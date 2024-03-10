При нападении украинских БПЛА в ДНР и в Курской области пострадали мирные жители - 10.03.2024 Украина.ру
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При нападении украинских БПЛА в ДНР и в Курской области пострадали мирные жители
При нападении украинских БПЛА в ДНР и в Курской области пострадали мирные жители - 10.03.2024 Украина.ру
При нападении украинских БПЛА в ДНР и в Курской области пострадали мирные жители
Четыре человека пострадали при нападении беспилотника ВСУ на Горловку в Донецкой Народной Республике. Об этом 10 марта сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале
2024-03-10T09:28
2024-03-10T09:28
новости
курская область
горловка
донецкая народная республика
роман старовойт
приходько
вооруженные силы украины
беспилотники
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"Количество раненых мирных горловчан вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВФУ (вооруженными формированиями - Ред.) возросло до четырех", - написал Приходько.В Курской области украинский беспилотник 10 марта упал и загорелся на территории нефтебазы в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт."В Курске работает ПВО. Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы. На месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы", - написал Старовойт в телеграм-канале.Также Старовойт сообщил, что ВСУ утром 10 марта обстреляли село Кульбаки Глушковского района. В пожаре, который вызвало попадание снаряда в жилой дом, погибла местная жительница."Ее супруг получил обширные ожоги, ему сейчас оказывается квалифицированная медицинская помощь", — написал Старовойт.Как сообщало издание Украина.ру, в Запорожской области ВСУ 9 марта ударили дронами по электроподстанции в городе Пологи.
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курская область
горловка
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новости, курская область, горловка, донецкая народная республика, роман старовойт, приходько, вооруженные силы украины, беспилотники
Новости, Курская область, Горловка, Донецкая Народная Республика, Роман Старовойт, Приходько, Вооруженные силы Украины, беспилотники

При нападении украинских БПЛА в ДНР и в Курской области пострадали мирные жители

09:28 10.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкАмериканский БПЛА сбит в Киевском районе Донецка
Американский БПЛА сбит в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости . Сергей Батурин
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Четыре человека пострадали при нападении беспилотника ВСУ на Горловку в Донецкой Народной Республике. Об этом 10 марта сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале
"Количество раненых мирных горловчан вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВФУ (вооруженными формированиями - Ред.) возросло до четырех", - написал Приходько.
В Курской области украинский беспилотник 10 марта упал и загорелся на территории нефтебазы в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт.
"В Курске работает ПВО. Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы. На месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы", - написал Старовойт в телеграм-канале.
Также Старовойт сообщил, что ВСУ утром 10 марта обстреляли село Кульбаки Глушковского района. В пожаре, который вызвало попадание снаряда в жилой дом, погибла местная жительница.
"Ее супруг получил обширные ожоги, ему сейчас оказывается квалифицированная медицинская помощь", — написал Старовойт.
Как сообщало издание Украина.ру, в Запорожской области ВСУ 9 марта ударили дронами по электроподстанции в городе Пологи.
Джаралла - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
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Почему беспилотники ВСУ бьют именно по нефтебазам в Крыму: Джаралла о тактике войск УкраиныПолитический эксперт из Крыма Владимир Джаралла в эфире Украина.ру прокомментировал украинские атаки при помощи БПЛА по крупнейшему нефтяному терминалу Крыма, а также рассказал о рисках прямого военного столкновения стран Евросоюза с Россией
 
НовостиКурская областьГорловкаДонецкая Народная РеспубликаРоман СтаровойтПриходькоВооруженные силы Украиныбеспилотники
 
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