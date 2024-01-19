https://ukraina.ru/20240119/1052782974.html

Над Брянской областью сбили ещё два украинских беспилотника - Богомаз

Над Брянской областью сбили ещё два украинских беспилотника - Богомаз - 19.01.2024 Украина.ру

Над Брянской областью сбили ещё два украинских беспилотника - Богомаз

Над Погарским и Унечским районами Брянской области сбили ещё два украинских беспилотника, сообщил 19 января глава региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале

2024-01-19T11:53

2024-01-19T11:53

2024-01-19T11:53

новости

россия

брянская область

беспилотники

нефтебазы

украина

александр богомаз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1a/1036898140_0:336:2927:1982_1920x0_80_0_0_41bb1c1c446421516ce72a1de8845d1b.jpg

Он уточнил, это были беспилотники самолётного типа.Губернатор отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.Утром 19 января при уничтожении украинского беспилотника загорелась Клинцовская нефтебаза.В результате загорелся резервуар, огонь распространился на площади 400 квадратных метров. Никто не пострадал.

https://ukraina.ru/20240119/1052781368.html

россия

брянская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, брянская область, беспилотники, нефтебазы, украина, александр богомаз