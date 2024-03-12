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Как расширялось НАТО: четвёртая волна

Как расширялось НАТО: четвёртая волна - 12.03.2024 Украина.ру

Как расширялось НАТО: четвёртая волна

Решающий акт четвертной волны расширения НАТО был принят 12 марта 1999 года – в организацию впервые вступили постсоциалистические страны, Венгрия, Польша и Чехия. Это произошло вопреки обещаниям, данным Горбачёву

2024-03-12T08:00

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За свою историю Организация североатлантического договора (НАТО) расширялась восемь раз. До распада СССР было три волны расширения: в 1952 году в НАТО вступили Греция и Турция, в 1955 году – ФРГ, а в 1982-м – Испания. Но после 1991 года число членов военно-политического блока резко выросло – с 16 до 30, и первым шагом к этому стало принятие в НАТО Венгрии, Польши и Чехии.Стоит отметить, что расширение НАТО на Восток стало прямым нарушением обещаний, которые западные лидеры дали президенту СССР Михаилу Горбачёву в ходе переговоров по объединению Германии. Так, государственный секретарь США Джеймс Бейкер 9 февраля 1990 года в разговоре с советским лидером заверял, что НАТО не продвинется на Восток "ни на дюйм"."НАТО – это механизм для обеспечения американского присутствия в Европе. Если НАТО ликвидировать, в Европе не будет такого механизма. Мы понимаем, что не только для Советского Союза, но и для других европейских стран важно иметь гарантии того, что, если США сохранит свое присутствие в Германии в рамках НАТО, ни дюйма существующей военной юрисдикции НАТО не распространится в восточном направлении. Мы считаем, что консультации и дискуссии в рамках механизма "два плюс четыре" должны гарантировать, что объединение Германии не приведет к расширению военной организации НАТО на Восток" – сказал тогда Бейкер.О том же советскому лидеру говорил на следующий день и канцлер ФРГ Гельмут Коль: "Мы считаем, что НАТО не должна расширять сферу своего действия". В том, что альянс не несет угрозы СССР, Горбачева весной 1990 года убеждали и британский министр иностранных дел Дуглас Хёрд (11 апреля), и президент Франции Франсуа Миттеран (25 мая), и американский президент Джордж Буш-старший (31 мая).Однако эти обещания не обрели форму документа. На саммите НАТО в Лондоне 5-6 июля 1990 года была принята итоговая декларация, в которой о дальнейшем расширении или, наоборот, прекращении экспансии Альянса не было сказано ни слова.Во время визита в Москву в марте 1991 года британского премьер-министра Джона Мэйджора президент СССР выразил ему обеспокоенность тем, что разговоры о будущем НАТО на Западе вновь поменяли тональность. Мэйджор поспешил заверить Горбачёва в том, что это не так и речи об усилении альянса не идет.Сложно сказать, пытались ли западные страны с самого начала обмануть Советский Союз, однако желание бывших членов советского блока занять свое место в европейских институтах было очевидно уже в 1991 году. Члены Вышеградской группы (Польша, Чехословакия и Венгрия) договорились координировать усилия в области евроинтеграции – и в том числе вступить в НАТО.Аналитики считают, что процесс расширения НАТО был запущен в апреле 1993 года, когда на церемонии открытия Музея Холокоста в Вашингтоне президенты Чехии и Польши Вацлав Гавел и Лех Валенса, по словам журналистов, "зажали в угол" только что сменившего Буша Билла Клинтона, и стали убеждать того принять их страны в НАТО. "Они мечтали вступить в НАТО, как Золушка хотела попасть на бал, считая, что там встретит своего принца", – писал позже об этом моменте российский историк Леонид Млечин.Стоит отметить, что поначалу подобные действия Будапешта, Варшавы и Праги не вызвали обеспокоенности в Москве. Как отмечал тогдашний глава МИД РФ Андрей Козырев, "до 1993 года мы все находились в состоянии романтической ориентации на Запад".В ходе официального визита Бориса Ельцина в Чехию и Польшу летом 1993 года президент РФ подчёркивал, что каждая страна вольна сама выбирать систему союзов, которые обеспечивают её безопасность. 25 августа 1993-го была принята Совместная российско-польская декларация, в которой о вступлении Польши в НАТО говорилось следующее: "В перспективе такое решение суверенной Польши, направленное на общеевропейскую интеграцию, не противоречит интересам других государств, в том числе интересам России". Это, по сути, снимало российское табу на вступление стран Центральной и Восточной Европы в НАТО.Для практической реализации этой идеи с осени 1993 года стала обсуждаться программа НАТО "Партнёрство ради мира" (ПРМ). Она была представлена как программа практического двустороннего сотрудничества между отдельными евро-атлантическими странами-партнерами и НАТО, была призванная объединить Североатлантический союз и новые страны-партнёры для обсуждения вопросов, вызывавших общую обеспокоенность. В этот период российский политический и военный истеблишмент был уверен, что эта программа надолго оставит страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в натовской "приёмной".Однако с самого начала "Партнёрство ради мира" являлось, с одной стороны подготовкой государств, желающих вступить в НАТО, к членству в организации, а с другой – представлялось некой заменой вступления для тех государств, которые пока не хотели присоединяться к НАТО (например, Финляндии и Австрии). Но ПРМ всё равно втягивало их в военную машину Альянса.