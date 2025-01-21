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"И на Марсе будут яблони цвести": куда и зачем понесло Маска

"И на Марсе будут яблони цвести": куда и зачем понесло Маска - 21.01.2025 Украина.ру

"И на Марсе будут яблони цвести": куда и зачем понесло Маска

В ходе своей инаугурационной речи Дональд Трамп опять упомянул о полёте на Марс. Илон Маск не зря скакал, немов той зайчик, на митингах MAGA – его проект получит теперь дополнительные государственные или гарантированные государством средства. Хотя, конечно, вероятность высадки американской экспедиции на Марс в течении четырёх лет невелика

2025-01-21T14:19

2025-01-21T14:19

2025-01-21T14:19

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Меня, однако, заинтересовали не столько перспективы марсианского проекта Маска (хотя это, конечно, будет интересно), сколько реакция на него российского сегмента социальных сетей. По моим наблюдениям, преобладающей оценкой было – "ага, так же как они на Луну слетали", и это прискорбно.Во-первых, освоение космоса – дело всего человечества, и успех "стартапов" (что бы не имелось в виду под этим словом) Маска и Безоса – это и наш успех тоже, безотносительно личностей (Королёв тоже, знаете ли, не гладью вышивал).Во-вторых, меня неприятно удивила распространённость в России конспирологической теории "лунного заговора" (она же – "лунная афера"). Хотя чему удивляться на фоне популярности "новой хронологии" и выдуманного в конце XX века "древнерусского язычества"?Концепция "лунной аферы", сводящаяся к тому, что американцы на Луну не летали, а доказательства сфальсифицированы, выглядит обоснованной патриотическими соображениями. Советский Союз, первым запустив спутник, пилотируемый космический корабль и орбитальную станцию, "лунную гонку" проиграл всухую – не только не успел за американцами, но и, после ряда аварийных запусков ракеты Н-1, вообще отказался от пилотируемого полёта к Луне. Что, конечно, нанесло стране имиджевый ущерб и способствовало появлению мыслей о том, что если этого не смогли сделать даже мы, то этого вообще никто не мог сделать.Так? Не так. Дело в том, что сама по себе концепция "лунной аферы" имеет… американское происхождение. И в наших палестинах появилась сравнительно поздно.В моём детстве обсуждалась масса разного рода странных явлений – шаровая молния, снежный человек, загадка Тунгусского метеорита, Бермудский треугольник… Обширная и канувшая в Лету, не будучи толком исследованной, мифология времён границы второй и третьей НТР (большинство этих тем возникли в 1940-50-х годах, 70-80-е почти ничего нового тут не привнесли, так же, как и сама по себе третья НТР – компьютерная эпоха породила свою мифологию).Некоторые из этих тем, как, например, зелёные человечки на летающих блюдцах, нашли своё отражение в современной поп-культуре. Другие вообще забылись – мало кто вспомнит сейчас такое "вещество" как "красная ртуть" и, тем более, сможет перечислить его удивительные свойства (я, кстати, тоже).Так вот – среди этих тем я не помню американцев, не летавших на Луну. Какие-то следы должны были быть в официозной советской прессе, где вспоминали иногда разную чепуху вроде плоской Земли (в рубрике "их нравы") и даже походя поругивали "Звёздные войны" (за "империю зла" разумеется), но критики людей, отрицавших полёты на Луну, я не припомню (ну разве что те же "плоскоземельцев", в чьей вселенной полёты на Луну не возможны).Впрочем нет. "Лунная афера" смогла преодолеть "железный занавес", была признана идеологически выверенной и запущена в народные массы.В 1980-е годы в советский прокат были запущены две основанные на американских конспирологических концепциях фантастические ленты – "Ангар-18" и "Козерог-1". На самом деле второй фильм начали демонстрировать в 1980 году, а первый – в 1983-м. В моей памяти они появились в прокате почти одновременно, с разницей в несколько месяцев, в 1983 или 1984 году (возможно, так оно и было там, где я жил – по особенностям тогдашней прокатной практики с ограниченным количеством копий)."Ангар-18" – фильм про то, как "правительство скрывает" (сакральная фраза, лежащая в основе всех конспирологических концепций) факт посещения Земли инопланетянами. Понятно, тарелку в ангаре не утаишь, да она, к тому же, ещё и оказывается небьющейся."Козерог-1" гораздо интереснее – это фильм о несостоявшемся пилотируемом полёте к Марсу. Чтобы избежать огласки и не потерять финансирование, злоумышленники из НАСА снимают фильм о полёте на Марс на Земле с участием реальных астронавтов (отсылка к известному факту, что часть "лунной хроники" снималась во время тренировок). Однако, подопытные астронавты разбегаются, как герой повести "Омон-Ра" Виктора Пелевина, и Правда (именно так – с большой буквы) становится известной людям.Всё это, разумеется, подавалось под тем соусом, что пропаганда империалистических стран всегда врёт, в отличие от СССР, который всегда говорит правду.Насколько я помню, никто и никогда не считал и не считает эти два фильма документальными или хотя бы основанными на реальных событиях. И это даже странно – в "Козероге" присутствуют настолько прямолинейные аллюзии на лунную программу, что я долго считал, что он посвящён именно полёту на Луну… Забыл просто, что там речь шла о Марсе.