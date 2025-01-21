Изоляционизм против американской мечты. Трамп посягает на главную основу нации мигрантов - 21.01.2025 Украина.ру
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Изоляционизм против американской мечты. Трамп посягает на главную основу нации мигрантов
Изоляционизм против американской мечты. Трамп посягает на главную основу нации мигрантов - 21.01.2025 Украина.ру
Изоляционизм против американской мечты. Трамп посягает на главную основу нации мигрантов
Как и обещал, в первые часы после принятия присяги и нужных экивоков вежливости перед толпой сторонников новый президент США Дональд Трамп подписал указ, объявляющий "национальную чрезвычайную ситуацию" на границе США и Мексики.
2025-01-21T15:09
2025-01-21T15:09
сша
дональд трамп
эмиграция
движение против нелегальной иммиграции
европа
расизм
мексика
индия
китай
латинская америка
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Это указ о заслоне перед нелегальными иммигрантами, которые идут в США с юга. Другим указом Трамп признал наркокартели международными террористическим организациями и допустил применение силы до борьбы с ними. Это второй удар по нелегальной миграции, которую в своих целях очень активно поощряют, подпитывают и используют как раз наркокартели и наркоторговцы. Они с толпой мигрантов практически бесконтрольно и обильно гонят свое зелье в США.И если сейчас хотя бы поверхностно проанализировать подписанные Трампом документы, то вполне можно сделать вывод, что, с одной стороны, он будет-таки на современном этапе истории США проводить политику американского изоляционизма, уже получившую название "доктрины Донро". От его имени Дональд и по аналогии с "доктриной Монро" начала XIX века, согласно которой все западное полушарие Земли – "вотчина" США, где они сами для себя решили, что вольны распоряжаться бесконтрольно, не допуская ничьего вмешательства или конкуренции.С другой – все указы Трампа свидетельствуют, что США стоят-таки на пороге того, что в средине 80-ых годов прошлого века в СССР назвали "перестройкой". И всем известно, чем закончилась перестройка для СССР – его развалом, ибо благими перестроечными намерениями оказался вымощен путь в преисподнюю.Многие уже сейчас по полету мыслей и задумок сравнивают Дональда Фредовича Трампа с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. И если США пойдут развиваться по Трампу и "доктрине Донро", то их действительно ждет глубинная и масштабная перекройка и переиначивание всех основ жизни в политике (внутренней и внешней), в экономике, в нравственности, в духовной и гуманитарной сферах. А также отказ от всего леволиберального глобалистского мейнстрима, которым США не только жили сами, но и подсадили на него весь остальной от американцев зависимый мир. В первую очередь – Европу, где к власти во многих странах пришли исполнительные и верные, но очень туповатые политики-грантоеды. Как в Украине, где подобные политические прохвосты и авантюристы всё залили кровью войны и слезами горя.И, конечно, учитывая русофобский настрой США и то, что с подачи Америки и верной ей Европы сделали с Украиной, Трампу хочется пожелать успеха именно горбачевского. Если США скукожатся в своих потугах на изменение до уровня злобного, но бессильного загнивающего монстра, то всем может стать легче и лучше, а Россия вздохнет свободнее.И к этому все может в США и прийти. Потому что своей борьбой с нелегальной миграцией Трамп замахнулся на одну из основных идей, с которой США начинались и выросли в крупнейшее и сильнейшее государство мира, которое было и для многих и сейчас остается мировым и гегемоном (тем, с кого берет пример и следуют в его фарватере из страха), и лидером (страной, способной предложить прорывные идеи, за которыми другие страны идут добровольно, ибо они (идеи) ведут к прогрессу и более комфортному уровню жизни большинства людей).Сейчас США выродились из лидера и гегемона в какого-то тупого мирового полицейского, который орет, грозится, бряцает оружием, работает по беспределу, но вызывает только страх, смешанный с презрением к былой силе и величию. На этом презрении и отсутствии страха перед гегемоном, который перестает быть лидером, и восходит к жизни новый многополярный мир, основанный на равноправии всех и справедливости для всех, на равной для всех безопасности.