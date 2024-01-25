Украинский омбудсмен направит письма в ООН и Красный Крест из-за крушения Ил-76 - 25.01.2024 Украина.ру
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Украинский омбудсмен направит письма в ООН и Красный Крест из-за крушения Ил-76
Украинский омбудсмен направит письма в ООН и Красный Крест из-за крушения Ил-76 - 25.01.2024 Украина.ру
Украинский омбудсмен направит письма в ООН и Красный Крест из-за крушения Ил-76
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире всеукраинского телемарафона 25 января заявил, что направит письма в ООН и Международный комитет Красного Креста в связи с крушением Ил-76 в Белгородской области
2024-01-25T12:55
2024-01-25T12:55
ил-76
крушение
всу
омбудсмен
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"Мы требуем прозрачного международного расследования. Сегодня я направлю письма в ООН, МККК, мы уже их готовим… Касаемо международного расследования, мы со своей стороны будем делать все, чтобы оно состоялось. Будем обращаться, предлагать несколько вариантов, привлекать экспертов", - заверил Лубинец.По его словам, он не знает достоверно, были ли на борту самолета украинские военнопленные. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев будет настаивать на международном расследовании авиакатастрофы.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.Накануне Вооруженные силы Украины сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в самолете были 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих погибли. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили эти фразы с сайтов.По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться тогда же в среду. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
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ил-76, крушение, всу, омбудсмен, украина, новости, оон
Ил-76, крушение, ВСУ, омбудсмен, Украина, Новости, ООН

Украинский омбудсмен направит письма в ООН и Красный Крест из-за крушения Ил-76

12:55 25.01.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро ЛубінецьДмитрий Лубинец Политик
Дмитрий Лубинец Политик - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро Лубінець
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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире всеукраинского телемарафона 25 января заявил, что направит письма в ООН и Международный комитет Красного Креста в связи с крушением Ил-76 в Белгородской области
"Мы требуем прозрачного международного расследования. Сегодня я направлю письма в ООН, МККК, мы уже их готовим… Касаемо международного расследования, мы со своей стороны будем делать все, чтобы оно состоялось. Будем обращаться, предлагать несколько вариантов, привлекать экспертов", - заверил Лубинец.
По его словам, он не знает достоверно, были ли на борту самолета украинские военнопленные.
"Я не могу утверждать, что там действительно были военнопленные... Мы не видели признаков того, что в самолете было такое количество людей", - добавил Лубинец.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев будет настаивать на международном расследовании авиакатастрофы.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
Накануне Вооруженные силы Украины сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в самолете были 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих погибли.
Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили эти фразы с сайтов.
По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться тогда же в среду.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
12:22
ВСУ заранее получили информацию о полете Ил-76, прием подтвердили - КартаполовУкраинская сторона была официально предупреждена о полете самолета Ил-76, перевозившего военнопленных ВСУ. Об этом журналистам заявил глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов 25 января
 
Ил-76крушениеВСУомбудсменУкраинаНовостиООН
 
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