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В Днепропетровске остановили ТЭЦ, власти заявили об ударе БПЛА

В Днепропетровске остановили ТЭЦ, власти заявили об ударе БПЛА - 13.02.2024 Украина.ру

В Днепропетровске остановили ТЭЦ, власти заявили об ударе БПЛА

12 февраля Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар по тепловой электростанции в Днепропетровске. Об этом сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК

2024-02-13T12:58

2024-02-13T12:58

2024-02-13T12:58

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Инженеры находятся на месте и работают над устранением повреждений и восстановлением работы. Пострадавших нет, сообщает ДТЭК. "Электростанция прекращает выработку электроэнергии после атаки", - говорится в сообщении. Местные власти косвенно подтвердили информацию. По словам главы Днепропетровской обладминистрации Сергея Лысака, беспилотник атаковал некий инфраструктуры объект, начался пожар.

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новости, украина, днепропетровск, тэц