И об СССР, который всегда говорит правду (не всегда) – тут просто почвы не было для возникновения таких концепций. СССР первенство США признал сразу же, в том числе во всей научной и научно-популярной литературе, освящённой авторитетом Королёва, Келдыша, Глушко и других отцов советской космической программы (самой, как вы понимаете, передовой в мире). При этом программа "Аполлон", с опорой на американские источники, разбиралась детально, не исключая несчастного полёта "Аполлона-13" (его, естественно, разбирали очень тщательно, пытаясь найти какие-то встроенные недостатки капиталистического способа производства). Со свободой слова же в СССР было, как известно, не очень – ляпать глупости разрешалось не всем и не по любому поводу.Перед конспирологами, естественно, встаёт вопрос – как же так получилось, что СССР первенство США признал, если ему это не выгодно?"Исследователи" обычно уходят от этого вопроса, жонглируя доказательствами того, что "американцы не могли" и "на фото всё должно быть не так". Если же их заставить отвечать, то получается чепуха. Приходилось читать, например, что СССР признал полёт на Луну в обмен на проведение в стране рыночных реформ через 20 лет…Я, если честно, знаю непротиворечивый ответ на этот вопрос – его дал уже упомянутый Пелевин в своём первом романе в 1991 году: СССР потому признал первенство США, потому что США перед этим признали первенство СССР. А так-то шага Армстронга не было потому, что не было полёта Гагарина. Но какой же "патриот" на американской закваске в этом признается?Вообще же решить вопрос с американским первенством очень легко – слетать и посмотреть. Главное – решить технические проблемы и не допускать к "посмотреть" конспирологов – если человек заранее уверен, что американцы на Луне не были, он очень многое может не увидеть.Впрочем, вернёмся к Маску – а почему, собственно, люди перестали летать на Луну? Ответ до странности простой – потому что незачем.Ни для кого не секрет, что изначально и советская, и американская космические программы были попутным продуктом военных ракетных программ. До такой степени, что запуск искусственных спутников Королёв учитывал как испытание ракеты Р-7 как межконтинентальной баллистической.Однако потребности космонавтики сразу же оказались чем-то большим, чем было нужно для военного использования. Забавный момент – в изданной в 1962 году книге американского физика Ральфа Лэппа "Kill and Overkill" автор с некоторым недоумением предполагает, что русские, вероятно, "имели в виду создание очень больших атомных боеголовок" массой до 10-15 тонн.Недоумение физика понятно – простое увеличение массы за определённой границей не дает прироста мощности ни в случае с ядерными, ни с обычными зарядами, выход был найден в создании заряда термоядерного. Советский редактор (книга была переведена в 1964 году) вежливо поругивает его – ракеты у нас, дескать, исключительно мирные, а ракетные войска сами по себе завелись – от сырости (12 лет спустя в фильме Даниила Храбровицкого "Укрощение огня" герой Кирилла Лаврова честно говорит, что занимается в основном обороной страны).Программа же "Аполлон" выходила за рамки не только военного, но даже и научного использования – собственно, основным научным результатом пилотируемого полёта на Луну стало установление факта возможности такого полёта. Всё или почти всё остальное могли получить (и получили) автоматические аппараты. Главной составляющей американской лунной программы был престиж. Получив его, США расслабились, а в СССР сочли, что особого престижа в том, чтобы прилететь на Луну вторыми, всё же нет.В дальнейшем пилотируемая космонавтика свелась, по сути, к обслуживанию орбитальных станций, которых никогда не было больше трёх одновременно (сейчас – МКС и "Тяньгун") и решению разовых исследовательских задач.Так зачем нужен полёт к Марсу? Военных целей у такого полёта нет, научные – очень ограниченные (если посадить на марсианский вертолёт наблюдателя, он просто не взлетит), остаётся вопрос престижа.Для Маска элемент престижа в том, что межпланетный полёт должен совершить именно частный корабль (на самом деле, без поддержки государства SpaceX не взлетел бы во всех смыслах, но тут вопрос идеологии, а не здравого смысла и абстрактно понятой "правды"), а для Трампа, в рамках "нетфликс-политики", это реализация его лозунга – США были великими и полетели на Луну, он сделал США великими опять и полетел на Марс.Зачем? Да не зачем. Просто потому, что может себе это позволить.Помогать им в этом деле смысла нет – сами справятся (если повезёт, то надорвутся). Мешать тоже, ибо всё к вящей славе человечества и России, как первой космической державы, в том числе. Ну и устраивать новую космическую гонку тоже не нужно, потому что, повторим, США сейчас решают свои внутренние, сугубо виртуальные задачи.Читайте также: Чтобы помнили. Трамп пообещал Америке золотой век и полеты на Марс, а врагам - разгром

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мнения, история, ссср, сша, россия, илон маск, дональд трамп, наса, космос, луна, марс, космонавтика