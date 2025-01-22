Украина не в НАТО: Зеленский попытался найти виноватых
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Страны Запада лгут и несправедливо относятся к Украине относительно ее членства в НАТО. Об этом журналистам заявил Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
"Сначала это была не очень прозрачная политика, и они не поддерживали нас в НАТО. Были просто ложные слова, что Украина будет в НАТО, но прошли десятилетия, а Украина не в НАТО", — пожаловался Зеленский, добавив, что нечестными с украинцами были и предыдущие руководители страны, которые уверяли, якобы Киеву пообещали членство в альянсе.
"Мы независимая страна. Мне кажется, это несправедливое поведение", — заявил он.
Подробнее о словах главы киевского режима на форуме — в материале автора издания Украина.ру Татьяны Стоянович Зеленскому послышались "лишние голоса". Что стоит за выступлением главы киевского режима в Давосе