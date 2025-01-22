https://ukraina.ru/20250122/1060433367.html

Удар на Обоянь: Алехин о том, решатся ли ВСУ атаковать "старые" регионы России на стыке областей

Удар на Обоянь: Алехин о том, решатся ли ВСУ атаковать "старые" регионы России на стыке областей - 22.01.2025 Украина.ру

Удар на Обоянь: Алехин о том, решатся ли ВСУ атаковать "старые" регионы России на стыке областей

Противник может нарастить резервы и нанести удар в стык Белгородской и Курской области на Обоянь, чтобы перерезать сообщение между Белгородом и Москвой. Несмотря на потери, командование ВСУ по-прежнему вынашивает планы контрнаступления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-01-22T05:00

2025-01-22T05:00

2025-01-22T05:00

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После вторжения ВСУ в Курскую область боевые действия уже полгода идут на "старых" российских территориях. Противник "зубами" держится за Суджанский район и наносит удары по Льгову и Рыльску, рассказал эксперт.Несмотря на понесенные потери, командование ВСУ по-прежнему вынашивает планы контрнаступления и может атаковать еще один участок российского приграничья, отметил он. Учитывая, что они уже пытались нарастить усилия под Суджей, добавил обозреватель.Для ВСУ было бы безумием атаковать Белгородскую область, учитывая, что у них за спиной четыре плацдарма, которые удерживают и расширяют ВС РФ (Волчанск, Липцы, Дергачевский и Золочевский район, а также Купянск, который берут в полуокружение), отметил полковник запаса.Но противник может нарастить резервы и нанести удар на Обоянь в стык Белгородской и Курской областей, чтобы перерезать транспортное сообщение между Белгородом и Москвой, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО - в интервью Виталия Киселева: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250121/1060417118.html

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