Неудивительно, что уже осенью 1993 года позиция руководства РФ кардинально изменилась. 15 сентября 1993-го Борис Ельцин известил западных лидеров о своем несогласии с возможным вступлением стран Центральной и Восточной Европы в Североатлантический альянс. Президент РФ отметил, что подобное решение вызовет негативную реакцию у части российского общества, которое воспримет это как возобновление изоляции страны. Ельцин заявил о готовности России вместе с НАТО предоставить официальные гарантии безопасности восточноевропейским странам. А в принятой в ноябре того же года Военной доктрине РФ расширение военных союзов причислялось к главным источникам военной опасности для России.Однако страны Запада, особенно США, не видели тогда в России серьёзного оппонента, и практически не учитывали её мнение при формировании новой внешнеполитической стратегии однополярного мира.10-11 января 1994 года состоялся Брюссельский саммит глав государств и правительств стран-членов НАТО. Важнейшим решением было принятие совместного заявления о том, что НАТО приветствует вступление в Альянс государств Центральной и Восточной Европы, а также стран бывшего Советского Союза. Это был первый официальный документ, в котором напрямую говорилось о готовности принять восточноевропейские страны в Альянс.На этом же саммите НАТО была официально принята программа "Партнёрство ради мира". К ней стразу же присоединились бывшие страны Организации варшавского договора и Украина, а позже большинство государств Европы и бывших советских республик (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Туркменистан, Узбекистан, Эстония).Решение о присоединении России к ПРМ было принято в мaрте 1994 года, однако российские официальные лица настаивали на том, чтобы РФ был предоставлен особый статус. Также предполагалось подписать не только рамочный документ, но и специальную программу сотрудничества, которая предполагала бы проведение различных консультаций, касающихся вопросов европейской безопасности.Однако очень скоро выяснилось, что РФ и руководство НАТО по-разному понимали цели "Партнёрства ради мира". В Москве считали, что ПРМ – это замена членства в НАТО, а руководители Альянса полагали, что для большинства это подготовка к вхождению в блок.Ключевую роль в принятии трёх перечисленных выше стран в НАТО сыграли США, ведь в этой стране живут более 20 миллионов выходцев из Восточной Европы и их потомков. Влиятельные диаспоры принялись забрасывать Белый Дом и Конгресс соответствующими петициями. Сыграл свою роль приход на пост госсекретаря США в 1997 году Мадлен Олбрайт, помнившей о своих чешских корнях.На саммите НАТО в Мадриде в июле 1997 года Венгрия, Польша и Чехия получили официальное приглашение стать членами Альянса. Этот выбор был не только политическим – все три государства были наиболее экономически развитыми странами социалистического блока, обладавшими хорошо оснащёнными армиями.В мае 1997 года был подписан "Основополагающий акт Россия – НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности", который гласил, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников, но на самом деле Альянс от своей направленности против Москвы отказываться не собирался.Именно в 1997 году началась ускоренная интеграция Венгрии, Польши и Чехии в военную машину НАТО. Они постепенно отказывались от советского оружия, и переходили на натовские стандарты вооружения. При этом лишь в двух странах прошли референдумы о вступлении в НАТО, венгры и поляки поддержали вступление в альянс (Венгрия – более 85%, Польша –77,5%), в Чехии вопрос о вступлении в НАТО был решён на уровне парламента.Примечательно, что уже тогда экспансию НАТО на Восток не одобряли многие крупные политические фигуры США. В открытом письме президенту Биллу Клинтону в июне 1997 года патриархи американской политики Роберт Макнамара, Джек Мэтлок, Пол Хитц и другие назвали расширение Альянса "политической ошибкой исторических пропорций".В свою очередь, такие политические тяжеловесы как Збигнев Бжезинский и Генри Киссинджер полагали, что эксперимент с построением демократии в России далёк от завершения. По их мнению, даже потеряв империю, Россия не потеряла имперские амбиции. Расширение Альянса на Восток представлялось его сторонником своего рода страховкой от непредсказуемых действий Москвы.В результате победили последние. 12 марта 1999 года министры иностранных дел Венгрии, Польши и Чехии в присутствии госсекретаря США Мадлен Олбрайт поставили свои подписи под документом, окончательно подтверждающим членство их стран в НАТО. Церемония состоялась в небольшом городке Индепенденс в американском штате Миссури.А уже через 12 дней военная инфраструктура новых членов НАТО была задействована в ходе варварских бомбардировок Югославии. Лишь в 2023 году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что НАТО тогда требовало от его страны предоставить возможность для сухопутной интервенции в Югославию, но он отказался.Таким образом, именно март 1999 года стал поворотным моментом в отношениях России с НАТО и коллективным Западом. Вступление Венгрии, Польши и Чехии в НАТО является таким же символом этого, как и примаковский "разворот над Атлантикой".

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