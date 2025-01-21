https://ukraina.ru/20250121/1060435010.html

Триумф воли: Трамп широкими мазками перекрашивает мир в коричневый

Триумф воли: Трамп широкими мазками перекрашивает мир в коричневый - 21.01.2025 Украина.ру

Триумф воли: Трамп широкими мазками перекрашивает мир в коричневый

Дональд Трамп за сутки своего президентства успел оглушить мир своими первыми решениями: от переименования Мексиканского залива в Американский и выхода из ВОЗ вплоть до прекращения всей внешней финпомощи (привет Украине).

2025-01-21T15:28

2025-01-21T15:28

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Трамп даже посягнул на святое – Конституцию США, которая гарантирует каждому родившемуся на территории США американское гражданство. Это право для "понаехавших" он отнял. "Американская мечта" умерла. Что придет ей на смену – анализировали эксперты на своих страницах в соцсетях.Экономист Алексей КущКосмос, железные дороги, металлургия, энергетика, автомобилестроение. В общем - реальная экономика, средний и рабочий класс. Панамский канал. В геополитике - "Доктрина Монро 2.0.". США концентрируются на Западном полушарии.В основном - все мои прогнозы прошлого года. И даже срыв фонограммы гимна США в финале и его исполнение а капелла - очень символично. Вместо фонограммы, которая остается с демократами - живой голос новой политики республиканцев. В Америке новый консервативный лидер и Трамп будет другим президентом, по сравнению со своей первой каденцией на этом посту.Кстати, вся техническая корпоратократия США с Трампом. Это символизирует начало той самой эпохи платформенного технокапитализма 21 века. ...Технократическая модель - единственная конкурентоспособная система в мегатехнологическом 21 веке. В гонке технологий побеждают технократы и технологи, а не "вечные активисты". Потому что страна, сделавшая ставку не на первых, а на вторых, в итоге не может сама производить даже порох.Писатель Захар ПрилепинВ ближайшие 4 года Россию будут принуждать сдать всех своих, всех, кого мы обнадёжили, снова назвали друзьями, пригласили в БРИКС. В ближайшие 4 года нас не раз еще будут учить тому, что "нацизм" и "коммунизм" - одно и то же, что на самом деле Гитлер был "социалистом", что СССР был мировым позором и злом, и всё, что еще в мире осталось, порожденного той страной - надо вытоптать. Вам будут неустанно объяснять, что всё зло - от "левачья", а "левачьё" - это Байден, Ленин, Гитлер, Сталин, Харрис и трансгендеры, которых придумал Маркс; поэтому надо больше "правого", "коричневого", больше зиг...Придётся это пережить. Зига Маска дала старт новой схватке. Знаменательно, что это случилось в день смерти Ленина. Они, впрочем, забыли, что Ленин всегда живой. Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаТрамп пообещал Америке величие. Устоит ли мир? В чём главный "месседж" инаугурационной речи президента Трампа? Америка — больше не такая, какой она была все последние годы при Демпартии: космополитичной, наднациональной, многополой, с размытой идентичностью "гегемона без роду и племени". Теперь всё будет иначе.С бездарной woke-повесткой, которой Америка успела заразить весь мир, покончено. Величие США отныне вновь будет строиться на вере в Бога, на сугубо национальных интересах, на консервативных ценностях, на всём том, за счёт чего Штаты "выиграли XX век", одолев всех врагов.Эта была речь проповедника, речь визионера — произнесённая от имени не выскочки-одиночки, не лидера партии, а общенационального вождя, кем, без сомнения, видит себя Трамп. И здесь он во многом прав: запрос на обновление внутри США колоссальный — как и стремление заново перекроить этот мир по новым лекалам, потому что старые лекала оказались негодными — даром что они тоже были американскими. Удастся ли? ... Многие озвученные им "челленджи" немедленно порождали вопросы и сомнения. Сомнение 1: на всё про всё у Трампа — четыре года. На следующий срок он претендовать не может (хотя кто в наши дни уверен в незыблемости конституции США?), так что незавершённые дела придётся сдавать преемнику (Вэнсу?). С надеждой, что тот сможет работать в том же ключе, но сперва победит на выборах.