Однако в XVII веке США начинались как нация, потом обретшая свое государство, на идее свободной миграции на свою территорию всех желающих. Без чьего-либо разрешения, благословения, покровительства и даже без документов. Все, кто прибывал через Атлантику или тихий океан в Америку, искали там свободу от прежней жизни, жить которой на старых родинах уже было нельзя. Потому-то и смотрели первые переселенцы на свое новое место обитания, как на "Град на холме", на источник света и процветания для всех, кто их хочет и готов работать для этого. Чтобы молочные реки в кисельных берегах были для всех. И никто со стороны не пудрил мозги излишними наставлениями и гнетом.Многое в США не получилось для всех. Но для большинства это действительно был маяк в построении общества равных возможностей в свободной стране, где всем номинально правит закон.США всегда были и остаются нацией мигрантов. Почти на 100%, потому что малые проценты коренного населения пришельцы либо истребили, либо низвели до скотского существования – эти к построению "града на холме" долгое время не привлекались. Равно как черные рабы, которые личную свободу получили в январе 1865 года. Даже позже, чем в России (в 1861 году), которую в США привыкли считать несвободным гнездилищем реакции и консерватизма.Как свидетельствует "Википедия", даже еще в 2006 году США принимали больше легальных иммигрантов в качестве постоянных жителей, чем все другие страны мира вместе взятые. Это положение сохраняется и сегодня. Но всегда был высоким уровень миграции нелегальной, участников которой потом в США "акклиматизировали" и легализовали. Себе же во благо.Отношение к нелегальной миграции стало в США меняться, когда стало понятно, что в один из годов бесповоротно изменится этнический и расовый состав американцев, и США из страны белых превратятся в страну цветных. Потому что среди первоклассников в школах белых станет меньше, чем всех остальных. И многие говорят, что в США так уже и есть, если латиноамериканцев и метисов с мулатами посчитать белыми.Об этом же говорит и статистика: если в конце XIX века 84,9 % иммигрантов были выходцами из Европы, то к 1990 году их доля снизилась до 22%. А вот доля иммигрантов из Азии и Латинской Америки выросла с 2,5% до 67,7 %. Это и стало общей тенденцией. В настоящее время ведущие страны по иммиграции в эту страну — Мексика, Индия и Филиппины. К тому же быстро растет доля мигрантов из Китая.А еще специалисты установили, что эмиграция (любая) практически не решает проблему старения американского общества. И белого, и цветного. Спецы называют четыре главные причины:– не все иммигранты прибывают молодыми — на самом деле, все больше и больше иммигрантов достигают пенсионного возраста или почти достигли его;– иммигранты стареют, как и все остальные, со временем увеличивая количество пожилых людей;– коэффициенты рождаемости иммигрантов, как правило, совпадают с коэффициентами рождаемости местных жителей, хотя люди, склонные к расизму, утверждают, что цветные и мусульмане размножаются быстрее, и это похоже на правду;– хоть иммигранты и имеют более высокий суммарный коэффициентами рождаемости, чем местное население, их дети все равно добавляются к непроизводительному населения, которое либо еще молодо, либо уже старо для того, чтобы работать на себя и на всеобщее благо. То есть иммиграция лишь незначительно влияет на долю населения трудоспособного возраста и на соотношение работающих к неработающим.Наряду с абстрактными рассуждениями о демократии, свободе выбора и передвижения и прочим правильным и надуманны и для многих привлекательным леволиберальным вздором все эти подсчеты и лежат в основе теорий сторонников свободной миграции в США.Уехать и счастливо зажить в США это американская мечта, общая для многих. А вот Трамп и его сторонники из Республиканской партии, похоже, готовы ударить по ней изо всех сил. И с точки зрения неравенства и ксенофобии. Они в обоснование своей борьбы с нелегальной миграцией положили отдающую расизмом теорию "Великой замены", согласно которой естественное уменьшение белого населения США объясняется теорией заговора "врагов", которых нужно обязательно найти и обезвредить.