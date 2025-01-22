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Трамп назвал условие для введения новых санкций против России

Трамп назвал условие для введения новых санкций против России - 22.01.2025 Украина.ру

Трамп назвал условие для введения новых санкций против России

Президент США Дональд Трамп допустил введение новых санкций против РФ, в том случае, если Кремль не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление новый американский лидер сделал, отвечая на вопрос журналистов, введет ли он дополнительные санкции против РФ, если руководство страны не пойдет на переговоры

2025-01-22T11:05

2025-01-22T11:05

2025-01-22T11:05

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В среду, 22 января, американская газета Wall Street Journal сообщила читателям, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения конфликта в течение ста дней. В то же время, добавило издание "практически никто" не думает, что Келлог сможет это сделать.Ранее Трамп неоднократно утверждал, что завершит конфликт на Украине за 24 часа, как только вступит в должность президента США. Накануне, когда ему, напомнили эти слова, новый глава американского государства сказал: "Прошла только половина дня, у меня есть еще половина дня", добавив, что "мы постараемся покончить с этим так быстро, как возможно", а Владимир Зеленский уже готов к заключению сделки."Он сказал мне, что хочет заключения сделки. Зеленский хочет заключения сделки", – сказал Трамп и призвал президента РФ Владимира Путина тоже быть готовым к заключению сделки, так как считает, что это будет в интересах России.Ряд экспертов оптимистически настроены в отношении российско-американских отношений после прихода в Белый Дом Дональда Трампа. Однако не все разделяют этот позитивный настрой, считая, что интересы, которые новый американский лидер будет продвигать – это его собственные.В частности, ранее американское издание Bloomberg утверждало, что Трамп продолжит на Украине политику своего предшественника Джо Байдена, а телеканал CNN добавил, что администрация предыдущего президента обсудила с командой Трампа вопрос присвоения замороженных на европейских счетах активов РФ. И администрация будущего лидера США Дональда Трампа якобы "идею в целом поддерживает".Параллельно претендент на пост американского министра обороны в администрации Трампа Пит Хегсет отмечал, что новый президент хотел бы урегулировать украинский конфликт так, чтобы это принесло выгоду Украине. Он также подчеркнул, что окружение Трампа знает, чью сторону занять при разрешении кризиса, но не рассказал, будет ли администрация избранного президента США поддерживать Украину в дальнейшем.Между тем, президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва открыта к диалогу с Вашингтоном по Украине.В понедельник, 20 января, Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Это его второй срок в этой должности. Первый раз Трамп управлял США в 2017-2021 годах.Трамп стал первым с XIX века политиком в истории США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Ранее такое удавалось только Гроверу Кливленду, который был 22-ым (1885—1889) и 24-ым (1893—1897) президентом США от Демократической партии.О решениях Трампа, принятых в первый день своего президентства - материал Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указов.

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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, кит келлог, владимир путин, bloomberg, cnn, санкции