Сомнение 2: даже 10% от озвученного Трампом потребуют от его команды беспрецедентной эффективности работы. Под силу ли ей это? Большой вопрос. Даже самый прославленный из них, Илон Маск, не раз был пойман на откровенном прожектёрстве — чего уж говорить про остальных.Сомнение 3: при всей консолидации американских элит, у Трампа остаются и враги, и партийное болото, и пресловутый Deep State. Возможностей исказить, затормозить или вовсе торпедировать решения Трампа у Демпартии США и нелояльной ему части "глубинного государства" предостаточно, даже несмотря на огромные полномочия, которыми тот обладает. Безусловно, Трамп учёл свой прошлый негативный президентский опыт. Да и ряд озвученных им инициатив — не такой уж бином Ньютона. По пошлинам против других государств в Вашингтоне, похоже, сформировался консенсус. Обуздать ЛГБТ-повестку — тоже дело несложное, как и переименовать Мексиканский залив в Американский. Но вот, например, отмена цензуры в текущих условиях — это утопия. Более того, вместо этого в США теперь легко может возникнуть ситуация "отныне педофилов смело называем извращенцами — но попробуйте только похвалить Россию или Китай!.."А уж прекращение вмешательства США в мировые кризисы выглядит задачей поистине невозможной. Подразумевающей не просто переосмысление роли Америки в современном мире, но и её полный откат куда-то в начало XX века, в эпоху изоляционизма и самоощущения острова… Способны ли Штаты на подобное самоуничижение? Крайне сомнительно.Всё это означает, что России при Трампе придётся трудно. Не только потому, что этот "альфа-самец" постарается сейчас всем доказать свою крутость. Не только из-за воодушевления бьющей копытом Америки. Но и потому, что заявленные Трампом геополитические амбиции бросают в дикую, непредсказуемую турбулентность всю планету — и Россию вместе с ней. Задача России в этих условиях — осмыслить эту новую американскую и геополитическую реальность и внести серьёзные коррективы в собственную политику — как внешнюю, так и внутреннюю.Публицист Максим ШевченкоБлагодаря затянувшейся на годы СВО, Америка решила многие свои экономические вопросы - подсадила ЕС на американский газ и укрепила финансово-экономическую зависимость Европы от США, подняла военную промышленность, обеспечила экономический рост. Теперь США хотят сбросить с себя непредусмотренное (то, что не уложились в неделю - это упрек со стороны Трампа, расчет был именно на неделю) бремя финансирования Украины. Полное примирение России и Украины, России и Европы не в интересах Вашингтона. Ему нужна именно "сделка" - краткосрочные, но очевидные выгоды для Кремля (ослабление санкций), уменьшение невозвратных (политических) расходов США, дальнейшая деградация Европейского союза.... Пусть проигравший плачет. Но, чтобы с тобой считались, ты должен выиграть. В этом смысл послания Трампа Путину.Историк и публицист Борис МячинЧто ж, это случилось. Трамп опять президент. Правда, ничего из того, чего мы не знали бы ранее, на инаугурации Трамп не сказал. ... Воспринимать эту болтовню на полном серьезе может только очень наивный человек, который в зрелом возрасте все еще верит в то, что подарки под елку кладет лично Дед Мороз. Важно то, о чем в таких случаях умалчивают. А умалчивают обычно о самых тяжелых проблемах, однозначного решения которым нет. А умолчал Трамп об Украине и о том, что он будет делать с этой гирей на ногах, оставленной ему в наследство Байденом. Странно было бы ожидать, конечно, что новый (на самом деле старый) топ-менеджер начнет с признания действительно критического просчета своей компании, тем более, что автор этого просчета в Капитолии все еще сидел с лицом ходячего мертвеца. Об Украине скажут только спустя несколько дней, причем в крайне агрессивной для