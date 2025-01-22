https://ukraina.ru/20250122/1060430400.html

Противник отдаст Донбасс, но зубами держится за Суджу: Алехин про ситуацию на разных направлениях СВО

Противник отдаст Донбасс, но зубами держится за Суджу: Алехин про ситуацию на разных направлениях СВО - 22.01.2025 Украина.ру

Противник отдаст Донбасс, но зубами держится за Суджу: Алехин про ситуацию на разных направлениях СВО

Российские военные владеют оперативно-тактической инициативой в Донбассе, ВСУ будут вынуждены его отдать. На ключевом для всей СВО Харьковском направлении сейчас развернулись ожесточенные бои. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-01-22T06:00

2025-01-22T06:00

2025-01-22T06:00

новости

донбасс

россия

днепр

геннадий алехин

бои

вс рф

суджа

наступление

курская область

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Выход на оперативный простор – это когда российская армия нанесет по глубине и ширине фронта такой удар, который позволит частям выйти к Днепру. Но такого удара сейчас нет, рассказал эксперт.При этом ВС России владеют оперативно-тактической инициативой в Донбассе, ВСУ будут вынуждены его отдать. При этом по Запорожской и Херсонской области еще есть вопросы, указал обозреватель.Алехин также отметил, что на ключевом для всей СВО направлении – Харьковская область — сейчас развернулись ожесточенные бои (Купянск, Волчанск, Липцы, а также Дергачевский и Золочевский районы). При этом Харьков находится всего в 70 километров от Белгорода, добавил полковник запаса.А в результате вторжения ВСУ в Курскую область боевые действия уже полгода идут на "старых" российских территориях. Украинская армия зубами держится за Суджанский район, поэтому наносит удары по Рыльску и Льгову, подчеркнул Алехин."Более того, несмотря на понесенные потери, враг по-прежнему вынашивает планы контрнаступления. Короче говоря, ситуация не такая радостная и спокойная, как об этом говорят. Все очень напряженно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО - в интервью Виталия Киселева: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250120/1060412391.html

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