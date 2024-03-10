https://ukraina.ru/20240310/1053794772.html

При нападении украинских БПЛА в ДНР и в Курской области пострадали мирные жители

При нападении украинских БПЛА в ДНР и в Курской области пострадали мирные жители - 10.03.2024 Украина.ру

При нападении украинских БПЛА в ДНР и в Курской области пострадали мирные жители

Четыре человека пострадали при нападении беспилотника ВСУ на Горловку в Донецкой Народной Республике. Об этом 10 марта сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале

2024-03-10T09:28

2024-03-10T09:28

2024-03-10T09:28

новости

курская область

горловка

донецкая народная республика

роман старовойт

приходько

вооруженные силы украины

беспилотники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/18/1045628934_0:0:2129:1198_1920x0_80_0_0_b9faaad47cb6021780d1b69806cd66c2.jpg

"Количество раненых мирных горловчан вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВФУ (вооруженными формированиями - Ред.) возросло до четырех", - написал Приходько.В Курской области украинский беспилотник 10 марта упал и загорелся на территории нефтебазы в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт."В Курске работает ПВО. Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы. На месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы", - написал Старовойт в телеграм-канале.Также Старовойт сообщил, что ВСУ утром 10 марта обстреляли село Кульбаки Глушковского района. В пожаре, который вызвало попадание снаряда в жилой дом, погибла местная жительница."Ее супруг получил обширные ожоги, ему сейчас оказывается квалифицированная медицинская помощь", — написал Старовойт.Как сообщало издание Украина.ру, в Запорожской области ВСУ 9 марта ударили дронами по электроподстанции в городе Пологи.

https://ukraina.ru/20240309/1053792160.html

курская область

горловка

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, горловка, донецкая народная республика, роман старовойт, приходько, вооруженные силы украины, беспилотники