России форме. Попытка разговаривать с позиции силы, потом обида, потом признание, что разговаривать с позиции силы невозможно, еще потом - очередной провал, и под конец озвученного 6-месячного срока обвал, - после чего от безысходности будет подписан хоть какой-нибудь мир, во избежание еще более мрачной катастрофы. Так это обычно бывает. Трамп - это победа и поражение одновременно. Так тоже бывает в истории очень часто... С одной стороны, он одержал победу над своими американскими демократами, с другой - он будет вынужден идти на серьезные внешнеполитические уступки, которые он будет старательно замазывать и изображать себя миротворцем, игнорируя все то, что не вписывается в трампистскую концепцию истории. Было бы неплохо, чтобы мы, обитатели этого периода истории, научились понимать это и видели, что на самом деле мы находимся в точке очень низкого старта, при котором три политические квазирелигии Нового времени (национализм, коммунизм, либерализм) с 20 января 2025 года абсолютно точно мертвы, потому что этим "богам" уже никто не верит. Мы перешли в пространство чистого вакуума истории, в котором "богом" может объявить себя любой дурак или лжепророк. И люди будут страстно искать таких лжепророков, и будут молиться какому-нибудь зигующему Маску, и будут верить, что Маск скоро отвезет всех желающих на Марс, где будут яблони цвести. Никуда он вас не отвезет. Потому что сначала нужно решить земные проблемы. Всё.Директор Института изучения мировых рынков Алексей БобровскийВ центре внимания инаугурация Трампа. Но перелистнем страницу. Он уже начал писать распоряжения, увольняя госдеповцев, сделал массу заявлений. Все как бы должны понять: Америка снова обречена стать великой! Предложил бы больше теперь обращать внимание на те структуры, которые будут саботировать сей процесс. Это военные, спецслужбы и Госдеп - они проводники интересов большого капитала, давно управляющего США. Как часто сносилась верхушка Госдепа и ЦРУ? И что это давало?Не секрет, что почти вся история США в XX веке, это противостояние президентов с этими группами, влияющими на политику. Франклин Рузвельт со своим "Новым курсом", убедительно победил Герберта Гувера на выборах. Ибо в таком отвратительном положении, как при Гувере США никогда не были - Великая депрессия. Но реально развернуться Рузвельт не мог до начала 1940-х. Уже в первые годы правления он чуть было не налетел на заговор. Крупному капиталу дали хорошую отдушину - участие в индустриализации СССР и снятие барьеров при работе с Германией. Однако на траекторию уверенного роста США вышли только к 1942-му. Внутри США Рузвельт "рубил тесто" Госдепа, верхушки военных и разведки. Осенью 1941-го Госдеп почти открыто саботировал его приказ помогать СССР. Разведка, в лице Даллеса, с 1943 контактировала с Третьим рейхом, играя свою игру. Два года военные США месте с британцами как могли оттягивали открытие второго фронта. Рузвельт выделил СССР $10 млрд кредита на восстановление после войны. Госдеп и Трумэн отменили все в первую же неделю после его смерти. Несмотря на тяжелую болезнь Рузвельта, есть версия, что устранили президента спецслужбы США (будем считать это конспирологией). ... Никсон - последний внеклановый президент США. После него Картер, Рейган, два Буша, Клинтон, Обама и Байден, - не просто проводники интересов той или иной группы капитала, но с Клинтона по сути оформилась тенденция уменьшения роли института президента США в управлении процессами. Корпорации и ведомства, работающие как корпорации, на всех уровнях стали принимать решения. Сможет ли это изменить Трамп? Ну, допустим, навязывание операций по смене пола со школы он отменит. Но это не значит - справиться с биг-фармой. Ну, уволит госдеповцев. А дальше что? На каких других людей Трамп собрался менять этих манекенов? Это же не мэм-койн запустить.Читайте также: Чтобы помнили. Трамп пообещал Америке золотой век и полеты на Марс, а врагам - разгром

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