Специалисты подсчитали, что к началу президентства Трампа каждый второй опрошенный республиканец воспринимал теорию заговора "Великой замены" и был готов подставить плечо, что и привело Трампа к победе в президентской гонке.Сторонники миграции ссылаются на мнение ученых, которые утверждают, что так называемый "геноцид белых" – это политический миф, основанный на псевдонаучных, включая псевдоисторические, взглядах и на этнической ненависти, вызванный психологической паникой, которую часто называют "страхом вымирания белых". И что, по словам ученых, белые не вымирают и не находятся под угрозой истребления, а вот целью теории заговора является явно политическое желание обосновать приверженность белой националистической программе и в поддержке призывов к насилию для решения проблемы мигрантов.Однако Трамп, как видим, собирается бороться с мигрантами, именно небелыми. Потому что в эту борьбу подмешиваются еще и политические моменты – борьба за власть между республиканцами и демократами. Только ленивый в США не обвинял демократов в том, что они хотят завезти как можно больше нелегалов, легализовать и дать им гражданство, а потом на своей стороне и в своем электоральном лагере использовать в борьбе за президентство и Конгресс. Причем в качестве аргументов в свою пользу использует все кампании: и борьбу вокруг абортов, и ковид-19, и проблемы рождаемости, медицины, образования.Еще в мае 2019 года сенатор-республиканец от штата Флорида Деннис Баксли использовал теорию замены в связи с дебатами об абортах в США. Говоря о рождаемости в Западной Европе в качестве предупреждения американцам, он так сказал: "Когда уровень рождаемости составляет менее 2%, это общество исчезает, и его заменяют люди, которые приезжают за ними и иммигрируют, не желают ассимилироваться в этом обществе и верят в рождение детей". И тогда же некто Ник Изгро, вице-председатель Республиканской партии штата Мэн, заявил, что в США поощряются финансовые субсидии на аборты, потому как они с подачи демократов призваны "убивать наших собственных людей", а вот просители убежища в США и нелегалы – это "пешки, которыми играют мировые элиты и их партнеры".Тогда же генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон предупреждал, что рост и разнообразие преступлений на почве ненависти, усугубленных голосованием первым избранием Трампа в 2015 году, "объединены так называемой теорией "замены", а обществам необходимо "бдительно и последовательно противодействовать каждому из этих актов насилия и выражений ненависти".Но проблема, как видим, перешла уже в практическую плоскость. Однако у Трампа, как у Горбачева в перестройке, все может получиться по принципу "хотели, как лучше, а получилось как всегда". Новый президент посягает на концептуальную основу США с точки зрения расизма и расовой нетерпимости, что однозначно не способствует стабильности в обществе, но ведет к неравенству и репрессиям.А значит, Трамп хочет сделать Америку снова великой, но может получить обратное. И если всем уже памятно то, к чему привел развал СССР, то можно только представить, с какими последствиями для мира рухнут США. Впрочем, все монстры, основанные на лжи и фарисействе, когда уходят в небытие…Больше на эту тему читайте в статье Владимира Скачко "Отмена "Великой замены". Трамп начинает борьбу с нелегальными мигрантами
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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Владимир Скачко
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сша, дональд трамп, эмиграция, движение против нелегальной иммиграции, европа, расизм, мексика, индия, китай, латинская америка
США, Дональд Трамп, эмиграция, Движение против нелегальной иммиграции, Европа, расизм, Мексика, Индия, Китай, Латинская Америка

Изоляционизм против американской мечты. Трамп посягает на главную основу нации мигрантов

15:09 21.01.2025
 
© Украина.руКоллаж: Трамп и мигранты из Мексики
Коллаж: Трамп и мигранты из Мексики - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Украина.ру
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Как и обещал, в первые часы после принятия присяги и нужных экивоков вежливости перед толпой сторонников новый президент США Дональд Трамп подписал указ, объявляющий "национальную чрезвычайную ситуацию" на границе США и Мексики.
