Противник отдаст Донбасс, но зубами держится за Суджу: Алехин про ситуацию на разных направлениях СВО
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
Российские военные владеют оперативно-тактической инициативой в Донбассе, ВСУ будут вынуждены его отдать. На ключевом для всей СВО Харьковском направлении сейчас развернулись ожесточенные бои. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Выход на оперативный простор – это когда российская армия нанесет по глубине и ширине фронта такой удар, который позволит частям выйти к Днепру. Но такого удара сейчас нет, рассказал эксперт.
При этом ВС России владеют оперативно-тактической инициативой в Донбассе, ВСУ будут вынуждены его отдать. При этом по Запорожской и Херсонской области еще есть вопросы, указал обозреватель.
Алехин также отметил, что на ключевом для всей СВО направлении – Харьковская область — сейчас развернулись ожесточенные бои (Купянск, Волчанск, Липцы, а также Дергачевский и Золочевский районы). При этом Харьков находится всего в 70 километров от Белгорода, добавил полковник запаса.
А в результате вторжения ВСУ в Курскую область боевые действия уже полгода идут на "старых" российских территориях. Украинская армия зубами держится за Суджанский район, поэтому наносит удары по Рыльску и Льгову, подчеркнул Алехин.
"Более того, несмотря на понесенные потери, враг по-прежнему вынашивает планы контрнаступления. Короче говоря, ситуация не такая радостная и спокойная, как об этом говорят. Все очень напряженно", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО - в интервью Виталия Киселева: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику на сайте Украина.ру.
20 января, 19:58Военный волонтер Роман Алехин: Россия готовится сделать с ВСУ под Сумами то же, что и под ПокровскомЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.