Удар на Обоянь: Алехин о том, решатся ли ВСУ атаковать "старые" регионы России на стыке областей
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
Противник может нарастить резервы и нанести удар в стык Белгородской и Курской области на Обоянь, чтобы перерезать сообщение между Белгородом и Москвой. Несмотря на потери, командование ВСУ по-прежнему вынашивает планы контрнаступления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
После вторжения ВСУ в Курскую область боевые действия уже полгода идут на "старых" российских территориях. Противник "зубами" держится за Суджанский район и наносит удары по Льгову и Рыльску, рассказал эксперт.
Несмотря на понесенные потери, командование ВСУ по-прежнему вынашивает планы контрнаступления и может атаковать еще один участок российского приграничья, отметил он. Учитывая, что они уже пытались нарастить усилия под Суджей, добавил обозреватель.
"С военной точки зрения это будет авантюрой, но это вполне возможно. ВСУ же действуют несамостоятельно, а под кураторством Пентагона. Насчет Брянской области – это вряд ли. Скорее, речь идет о территории Белгородской области", — подчеркнул Алехин.
Для ВСУ было бы безумием атаковать Белгородскую область, учитывая, что у них за спиной четыре плацдарма, которые удерживают и расширяют ВС РФ (Волчанск, Липцы, Дергачевский и Золочевский район, а также Купянск, который берут в полуокружение), отметил полковник запаса.
Но противник может нарастить резервы и нанести удар на Обоянь в стык Белгородской и Курской областей, чтобы перерезать транспортное сообщение между Белгородом и Москвой, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова" на сайте Украина.ру.
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