоречивые команды, не имеет возможности подвоза и эвакуации, при этом продолжает оказывать сопротивление; - на Запорожском фронте по всему фронту велась активная контрбатарейная борьба с обеих сторон. В небе наблюдалось большое количество ударных и разведывательных БПЛА.Орбан призвал Евросоюз отказаться от санкций против России, потому что они наносят ущерб лишь самому ЕС.Трамп выразил надежду на контакт с Путиным "очень скоро" и подтвердил, что возможность прекращения поставок оружия Киеву изучается.Подробнее о первых шагах Трампа на посту американского лидера - в материале Вбросы и реальность: как сочетаются заявления Трампа и его первые шаги – Ордуханян на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, ростовская область, курская область, дональд трамп, виктор орбан, владимир путин, вооруженные силы украины, ес
Новости, Россия, Ростовская область, Курская область, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ЕС

Главное за ночь 22 января

08:09 22.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба снарядами "Краснополь" из гаубицы 2А65 "Мста-Б" ЦВО на Красноармейском направлении
Стрельба снарядами Краснополь из гаубицы 2А65 Мста-Б ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ПВО за ночь уничтожила восемь украинских беспилотников: шесть - над территорией Ростовской области и по одному – над Курской и Воронежской, сообщили в Минобороны РФ.
Группировка войск "Запад" в зоне спецоперации за сутки уничтожила две французские авиабомбы Hammer и 12 БПЛА, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":
- в Курской области освобожден н.п. Николаево-Дарьино. Группировка войск "Север" сообщает, что наша морская пехота продолжает уничтожение противника в Куриловке и окрестностях. На следующий рубеж обороны западнее Куриловки подразделения противника ССО "Восток", которые будут выполнять задачи линейных пехотных подразделений. Кроме того, ВСУ продолжают наращивать группировку в Суджанском приграничье;
- севернее Купянска на правом берегу р. Оскол ВС России продолжают продвигаться в западную часть н.п. Двуречная, в центральной части севернее и южнее реки Нижняя Двуречная;
- в Часовом Яре южнее Огнеупорного комбината и в микрорайоне "Новосеверный" продолжаются бои в застройке;
- на Покровском направлении ВС России продвинулись вдоль лесополос юго-западнее н.п. Славянка. Южнее идут бои в районе Петропавловки и Шевченко в направлении Андреевки;
- в Великой (Большой) Новоселке подразделения противника, которые должны были обеспечить отход основных сил ВСУ, сбежали, чтобы не попасть в окружение. Продолжается освобождение населённого пункта. Оставшийся гарнизон противника получает противоречивые команды, не имеет возможности подвоза и эвакуации, при этом продолжает оказывать сопротивление;
- на Запорожском фронте по всему фронту велась активная контрбатарейная борьба с обеих сторон. В небе наблюдалось большое количество ударных и разведывательных БПЛА.
Орбан призвал Евросоюз отказаться от санкций против России, потому что они наносят ущерб лишь самому ЕС.
Трамп выразил надежду на контакт с Путиным "очень скоро" и подтвердил, что возможность прекращения поставок оружия Киеву изучается.
Подробнее о первых шагах Трампа на посту американского лидера - в материале Вбросы и реальность: как сочетаются заявления Трампа и его первые шаги – Ордуханян на сайте Украина.ру.
 
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Заголовок открываемого материала
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09:00Разрушительные санкции, разные подходы к прекращению конфликта. Главное на Украине на утро 22 января
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