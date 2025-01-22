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Украина не в НАТО: Зеленский попытался найти виноватых

Украина не в НАТО: Зеленский попытался найти виноватых - 22.01.2025 Украина.ру

Украина не в НАТО: Зеленский попытался найти виноватых

Страны Запада лгут и несправедливо относятся к Украине относительно ее членства в НАТО. Об этом журналистам заявил Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе

2025-01-22T10:25

2025-01-22T10:25

2025-01-22T10:25

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Также глава киевского режима обвинил Вашингтон и Берлин в том, что они "проиграли диалог с Москвой о членстве Киева в НАТО". По словам Зеленского, он не понимает, почему США и Германия принимали решение, будет ли Украина в НАТО или нет. "Мы независимая страна. Мне кажется, это несправедливое поведение", — заявил он. Подробнее о словах главы киевского режима на форуме — в материале автора издания Украина.ру Татьяны Стоянович Зеленскому послышались "лишние голоса". Что стоит за выступлением главы киевского режима в ДавосеДругие темы: Депутат Шеремет призвал Трампа не повторять две "роковые" ошибки в отношении России

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новости, украина, киев, владимир зеленский, нато, давос, сша, германия