Это указ о заслоне перед нелегальными иммигрантами, которые идут в США с юга. Другим указом Трамп признал наркокартели международными террористическим организациями и допустил применение силы до борьбы с ними. Это второй удар по нелегальной миграции, которую в своих целях очень активно поощряют, подпитывают и используют как раз наркокартели и наркоторговцы. Они с толпой мигрантов практически бесконтрольно и обильно гонят свое зелье в США.
И если сейчас хотя бы поверхностно проанализировать подписанные Трампом документы, то вполне можно сделать вывод, что, с одной стороны, он будет-таки на современном этапе истории США проводить политику американского изоляционизма, уже получившую название "доктрины Донро". От его имени Дональд и по аналогии с "доктриной Монро" начала XIX века, согласно которой все западное полушарие Земли – "вотчина" США, где они сами для себя решили, что вольны распоряжаться бесконтрольно, не допуская ничьего вмешательства или конкуренции.
С другой – все указы Трампа свидетельствуют, что США стоят-таки на пороге того, что в средине 80-ых годов прошлого века в СССР назвали "перестройкой". И всем известно, чем закончилась перестройка для СССР – его развалом, ибо благими перестроечными намерениями оказался вымощен путь в преисподнюю.
Многие уже сейчас по полету мыслей и задумок сравнивают Дональда Фредовича Трампа с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. И если США пойдут развиваться по Трампу и "доктрине Донро", то их действительно ждет глубинная и масштабная перекройка и переиначивание всех основ жизни в политике (внутренней и внешней), в экономике, в нравственности, в духовной и гуманитарной сферах. А также отказ от всего леволиберального глобалистского мейнстрима, которым США не только жили сами, но и подсадили на него весь остальной от американцев зависимый мир. В первую очередь – Европу, где к власти во многих странах пришли исполнительные и верные, но очень туповатые политики-грантоеды. Как в Украине, где подобные политические прохвосты и авантюристы всё залили кровью войны и слезами горя.
И, конечно, учитывая русофобский настрой США и то, что с подачи Америки и верной ей Европы сделали с Украиной, Трампу хочется пожелать успеха именно горбачевского. Если США скукожатся в своих потугах на изменение до уровня злобного, но бессильного загнивающего монстра, то всем может стать легче и лучше, а Россия вздохнет свободнее.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
И к этому все может в США и прийти. Потому что своей борьбой с нелегальной миграцией Трамп замахнулся на одну из основных идей, с которой США начинались и выросли в крупнейшее и сильнейшее государство мира, которое было и для многих и сейчас остается мировым и гегемоном (тем, с кого берет пример и следуют в его фарватере из страха), и лидером (страной, способной предложить прорывные идеи, за которыми другие страны идут добровольно, ибо они (идеи) ведут к прогрессу и более комфортному уровню жизни большинства людей).
Сейчас США выродились из лидера и гегемона в какого-то тупого мирового полицейского, который орет, грозится, бряцает оружием, работает по беспределу, но вызывает только страх, смешанный с презрением к былой силе и величию. На этом презрении и отсутствии страха перед гегемоном, который перестает быть лидером, и восходит к жизни новый многополярный мир, основанный на равноправии всех и справедливости для всех, на равной для всех безопасности.
