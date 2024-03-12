Как расширялось НАТО: четвёртая волна
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент СССР Михаил Горбачев (справа) и президент США Джордж Буш старший, посетивший Советский Союз с официальным визитом, в Кремле во время подписания Договора о стратегических наступательных вооружениях.
Решающий акт четвертной волны расширения НАТО был принят 12 марта 1999 года – в организацию впервые вступили постсоциалистические страны, Венгрия, Польша и Чехия. Это произошло вопреки обещаниям, данным Горбачёву
За свою историю Организация североатлантического договора (НАТО) расширялась восемь раз. До распада СССР было три волны расширения: в 1952 году в НАТО вступили Греция и Турция, в 1955 году – ФРГ, а в 1982-м – Испания. Но после 1991 года число членов военно-политического блока резко выросло – с 16 до 30, и первым шагом к этому стало принятие в НАТО Венгрии, Польши и Чехии.
Стоит отметить, что расширение НАТО на Восток стало прямым нарушением обещаний, которые западные лидеры дали президенту СССР Михаилу Горбачёву в ходе переговоров по объединению Германии. Так, государственный секретарь США Джеймс Бейкер 9 февраля 1990 года в разговоре с советским лидером заверял, что НАТО не продвинется на Восток "ни на дюйм".
"НАТО – это механизм для обеспечения американского присутствия в Европе. Если НАТО ликвидировать, в Европе не будет такого механизма. Мы понимаем, что не только для Советского Союза, но и для других европейских стран важно иметь гарантии того, что, если США сохранит свое присутствие в Германии в рамках НАТО, ни дюйма существующей военной юрисдикции НАТО не распространится в восточном направлении. Мы считаем, что консультации и дискуссии в рамках механизма "два плюс четыре" должны гарантировать, что объединение Германии не приведет к расширению военной организации НАТО на Восток" – сказал тогда Бейкер.
О том же советскому лидеру говорил на следующий день и канцлер ФРГ Гельмут Коль: "Мы считаем, что НАТО не должна расширять сферу своего действия". В том, что альянс не несет угрозы СССР, Горбачева весной 1990 года убеждали и британский министр иностранных дел Дуглас Хёрд (11 апреля), и президент Франции Франсуа Миттеран (25 мая), и американский президент Джордж Буш-старший (31 мая).
Однако эти обещания не обрели форму документа. На саммите НАТО в Лондоне 5-6 июля 1990 года была принята итоговая декларация, в которой о дальнейшем расширении или, наоборот, прекращении экспансии Альянса не было сказано ни слова.
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Во время визита в Москву в марте 1991 года британского премьер-министра Джона Мэйджора президент СССР выразил ему обеспокоенность тем, что разговоры о будущем НАТО на Западе вновь поменяли тональность. Мэйджор поспешил заверить Горбачёва в том, что это не так и речи об усилении альянса не идет.
Сложно сказать, пытались ли западные страны с самого начала обмануть Советский Союз, однако желание бывших членов советского блока занять свое место в европейских институтах было очевидно уже в 1991 году. Члены Вышеградской группы (Польша, Чехословакия и Венгрия) договорились координировать усилия в области евроинтеграции – и в том числе вступить в НАТО.
Аналитики считают, что процесс расширения НАТО был запущен в апреле 1993 года, когда на церемонии открытия Музея Холокоста в Вашингтоне президенты Чехии и Польши Вацлав Гавел и Лех Валенса, по словам журналистов, "зажали в угол" только что сменившего Буша Билла Клинтона, и стали убеждать того принять их страны в НАТО. "Они мечтали вступить в НАТО, как Золушка хотела попасть на бал, считая, что там встретит своего принца", – писал позже об этом моменте российский историк Леонид Млечин.
Стоит отметить, что поначалу подобные действия Будапешта, Варшавы и Праги не вызвали обеспокоенности в Москве. Как отмечал тогдашний глава МИД РФ Андрей Козырев, "до 1993 года мы все находились в состоянии романтической ориентации на Запад".
В ходе официального визита Бориса Ельцина в Чехию и Польшу летом 1993 года президент РФ подчёркивал, что каждая страна вольна сама выбирать систему союзов, которые обеспечивают её безопасность. 25 августа 1993-го была принята Совместная российско-польская декларация, в которой о вступлении Польши в НАТО говорилось следующее: "В перспективе такое решение суверенной Польши, направленное на общеевропейскую интеграцию, не противоречит интересам других государств, в том числе интересам России". Это, по сути, снимало российское табу на вступление стран Центральной и Восточной Европы в НАТО.
Для практической реализации этой идеи с осени 1993 года стала обсуждаться программа НАТО "Партнёрство ради мира" (ПРМ). Она была представлена как программа практического двустороннего сотрудничества между отдельными евро-атлантическими странами-партнерами и НАТО, была призванная объединить Североатлантический союз и новые страны-партнёры для обсуждения вопросов, вызывавших общую обеспокоенность. В этот период российский политический и военный истеблишмент был уверен, что эта программа надолго оставит страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в натовской "приёмной".
