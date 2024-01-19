Над Брянской областью сбили ещё два украинских беспилотника - Богомаз - 19.01.2024 Украина.ру
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Над Брянской областью сбили ещё два украинских беспилотника - Богомаз
Над Брянской областью сбили ещё два украинских беспилотника - Богомаз - 19.01.2024 Украина.ру
Над Брянской областью сбили ещё два украинских беспилотника - Богомаз
Над Погарским и Унечским районами Брянской области сбили ещё два украинских беспилотника, сообщил 19 января глава региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале
2024-01-19T11:53
2024-01-19T11:53
новости
россия
брянская область
беспилотники
нефтебазы
украина
александр богомаз
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Он уточнил, это были беспилотники самолётного типа.Губернатор отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.Утром 19 января при уничтожении украинского беспилотника загорелась Клинцовская нефтебаза.В результате загорелся резервуар, огонь распространился на площади 400 квадратных метров. Никто не пострадал.
https://ukraina.ru/20240119/1052781368.html
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брянская область
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новости, россия, брянская область, беспилотники, нефтебазы, украина, александр богомаз
Новости, Россия, Брянская область, беспилотники, нефтебазы, Украина, Александр Богомаз

Над Брянской областью сбили ещё два украинских беспилотника - Богомаз

11:53 19.01.2024
 
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Над Погарским и Унечским районами Брянской области сбили ещё два украинских беспилотника, сообщил 19 января глава региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале

"Дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над Погарским и Унечским районами", - написал Богомаз.

Он уточнил, это были беспилотники самолётного типа.
Губернатор отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.
Утром 19 января при уничтожении украинского беспилотника загорелась Клинцовская нефтебаза.
В результате загорелся резервуар, огонь распространился на площади 400 квадратных метров. Никто не пострадал.
10:26
Нефтебаза в Брянской области загорелась при уничтожении украинского беспилотникаВ результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника произошло возгорание на Клинцовской нефтебазе в Брянской области, сообщил 19 января губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале
 
НовостиРоссияБрянская областьбеспилотникинефтебазыУкраинаАлександр Богомаз
 
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