Однако в XVII веке США начинались как нация, потом обретшая свое государство, на идее свободной миграции на свою территорию всех желающих. Без чьего-либо разрешения, благословения, покровительства и даже без документов. Все, кто прибывал через Атлантику или тихий океан в Америку, искали там свободу от прежней жизни, жить которой на старых родинах уже было нельзя. Потому-то и смотрели первые переселенцы на свое новое место обитания, как на "Град на холме", на источник света и процветания для всех, кто их хочет и готов работать для этого. Чтобы молочные реки в кисельных берегах были для всех. И никто со стороны не пудрил мозги излишними наставлениями и гнетом.
Многое в США не получилось для всех. Но для большинства это действительно был маяк в построении общества равных возможностей в свободной стране, где всем номинально правит закон.
США всегда были и остаются нацией мигрантов. Почти на 100%, потому что малые проценты коренного населения пришельцы либо истребили, либо низвели до скотского существования – эти к построению "града на холме" долгое время не привлекались. Равно как черные рабы, которые личную свободу получили в январе 1865 года. Даже позже, чем в России (в 1861 году), которую в США привыкли считать несвободным гнездилищем реакции и консерватизма.
Как свидетельствует "Википедия", даже еще в 2006 году США принимали больше легальных иммигрантов в качестве постоянных жителей, чем все другие страны мира вместе взятые. Это положение сохраняется и сегодня. Но всегда был высоким уровень миграции нелегальной, участников которой потом в США "акклиматизировали" и легализовали. Себе же во благо.
Отношение к нелегальной миграции стало в США меняться, когда стало понятно, что в один из годов бесповоротно изменится этнический и расовый состав американцев, и США из страны белых превратятся в страну цветных. Потому что среди первоклассников в школах белых станет меньше, чем всех остальных. И многие говорят, что в США так уже и есть, если латиноамериканцев и метисов с мулатами посчитать белыми.
Об этом же говорит и статистика: если в конце XIX века 84,9 % иммигрантов были выходцами из Европы, то к 1990 году их доля снизилась до 22%. А вот доля иммигрантов из Азии и Латинской Америки выросла с 2,5% до 67,7 %. Это и стало общей тенденцией. В настоящее время ведущие страны по иммиграции в эту страну — Мексика, Индия и Филиппины. К тому же быстро растет доля мигрантов из Китая.
Инаугурация президента США Дональда Трампа
04:47
Нацистский жест Маска, буферная зона Меланьи, мир на Украине: чем запомнилась инаугурация Дональда ТрампаВот этот день настал - республиканец Дональд Трамп, одержавший победу на выборах в ноябре, вступил в должность и официально стал 47-м президентом США. Его второй срок правления начинается прямо сейчас
А еще специалисты установили, что эмиграция (любая) практически не решает проблему старения американского общества. И белого, и цветного. Спецы называют четыре главные причины:
– не все иммигранты прибывают молодыми — на самом деле, все больше и больше иммигрантов достигают пенсионного возраста или почти достигли его;
– иммигранты стареют, как и все остальные, со временем увеличивая количество пожилых людей;
– коэффициенты рождаемости иммигрантов, как правило, совпадают с коэффициентами рождаемости местных жителей, хотя люди, склонные к расизму, утверждают, что цветные и мусульмане размножаются быстрее, и это похоже на правду;
– хоть иммигранты и имеют более высокий суммарный коэффициентами рождаемости, чем местное население, их дети все равно добавляются к непроизводительному населения, которое либо еще молодо, либо уже старо для того, чтобы работать на себя и на всеобщее благо. То есть иммиграция лишь незначительно влияет на долю населения трудоспособного возраста и на соотношение работающих к неработающим.
Наряду с абстрактными рассуждениями о демократии, свободе выбора и передвижения и прочим правильным и надуманны и для многих привлекательным леволиберальным вздором все эти подсчеты и лежат в основе теорий сторонников свободной миграции в США.
Уехать и счастливо зажить в США это американская мечта, общая для многих. А вот Трамп и его сторонники из Республиканской партии, похоже, готовы ударить по ней изо всех сил. И с точки зрения неравенства и ксенофобии. Они в обоснование своей борьбы с нелегальной миграцией положили отдающую расизмом теорию "Великой замены", согласно которой естественное уменьшение белого населения США объясняется теорией заговора "врагов", которых нужно обязательно найти и обезвредить.
