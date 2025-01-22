Противник отдаст Донбасс, но зубами держится за Суджу: Алехин про ситуацию на разных направлениях СВО - 22.01.2025 Украина.ру
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Противник отдаст Донбасс, но зубами держится за Суджу: Алехин про ситуацию на разных направлениях СВО
Противник отдаст Донбасс, но зубами держится за Суджу: Алехин про ситуацию на разных направлениях СВО - 22.01.2025 Украина.ру
Противник отдаст Донбасс, но зубами держится за Суджу: Алехин про ситуацию на разных направлениях СВО
Российские военные владеют оперативно-тактической инициативой в Донбассе, ВСУ будут вынуждены его отдать. На ключевом для всей СВО Харьковском направлении сейчас развернулись ожесточенные бои. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-01-22T06:00
2025-01-22T06:00
новости
донбасс
россия
днепр
геннадий алехин
бои
вс рф
суджа
наступление
курская область
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Выход на оперативный простор – это когда российская армия нанесет по глубине и ширине фронта такой удар, который позволит частям выйти к Днепру. Но такого удара сейчас нет, рассказал эксперт.При этом ВС России владеют оперативно-тактической инициативой в Донбассе, ВСУ будут вынуждены его отдать. При этом по Запорожской и Херсонской области еще есть вопросы, указал обозреватель.Алехин также отметил, что на ключевом для всей СВО направлении – Харьковская область — сейчас развернулись ожесточенные бои (Купянск, Волчанск, Липцы, а также Дергачевский и Золочевский районы). При этом Харьков находится всего в 70 километров от Белгорода, добавил полковник запаса.А в результате вторжения ВСУ в Курскую область боевые действия уже полгода идут на "старых" российских территориях. Украинская армия зубами держится за Суджанский район, поэтому наносит удары по Рыльску и Льгову, подчеркнул Алехин."Более того, несмотря на понесенные потери, враг по-прежнему вынашивает планы контрнаступления. Короче говоря, ситуация не такая радостная и спокойная, как об этом говорят. Все очень напряженно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО - в интервью Виталия Киселева: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250120/1060412391.html
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днепр
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Новости
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новости, донбасс, россия, днепр, геннадий алехин, бои, вс рф, суджа, наступление, курская область, харьковская область, волчанск, днепр (река), сво, детали, спецоперация
Новости, Донбасс, Россия, Днепр, Геннадий Алехин, бои, ВС РФ, Суджа, наступление, Курская область, Харьковская область, Волчанск, Днепр (река), СВО, детали, Спецоперация

Противник отдаст Донбасс, но зубами держится за Суджу: Алехин про ситуацию на разных направлениях СВО

06:00 22.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
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Российские военные владеют оперативно-тактической инициативой в Донбассе, ВСУ будут вынуждены его отдать. На ключевом для всей СВО Харьковском направлении сейчас развернулись ожесточенные бои. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Выход на оперативный простор – это когда российская армия нанесет по глубине и ширине фронта такой удар, который позволит частям выйти к Днепру. Но такого удара сейчас нет, рассказал эксперт.
При этом ВС России владеют оперативно-тактической инициативой в Донбассе, ВСУ будут вынуждены его отдать. При этом по Запорожской и Херсонской области еще есть вопросы, указал обозреватель.
Алехин также отметил, что на ключевом для всей СВО направлении – Харьковская область — сейчас развернулись ожесточенные бои (Купянск, Волчанск, Липцы, а также Дергачевский и Золочевский районы). При этом Харьков находится всего в 70 километров от Белгорода, добавил полковник запаса.
А в результате вторжения ВСУ в Курскую область боевые действия уже полгода идут на "старых" российских территориях. Украинская армия зубами держится за Суджанский район, поэтому наносит удары по Рыльску и Льгову, подчеркнул Алехин.
"Более того, несмотря на понесенные потери, враг по-прежнему вынашивает планы контрнаступления. Короче говоря, ситуация не такая радостная и спокойная, как об этом говорят. Все очень напряженно", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО - в интервью Виталия Киселева: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику на сайте Украина.ру.
Роман Алехин СВО - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
20 января, 19:58
Военный волонтер Роман Алехин: Россия готовится сделать с ВСУ под Сумами то же, что и под ПокровскомЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
НовостиДонбассРоссияДнепрГеннадий АлехинбоиВС РФСуджанаступлениеКурская областьХарьковская областьВолчанскДнепр (река)СВОдеталиСпецоперация
 
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