https://ukraina.ru/20250121/1060434564.html

Изоляционизм против американской мечты. Трамп посягает на главную основу нации мигрантов

Изоляционизм против американской мечты. Трамп посягает на главную основу нации мигрантов - 21.01.2025 Украина.ру

Изоляционизм против американской мечты. Трамп посягает на главную основу нации мигрантов

Как и обещал, в первые часы после принятия присяги и нужных экивоков вежливости перед толпой сторонников новый президент США Дональд Трамп подписал указ, объявляющий "национальную чрезвычайную ситуацию" на границе США и Мексики.

2025-01-21T15:09

2025-01-21T15:09

2025-01-21T15:09

сша

дональд трамп

эмиграция

движение против нелегальной иммиграции

европа

расизм

мексика

индия

китай

латинская америка

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Это указ о заслоне перед нелегальными иммигрантами, которые идут в США с юга. Другим указом Трамп признал наркокартели международными террористическим организациями и допустил применение силы до борьбы с ними. Это второй удар по нелегальной миграции, которую в своих целях очень активно поощряют, подпитывают и используют как раз наркокартели и наркоторговцы. Они с толпой мигрантов практически бесконтрольно и обильно гонят свое зелье в США.И если сейчас хотя бы поверхностно проанализировать подписанные Трампом документы, то вполне можно сделать вывод, что, с одной стороны, он будет-таки на современном этапе истории США проводить политику американского изоляционизма, уже получившую название "доктрины Донро". От его имени Дональд и по аналогии с "доктриной Монро" начала XIX века, согласно которой все западное полушарие Земли – "вотчина" США, где они сами для себя решили, что вольны распоряжаться бесконтрольно, не допуская ничьего вмешательства или конкуренции.С другой – все указы Трампа свидетельствуют, что США стоят-таки на пороге того, что в средине 80-ых годов прошлого века в СССР назвали "перестройкой". И всем известно, чем закончилась перестройка для СССР – его развалом, ибо благими перестроечными намерениями оказался вымощен путь в преисподнюю.Многие уже сейчас по полету мыслей и задумок сравнивают Дональда Фредовича Трампа с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. И если США пойдут развиваться по Трампу и "доктрине Донро", то их действительно ждет глубинная и масштабная перекройка и переиначивание всех основ жизни в политике (внутренней и внешней), в экономике, в нравственности, в духовной и гуманитарной сферах. А также отказ от всего леволиберального глобалистского мейнстрима, которым США не только жили сами, но и подсадили на него весь остальной от американцев зависимый мир. В первую очередь – Европу, где к власти во многих странах пришли исполнительные и верные, но очень туповатые политики-грантоеды. Как в Украине, где подобные политические прохвосты и авантюристы всё залили кровью войны и слезами горя.И, конечно, учитывая русофобский настрой США и то, что с подачи Америки и верной ей Европы сделали с Украиной, Трампу хочется пожелать успеха именно горбачевского. Если США скукожатся в своих потугах на изменение до уровня злобного, но бессильного загнивающего монстра, то всем может стать легче и лучше, а Россия вздохнет свободнее.И к этому все может в США и прийти. Потому что своей борьбой с нелегальной миграцией Трамп замахнулся на одну из основных идей, с которой США начинались и выросли в крупнейшее и сильнейшее государство мира, которое было и для многих и сейчас остается мировым и гегемоном (тем, с кого берет пример и следуют в его фарватере из страха), и лидером (страной, способной предложить прорывные идеи, за которыми другие страны идут добровольно, ибо они (идеи) ведут к прогрессу и более комфортному уровню жизни большинства людей).Сейчас США выродились из лидера и гегемона в какого-то тупого мирового полицейского, который орет, грозится, бряцает оружием, работает по беспределу, но вызывает только страх, смешанный с презрением к былой силе и величию. На этом презрении и отсутствии страха перед гегемоном, который перестает быть лидером, и восходит к жизни новый многополярный мир, основанный на равноправии всех и справедливости для всех, на равной для всех безопасности.Однако в XVII веке США начинались как нация, потом обретшая свое государство, на идее свободной миграции на свою территорию всех желающих. Без чьего-либо разрешения, благословения, покровительства и даже без документов. Все, кто прибывал через Атлантику или тихий океан в Америку, искали там свободу от прежней жизни, жить которой на старых родинах уже было нельзя. Потому-то и смотрели первые переселенцы на свое новое место обитания, как на "Град на холме", на источник света и процветания для всех, кто их хочет и готов работать для этого. Чтобы молочные реки в кисельных берегах были для всех. И никто со стороны не пудрил мозги излишними наставлениями и гнетом.Многое в США не получилось для всех. Но для большинства это действительно был маяк в построении общества равных возможностей в свободной стране, где всем номинально правит закон.США всегда были и остаются нацией мигрантов. Почти на 100%, потому что малые проценты коренного населения пришельцы либо истребили, либо низвели до скотского существования – эти к построению "града на холме" долгое время не привлекались. Равно как черные рабы, которые личную свободу получили в январе 1865 года. Даже позже, чем в России (в 1861 году), которую в США привыкли считать несвободным гнездилищем реакции и консерватизма.Как свидетельствует "Википедия", даже еще в 2006 году США принимали больше легальных иммигрантов в качестве постоянных жителей, чем все другие страны мира вместе взятые. Это положение сохраняется и сегодня. Но всегда был высоким уровень миграции нелегальной, участников которой потом в США "акклиматизировали" и легализовали. Себе же во благо.