Специалисты подсчитали, что к началу президентства Трампа каждый второй опрошенный республиканец воспринимал теорию заговора "Великой замены" и был готов подставить плечо, что и привело Трампа к победе в президентской гонке.
Сторонники миграции ссылаются на мнение ученых, которые утверждают, что так называемый "геноцид белых" – это политический миф, основанный на псевдонаучных, включая псевдоисторические, взглядах и на этнической ненависти, вызванный психологической паникой, которую часто называют "страхом вымирания белых". И что, по словам ученых, белые не вымирают и не находятся под угрозой истребления, а вот целью теории заговора является явно политическое желание обосновать приверженность белой националистической программе и в поддержке призывов к насилию для решения проблемы мигрантов.
Однако Трамп, как видим, собирается бороться с мигрантами, именно небелыми. Потому что в эту борьбу подмешиваются еще и политические моменты – борьба за власть между республиканцами и демократами. Только ленивый в США не обвинял демократов в том, что они хотят завезти как можно больше нелегалов, легализовать и дать им гражданство, а потом на своей стороне и в своем электоральном лагере использовать в борьбе за президентство и Конгресс. Причем в качестве аргументов в свою пользу использует все кампании: и борьбу вокруг абортов, и ковид-19, и проблемы рождаемости, медицины, образования.
Фото: bloomberg, Дональд Трамп и Виктор Орбан
Вчера, 07:05
Виктор Орбан - капитан дальнего плавания, который отказался присутствовать на инаугурации ТрампаИмя венгерского премьера Орбана опять на слуху. В связи с инаугурацией Дональда Трампа. Точнее, с отказом ее посетить.
Еще в мае 2019 года сенатор-республиканец от штата Флорида Деннис Баксли использовал теорию замены в связи с дебатами об абортах в США. Говоря о рождаемости в Западной Европе в качестве предупреждения американцам, он так сказал: "Когда уровень рождаемости составляет менее 2%, это общество исчезает, и его заменяют люди, которые приезжают за ними и иммигрируют, не желают ассимилироваться в этом обществе и верят в рождение детей". И тогда же некто Ник Изгро, вице-председатель Республиканской партии штата Мэн, заявил, что в США поощряются финансовые субсидии на аборты, потому как они с подачи демократов призваны "убивать наших собственных людей", а вот просители убежища в США и нелегалы – это "пешки, которыми играют мировые элиты и их партнеры".
Тогда же генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон предупреждал, что рост и разнообразие преступлений на почве ненависти, усугубленных голосованием первым избранием Трампа в 2015 году, "объединены так называемой теорией "замены", а обществам необходимо "бдительно и последовательно противодействовать каждому из этих актов насилия и выражений ненависти".
Но проблема, как видим, перешла уже в практическую плоскость. Однако у Трампа, как у Горбачева в перестройке, все может получиться по принципу "хотели, как лучше, а получилось как всегда". Новый президент посягает на концептуальную основу США с точки зрения расизма и расовой нетерпимости, что однозначно не способствует стабильности в обществе, но ведет к неравенству и репрессиям.
А значит, Трамп хочет сделать Америку снова великой, но может получить обратное. И если всем уже памятно то, к чему привел развал СССР, то можно только представить, с какими последствиями для мира рухнут США. Впрочем, все монстры, основанные на лжи и фарисействе, когда уходят в небытие…
Больше на эту тему читайте в статье Владимира Скачко "Отмена "Великой замены". Трамп начинает борьбу с нелегальными мигрантами
 
СШАДональд ТрампэмиграцияДвижение против нелегальной иммиграцииЕвропарасизмМексикаИндияКитайЛатинская Америка
 
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