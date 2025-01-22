Украина не в НАТО: Зеленский попытался найти виноватых - 22.01.2025 Украина.ру
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Украина не в НАТО: Зеленский попытался найти виноватых
Украина не в НАТО: Зеленский попытался найти виноватых - 22.01.2025 Украина.ру
Украина не в НАТО: Зеленский попытался найти виноватых
Страны Запада лгут и несправедливо относятся к Украине относительно ее членства в НАТО. Об этом журналистам заявил Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
2025-01-22T10:25
2025-01-22T10:25
новости
украина
киев
владимир зеленский
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Также глава киевского режима обвинил Вашингтон и Берлин в том, что они "проиграли диалог с Москвой о членстве Киева в НАТО". По словам Зеленского, он не понимает, почему США и Германия принимали решение, будет ли Украина в НАТО или нет. "Мы независимая страна. Мне кажется, это несправедливое поведение", — заявил он. Подробнее о словах главы киевского режима на форуме — в материале автора издания Украина.ру Татьяны Стоянович Зеленскому послышались "лишние голоса". Что стоит за выступлением главы киевского режима в ДавосеДругие темы: Депутат Шеремет призвал Трампа не повторять две "роковые" ошибки в отношении России
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Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, НАТО, Давос, США, Германия

Украина не в НАТО: Зеленский попытался найти виноватых

10:25 22.01.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Страны Запада лгут и несправедливо относятся к Украине относительно ее членства в НАТО. Об этом журналистам заявил Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе

"Сначала это была не очень прозрачная политика, и они не поддерживали нас в НАТО. Были просто ложные слова, что Украина будет в НАТО, но прошли десятилетия, а Украина не в НАТО", — пожаловался Зеленский, добавив, что нечестными с украинцами были и предыдущие руководители страны, которые уверяли, якобы Киеву пообещали членство в альянсе.

Также глава киевского режима обвинил Вашингтон и Берлин в том, что они "проиграли диалог с Москвой о членстве Киева в НАТО". По словам Зеленского, он не понимает, почему США и Германия принимали решение, будет ли Украина в НАТО или нет.
"Мы независимая страна. Мне кажется, это несправедливое поведение", — заявил он.
Подробнее о словах главы киевского режима на форуме — в материале автора издания Украина.ру Татьяны Стоянович Зеленскому послышались "лишние голоса". Что стоит за выступлением главы киевского режима в Давосе
Другие темы: Депутат Шеремет призвал Трампа не повторять две "роковые" ошибки в отношении России
 
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