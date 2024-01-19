Над Брянской областью сбили ещё два украинских беспилотника - Богомаз
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам инвестиционной привлекательности регионов
Над Погарским и Унечским районами Брянской области сбили ещё два украинских беспилотника, сообщил 19 января глава региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале
"Дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над Погарским и Унечским районами", - написал Богомаз.
Он уточнил, это были беспилотники самолётного типа.
Губернатор отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.
Утром 19 января при уничтожении украинского беспилотника загорелась Клинцовская нефтебаза.
В результате загорелся резервуар, огонь распространился на площади 400 квадратных метров. Никто не пострадал.