Отношение к нелегальной миграции стало в США меняться, когда стало понятно, что в один из годов бесповоротно изменится этнический и расовый состав американцев, и США из страны белых превратятся в страну цветных. Потому что среди первоклассников в школах белых станет меньше, чем всех остальных. И многие говорят, что в США так уже и есть, если латиноамериканцев и метисов с мулатами посчитать белыми.Об этом же говорит и статистика: если в конце XIX века 84,9 % иммигрантов были выходцами из Европы, то к 1990 году их доля снизилась до 22%. А вот доля иммигрантов из Азии и Латинской Америки выросла с 2,5% до 67,7 %. Это и стало общей тенденцией. В настоящее время ведущие страны по иммиграции в эту страну — Мексика, Индия и Филиппины. К тому же быстро растет доля мигрантов из Китая.А еще специалисты установили, что эмиграция (любая) практически не решает проблему старения американского общества. И белого, и цветного. Спецы называют четыре главные причины:– не все иммигранты прибывают молодыми — на самом деле, все больше и больше иммигрантов достигают пенсионного возраста или почти достигли его;– иммигранты стареют, как и все остальные, со временем увеличивая количество пожилых людей;– коэффициенты рождаемости иммигрантов, как правило, совпадают с коэффициентами рождаемости местных жителей, хотя люди, склонные к расизму, утверждают, что цветные и мусульмане размножаются быстрее, и это похоже на правду;– хоть иммигранты и имеют более высокий суммарный коэффициентами рождаемости, чем местное население, их дети все равно добавляются к непроизводительному населения, которое либо еще молодо, либо уже старо для того, чтобы работать на себя и на всеобщее благо. То есть иммиграция лишь незначительно влияет на долю населения трудоспособного возраста и на соотношение работающих к неработающим.Наряду с абстрактными рассуждениями о демократии, свободе выбора и передвижения и прочим правильным и надуманны и для многих привлекательным леволиберальным вздором все эти подсчеты и лежат в основе теорий сторонников свободной миграции в США.Уехать и счастливо зажить в США это американская мечта, общая для многих. А вот Трамп и его сторонники из Республиканской партии, похоже, готовы ударить по ней изо всех сил. И с точки зрения неравенства и ксенофобии. Они в обоснование своей борьбы с нелегальной миграцией положили отдающую расизмом теорию "Великой замены", согласно которой естественное уменьшение белого населения США объясняется теорией заговора "врагов", которых нужно обязательно найти и обезвредить.Специалисты подсчитали, что к началу президентства Трампа каждый второй опрошенный республиканец воспринимал теорию заговора "Великой замены" и был готов подставить плечо, что и привело Трампа к победе в президентской гонке.Сторонники миграции ссылаются на мнение ученых, которые утверждают, что так называемый "геноцид белых" – это политический миф, основанный на псевдонаучных, включая псевдоисторические, взглядах и на этнической ненависти, вызванный психологической паникой, которую часто называют "страхом вымирания белых". И что, по словам ученых, белые не вымирают и не находятся под угрозой истребления, а вот целью теории заговора является явно политическое желание обосновать приверженность белой националистической программе и в поддержке призывов к насилию для решения проблемы мигрантов.Однако Трамп, как видим, собирается бороться с мигрантами, именно небелыми. Потому что в эту борьбу подмешиваются еще и политические моменты – борьба за власть между республиканцами и демократами. Только ленивый в США не обвинял демократов в том, что они хотят завезти как можно больше нелегалов, легализовать и дать им гражданство, а потом на своей стороне и в своем электоральном лагере использовать в борьбе за президентство и Конгресс. Причем в качестве аргументов в свою пользу использует все кампании: и борьбу вокруг абортов, и ковид-19, и проблемы рождаемости, медицины, образования.Еще в мае 2019 года сенатор-республиканец от штата Флорида Деннис Баксли использовал теорию замены в связи с дебатами об абортах в США. Говоря о рождаемости в Западной Европе в качестве предупреждения американцам, он так сказал: "Когда уровень рождаемости составляет менее 2%, это общество исчезает, и его заменяют люди, которые приезжают за ними и иммигрируют, не желают ассимилироваться в этом обществе и верят в рождение детей". И тогда же некто Ник Изгро, вице-председатель Республиканской партии штата Мэн, заявил, что в США поощряются финансовые субсидии на аборты, потому как они с подачи демократов призваны "убивать наших собственных людей", а вот просители убежища в США и нелегалы – это "пешки, которыми играют мировые элиты и их партнеры".Тогда же генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон предупреждал, что рост и разнообразие преступлений на почве ненависти, усугубленных голосованием первым избранием Трампа в 2015 году, "объединены так называемой теорией "замены", а обществам необходимо "бдительно и последовательно противодействовать каждому из этих актов насилия и выражений ненависти".Но проблема, как видим, перешла уже в практическую плоскость. Однако у Трампа, как у Горбачева в перестройке, все может получиться по принципу "хотели, как лучше, а получилось как всегда". Новый президент посягает на концептуальную основу США с точки зрения расизма и расовой нетерпимости, что однозначно не способствует стабильности в обществе, но ведет к неравенству и репрессиям.А значит, Трамп хочет сделать Америку снова великой, но может получить обратное. И если всем уже памятно то, к чему привел развал СССР, то можно только представить, с какими последствиями для мира рухнут США. Впрочем, все монстры, основанные на лжи и фарисействе, когда уходят в небытие…Больше на эту тему читайте в статье Владимира Скачко "Отмена "Великой замены". Трамп начинает борьбу с нелегальными мигрантами

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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сша, дональд трамп, эмиграция, движение против нелегальной иммиграции, европа, расизм, мексика, индия, китай, латинская америка