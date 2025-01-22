Удар на Обоянь: Алехин о том, решатся ли ВСУ атаковать "старые" регионы России на стыке областей - 22.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250122/1060433367.html
Удар на Обоянь: Алехин о том, решатся ли ВСУ атаковать "старые" регионы России на стыке областей
Удар на Обоянь: Алехин о том, решатся ли ВСУ атаковать "старые" регионы России на стыке областей - 22.01.2025 Украина.ру
Удар на Обоянь: Алехин о том, решатся ли ВСУ атаковать "старые" регионы России на стыке областей
Противник может нарастить резервы и нанести удар в стык Белгородской и Курской области на Обоянь, чтобы перерезать сообщение между Белгородом и Москвой. Несмотря на потери, командование ВСУ по-прежнему вынашивает планы контрнаступления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-01-22T05:00
2025-01-22T05:00
новости
россия
курская область
белгород
геннадий алехин
вооруженные силы украины
вс рф
белгородская область
наступление
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1c/1052460665_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6e3bef6de91a44045d15e9d446f878f9.jpg
После вторжения ВСУ в Курскую область боевые действия уже полгода идут на "старых" российских территориях. Противник "зубами" держится за Суджанский район и наносит удары по Льгову и Рыльску, рассказал эксперт.Несмотря на понесенные потери, командование ВСУ по-прежнему вынашивает планы контрнаступления и может атаковать еще один участок российского приграничья, отметил он. Учитывая, что они уже пытались нарастить усилия под Суджей, добавил обозреватель.Для ВСУ было бы безумием атаковать Белгородскую область, учитывая, что у них за спиной четыре плацдарма, которые удерживают и расширяют ВС РФ (Волчанск, Липцы, Дергачевский и Золочевский район, а также Купянск, который берут в полуокружение), отметил полковник запаса.Но противник может нарастить резервы и нанести удар на Обоянь в стык Белгородской и Курской областей, чтобы перерезать транспортное сообщение между Белгородом и Москвой, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО - в интервью Виталия Киселева: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250121/1060417118.html
россия
курская область
белгород
белгородская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1c/1052460665_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9db755b97eeeb0fda2088bd7c0905782.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курская область, белгород, геннадий алехин, вооруженные силы украины, вс рф, белгородская область, наступление, сво, всу, детали, спецоперация
Новости, Россия, Курская область, Белгород, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Белгородская область, наступление, СВО, ВСУ, детали, Спецоперация

Удар на Обоянь: Алехин о том, решатся ли ВСУ атаковать "старые" регионы России на стыке областей

05:00 22.01.2025
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Противник может нарастить резервы и нанести удар в стык Белгородской и Курской области на Обоянь, чтобы перерезать сообщение между Белгородом и Москвой. Несмотря на потери, командование ВСУ по-прежнему вынашивает планы контрнаступления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
После вторжения ВСУ в Курскую область боевые действия уже полгода идут на "старых" российских территориях. Противник "зубами" держится за Суджанский район и наносит удары по Льгову и Рыльску, рассказал эксперт.
Несмотря на понесенные потери, командование ВСУ по-прежнему вынашивает планы контрнаступления и может атаковать еще один участок российского приграничья, отметил он. Учитывая, что они уже пытались нарастить усилия под Суджей, добавил обозреватель.
"С военной точки зрения это будет авантюрой, но это вполне возможно. ВСУ же действуют несамостоятельно, а под кураторством Пентагона. Насчет Брянской области – это вряд ли. Скорее, речь идет о территории Белгородской области", — подчеркнул Алехин.
Для ВСУ было бы безумием атаковать Белгородскую область, учитывая, что у них за спиной четыре плацдарма, которые удерживают и расширяют ВС РФ (Волчанск, Липцы, Дергачевский и Золочевский район, а также Купянск, который берут в полуокружение), отметил полковник запаса.
Но противник может нарастить резервы и нанести удар на Обоянь в стык Белгородской и Курской областей, чтобы перерезать транспортное сообщение между Белгородом и Москвой, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО - в интервью Виталия Киселева: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику на сайте Украина.ру.
Роман Алехин интервью
Вчера, 06:30
Роман Алехин: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом миреУкраина видела курскую авантюру в качестве сильного фундамента для переговоров. Но этот сильный фундамент превратится в ее слабость, потому что к началу решающих переговоров никакой Украины на нашей территории уже не останется, считает социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
 
НовостиРоссияКурская областьБелгородГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныВС РФБелгородская областьнаступлениеСВОВСУдеталиСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:45Прорыв фронта и широкомасштабное наступление: Алехин объяснил, когда изменится ситуация в зоне СВО
05:30"Искандеров" недостаточно: эксперт рассказал, по каким объектам на Украине мог бы прилететь "Орешник"
05:15"Мы к готовы компромиссам": Ищенко о том, на каких условиях Россия готова учитывать позицию Запада
05:00Удар на Обоянь: Алехин о том, решатся ли ВСУ атаковать "старые" регионы России на стыке областей
04:55"Наш танкист в отличие от укропа не будет бить по мирным домам". Чем отличается российская армия от ВСУ
04:45"Огрызки Украины": политолог о названии страны, которой Россия может дать гарантии безопасности
04:30Конфедерация Галиции и Подолья: Ищенко о том, почему вместо остатков Украины необходимо новое государство
04:15"Такой зонтик установлен только вокруг Москвы": Алехин рассказал, хватает ли сил ПВО на приграничье
04:00Прекрасный новый мир: Ищенко объяснил, почему Россия готова к компромиссам, но на своих условиях
03:45Охватываем ВСУ с двух сторон: Алехин раскрыл, как изменилась тактика ВС РФ со времен взятия Авдеевки
03:30"Япония танцует вокруг Курил": эксперт о том, как Россия пыталась решить вопрос островных территорий
03:15Ищенко объяснил, почему "огрызки" Украины не должны называться "Украиной" и сохранять ее преемственность
03:00"Воздушное наступление нарастает": Алехин о вариантах решения проблемы с атаками украинских БПЛА
21:25Зеленскому послышались "лишние голоса". Что стоит за выступлением главы киевского режима в Давосе
19:54Будущий постпред США в ООН заявила об "антисемитизме" организации и необходимости сдерживания России
19:30Дмитрий Бабич: Трамп бросит в Евросоюз "бомбу", которая пробьет брешь в антироссийском фронте на Украине
19:11Вбросы и реальность: как сочетаются заявления Трампа и его первые шаги – Ордуханян
19:07Банковские работники Львовской области похищали средства клиентов из новых регионов России
18:17Словакия считает вредными для миротворчества обсуждение членства Украины в НАТО
18:10"Русская река" американского президента, Путин позвонил Си, "салют" Маска. Итоги 21 января
Лента новостейМолния