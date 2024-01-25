https://ukraina.ru/20240125/1052896413.html

Украинский омбудсмен направит письма в ООН и Красный Крест из-за крушения Ил-76

Украинский омбудсмен направит письма в ООН и Красный Крест из-за крушения Ил-76 - 25.01.2024 Украина.ру

Украинский омбудсмен направит письма в ООН и Красный Крест из-за крушения Ил-76

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире всеукраинского телемарафона 25 января заявил, что направит письма в ООН и Международный комитет Красного Креста в связи с крушением Ил-76 в Белгородской области

2024-01-25T12:55

2024-01-25T12:55

2024-01-25T12:55

ил-76

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"Мы требуем прозрачного международного расследования. Сегодня я направлю письма в ООН, МККК, мы уже их готовим… Касаемо международного расследования, мы со своей стороны будем делать все, чтобы оно состоялось. Будем обращаться, предлагать несколько вариантов, привлекать экспертов", - заверил Лубинец.По его словам, он не знает достоверно, были ли на борту самолета украинские военнопленные. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев будет настаивать на международном расследовании авиакатастрофы.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.Накануне Вооруженные силы Украины сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в самолете были 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих погибли. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили эти фразы с сайтов.По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться тогда же в среду. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.

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