Однако с самого начала "Партнёрство ради мира" являлось, с одной стороны подготовкой государств, желающих вступить в НАТО, к членству в организации, а с другой – представлялось некой заменой вступления для тех государств, которые пока не хотели присоединяться к НАТО (например, Финляндии и Австрии). Но ПРМ всё равно втягивало их в военную машину Альянса.
Неудивительно, что уже осенью 1993 года позиция руководства РФ кардинально изменилась. 15 сентября 1993-го Борис Ельцин известил западных лидеров о своем несогласии с возможным вступлением стран Центральной и Восточной Европы в Североатлантический альянс. Президент РФ отметил, что подобное решение вызовет негативную реакцию у части российского общества, которое воспримет это как возобновление изоляции страны. Ельцин заявил о готовности России вместе с НАТО предоставить официальные гарантии безопасности восточноевропейским странам. А в принятой в ноябре того же года Военной доктрине РФ расширение военных союзов причислялось к главным источникам военной опасности для России.
Однако страны Запада, особенно США, не видели тогда в России серьёзного оппонента, и практически не учитывали её мнение при формировании новой внешнеполитической стратегии однополярного мира.
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10-11 января 1994 года состоялся Брюссельский саммит глав государств и правительств стран-членов НАТО. Важнейшим решением было принятие совместного заявления о том, что НАТО приветствует вступление в Альянс государств Центральной и Восточной Европы, а также стран бывшего Советского Союза. Это был первый официальный документ, в котором напрямую говорилось о готовности принять восточноевропейские страны в Альянс.
На этом же саммите НАТО была официально принята программа "Партнёрство ради мира". К ней стразу же присоединились бывшие страны Организации варшавского договора и Украина, а позже большинство государств Европы и бывших советских республик (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Туркменистан, Узбекистан, Эстония).
Решение о присоединении России к ПРМ было принято в мaрте 1994 года, однако российские официальные лица настаивали на том, чтобы РФ был предоставлен особый статус. Также предполагалось подписать не только рамочный документ, но и специальную программу сотрудничества, которая предполагала бы проведение различных консультаций, касающихся вопросов европейской безопасности.
Однако очень скоро выяснилось, что РФ и руководство НАТО по-разному понимали цели "Партнёрства ради мира". В Москве считали, что ПРМ – это замена членства в НАТО, а руководители Альянса полагали, что для большинства это подготовка к вхождению в блок.
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Ключевую роль в принятии трёх перечисленных выше стран в НАТО сыграли США, ведь в этой стране живут более 20 миллионов выходцев из Восточной Европы и их потомков. Влиятельные диаспоры принялись забрасывать Белый Дом и Конгресс соответствующими петициями. Сыграл свою роль приход на пост госсекретаря США в 1997 году Мадлен Олбрайт, помнившей о своих чешских корнях.
На саммите НАТО в Мадриде в июле 1997 года Венгрия, Польша и Чехия получили официальное приглашение стать членами Альянса. Этот выбор был не только политическим – все три государства были наиболее экономически развитыми странами социалистического блока, обладавшими хорошо оснащёнными армиями.
В мае 1997 года был подписан "Основополагающий акт Россия – НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности", который гласил, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников, но на самом деле Альянс от своей направленности против Москвы отказываться не собирался.
Именно в 1997 году началась ускоренная интеграция Венгрии, Польши и Чехии в военную машину НАТО. Они постепенно отказывались от советского оружия, и переходили на натовские стандарты вооружения. При этом лишь в двух странах прошли референдумы о вступлении в НАТО, венгры и поляки поддержали вступление в альянс (Венгрия – более 85%, Польша –77,5%), в Чехии вопрос о вступлении в НАТО был решён на уровне парламента.
Примечательно, что уже тогда экспансию НАТО на Восток не одобряли многие крупные политические фигуры США. В открытом письме президенту Биллу Клинтону в июне 1997 года патриархи американской политики Роберт Макнамара, Джек Мэтлок, Пол Хитц и другие назвали расширение Альянса "политической ошибкой исторических пропорций".
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В свою очередь, такие политические тяжеловесы как Збигнев Бжезинский и Генри Киссинджер полагали, что эксперимент с построением демократии в России далёк от завершения. По их мнению, даже потеряв империю, Россия не потеряла имперские амбиции. Расширение Альянса на Восток представлялось его сторонником своего рода страховкой от непредсказуемых действий Москвы.
В результате победили последние. 12 марта 1999 года министры иностранных дел Венгрии, Польши и Чехии в присутствии госсекретаря США Мадлен Олбрайт поставили свои подписи под документом, окончательно подтверждающим членство их стран в НАТО. Церемония состоялась в небольшом городке Индепенденс в американском штате Миссури.
А уже через 12 дней военная инфраструктура новых членов НАТО была задействована в ходе варварских бомбардировок Югославии. Лишь в 2023 году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что НАТО тогда требовало от его страны предоставить возможность для сухопутной интервенции в Югославию, но он отказался.
Таким образом, именно март 1999 года стал поворотным моментом в отношениях России с НАТО и коллективным Западом. Вступление Венгрии, Польши и Чехии в НАТО является таким же символом этого, как и примаковский "разворот над Атлантикой".